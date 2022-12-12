Нидерланды готовы принять у себя трибунал по военным преступлениям в Украине, - МИД
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Нидерланды могут принять у себя специальный трибунал для суда над виновными в войне России против Украины.
Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Если есть необходимость в таком трибунале по агрессии, его можно создать в Гааге", - сказал министр.
Ранее с аналогичным предложением выступили в Палате представителей демократы от партии D66, причем это предложение нашло поддержку большинству.
По словам Хукстры, "необходимо рассмотреть все варианты, ведущие к судебному преследованию за эти преступления". Он отмечает, что такому трибуналу нужна "широкая международная политическая и финансовая поддержка", равно как и то, что трибунал не должен вмешиваться в работу уже работающего в Гааге Международного уголовного суда.
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Тоді, щоб не було спокуси втрутитись, треба робити в Нюрнберзі! Досвід є і московитам про дідів нагадає. Ну і їхнє "можем павтаріть" засяє новими фарбами!
Та ні хлопці, краще відпочивайте, бо ***** на вас нападе, чи карбованців більше не дасть! Ми вже знаємо про ваше рішення: головна злодійка стрілкова (гіркін - дівоча)! А *****, вам щось то дасть за це...
це "Мораль Європи"... в Україні також є такі судді, які хочуть "їсти"...: вовк, труба, тупіцкій, партнов...
Будет...💪✊