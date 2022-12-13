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Новости Политика Украины
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Рада на этой неделе планирует принять законопроект 5655, позволяющий строить любые небоскребы в любом месте, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

шуляк

Рада на этой неделе планирует окончательно принять законопроект 5655, который позволяет строить любые небоскребы в любом месте и отбирает у местных властей полномочия на хозяйствование в собственных городах. Лоббирует данный законопроект председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Об этом пишут "Наши деньги", передает Цензор.НЕТ.

По данным издания принятие законопроекта планировалось в начале декабря, однако вопрос был приостановлен  из-за разгромного заключения Национального агентства по предотвращению коррупции. Однако, вечером пятницы 9 декабря на сайте Рады обнародовали более двух тысяч новых правок к законопроекту, которые "сохранили его основные угрозы и в плане коррупции накануне "Большого восстановления", и в плане наступления на децентрализацию".

По данным "Наших денег", законопроект планируют выставить на окончательное голосование на этой неделе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Раде подготовят законопроект об изменениях в Конституцию по децентрализации, – Корниенко

"Елена Шуляк уже два года лоббирует законопроект 5655. Перед вторжением ей удалось получить положительное голосование Верховной Рады в первом чтении. Однако многочисленные новеллы законопроекта были направлены на полное уничтожение любой действенной ответственности застройщиков за строительство. На это указало Национальное агентство по предотвращению коррупции. Из-за вторжения тема была снята с повестки дня. Но осенью 2022 года строительные лоббисты активизировались снова. На сайте партии "Слуга народа", возглавляемой Еленой Шулякой, было отчитано о поддержке законопроекта Торгово-промышленной палатой и Коалицией "Украинский Совет Бизнеса", в состав которой входят бизнес-ассоциации различных отраслей экономики", - отмечает автор материала Юрий Николов.

"Если застройщик хочет поставить небоскреб во дворе вашего дома или возле монумента "Родина-Мать", то ему достаточно за небольшой прайс получить у одного чиновника градостроительные условия и ограничения (МУО) на этот участок. В этой бумажке может быть написано что угодно, даже если Киевсовет своими решениями запрещает там что-либо строить. Далее застройщик с этой бумажкой начинает строить свой небоскреб. И местные жители и активисты просто не смогут куда-то пожаловаться, потому что полностью уничтожена процедура обжалований беззакония. А если бы интересоваться самостроем вздумал какой-нибудь чиновник, то для него есть другая отговорка. По законопроекту 5655 у застройщика должны проверить наличие документа о градостроительных условиях, а не его соответствие его содержанию действующим законам на этой территории. И если бы искателю справедливости захотелось найти виновного чиновника, выдавшего левую бумажку из МУО, то это, согласно законопроекту 5655, мог бы сделать только представитель нового департамента в Минрегионстрое. Который бы в себе объединил все возможные функции надзора и контроля за застройкой в Украине", - объяснил журналист, чем грозит данный законопроект.

На бюрократическом уровне законопроект подвергли критике в Главном юридическом управлении Верховной Рады (см. ГЮУ Совета заключения). Парламентские юристы прямо указали, что "положения законопроекта не согласуются с нормами Конституции и законов Украины".

От архитектурного сообщества высказалась Анна Кирий, заместитель председателя Архитектурной палаты Украины: "Законопроект 5655 – реформа градонасилования".

Мэры городов на слушаниях в стенах парламента публично и непублично говорили нардепам о вреде их инициативы: "Законопроект №5655: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк продолжает проталкивать интересы крупных застройщиков"

Даже во фракции "Слуга народа" оказались не согласны. Резко против законопроекта высказалась председатель градостроительного комитета Анна Бондарь: "Риски снижения качества строительства становятся еще серьезнее, а заложниками будут люди, покупающие жилье".

Национальное агентство по предотвращению коррупции за несколько дней до голосования сумело разобрать коррупционные риски в новой версии 5655.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Законопроект о медиа следует снять с рассмотрения ВР, поскольку он ограничивает свободу слова и не отвечает требованиям ЕС, - "Национальная ассоциация украинских медиа"

"ТТо есть количество и качество несогласных с этой новеллой было слишком велико, чтобы Офис президента мог традиционно проигнорировать проблему. Следовательно, инициаторы взяли паузу на учет рекомендаций НАПК. Вечером пятницы 9 декабря сгенерировали новую таблицу поправок на две тысячи страниц. Эксперт Георгий Могильный проанализировал ее и указал, что новая версия все равно осталась коррупционной", - отмечает издание.

"Если в конце концов законопроект 5655 будет протянут через сессионный зал, то будет ряд последствий. По результатам совместного голосования последует новое подтверждение сотрудничества "Слуги народа" и недобитков ОПЗЖ, среди которых Дмитрий Исаенко – важный актер в теневой структуре управления строительного рынка Украины. Может измениться и отношение западных доноров Украины к Владимиру Зеленскому. Сейчас наша страна против России держится исключительно благодаря поставкам западного оружия и денег. Но финансировать "Большое восстановление" по коррупционным правилам игры никто не подписывался. Сколько бы Александр Кубраков не призвал страны G7 и Евросоюза к имплементации этой "реформы", в результате которой его министерство станет монополистом на значительные коррупционные риски в строительной отрасли при проведении "Большого восстановления". Ведь в случае принятия 5655 в одном Министерстве будут решаться и вопросы распределения средств, и создание "удобной" нормативной базы, и контроль за ее "правильным" исполнением по всем направлениям", - резюмирует Николов.
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Топ комментарии
+15
що кому, а зеленим наркоманам черговий дерибан !!!
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13.12.2022 09:22
+10
Успешный и толстый! Будь смелым и гордым!
Бей нищеброда в холопскую морду! (с)
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13.12.2022 09:24
+10
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13.12.2022 09:42
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Правила форума Совет форумчан
що кому, а зеленим наркоманам черговий дерибан !!!
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13.12.2022 09:22 Ответить
Це дуже зручно під час війни, бо ніхто в цей бік не дивиться, а коли закінчиться війна, то буде вже пізно .
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13.12.2022 11:53 Ответить
Успешный и толстый! Будь смелым и гордым!
Бей нищеброда в холопскую морду! (с)
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13.12.2022 09:24 Ответить
Интересно что за Ху в ее пи..и что эту Леночку никто не может выбросить с 5 этажа Хрущевки!? В Норвегии и многих странах законом четко определен потолок массовой застройки..а например 5 этажей все что выше идёт отдельной процедурой сейсмостойкость, но рунтовые воды локация,солнечные лучи,для окружающих пятно высотки домой инфраструктуры,роза ветров,противопожарные меры, марши лестничные эвакуационные, вертолетная площадка на крыше,противопожарная и против задымления системы, автоматизация системы подачи воды, энергии, автономность лифта .
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13.12.2022 10:29 Ответить
Вдарим хмарочосами по бездоріжжю .
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13.12.2022 09:25 Ответить
додумались наконец то, но только когда уже война наступила,и во время войны теперь уж чтоно никто никакие небоскребы строить не будет,но на будущее сойдет,а то Киев с населением около 4 млн должен иметь небоскребы и выглядеть как своременный город
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13.12.2022 09:26 Ответить
чому ви вирішили на ці недолугі "небоскреби", українською хмарочоси, як правило в історичній частині міста, біля стін наприклад Святої Софії Київської, Михайлівського Золотоверхого Собору, Золотих Воріт, Андрієвської Церкви, Києво-Печерської Лаври, тощо, є ознакою ********* міста ???!!!
Якщо будувати хмарочоси у Києві то десь на крою міста, під Броварами, Борисполем, Гостомелем, Бучею, на Оболоні, тощо
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13.12.2022 09:57 Ответить
а я где то написал что их нужно будет строить в историческом центре Киева?
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13.12.2022 10:08 Ответить
Справа в тому, що їх вже давно почали будувати в історичному центрі міста Києва, зносячи старі будинки, які ще можливо було реставрувати. (приклад: Чікаго на Антоновича). А тепер все це буде законним. В Києві на деяких вулицях можна побачити справжню архітектурну какофонію.
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13.12.2022 10:45 Ответить
Ви просто мали на увазі що хабарникам треба піти на зустріч.
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13.12.2022 11:56 Ответить
ну тебе то виднее что я имел в виду
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13.12.2022 12:00 Ответить
здається Ви неуважно читали статтю, не кажучи про закон
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13.12.2022 10:45 Ответить
От і добре! Шикарні цілі для ракет. І заселити туди усіх подібних арахноїдам, завгоспам....
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13.12.2022 09:27 Ответить
Ото вже почнеться будівельна вакханалія. Було би добре щоб не в тому місці збудовані позавалювалися і нахабного забідовника "взули" по повній!!!
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13.12.2022 09:27 Ответить
Життєво важливе питання...👀 Дебіли, ***...
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13.12.2022 09:28 Ответить
Починаю будувати 4 поверх.
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13.12.2022 09:30 Ответить
це та шуляк, про яку микитась філатову розповідав, коли зелені його підставити хотіли?
що він її контролює....

****** зелені потвори! вигнати вас усіх нах...й і ніколи не підпускати до посад
навіть у війну не можете не жерти! бажаю усім вам та вашим дітям такого ж ставлення до вас, як у вас до українців
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13.12.2022 09:32 Ответить
лайно зелене наркоманське !!!
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13.12.2022 10:08 Ответить
Сейчас небоскребы это вещи которые не визывают удивление,они есть во всех крупных городах,Варшава,Франкфурт,Париж,Лондон,Нью-Йорк,у китайоз в каждом городе небоскребы,даже у ссаных кацапов в мацкве есть небоскребы, это удобно и продуктивно к примеру для оптимизации работы властей в городе,и такие вещи нужно строить по завершении войны однозначно
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13.12.2022 09:34 Ответить
Так якби ж їх будували якось упорядковано... Наприклад, Позняки у Києві - ок, там увесь район висотний. Але ж ліплять у центрі серед чотириповерхових будинків ХІХ ст. Паньківська, Жилянська 😠
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13.12.2022 09:42 Ответить
речь идет о небоскребах,а не о том что сейчас есть в Киеве,то что в Киеве это недо-небоскребы, настоящий небоскреб от 200м и выше уже просто так не получиться где попало влепить,во первых такие вещи не будет строить каждый встречный потому что очень много стоят,во вторых в техническом плане эго не поставишь где попало
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13.12.2022 09:48 Ответить
з огляду на зменшення кількості населення і оптимізацію виробництва в сторону роботизації, ті хмарочоси і зовсім не потрібні. Звичка д гігантоманії не є ознакою мудрості.
Мені подобається в цьому плані Монреаль. Там звісно ж є висотна забудова в центрі міста, але більшу площу займають індивідуальна забудова з маленьким двориком біля будинку і одним-двома гаражами поряд. І це цілком оправдано. Бо в Канаді території тієї на кількість населення аж ого-го. але ж і в нас не дуже густо в середньому. То чому всі повинні зконцентруватися в Києві чи іншому мегаполісі? Коли навколо в бувших районних містечках місця під забудову повно. Змінити владу на адекватну і в містечках і селах з'являться виробництва, які просто лишні в мегаполісі.
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13.12.2022 12:29 Ответить
Яка гидота... Ну, чому я маю терпіти цю мерзоту, за яку не голосувала... 😠
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13.12.2022 09:38 Ответить
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13.12.2022 09:42 Ответить
Дональд Трамп приедет небоскреб сооружать...что типа в Батуми...🤒🤣
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13.12.2022 09:43 Ответить
Мафия застройщиков, после спиртовой, вторая по силе в стране. У них даже боксер на побегушках.
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13.12.2022 09:48 Ответить
Та що там боксер? Ви ж бачите, в них навіть найвеличніший лідор Всесвіту та його депутани на побєгушках.
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13.12.2022 10:10 Ответить
"Рада цього тижня планує остаточно прийняти законопроєкт 5655, який дозволяє будувати будь-які хмарочоси будь-де та відбирає у місцевої влади повноваження на господарювання у власних містах.
Лобіює даний законопроєкт голова партії "Слуга народу" Олена Шуляк."

Джерело: https://censor.net/ua/n3386591
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13.12.2022 10:12 Ответить
Канадский бизнесмен уже однажды поверил ЗеКодомойским с зелёной энергетикой..построил крутые солнечные батареи в Днепровской области... откаты были выше крыши...в октябре прошлого года демонтировал все и уехал в Канаду.. Гудбай май френд...🤒🤒🤒😝
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13.12.2022 09:48 Ответить
Господи, який жах! Після такої страшної війни на нас чекає інша. І нам треба не програти майбутню війну за наш оточуючий світ. Купи сміття і бруду, вмираюча природа... Що ми залишим вже не внукам, а дітям? А зелена команда ще не відповіла за те, чому будувала дороги та хаби замість окопів та дзотів перед війною, чому припинила виробництво зброї на всіх направленнях, чому гнобить волонтерів. До цієї ганебної влади питань аж до неба. Ось вони і намагаються захапати як найбільше і як найскоріше. Готуємось до боротьби. Вистоїмо і переможемо!
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13.12.2022 09:51 Ответить
Германия образца 1945 года союзными войсками была по факту превращена в Алеппо и Мариуполь ...
Но .. Канцлер Германии Конрад Адэнауэр за 5 лет построил конфетку...
Ждём-с своего Конрада...по фамилии не скажу..
🤣😝
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13.12.2022 09:57 Ответить
А ходила навіть на "Прямий", вий0бувалась такою демократкою, що куди ж там. Ні, в "слугах" одні прислужники "кварталу" - в очах тільки долЯри, і чим більше, тим вищі посади в партійній єрархії. Запам'ятовуємо і будьмо злими
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13.12.2022 10:18 Ответить
це якраз ознака "українськості" прямого. Який виписав москаля анопольського аж із мацкви. Бо етнічним зась представляти Україну. Тому й гукали подібних на свої інтерв'ю.
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13.12.2022 12:34 Ответить
саме натепЕр Українцям позаріз потрібні хмарочоси?..
коли половина міст розосередилася по дачах та селах, бо там ти справді господар на своЇй землі, а не вИсиш у повітрі у своїх дороговалютних карткових стінах?..
коли мешканці багатоповерхівок - це звичайні заручники, як не глянь?..
зебілам не притаманна логіка - лише тупий, шкурний інтерес, бо "тут можна нєплохо прібарахлітся" , а ******* новини усе обставлять та намалюють як чергове досягнення зелених, для дебілів
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13.12.2022 10:30 Ответить
ну, жість удалась... зараз головне із другом-ердоганом поділитися й море по-коліно... (хотів би нагадати: 9 жовтня на поділлі турки клали асфальт на одній з тамтешніх трас (1.5 години я простояв у корці),а наступного дня, у понеділок відбувся перший масований обстріл кийова, а ввечері того ж дняі вбога тупа зрадлива зе-лупа у своєму уйоbищному відосику вже клянчило ппо у союзників). от з цього приводу у мене лише одне запитання (звісно, я не сумніваюся, що зелена шваль прийме цей закон) - як довго захід даватиме бабло на цей банкет зелених потвор?
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13.12.2022 10:39 Ответить
ще бильше хмарочосив. навищо и так приизжаешь в украину з европи то шугаешь цих новобудов у спальних районах по 12 поверхив писля нимецьких новобудов у 3 поверхи и прилеглими парками
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13.12.2022 10:40 Ответить
Ганьба
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13.12.2022 11:14 Ответить
Цирк Бениних скоморохів, планомірно переростає у бардак.
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13.12.2022 11:32 Ответить
 
 