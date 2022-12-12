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Будапештское соглашение (159) война (46523) крылатые ракеты (711) Порошенко (19359)

Россия обстреливает нас ракетами X-55, которые Украина отдала по условиям Будапештского меморандума, - Порошенко

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

порошенко

Россия использует для бомбардировок украинской территории крылатые ракеты Х-55, которые Украина в свое время передала РФ по условиям Будапештского меморандума – соглашения о гарантиях безопасности в связи с присоединением к Договору о нераспространении ядерного оружия.

Об этом в эфире британского телеканала GB News заявил Петр Порошенко, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "ЕС".

"Мы являемся свидетелями того, что массированные удары с использованием крылатых ракет и иранских беспилотников являются ежедневной проблемой Украины. И это однозначно очень опасный союз России и Ирана для нападения на Украину", – сказал Порошенко.

"Это – опасность для всего мира. Вместе с иранскими беспилотниками они используют крылатые ракеты. Я хочу напомнить вам, что это ракеты X-55. Я сомневаюсь, что все это понимают, но мы передали их России по условиям Будапештского меморандума. Украинские ракеты были" переданы, когда Украина получила гарантии безопасности от всего мира, и теперь эти ракеты возвращаются к нам", – отметил лидер "ЕС".

"Это прямая ответственность Путина. И Пригожина, который является командиром ЧВК "Вагнера", правой руки Путина. Это ответственность кремлевской верхушки. Так что нам нужно много работать над созданием трибунала для Путина, чтобы посадить его за решетку в Гааге", - подчеркнул Порошенко.

Читайте: Открыть двери в НАТО для Украины - это единственный возможный способ остановить войну в Европе, - Порошенко
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Топ комментарии
+16
Американці не наполягали на тому, що неядерні ракети треба було віддати москалям... Це уже Кучма постарався, типу за газ віддав.
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12.12.2022 22:16
+13
американці свої інтереси захищали,івони їх захистили,не їх вина,що наші блюдолизи при першому же проханні віддали зброю якак гарантувала безпеку їх держави на 100%, це була просто безцінна річ,і тільки останній дибіл міг віддати ядерну зброю. В тому,що наші все просрали,винні не американці,вони свої інтереси защищали,і захистили,нашим продажним шкурам треба у них ще довго учитися як добиватися того що потрібно для своєї країни.
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12.12.2022 22:08
+12
Треба викопати Кравчука з могили. Це його дітище, навіть якщо підписав його Кучма.

Хитрий лис зробив так, як колись колись я почув від одного високого начальника:

- Сім разів відмір, а відрізати - дай комусь іншому!
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12.12.2022 22:07
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американці свої інтереси захищали,івони їх захистили,не їх вина,що наші блюдолизи при першому же проханні віддали зброю якак гарантувала безпеку їх держави на 100%, це була просто безцінна річ,і тільки останній дибіл міг віддати ядерну зброю. В тому,що наші все просрали,винні не американці,вони свої інтереси защищали,і захистили,нашим продажним шкурам треба у них ще довго учитися як добиватися того що потрібно для своєї країни.
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12.12.2022 22:08 Ответить
В результате российского вторжения мировая экономика потеряла 2трл$, это официальные данные Всемирного Банка. По тем же данным доля США в мировой экономике 25% + Европа (включая UK) -30% . Еще раз в абсолютных величинах. В результате российского вторжения в Украину экономика США потеряла 500 миллиардов, экономика других стран НАТО потеряла 600 миллиардов. Ну что ребята, класно защитили свои интересы, когда сняли санкции с СП-2, а потом отказали Украине во вступлении в НАТО ?
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12.12.2022 23:03 Ответить
мало того, они еще и русских на олимпиаду пригласили. Жалко ведь спортсменов, всю жизнь тренировались, а тут такой облом....
Мерзкие, циничные, инфантильные твари.
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12.12.2022 23:43 Ответить
ПО ПРЕДЛОЖЕНИЮ США В СЧЕТ ДОЛГА ЗА ГАЗ УКРАИНЫ РОССИИ НА СУММУ 680 МЛН. ДОЛЛАРОВ США ЭТО ПРОСТО СМЕШНАЯ СУММА МЫ ОТДАЛИ 21 САМОЛЕТ ТУ95 М И ТУ 160 И ПАРУ ЭШЕЛОНОВ РАКЕТ К НИМ ПОСЛЕДНИЕ САМОЛЕТЫ ПЕРЕДАНЫ В 2001 ГОДУ.. ВСЕ ЧТО НАДО ЗНАТЬ О ТОМ ЧТО НАДО ЖИТЬ СВОЕЙ ГОЛОВОЙ.. КСТАТИ ПО СОВЕТУ США КОГДА НАС НАГНУЛИ ОТДАТЬ ДАРОМ!!!!! ядерное ружие не предоставив за них 200 млрд долларов США такова стоимость того потенциала.. а сегодня все 400 млрд долларов нас еще привязали этот вопрос также по братерски отдать России УКРАИСНКИЙ ФЛОТ КОТОРЫЙ БЫЛ НА 100% нашим мы могли если нам много просто продать эти корабли любой третей стране порезать на металолом но ни в коем случае не должны были быть подписапны Масандровские Ялтинские и Красной Поляне соглашения еще и флоту реальность такова вместо 60% России они забрали 72% а нам оставили мотлох 28 корабли 3-4 и вспомогательный флот и то что выработало ресорс как подлодка Запорожье...самолеты Ту также надо было порезать на металолом а не отдавать России ракеты Х 555 мы могли просто утилизировать ....
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13.12.2022 00:05 Ответить
А скільки ще втратить у майбутньому. Незалежність - це дорого, якщо погано прораховуєш наслідки роботи з виродками.
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12.12.2022 23:44 Ответить
ну про дебілів то занадто, бо від США отримали купу бабла, але воно розчинилось у чиїхось карманах...
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12.12.2022 23:06 Ответить
Был -бы настоящий волевой Гетьман , то ,по закону военного времени КОНФИСКОВАЛ у Кучмы все , что они с зятем пинчуком награбили и полученную миллиардную откупную ,за сдачу национальных интересов в пользу своих офшоров
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12.12.2022 23:50 Ответить
так, ви праві, саме захищали свої інтереси і це їхнє право і обов'язок перед своєю країною. Це з одного боку. А з другого вони на відміну від нас не були в той час дебілами як ми, що вискочили з тюрми і не знали, що в світі робиться взагалі. Вони зобов'язалися??? Пообіцяли? Навіть як щона словах. Так. Те, що ми були придурками - це правда. Але вони виявилися бездумними цинічними брехунами - це теж правда
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13.12.2022 00:58 Ответить
Американці не наполягали на тому, що неядерні ракети треба було віддати москалям... Це уже Кучма постарався, типу за газ віддав.
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12.12.2022 22:16 Ответить
а де в...вашому...реченні...рашка?!
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12.12.2022 22:46 Ответить
так як нам не дають системи патріот треба на друкувати багато будапештськіх папірців і наробити самолетиків з ни і запускати і збивати ті ракети ними
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12.12.2022 22:05 Ответить
А в чому проблема, Пеца? ЗША, Великобританія, майже всі країни Европи Меморандум виконують. Так треба ще рота роззявити, оце-фліска, оце - наші ракети, а оце я з Яриком.
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12.12.2022 22:06 Ответить
Як казав один президент -- маємо те шо маємо .
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12.12.2022 22:06 Ответить
Треба викопати Кравчука з могили. Це його дітище, навіть якщо підписав його Кучма.

Хитрий лис зробив так, як колись колись я почув від одного високого начальника:

- Сім разів відмір, а відрізати - дай комусь іншому!
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12.12.2022 22:07 Ответить
А відріж у когось іншого.
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12.12.2022 22:10 Ответить
Це нам урок і розплата за нашу тупість... думали з совка втекли й одразу в Рай потрапили? - а це хижацький світ!
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12.12.2022 22:07 Ответить
За кого голосував?
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12.12.2022 22:13 Ответить
як вам не соромно? як так можна? я такого не роблю!
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13.12.2022 03:07 Ответить
любому человеку более мение адекватному понятно что в этом мире каждый сам за себя, и свои интересы каждый будет защищать в первую очередь,и очень странно что такие едементарные вещи не понимали люди которые были на посае президента Украины,когда такая истина очевидна даже для простого человека
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12.12.2022 22:16 Ответить
ти начебто шкодуєш що в срср не залишився?
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12.12.2022 23:07 Ответить
Ні, ні в якому разі! Малось на увазі, що незалежність від совка - тільки перший крок у подорожі України по цьому хижому світі.
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13.12.2022 03:08 Ответить
карочє прыйшло время выдоить пинчуков з кучмами и кравчуками досуха...
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12.12.2022 22:15 Ответить
По хорошему их после выдойки надо бы еще по фонарным столбам на просушку ... и надо было это начинать еще восемь лет назад.
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12.12.2022 23:16 Ответить
💯🤣
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13.12.2022 05:48 Ответить
Не відкрив, а нагадав.
І нашим гарантам, серед яких не лише рашка, а й наші нинішні піпеточні союзники США та Великобританія.
Та перш за все українцям, які обрали кравчука замість Чорновола та кучму замість Лук'яненка ....
Та ще й ЗЄлю, який три роки ЗСУ хєрив.

Ду-май-тє!
Армія, Мова, Віра

чи

Какая ватная разніца
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13.12.2022 00:27 Ответить
Якби в 91 демсили пішли на вибори єдиним кандидатом як це зробили тоді Прибалтійські республіки союзу , так був би Кравчук в дупі зі своїми "5 Д" . А так маєм те що маєм
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13.12.2022 12:33 Ответить
У 1999 році в рамках домовленостей у Ялті Україна передала Росії не тільки 575 крилатих ракет типу Х-55, але й носії цих ракет також - три бомбардувальники-ракетоносці Ту-95МС і вісім бомбардувальників Ту-160.
https://24tv.ua/hto-vidpovist-za-te-shho-rosiya-vbivaye-nas-************-zbroyeyu_n1964597

А тепер згадаємо ким був Порошенко в 1999 році. Всього то членом фракції політбюро в партії Медведчука. (1998 року Порошенко став членом фракції СДПУ(о) у ВРУ та був в її політбюро. На виборах мав № 11 у списку. В тому ж році отримує орден «За заслуги» II ст. (24 вересня 1999) - «за вагомий особистий внесок у реформування промисловості України, активну участь у законотворчій роботі»).
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13.12.2022 05:23 Ответить
Капітан Очевидність
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12.12.2022 22:19 Ответить
що не так сказав Порох?
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13.12.2022 00:28 Ответить
Для вас і для всіх нас це може й очевидність.

А інтерв,ю Порох дає британським глядачам GB News, які може і не в курсі, що таке Будапештський меморандум. І які там були умови.
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13.12.2022 02:29 Ответить
Просвітництво - одна з людських чеснот
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13.12.2022 07:07 Ответить
Україна - перша й нажаль єдина держава у Світі, яка заради миру відмовилась від власної ядерної зброї, третьої за своєю потужністю.
Відповідно, ціллю війни з рашистською пітьмою вбачається її всеосяжне ядерне роззброєння, включаючи знищення як ядерних зарядів й засобів їх доставки, так і ядерних виробничих об'єктів і наукових установ. Те саме стосується хімічної і бактеріологічної зброї.
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12.12.2022 22:20 Ответить
карочє першими серед лохів були ми...
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12.12.2022 22:24 Ответить
Кравчук почав у січні розробку документів, а Кучма в грудні
все підписав.
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12.12.2022 22:26 Ответить
І хто ж тоді був біля Кравчука? Правильно, Медведчук. І куди дівся "менеджер"(як казала Тимошенко про мертвечука) після поразки Льоні, правильно, став головою адміністрації президента Кучми.
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12.12.2022 22:42 Ответить
Брешеш, кацапура Киевлянин2014 під проксі. "стокі" блд... Ти ж тільки ольгінські методички проштудіював; і не знаєш, що СДПУ(о) в 1998-му була лівоцентриською продержавницькою проукраїнською партією, і мертвечук там був лише рядовим членом центрального органу партії; їх лідером тоді був Василь Онопенко. І лише після захоплення партійної влади мертвечуком Порошенко залишив партію, почав шукати і створювати свою.
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12.12.2022 23:37 Ответить
медведчук з 1996 - заступник. з 1998 - голова) вікіпедію тобі в допомогу) ніякого впн,просто я порохоботів не люблю)
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12.12.2022 23:52 Ответить
а я вас, брехунів - ненавижу.
Переворот зі зміщенням Онопенка та зміною курсу СДПУ(о) з лівоцентриського на олігархічний відбувся вже після парламентських виборів 1998року, десь наприкінці року.
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13.12.2022 01:20 Ответить
І лише після захоплення партійної влади мертвечуком Порошенко залишив партію, почав шукати і створювати свою. I створив Партiю Регiонiв, "низкий уклiн" йому за це.
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13.12.2022 00:18 Ответить
І ти брехун подляцький, бо ПР створилась Азаровим шляхом подібного рейдерства мертвечука в СДПУ(о) (деталізація займе з десяток стрічок, не хочу тратити час). Тому Порошенко пішов і звідти.
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13.12.2022 01:24 Ответить
вважаю в любому випадку ми тоді зробили правильно,хватить тут кукурікать віддалллиии зброююю....в КНДР є ядерна зброя,і що ? зажили гарно ? а в рашки який арсенал ? і люди розумніші ситали ? та хєр там.брити і амери виконують пункти меморандуму,і в цій історії є тільки одина дебільна ланка - рашка.ну як завжди,чи що.ви просто забуваєте про те,що казав Давид Бен Гурион - не важливо що говорять вороги,важливо що роблять українці.
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12.12.2022 22:33 Ответить
Фактично не виконують. Бо не забезпечили спільними зусиллями нашу недоторканість. Тому про той Меморандум мовчать усі підписанти, і нас весь час примушували мовчати.
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12.12.2022 23:42 Ответить
а, кучме, что в его имения не прилетает....и денежки за эти ракеты в надежном месте...
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12.12.2022 23:13 Ответить
https://youtu.be/5W8lP4MwGaQ...

На рабZee аж три Путлера...кажуть спецы..потому каждый из них и стреляет....видос вверху 👆
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12.12.2022 23:44 Ответить
Нужно быть честными. Не отдала, а по факту продала, а еще точнее, отдала за долги - за тот самый "халявный" кацапский газ. И самолеты пошли туда же, причем вместе с пилотами.
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13.12.2022 00:03 Ответить
Саме так!
Стратегічні літаки та ракети ніхто не змушував віддавати,
Тим більше саме рашці

Нагадайте, Кучма ще живий?
Йому вбиті нашими ракетами українці не сняться?
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13.12.2022 00:35 Ответить
Скорее всего жив. По крайней мере информация о его смерти мне не попадалась.
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13.12.2022 00:49 Ответить
У тех, кто отдавал и утверждал, что ********* нападать не будет, есть имена, фамилии и отчества.
Могу еще добавить, что из всех украинцев, только националисты всегда утверждали, что ********* Украине враг. Другие все, учебники истории скурили.
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13.12.2022 00:06 Ответить
ім'я їх кучма та жЮлька
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13.12.2022 00:36 Ответить
Вот тогда в 1996 нужно было собирать майдан и ставить Кучме ультиматум-либо он оставляет ЯО(тактическое) либи сваливает с должности президента.
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13.12.2022 00:16 Ответить
Забули якій відсоток Кучма зібрав на виборах 1994го?
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13.12.2022 04:31 Ответить
Кравчука, вже из могилы на суд, не притягнешь. Но есть, вполне бодрый Кучма та й купа його советников, которые готували цю зраду. Мож хоч умовний термин им влупить, для видимости!
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13.12.2022 00:23 Ответить
это Зе отдал росии ракеты в 90-е годы. Да. Инфа 100%.
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13.12.2022 00:36 Ответить
ЗЄ віддав Південь, Схід та Північ України

цього мало?
кожен має відповідати за свої злочини
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13.12.2022 00:38 Ответить
За склады бы лучше вам вообще не заикаться. Рашка в первые недели войны захватила наших складов больше, чем было взорвано до 2019 года, а это как бы страшнее. Про взорванные склады в первые дни широкомасштабной войны я уже и не вспоминаю.
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13.12.2022 00:54 Ответить
Что тебе доказывать? Рассказать про склады в Мариуполе, Херсоне, Балаклее? А в Луганской области, где боевые действия идут с 2014 года, по твоему не было складов? А сам сложить 2+2 не можешь? Подсказка: если где-то был огромный склад боеприпасов, а потом эту территорию стала контролировать паРаша, то этот склад уже тоже переходит под их контроль. Это так сложно понять? Как вы живете без мозгов-то ?
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13.12.2022 01:56 Ответить
Почему же себе? Форум читает много людей . Где вас таких тупых набирают?
Ну а насчет подкацапов... Тебе подсказать, какие партии являются лидерами по количеству предателей ?
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13.12.2022 02:19 Ответить
ты бы что ли статью прочитал. ракеты были переданы ПЕРЕДАНЫ по будапештскому меморандуму по которому вся западная бюрократия клялась что будет защищать суверинитет и целосность Украины.
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13.12.2022 04:20 Ответить
Поясню для тех кто в танке. Мой ответ был адресован свидетелю того, как Порошенко взрывал склады...
Ну а подобные статьи лучше вы читайте. У меня память не как у рыбки. Никто нас по меморандуму не обязывал ПРОДАВАТЬ (разницу с передавать, думаю, вы понимаете?) ракеты и стратегическую авиацию паРаше. Ну и про западную бюрократию бред писать не нужно. Нам обещали ненападение, а не защиту. Разницу понимаете? По факту никаких гарантий в том меморандуме нет. Ну и со "всей" вы тоже сильно погорячились. США и ВБ - это далеко не "вся западная демократия".
Последние самолеты мы продали паРаше уже в 2000-х годах.
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13.12.2022 10:55 Ответить
Так Кучма никуда из политики и не уходил...а то что продал все и вся в 90-е лихие, так то просто Данилыч отрабатывал Мавзолейное бабло на свою избирательную компанию против Кравчука...🤒🤣потому и подписал Братский Меморандум...😝
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13.12.2022 04:26 Ответить
Я, @^*#&^, пам'ятаю, як різали наші Ту-22, підривали ракетні шахти, міняли на смердючий газ ці самі Х22. Хотілося кричати, бо й тоді було очевидно що кацапи - наші вороги. Але все одно ніхто б не почув, бо тоді 60% голосували за комуняку Кучму.
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13.12.2022 04:29 Ответить
Сын меня однажды спросил,па а что правда Кучма стал миллиардером после Меморандума?кажу не сынок,миллирд ему подарил агент КГБ Ведмедчук по кличке Соколовский от советского КГБ за верную службу🤒😝
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13.12.2022 04:31 Ответить
Порошенко абсолютно прав. Недальновидные западные политики давили на Украину разоружая ее в угоду бензоколонке. А потом хотели засунуть головы в песок наплевав на гарантии безопасности.
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13.12.2022 10:20 Ответить
Зато украинские политики были Дальновидными тупо про..равши 100%гарантию безопастности для страны..Зе сделал бы хорошее дело привлекши негодяя Кучму к ответу за содеянное им зло
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13.12.2022 10:54 Ответить
Шо порохосісі "почистили " коментарі ! Ведете себе шо свинособаки кацапські Цілуйте свого Петра в дупу , а потім ще й Вовіка вилижете .
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13.12.2022 12:45 Ответить
 
 