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Новости За рубежом Санкции против России
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Германия (6001) Россия (91205) санкции (10610) Шольц Олаф (543)

Когда-то мы снова начнем сотрудничество с РФ, а сейчас – усиливаем санкции, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц допустил возобновление экономических отношений с Россией, но отметил, что это возможно только после прекращения войны в Украине.

Такое мнение Шольц сказал на мероприятии, посвященном 70-летию Комитета по вопросам восточноевропейских экономических отношений, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Украинскую правду.

По словам канцлера Германии, Россия останется крупнейшей страной на европейском континенте после окончания войны в Украине, поэтому, по его словам, очень важно подготовиться к этому времени.

"Понятно одно: на сегодняшний день отношения, которые у нас были, сворачиваются. Но Россия, которая заканчивает войну, и граждане в России, которые хотят другого будущего для себя, также нуждаются в шансе на то, что в другое время можно будет снова начать экономическое сотрудничество", - отметил он.

Читайте: Шольц заявил о необходимости усилить оборону: Путин не откажется от империалистических планов. Каждый раз, как разговариваю с ним, он говорит, что хочет что-то завоевать

"Только это не сейчас. Сейчас мы усиливаем санкции", - добавил Шольц.

Немецкий канцлер отметил, что президент РФ Владимир Путин своей войной разрушает не только инфраструктуру Украины и убивает украинцев, но также разрушает будущее России. "И именно это он должен оправдывать перед собственной страной и собственным народом, на будущее которого он таким образом влияет", - сказал он.

Шольц снова повторил, что цель войны России - поделить Европу на сферы влияния и создать новую российскую империю, ради чего она идет на серьезные нарушения международного права: разрушает инфраструктуру и убивает людей.

"Именно поэтому Россия не должна выиграть эту войну. И Россия не выиграет войну", - подытожил он.
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Топ комментарии
+10
пригласить русских на олимпиаду - это тоже посилення санкцій?
они там в пабликах ус*ются от счастья, как путин всех поимел и как все возвращается как было....
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12.12.2022 23:50
+10
это не ошибка, а катастрофа. Плевок в лицо всем нам, погибшим, сиротам, замордованным, инвалидам. Сначала борис годунов, теперь олимпиада. Что дальше??? Просто мерзость
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13.12.2022 00:05
+6
Не буде у вас вже ніякої співпраці. З рф. Можливо з мацковською та іншими «народно-демократичними республіками».
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12.12.2022 23:51
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Олаф, конечно, раздупляется со скоростью ччерепахи, но я не догадывался, что он и живёт столько же.
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12.12.2022 23:46 Ответить
А слина не перестає текти )))
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12.12.2022 23:48 Ответить
вапщє Єті украинци ненавидят котов ..панимаєш.....Они постоянно говорят-смєрть катам.панимаєш.смєрть катам
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12.12.2022 23:48 Ответить
пригласить русских на олимпиаду - это тоже посилення санкцій?
они там в пабликах ус*ются от счастья, как путин всех поимел и как все возвращается как было....
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12.12.2022 23:50 Ответить
Вот это очень серьезная ошибка

Уступки недопустимы вообще

Наоборот жестче чем дольше все это
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12.12.2022 23:58 Ответить
это не ошибка, а катастрофа. Плевок в лицо всем нам, погибшим, сиротам, замордованным, инвалидам. Сначала борис годунов, теперь олимпиада. Что дальше??? Просто мерзость
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13.12.2022 00:05 Ответить
Абсолютно согласен
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13.12.2022 00:08 Ответить
Нам це кому? Кацаплячощелепним кончітам?
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13.12.2022 04:39 Ответить
Сори конечно, но может быть граждане рф, которые "желают другого будущего для себя" вот прямо сейчас выйдут из состояния ждуна, в котором они находятся с далёкого 2014-го года, оторвут свои задницы от стулов-диванов-швабр и начнут что-то делать для остановки войны?... А вообще конечно желание немцев начать отменять санкции и тут же торговать, на следующий день сразу после подписания любой бумажки, даже не важно какой, видно не вооружённым глазом. Так они "устали" от войны и вот этого всего вот
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12.12.2022 23:50 Ответить
Ніхто з раші війну припиняти не хоче.Багато хто вже не любить пукіна,ненавидять генералітет,але не тому,що війну розпочали,а тому що воюють не так,мало вбивають українців.
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13.12.2022 09:41 Ответить
Не буде у вас вже ніякої співпраці. З рф. Можливо з мацковською та іншими «народно-демократичними республіками».
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12.12.2022 23:51 Ответить
Этого сам Запад не допустит

Им не нужна куча неконтролируемого г@вна
Где в каждом улусе свой царек
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13.12.2022 00:02 Ответить
Є процеси,якими неможливо керувати попри бажання . Як говорив Висоцький ,«сілам пріроди на рєчі плєвать»
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13.12.2022 00:08 Ответить
Уже было подобное

Гражданская война "белые" "красные" и прочие

Придется вмешиваться а то начнут ЯО шмалять друг в друга

Вот отобрать его нужно в первую очередь
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13.12.2022 00:18 Ответить
Так це і є пгчаток співпраці - їжа за ЯЗ.
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13.12.2022 00:41 Ответить
Кацапи усі без винятку мразота
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12.12.2022 23:52 Ответить
просто винятки не є етнічними кацапами..
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12.12.2022 23:54 Ответить
кароче хочет ***** дэушкой увидеть...типа щаз оно не сдуревшая бабушка.
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12.12.2022 23:52 Ответить
хотя конечно хотелось бы співпрацю вперёд, а санкции - колись утром ))
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12.12.2022 23:56 Ответить
Нахєр расєю, це клоака
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12.12.2022 23:57 Ответить
РФ быть не должно... От этой империи можно сохранить только Московия. И то как заповедник для одичалых
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12.12.2022 23:57 Ответить
колись рф не буде існувати
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13.12.2022 00:04 Ответить
А завтра скажуть що ви нас неправильно зрозуміли..
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13.12.2022 00:12 Ответить
Сотрудничество только в виде "нефть в обмен на продовольствие"
И то аккуратно
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13.12.2022 00:30 Ответить
З тим, що від РФ залишиться. Років через 100, коли кацапи знов винайдуть вогонь та колесо.
Якщо вони знов почнуть замовляти колеса в Ірані, все повториться.
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13.12.2022 00:38 Ответить
труба - найн але почнемо колись з труби
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13.12.2022 00:51 Ответить
Можна вигнати хвойду з борделя, але не бордель із хвойди.
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13.12.2022 00:54 Ответить
Співпраця буде, але потім.
Спершу волохата PEACE ДА
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13.12.2022 03:18 Ответить
Ну и формулировка!

«Колись ми знову почнемо співпрацю з РФ, а зараз - посилюємо санкції»…?!

не о том говоришь. «Сотрудничество»… «санкции..»

А надо говорить о:
капитуляции России ( вместо сотрудничества)
и
Победе Украины в войне ( вместо санкций)

Это две большие разницы, Шольц.
Не повторяй ошибок муттер Ребинтроп.
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13.12.2022 07:02 Ответить
Шольц вообще молодец. Спас Германию от русской монархической революции.
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13.12.2022 09:05 Ответить
А будет ли РФ?
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13.12.2022 09:23 Ответить
Szwabów nienawidzę genetycznie podobnie jak kacapów.
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13.12.2022 10:22 Ответить
Зачем нести чушь.
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13.12.2022 10:28 Ответить
Шольц намекнул, что путин всё-таки ***** и с рашкой базарить никто не будет пока эта мерзость в кремле сидит.
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13.12.2022 12:43 Ответить
 
 