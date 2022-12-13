Новую массированную атаку следует ожидать когда угодно. Россия будет и дальше атаковать объекты энергетики, - Воздушные силы

Россия может нанести новый массированный ракетный удар когда угодно. Вероятно, оккупанты снова будут бить по объектам энергетики, ведь их цель сломить украинский народ.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ожидать этот обстрел нужно всегда. Ситуация остается такой же, как и была. Авиация противника в настоящее время рассредоточена по разным аэродромам. Я имею в виду стратегическую авиацию, тактическая же продолжает наносить удары на линии боевого столкновения и в прифронтовых зонах. Поэтому, относительно (новых. – ред.) ударов, если они запланировали их, то непосредственно будут их выполнять. Надо быть готовыми ко всем угрозам", - рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что Россия использует весь спектр вооружения. И с самого начала полномасштабное вторжение применяет советские ракеты.

"Имеем в виду такие ракеты, как Х-22, которые выпускают бомбардировщики Ту-22М3. Те же "Точка-У", которые Россия использует, так же она применяет и С-300, которые предназначены для сбивания воздушных целей, а россияне их применяют как баллистические ракеты", - отметил Игнат.

По его словам, россияне чаще используют советские ракеты, не высокоточные и недальнобойные.

"Такие ракеты Россия чаще всего использует в прифронтовых городах, в зонах, где можно наносить ими удары. Остальное высокоточное оружие в основном атакует тыловые регионы Украины. В частности, центральные и западные, поскольку туда добраться могут ракеты Х-101, "Калибр", Х-555 и "Искандеры", - подчеркнул Игнат.

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Представитель Воздушных сил ВСУ не исключает, что мишенью врага снова станут объекты энергетики, поскольку россияне не оставили своих террористических намерений.

"Разумеется, ожидаем эти (ракетные. – Ред.) удары всегда. В частности, по объектам критической инфраструктуры. Зима пришла в Украину, наступили морозы и очевидно оккупант будет и дальше атаковать объекты энергетики. Потому что таким образом хочет сломать не украинское войско, а народ. Но этого достичь врагу не удастся", - подытожил Игнат.