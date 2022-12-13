Когда-то мы снова начнем сотрудничество с РФ, а сейчас – усиливаем санкции, - Шольц
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Канцлер Германии Олаф Шольц допустил возобновление экономических отношений с Россией, но отметил, что это возможно только после прекращения войны в Украине.
Такое мнение Шольц сказал на мероприятии, посвященном 70-летию Комитета по вопросам восточноевропейских экономических отношений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.
По словам канцлера Германии, Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте после окончания войны в Украине, поэтому, по его словам, очень важно подготовиться к этому времени.
"Понятно одно: на сегодняшний день отношения, которые у нас были, сворачиваются. Но Россия, которая заканчивает войну, и граждане в России, которые хотят другого будущего для себя, также нуждаются в шансе на то, что в другое время можно будет снова начать экономическое сотрудничество", - отметил он.
"Только это не сейчас. Сейчас мы усиливаем санкции", - добавил Шольц.
Немецкий канцлер отметил, что президент РФ Владимир Путин своей войной разрушает не только инфраструктуру Украины и убивает украинцев, но также разрушает будущее России. "И именно это он должен оправдывать перед собственной страной и собственным народом, на будущее которого он таким образом влияет", - сказал он.
Шольц снова повторил, что цель войны России - поделить Европу на сферы влияния и создать новую российскую империю, ради чего она идет на серьезные нарушения международного права: разрушает инфраструктуру и убивает людей.
"Именно поэтому Россия не должна выиграть эту войну. И Россия не выиграет войну", - подытожил он.
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они там в пабликах ус*ются от счастья, как путин всех поимел и как все возвращается как было....
Уступки недопустимы вообще
Наоборот жестче чем дольше все это
Им не нужна куча неконтролируемого г@вна
Где в каждом улусе свой царек
Гражданская война "белые" "красные" и прочие
Придется вмешиваться а то начнут ЯО шмалять друг в друга
Вот отобрать его нужно в первую очередь
И то аккуратно
Якщо вони знов почнуть замовляти колеса в Ірані, все повториться.
Спершу волохата PEACE ДА
«Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз - посилюємо санкції»…?!
не о том говоришь. «Сотрудничество»… «санкции..»
А надо говорить о:
капитуляции России ( вместо сотрудничества)
и
Победе Украины в войне ( вместо санкций)
Это две большие разницы, Шольц.
Не повторяй ошибок муттер Ребинтроп.