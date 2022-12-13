Украинские защитники отбили атаки врага в районах 16 населенных пунктов на Луганщине и Донетчине, - Генштаб ВСУ

За прошедшие сутки Силы обороны отразили атаки оккупантов в районах 10 населенных пунктов в Донецкой области и 6 – в Луганской.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ по состоянию на 06:00 13 декабря по поводу российского вторжения.

Так, начались двести девяносто третьи сутки российского широкомасштабного вторжения.

Российские оккупанты продолжают вести полномасштабную вооруженную агрессию против нашего государства, не прекращают наносить удары по объектам гражданской инфраструктуры и домам мирного населения на территории Украины, нарушая нормы Международного гуманитарного права, законы и обычаи ведения войны.

Противник продолжает сосредоточивать усилия на ведении наступательных действий на Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Запорожском направлениях. На других направлениях враг пытается сдерживать действия подразделений Сил обороны Украины, производит обстрелы позиций наших войск и гражданских объектов вдоль всей линии столкновения, проводит инженерное оборудование оборонных рубежей и позиций.

За прошедшие сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка, Червонопоповка и Белогоровка Луганской области и Верхнекаменское, Соледар, Яковлевка, Бахмутское, Бахмут, Клещеевка, Курдюмовка, Майорск, Авдеевка и Марьинка Донецкой области.

За сутки противник нанес 7 ракетных ударов, 5 из которых - по гражданской инфраструктуре города Константиновка Донецкой области, а также совершил 79 обстрелов из реактивных систем залпового огня, в том числе по городу Херсон. Есть потери среди мирных жителей.

Остается угроза нанесения врагом авиационных и ракетных ударов по объектам гражданской инфраструктуры на всей территории Украины.

Читайте: Войска РФ пытаются наступать на четырех направлениях, - Генштаб ВСУ

На Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях обстановка остается без существенных изменений, признаков формирования наступательных группировок противника не обнаружено.

За минувшие сутки враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов: Середина-Буда и Рясное Сумской области, а также Стрелечье, Старица, Огурцово, Гатище, Волоховка, Охримовка, Чугуновка, Амбарное, Двуречное, Каменка Харьковской области.

На Купянском направлении обстрелов из танков и всего спектра артиллерии подверглись районы населенных пунктов: Кисловка, Котляровка, Табаевка, Берестово Харьковской области; Новоселовское, Стельмаховка, Новоегоровка, Макеевка Луганской области.

В Лиманском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов, ствольной и реактивной артиллерии районов населенных пунктов Терны, Ямпольевка, Торское Донецкой области и Белогоровка Луганской области.

На Бахмутском направлении противник совершил обстрелы из танков и артиллерии разных типов районов почти двенадцати населенных пунктов, в частности: Верхнекаменское, Выемка, Спорное, Белогоровка, Веселое, Соледар, Бахмутское, Подгородное, Бахмут, Часов Яр, Клещеевка, Курдюмовка, Дружба Донецкой области.

Также смотрите: Воины 93-й бригады "Холодный Яр" воюют за Бахмут и Соледар. ФОТОрепортаж

На Авдеевском направлении враг совершил обстрелы из танков, минометов ствольной и реактивной артиллерии районов почти двадцати населенных пунктов, в том числе: Железное, Нью-Йорк, Красногоровка, Бердичи, Веселое, Авдеевка, Опытное, Водяное, Первомайское, Невельское, Красногоровка и Марьинка Донецкой области.

На Новопавловском направлении враг совершил обстрелы из артиллерии разных типов районов населенных пунктов Угледар, Богоявленка, Новоукраинка, Пречистовка и Золотая Нива Донецкой области.

В Запорожском направлении противник совершил обстрелы из танков и всего спектра артиллерии населенных пунктов Времевка Донецкой области и Зеленое Поле, Новополье, Новодаровка, Малиновка, Гуляйполе, Дорожнянка, Гуляйпилское, Волшебное, Белогорье, Малая Токмачка, Орехов, Малые Щербаки, Каменское и Плавни Запорожской области.

На Херсонском направлении враг совершил минометные и артиллерийские обстрелы населенных пунктов Херсонской области, граничащих с линией столкновения, больше всего пострадали Антоновка, Чернобаевка и Херсон.

На Херсонском направлении командование российских оккупационных войск ротирует отдельные подразделения. Оккупанты, прибывающие во временно захваченные населенные пункты, заселяются в оставленные и принудительно "освобожденные" местными жителями дома. Кроме того, 10-11 декабря, отмечен отвод оккупантов из районов населенных пунктов Новониколаевка и Михайловка Херсонской области.

Читайте также: Авиация и артиллерия ВСУ нанесли 12 ударов по скоплениям войск врага и пунктам управления, - Генштаб

Российские оккупанты продолжают использовать инфраструктуру лечебных и санаторно-курортных учреждений на временно оккупированной и занятой территориях Украины для предоставления квалифицированной медицинской помощи своим раненым военнослужащим. Так, в городе Луганск один из корпусов роддома оккупанты переоборудованы под военный госпиталь. А в городе Мелитополь в качестве военного госпиталя используются помещения детского санатория. Для оказания медицинской помощи привлекается медицинский персонал из Российской Федерации.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 5 ударов по районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники противника.

Подразделения ракетных войск и артиллерии Сил обороны Украины за минувшие сутки поразили 2 пункта управления и 6 районов сосредоточения личного состава российских оккупантов и состав горюче-смазочных материалов.