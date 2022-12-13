США в ближайшие дни объявят о новом пакете помощи для Украины, - Белый дом
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Соединенные Штаты в ближайшие дни объявят о выделении помощи Украине в условиях ее противостояния российской агрессии.
Об этом заявил советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"В прошлую пятницу мы объявили о выделении еще $275 миллионов для военной поддержки Украины. В ближайшие дни у нас будет дополнительные объявления",- отметил представитель Белого дома.
Он подчеркнул, что США продолжают следить за развитием событий в Украине. По его словам, в Вашингтоне хотят быть уверены, что любые попытки РФ достичь преимущества на поле боя или в уничтожении инфраструктуры будут ослаблены.
"Поэтому наше внимание будет сосредотачиваться на тех вещах, которые представляют настоящую угрозу Украине и украинскому народу", - подчеркнул Салливан.
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чому не надати Леопардів2?
чому хаяти всіх на світі тільки не себе?
Верховина надійшле біднюсеньким німцям....
а як дзвените і клована відбулавлюєте? - нікого потім не винуватьте.... - не гарно це, не по людьськи...
Лосеву вменили посты в инстаграме**, среди которых была сторис с пересказом сна: «Сегодня приснилось, что меня мобилизовали, привезли в какой-то подготовительный лагерь, и в этот момент туда врывается ВСУ во главе с Зеленским, всех скрутили, собираются расстреливать». Затем Зеленский «узнал» молодого человека, приказал его отпустить, а остальных расстрелять. После этого президент разрешил ему сделать совместной селфи, рассказывал свой сон молодой человек.
При этом страницу читинца в инстаграме, судя по материалам дела, изучали сотрудники ФСБ из Забайкальска, поселка городского типа в 400 километрах от Читы: «Как минимум шесть оснований для возбуждения дела было записано. Я не представляю этого: эфэсбэшник лет 40 из Забайкальска сидел и с серьезным лицом перепечатывал мою сторис о том, как мне приснился Зеленский?! Это идиотизм».
Да смотрите осторожнее чтобы куйло не рассердить. А то он очередной раз погрозит ядерным ударом.
****** ми діди - ціна нам ноль.
- ми з вами не доробили - дітей з внукаками підставили...
****** ми діди.....
завтра не буде зелених?- але буде стояти Київ!
God Bless America!
https://www.youtube.com/watch?v=zwz5kQeMy9s