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США в ближайшие дни объявят о новом пакете помощи для Украины, - Белый дом

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

салліван

Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о выделении помощи Украине в условиях ее противостояния российской агрессии.

Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще $275 миллионов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни у нас будет дополнительные объявления",- отметил представитель Белого дома.

Он подчеркнул, что США продолжают следить за развитием событий в Украине. По его словам, в Вашингтоне хотят быть уверены, что любые попытки РФ достичь преимущества на поле боя или в уничтожении инфраструктуры будут ослаблены.

"Поэтому наше внимание будет сосредотачиваться на тех вещах, которые представляют настоящую угрозу Украине и украинскому народу", - подчеркнул Салливан.

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Топ комментарии
+9
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13.12.2022 03:26
+8
"А нєхрен "снить" что-папало! Падобные сны неоспоримо свидетельствуют о "разброде и шатании" в мозговой деятельности гражданина великой Рассии и низком уровне его патриотичности Более того - усматриваются тенденции к паникёрству!!! Сны у граждан России должны отличаться образцовой патриотичностью и преданности политике правительства!"
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13.12.2022 04:03
+5
Бляха. Саліван, пора вже надати щось, що буде становити загрозу для кацапстану, ось тоді і загрози для України, якщо не зникнуть, то суттєво зменшаться. Натякаю. ТОМАГАВКИ. Багато. На 275 млн, якраз 275 штук, якщо не помиляюсь, вийде.
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13.12.2022 02:12
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Бляха. Саліван, пора вже надати щось, що буде становити загрозу для кацапстану, ось тоді і загрози для України, якщо не зникнуть, то суттєво зменшаться. Натякаю. ТОМАГАВКИ. Багато. На 275 млн, якраз 275 штук, якщо не помиляюсь, вийде.
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13.12.2022 02:12 Ответить
схоже, американці надаюсь стільки і таку зброю, що тіки вирівняти шанси
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13.12.2022 02:30 Ответить
Тоді чому не дати якусь хрінь типа Шахедів? Як ми зрозуміли, в рашці ніде нема ППО - все на фронт вивезли. Якщо б в нас були Шахеди, то можна б було багато шуму на болотах зробити...
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13.12.2022 02:32 Ответить
бо тоді ми переможемо кацапів! де гарантії, що ми не перетворимося кацапію 2.0?
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13.12.2022 02:37 Ответить
Тому що в нас народ сильніший, ніж влада, та народ рушить владу. А на рашці пуйлу на лохотрат *****.
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13.12.2022 02:43 Ответить
ніякої
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13.12.2022 04:46 Ответить
чому німецькі Патріоти не відправити в Україну, а не в Польщу?
чому не надати Леопардів2?
чому хаяти всіх на світі тільки не себе?
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13.12.2022 03:44 Ответить
як в вас нема моторолерів-двіжків? -
Верховина надійшле біднюсеньким німцям....
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13.12.2022 03:47 Ответить
штук 5.
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13.12.2022 03:49 Ответить
У Заходу немає подібних безпілотників, навіть розробок. Всі їх БПЛА, які летять на велику відстань, або розвідувальні, або ударні, камікадзе є тільки на 40 км. Концепція дешево та просто це не про західні країни.
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13.12.2022 11:06 Ответить
это эскалация и негуманно
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13.12.2022 15:04 Ответить
Цієї зброї не вистачить, щоб вирівняти шанси. В нас нічого далекобійного практично немає і в авіації в москалів перевіс в рази.
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13.12.2022 04:43 Ответить
А може дають те що просимо офіційно, а не в популістських спітчах для марафону. Уявіть що запити на озброєння редагує дЄрмак.
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14.12.2022 00:11 Ответить
Залп Хаймерса - 6 ракет - це теж 1 млн.
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13.12.2022 02:30 Ответить
***** бабки - бубенцями не дзвенuте,,,,
а як дзвените і клована відбулавлюєте? - нікого потім не винуватьте.... - не гарно це, не по людьськи...
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13.12.2022 05:18 Ответить
Бачив років 5 тому новину, що у США багато старих томагавків які вони збираються утилізувати, а це доволі дорого, то питається чому б нам не віддати ми їх і утилізуєм і всі будуть задоволені. Але ж, а-а-а-ай, це ж стільки цапів подохне, це ж буде ескалація, муйло бить буде Кірбі не дасть збрехати.
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13.12.2022 04:56 Ответить
А ще скільки українців виживуть, і потім зможуть боронити власну землю, на яку накинуло оком не лише козломорді.
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13.12.2022 05:09 Ответить
Лучше Риперы и Грейиглы, тогда будут видосы, а томогавки скушно
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13.12.2022 05:40 Ответить
А запускати з катапульти будеш? 🤣
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13.12.2022 11:00 Ответить
Та хоч з дупи дЄрмака. Наші Кулібіни придумають як їх туди зарядити аби було що.
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14.12.2022 00:14 Ответить
Ага, лобзіком випиляють пускову установку. 🤣 Іноді дивуюсь яку *уйню люди пишуть в коментарях, але вже звикаю.
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14.12.2022 08:21 Ответить
Як інженер можу тебе просвітити, що нічого неможливого в даному випадку нема. Хто хоче щось зробити шукає рішення і можливості, хто не хоче патякає про ...уйню і лобзіки.
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14.12.2022 14:16 Ответить
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13.12.2022 03:26 Ответить
та не переживай ти так - свиню барижну всерівно посадять - після війни і для нього це ще хороший варіант бо інакше люди його на ножі пустять !
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13.12.2022 09:14 Ответить
ты имеешь в виду зелю? ну дай Бог, бай Бог!
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13.12.2022 14:05 Ответить
Центральный районный суд Читы оштрафовал Ивана Лосева на 30 тыс. рублей по ст. 20.3.3 КоАП («дискредитация» ВС РФ), сообщают Сибирь. Реалии*. При этом мужчина не смог попасть на заседание, потому что не был вовремя уведомлен о времени слушания.

Лосеву вменили посты в инстаграме**, среди которых была сторис с пересказом сна: «Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать». Затем Зеленский «узнал» молодого человека, приказал его отпустить, а остальных расстрелять. После этого президент разрешил ему сделать совместной селфи, рассказывал свой сон молодой человек.

При этом страницу читинца в инстаграме, судя по материалам дела, изучали сотрудники ФСБ из Забайкальска, поселка городского типа в 400 километрах от Читы: «Как минимум шесть оснований для возбуждения дела было записано. Я не представляю этого: эфэсбэшник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм».
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13.12.2022 03:45 Ответить
"А нєхрен "снить" что-папало! Падобные сны неоспоримо свидетельствуют о "разброде и шатании" в мозговой деятельности гражданина великой Рассии и низком уровне его патриотичности Более того - усматриваются тенденции к паникёрству!!! Сны у граждан России должны отличаться образцовой патриотичностью и преданности политике правительства!"
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13.12.2022 04:03 Ответить
у Вашингтоні хочуть бути певними, що будь-які спроби РФ досягти переваги на полі бою або у знищенні інфраструктури, будуть послаблені.

Да смотрите осторожнее чтобы куйло не рассердить. А то он очередной раз погрозит ядерным ударом.
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13.12.2022 04:15 Ответить
бандери-ковбойці тільки не кажіть нам, що ви все вираховували і як до ближньої кацбази 100 км то ви надасте ракети на 99км ... - ну ********* стидоба ж вже!
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13.12.2022 04:56 Ответить
Ковдри будуть, чи по ним німці специ, хоча ФРН нам нічого не гарантувала і не роззброювала, їм можна.
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13.12.2022 05:10 Ответить
ми з вами не доробили - дітей з внуками підставили під кац вогонь...
****** ми діди - ціна нам ноль.
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13.12.2022 05:54 Ответить
плядьскі діди,,,,
- ми з вами не доробили - дітей з внукаками підставили...
****** ми діди.....
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13.12.2022 06:00 Ответить
стоїть Київ? - стоїть Україна!
завтра не буде зелених?- але буде стояти Київ!
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13.12.2022 06:20 Ответить
раз в декаду дідьо Джо робить Україні подарунки від свого особистого імені. Любить він Україну...
God Bless America!
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13.12.2022 11:33 Ответить
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13.12.2022 12:23 Ответить
Іще трішки про допомогу-недопомогу Україні та про брехню в Українських ЗМІ.

https://www.youtube.com/watch?v=zwz5kQeMy9s
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13.12.2022 16:11 Ответить
 
 