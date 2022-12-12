Россия обстреливает нас ракетами X-55, которые Украина отдала по условиям Будапештского меморандума, - Порошенко
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Россия использует для бомбардировок украинской территории крылатые ракеты Х-55, которые Украина в свое время передала РФ по условиям Будапештского меморандума – соглашения о гарантиях безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.
Об этом в эфире британского телеканала GB News заявил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".
"Мы являемся свидетелями того, что массированные удары с использованием крылатых ракет и иранских беспилотников являются ежедневной проблемой Украины. И это однозначно очень опасный союз России и Ирана для нападения на Украину", – сказал Порошенко.
"Это – опасность для всего мира. Вместе с иранскими беспилотниками они используют крылатые ракеты. Я хочу напомнить вам, что это ракеты X-55. Я сомневаюсь, что все это понимают, но мы передали их России по условиям Будапештского меморандума. Украинские ракеты были" переданы, когда Украина получила гарантии безопасности от всего мира, и теперь эти ракеты возвращаются к нам", – отметил лидер "ЕС".
"Это прямая ответственность Путина. И Пригожина, который является командиром ЧВК "Вагнера", правой руки Путина. Это ответственность кремлевской верхушки. Так что нам нужно много работать над созданием трибунала для Путина, чтобы посадить его за решетку в Гааге", - подчеркнул Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
Мерзкие, циничные, инфантильные твари.
Хитрий лис зробив так, як колись колись я почув від одного високого начальника:
- Сім разів відмір, а відрізати - дай комусь іншому!
І нашим гарантам, серед яких не лише рашка, а й наші нинішні піпеточні союзники США та Великобританія.
Та перш за все українцям, які обрали кравчука замість Чорновола та кучму замість Лук'яненка ....
Та ще й ЗЄлю, який три роки ЗСУ хєрив.
Ду-май-тє!
Армія, Мова, Віра
чи
Какая ватная разніца
https://24tv.ua/hto-vidpovist-za-te-shho-rosiya-vbivaye-nas-************-zbroyeyu_n1964597
А тепер згадаємо ким був Порошенко в 1999 році. Всього то членом фракції політбюро в партії Медведчука. (1998 року Порошенко став членом фракції СДПУ(о) у ВРУ та був в її політбюро. На виборах мав № 11 у списку. В тому ж році отримує орден «За заслуги» II ст. (24 вересня 1999) - «за вагомий особистий внесок у реформування промисловості України, активну участь у законотворчій роботі»).
А інтерв,ю Порох дає британським глядачам GB News, які може і не в курсі, що таке Будапештський меморандум. І які там були умови.
Відповідно, ціллю війни з рашистською пітьмою вбачається її всеосяжне ядерне роззброєння, включаючи знищення як ядерних зарядів й засобів їх доставки, так і ядерних виробничих об'єктів і наукових установ. Те саме стосується хімічної і бактеріологічної зброї.
все підписав.
Переворот зі зміщенням Онопенка та зміною курсу СДПУ(о) з лівоцентриського на олігархічний відбувся вже після парламентських виборів 1998року, десь наприкінці року.
На рабZee аж три Путлера...кажуть спецы..потому каждый из них и стреляет....видос вверху 👆
Стратегічні літаки та ракети ніхто не змушував віддавати,
Тим більше саме рашці
Нагадайте, Кучма ще живий?
Йому вбиті нашими ракетами українці не сняться?
Могу еще добавить, что из всех украинцев, только националисты всегда утверждали, что ********* Украине враг. Другие все, учебники истории скурили.
цього мало?
кожен має відповідати за свої злочини
Ну а насчет подкацапов... Тебе подсказать, какие партии являются лидерами по количеству предателей ?
Ну а подобные статьи лучше вы читайте. У меня память не как у рыбки. Никто нас по меморандуму не обязывал ПРОДАВАТЬ (разницу с передавать, думаю, вы понимаете?) ракеты и стратегическую авиацию паРаше. Ну и про западную бюрократию бред писать не нужно. Нам обещали ненападение, а не защиту. Разницу понимаете? По факту никаких гарантий в том меморандуме нет. Ну и со "всей" вы тоже сильно погорячились. США и ВБ - это далеко не "вся западная демократия".
Последние самолеты мы продали паРаше уже в 2000-х годах.