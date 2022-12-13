Рада на этой неделе планирует принять законопроект 5655, позволяющий строить любые небоскребы в любом месте, - СМИ
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Рада на этой неделе планирует окончательно принять законопроект 5655, который позволяет строить любые небоскребы в любом месте и отбирает у местных властей полномочия на хозяйствование в собственных городах. Лоббирует данный законопроект председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.
Об этом пишут "Наши деньги", передает Цензор.НЕТ.
По данным издания принятие законопроекта планировалось в начале декабря, однако вопрос был приостановлен из-за разгромного заключения Национального агентства по предотвращению коррупции. Однако, вечером пятницы 9 декабря на сайте Рады обнародовали более двух тысяч новых правок к законопроекту, которые "сохранили его основные угрозы и в плане коррупции накануне "Большого восстановления", и в плане наступления на децентрализацию".
По данным "Наших денег", законопроект планируют выставить на окончательное голосование на этой неделе.
"Елена Шуляк уже два года лоббирует законопроект 5655. Перед вторжением ей удалось получить положительное голосование Верховной Рады в первом чтении. Однако многочисленные новеллы законопроекта были направлены на полное уничтожение любой действенной ответственности застройщиков за строительство. На это указало Национальное агентство по предотвращению коррупции. Из-за вторжения тема была снята с повестки дня. Но осенью 2022 года строительные лоббисты активизировались снова. На сайте партии "Слуга народа", возглавляемой Еленой Шулякой, было отчитано о поддержке законопроекта Торгово-промышленной палатой и Коалицией "Украинский Совет Бизнеса", в состав которой входят бизнес-ассоциации различных отраслей экономики", - отмечает автор материала Юрий Николов.
"Если застройщик хочет поставить небоскреб во дворе вашего дома или возле монумента "Родина-Мать", то ему достаточно за небольшой прайс получить у одного чиновника градостроительные условия и ограничения (МУО) на этот участок. В этой бумажке может быть написано что угодно, даже если Киевсовет своими решениями запрещает там что-либо строить. Далее застройщик с этой бумажкой начинает строить свой небоскреб. И местные жители и активисты просто не смогут куда-то пожаловаться, потому что полностью уничтожена процедура обжалований беззакония. А если бы интересоваться самостроем вздумал какой-нибудь чиновник, то для него есть другая отговорка. По законопроекту 5655 у застройщика должны проверить наличие документа о градостроительных условиях, а не его соответствие его содержанию действующим законам на этой территории. И если бы искателю справедливости захотелось найти виновного чиновника, выдавшего левую бумажку из МУО, то это, согласно законопроекту 5655, мог бы сделать только представитель нового департамента в Минрегионстрое. Который бы в себе объединил все возможные функции надзора и контроля за застройкой в Украине", - объяснил журналист, чем грозит данный законопроект.
На бюрократическом уровне законопроект подвергли критике в Главном юридическом управлении Верховной Рады (см. ГЮУ Совета заключения). Парламентские юристы прямо указали, что "положения законопроекта не согласуются с нормами Конституции и законов Украины".
От архитектурного сообщества высказалась Анна Кирий, заместитель председателя Архитектурной палаты Украины: "Законопроект 5655 – реформа градонасилования".
Мэры городов на слушаниях в стенах парламента публично и непублично говорили нардепам о вреде их инициативы: "Законопроект №5655: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк продолжает проталкивать интересы крупных застройщиков"
Даже во фракции "Слуга народа" оказались не согласны. Резко против законопроекта высказалась председатель градостроительного комитета Анна Бондарь: "Риски снижения качества строительства становятся еще серьезнее, а заложниками будут люди, покупающие жилье".
Национальное агентство по предотвращению коррупции за несколько дней до голосования сумело разобрать коррупционные риски в новой версии 5655.
"ТТо есть количество и качество несогласных с этой новеллой было слишком велико, чтобы Офис президента мог традиционно проигнорировать проблему. Следовательно, инициаторы взяли паузу на учет рекомендаций НАПК. Вечером пятницы 9 декабря сгенерировали новую таблицу поправок на две тысячи страниц. Эксперт Георгий Могильный проанализировал ее и указал, что новая версия все равно осталась коррупционной", - отмечает издание.
"Если в конце концов законопроект 5655 будет протянут через сессионный зал, то будет ряд последствий. По результатам совместного голосования последует новое подтверждение сотрудничества "Слуги народа" и недобитков ОПЗЖ, среди которых Дмитрий Исаенко – важный актер в теневой структуре управления строительного рынка Украины. Может измениться и отношение западных доноров Украины к Владимиру Зеленскому. Сейчас наша страна против России держится исключительно благодаря поставкам западного оружия и денег. Но финансировать "Большое восстановление" по коррупционным правилам игры никто не подписывался. Сколько бы Александр Кубраков не призвал страны G7 и Евросоюза к имплементации этой "реформы", в результате которой его министерство станет монополистом на значительные коррупционные риски в строительной отрасли при проведении "Большого восстановления". Ведь в случае принятия 5655 в одном Министерстве будут решаться и вопросы распределения средств, и создание "удобной" нормативной базы, и контроль за ее "правильным" исполнением по всем направлениям", - резюмирует Николов.
Пожалуйста, подождите...
Бей нищеброда в холопскую морду! (с)
Якщо будувати хмарочоси у Києві то десь на крою міста, під Броварами, Борисполем, Гостомелем, Бучею, на Оболоні, тощо
що він її контролює....
****** зелені потвори! вигнати вас усіх нах...й і ніколи не підпускати до посад
навіть у війну не можете не жерти! бажаю усім вам та вашим дітям такого ж ставлення до вас, як у вас до українців
Мені подобається в цьому плані Монреаль. Там звісно ж є висотна забудова в центрі міста, але більшу площу займають індивідуальна забудова з маленьким двориком біля будинку і одним-двома гаражами поряд. І це цілком оправдано. Бо в Канаді території тієї на кількість населення аж ого-го. але ж і в нас не дуже густо в середньому. То чому всі повинні зконцентруватися в Києві чи іншому мегаполісі? Коли навколо в бувших районних містечках місця під забудову повно. Змінити владу на адекватну і в містечках і селах з'являться виробництва, які просто лишні в мегаполісі.
Лобіює даний законопроєкт голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк."
Джерело: https://censor.net/ua/n3386591
Но .. Канцлер Германии Конрад Адэнауэр за 5 лет построил конфетку...
Ждём-с своего Конрада...по фамилии не скажу..
🤣😝
коли половина міст розосередилася по дачах та селах, бо там ти справді господар на своЇй землі, а не вИсиш у повітрі у своїх дороговалютних карткових стінах?..
коли мешканці багатоповерхівок - це звичайні заручники, як не глянь?..
зебілам не притаманна логіка - лише тупий, шкурний інтерес, бо "тут можна нєплохо прібарахлітся" , а ******* новини усе обставлять та намалюють як чергове досягнення зелених, для дебілів