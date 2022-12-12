РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16561 посетитель онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Помощь Украине
1 994 5
G7 (714) война (46523) оружие (9372) ПВО (1468) саммит (1030)

G7 продолжит помогать Украине с ПВО и военным оборудованием, - заявление по итогам саммита

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

g-7

Страны "Группы семи" продолжат оказывать Украине поддержку, необходимую ей для защиты от российской агрессии.

Об этом говорится в совместном коммюнике по результатам виртуального саммита G7 12 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Страны G7 будут продолжать помогать Украине защитить себя, обеспечить свое свободное и демократическое будущее и сдерживать российскую агрессию в соответствии со своими правами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что страны Группы будут "продолжать координировать усилия, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины в военном и оборонном оборудовании, сосредотачиваясь непосредственно на обеспечении Украины системами противовоздушной обороны".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленский предложил лидерам G7 три шага, чтобы ускорить наступление мира в Украине

Главы государств и правительств предостерегли москву, что ее безответственная ядерная риторика неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия приведет к "серьезным последствиям".

Лидеры G7 снова решительно осудили захват и милитаризацию Россией Запорожской атомной электростанции Украины, похищение украинского персонала и жестокое обращение с ним, а также умышленную дестабилизацию ее деятельности. Они поддержали усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию зоны безопасности.

"Захватническая война РФ должна закончиться. На сегодняшний день мы не видели доказательств того, что Россия отдана мирным усилиям. Россия может прекратить эту войну немедленно, прекратив нападения на Украину и полностью и, безусловно, выведя свои силы с территории Украины", - говорится в коммюнике.

В нем приветствуется инициатива Президента Украины Владимира Зеленского по справедливому миру.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
карочє вирішили розтягувати "уніжєніє" жидоугрофіннобурятії до краю...
поки соловйови не стануть знову шапіро...
показать весь комментарий
12.12.2022 21:15 Ответить
рашке скоро капут! Недоимперия, обмылок советской империи должен наконец- то распасться на десятки свободных стран и только так - жесточайшими санкциями мир сможет добить чекистскую гадину ровно через 100 лет после ее образования бандой бородатых жидо-террористов во главе с лениным и Дзержинским. ..как- то так
показать весь комментарий
12.12.2022 21:54 Ответить
Нідерланди?Дякую...В якому столітті це буде?)
показать весь комментарий
12.12.2022 22:00 Ответить
Головне, щоб з ОПУ якийсь кнур не злив москалям, як операцію проти вагнерівців!!!
Там же одні какаяразніца ….., перестатьстрелять, відведеннявійськ..
показать весь комментарий
12.12.2022 23:17 Ответить
 
 