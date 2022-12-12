G7 продолжит помогать Украине с ПВО и военным оборудованием, - заявление по итогам саммита

Страны "Группы семи" продолжат оказывать Украине поддержку, необходимую ей для защиты от российской агрессии.

Об этом говорится в совместном коммюнике по результатам виртуального саммита G7 12 декабря, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Страны G7 будут продолжать помогать Украине защитить себя, обеспечить свое свободное и демократическое будущее и сдерживать российскую агрессию в соответствии со своими правами, закрепленными в Уставе Организации Объединенных Наций", - отмечается в документе.

В нем подчеркивается, что страны Группы будут "продолжать координировать усилия, чтобы удовлетворить насущные потребности Украины в военном и оборонном оборудовании, сосредотачиваясь непосредственно на обеспечении Украины системами противовоздушной обороны".

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Главы государств и правительств предостерегли москву, что ее безответственная ядерная риторика неприемлема и что любое применение химического, биологического или ядерного оружия приведет к "серьезным последствиям".

Лидеры G7 снова решительно осудили захват и милитаризацию Россией Запорожской атомной электростанции Украины, похищение украинского персонала и жестокое обращение с ним, а также умышленную дестабилизацию ее деятельности. Они поддержали усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по созданию зоны безопасности.

"Захватническая война РФ должна закончиться. На сегодняшний день мы не видели доказательств того, что Россия отдана мирным усилиям. Россия может прекратить эту войну немедленно, прекратив нападения на Украину и полностью и, безусловно, выведя свои силы с территории Украины", - говорится в коммюнике.

В нем приветствуется инициатива Президента Украины Владимира Зеленского по справедливому миру.