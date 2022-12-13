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Рашисты 58 раз обстреливали Херсонщину: 3 человека погибли, а 15 получили ранения

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина

Войска РФ 57 раз обстреляли территорию Херсонщины, били из артиллерии РСЗО и минометов.

Об этом сообщил глава ОВА Ярослав Янушевич, информирует Цензор.НЕТ.

"Под массированным вражеским огнем оказались жилые кварталы Херсона. Захватчики попали в школу, стадион, медучреждения, линии электропередач, инфраструктурный объект, частные и многоквартирные дома", - отметил он.

В результате обстрелов погибли 3 человека, 15 жителей получили ранения.

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Это типа 95% жителей Херсонщины проголосовали на рехверендуме за вхождение в состав концлагеря РАБzeя...
Крысы мавзолейные..вы точно подсчитали?🦍🦍обезьяны..
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13.12.2022 10:04 Ответить
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13.12.2022 10:28 Ответить
 
 