Нидерланды готовы принять у себя трибунал по военным преступлениям в Украине, - МИД

Нидерланды могут принять у себя специальный трибунал для суда над виновными в войне России против Украины.

Об этом заявил министр иностранных дел Нидерландов Вопке Хукстра, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Если есть необходимость в таком трибунале по агрессии, его можно создать в Гааге", - сказал министр.

Ранее с аналогичным предложением выступили в Палате представителей демократы от партии D66, причем это предложение нашло поддержку большинству.

По словам Хукстры, "необходимо рассмотреть все варианты, ведущие к судебному преследованию за эти преступления". Он отмечает, что такому трибуналу нужна "широкая международная политическая и финансовая поддержка", равно как и то, что трибунал не должен вмешиваться в работу уже работающего в Гааге Международного уголовного суда.

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