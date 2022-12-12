РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
16561 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
1 495 12
война (46523) Нидерланды (1383) трибунал (247) военные преступления (1155)

Нидерланды готовы принять у себя трибунал по военным преступлениям в Украине, - МИД

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

суд

Нидерланды могут принять у себя специальный трибунал для суда над виновными в войне России против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если есть необходимость в таком трибунале по агрессии, его можно создать в Гааге", - сказал министр.

Ранее с аналогичным предложением выступили в Палате представителей демократы от партии D66, причем это предложение нашло поддержку большинству.

По словам Хукстры, "необходимо рассмотреть все варианты, ведущие к судебному преследованию за эти преступления". Он отмечает, что такому трибуналу нужна "широкая международная политическая и финансовая поддержка", равно как и то, что трибунал не должен вмешиваться в работу уже работающего в Гааге Международного уголовного суда.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Мы ожидаем, что Генассамблея ООН поддержит создание Специального международного трибунала по России, - руководитель Минюста Малюська
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+4
показать весь комментарий
12.12.2022 21:33
+4
"трибунал не має втручатися в роботу Міжнародного кримінального суду, який вже працює в Гаазі." Джерело: https://censor.net/ua/n3386595

Тоді, щоб не було спокуси втрутитись, треба робити в Нюрнберзі! Досвід є і московитам про дідів нагадає. Ну і їхнє "можем павтаріть" засяє новими фарбами!
показать весь комментарий
12.12.2022 21:33
+3
Трибунал має працювати В УКРАЇНІ. Буча,Ізюм,Нікополь,Херсон і т.д. -на вибір.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:09
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
12.12.2022 21:33 Ответить
та то из жалости до кацапив...карочє абы нэ київське правосуддя...
показать весь комментарий
12.12.2022 21:33 Ответить
"трибунал не має втручатися в роботу Міжнародного кримінального суду, який вже працює в Гаазі." Джерело: https://censor.net/ua/n3386595

Тоді, щоб не було спокуси втрутитись, треба робити в Нюрнберзі! Досвід є і московитам про дідів нагадає. Ну і їхнє "можем павтаріть" засяє новими фарбами!
показать весь комментарий
12.12.2022 21:33 Ответить
Україна може переробити цих недоумків в корисний гумус
показать весь комментарий
12.12.2022 21:33 Ответить
Після суду по МН-17?
Та ні хлопці, краще відпочивайте, бо ***** на вас нападе, чи карбованців більше не дасть! Ми вже знаємо про ваше рішення: головна злодійка стрілкова (гіркін - дівоча)! А *****, вам щось то дасть за це...
показать весь комментарий
12.12.2022 22:01 Ответить
я також про це подумав....8 років качати каруселі....заперечуючи очевидне....

це "Мораль Європи"... в Україні також є такі судді, які хочуть "їсти"...: вовк, труба, тупіцкій, партнов...
показать весь комментарий
12.12.2022 22:56 Ответить
Готовьтесь и терпения вам, голландцы, трибунал для расследования преступлений рашистов будет длиться годами и даже десятилетиями. Сейчас 45000 преступлений рашистов зафиксировано, а после деоккупации территорий будет 150000 преступлений рашистов(
показать весь комментарий
12.12.2022 22:02 Ответить
и даже десятилетиями....
показать весь комментарий
12.12.2022 22:57 Ответить
Трибунал має працювати В УКРАЇНІ. Буча,Ізюм,Нікополь,Херсон і т.д. -на вибір.
показать весь комментарий
12.12.2022 22:09 Ответить
Тобто все ж таки Гаага...
показать весь комментарий
12.12.2022 22:30 Ответить
Не надо их судить в Нидерландах. Лучше в Саудовской Аравии. Быстрее будет.
показать весь комментарий
13.12.2022 00:22 Ответить
А главным Прокурором назначить швейцарскую Леди... Карлу Дель Понте...очень серьезная Леди Гаага

Будет...💪✊
показать весь комментарий
13.12.2022 05:42 Ответить
 
 