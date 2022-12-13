Рада на этой неделе планирует принять законопроект 5655, позволяющий строить любые небоскребы в любом месте, - СМИ

Рада на этой неделе планирует окончательно принять законопроект 5655, который позволяет строить любые небоскребы в любом месте и отбирает у местных властей полномочия на хозяйствование в собственных городах. Лоббирует данный законопроект председатель партии "Слуга народа" Елена Шуляк.

Об этом пишут "Наши деньги", передает Цензор.НЕТ.

По данным издания принятие законопроекта планировалось в начале декабря, однако вопрос был приостановлен из-за разгромного заключения Национального агентства по предотвращению коррупции. Однако, вечером пятницы 9 декабря на сайте Рады обнародовали более двух тысяч новых правок к законопроекту, которые "сохранили его основные угрозы и в плане коррупции накануне "Большого восстановления", и в плане наступления на децентрализацию".

По данным "Наших денег", законопроект планируют выставить на окончательное голосование на этой неделе.

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"Елена Шуляк уже два года лоббирует законопроект 5655. Перед вторжением ей удалось получить положительное голосование Верховной Рады в первом чтении. Однако многочисленные новеллы законопроекта были направлены на полное уничтожение любой действенной ответственности застройщиков за строительство. На это указало Национальное агентство по предотвращению коррупции. Из-за вторжения тема была снята с повестки дня. Но осенью 2022 года строительные лоббисты активизировались снова. На сайте партии "Слуга народа", возглавляемой Еленой Шулякой, было отчитано о поддержке законопроекта Торгово-промышленной палатой и Коалицией "Украинский Совет Бизнеса", в состав которой входят бизнес-ассоциации различных отраслей экономики", - отмечает автор материала Юрий Николов.

"Если застройщик хочет поставить небоскреб во дворе вашего дома или возле монумента "Родина-Мать", то ему достаточно за небольшой прайс получить у одного чиновника градостроительные условия и ограничения (МУО) на этот участок. В этой бумажке может быть написано что угодно, даже если Киевсовет своими решениями запрещает там что-либо строить. Далее застройщик с этой бумажкой начинает строить свой небоскреб. И местные жители и активисты просто не смогут куда-то пожаловаться, потому что полностью уничтожена процедура обжалований беззакония. А если бы интересоваться самостроем вздумал какой-нибудь чиновник, то для него есть другая отговорка. По законопроекту 5655 у застройщика должны проверить наличие документа о градостроительных условиях, а не его соответствие его содержанию действующим законам на этой территории. И если бы искателю справедливости захотелось найти виновного чиновника, выдавшего левую бумажку из МУО, то это, согласно законопроекту 5655, мог бы сделать только представитель нового департамента в Минрегионстрое. Который бы в себе объединил все возможные функции надзора и контроля за застройкой в Украине", - объяснил журналист, чем грозит данный законопроект.

На бюрократическом уровне законопроект подвергли критике в Главном юридическом управлении Верховной Рады (см. ГЮУ Совета заключения). Парламентские юристы прямо указали, что "положения законопроекта не согласуются с нормами Конституции и законов Украины".

От архитектурного сообщества высказалась Анна Кирий, заместитель председателя Архитектурной палаты Украины: "Законопроект 5655 – реформа градонасилования".

Мэры городов на слушаниях в стенах парламента публично и непублично говорили нардепам о вреде их инициативы: "Законопроект №5655: глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк продолжает проталкивать интересы крупных застройщиков"

Даже во фракции "Слуга народа" оказались не согласны. Резко против законопроекта высказалась председатель градостроительного комитета Анна Бондарь: "Риски снижения качества строительства становятся еще серьезнее, а заложниками будут люди, покупающие жилье".

Национальное агентство по предотвращению коррупции за несколько дней до голосования сумело разобрать коррупционные риски в новой версии 5655.

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"ТТо есть количество и качество несогласных с этой новеллой было слишком велико, чтобы Офис президента мог традиционно проигнорировать проблему. Следовательно, инициаторы взяли паузу на учет рекомендаций НАПК. Вечером пятницы 9 декабря сгенерировали новую таблицу поправок на две тысячи страниц. Эксперт Георгий Могильный проанализировал ее и указал, что новая версия все равно осталась коррупционной", - отмечает издание.

"Если в конце концов законопроект 5655 будет протянут через сессионный зал, то будет ряд последствий. По результатам совместного голосования последует новое подтверждение сотрудничества "Слуги народа" и недобитков ОПЗЖ, среди которых Дмитрий Исаенко – важный актер в теневой структуре управления строительного рынка Украины. Может измениться и отношение западных доноров Украины к Владимиру Зеленскому. Сейчас наша страна против России держится исключительно благодаря поставкам западного оружия и денег. Но финансировать "Большое восстановление" по коррупционным правилам игры никто не подписывался. Сколько бы Александр Кубраков не призвал страны G7 и Евросоюза к имплементации этой "реформы", в результате которой его министерство станет монополистом на значительные коррупционные риски в строительной отрасли при проведении "Большого восстановления". Ведь в случае принятия 5655 в одном Министерстве будут решаться и вопросы распределения средств, и создание "удобной" нормативной базы, и контроль за ее "правильным" исполнением по всем направлениям", - резюмирует Николов.