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Новую массированную атаку следует ожидать когда угодно. Россия будет и дальше атаковать объекты энергетики, - Воздушные силы

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

ракета

Россия может нанести новый массированный ракетный удар когда угодно. Вероятно, оккупанты снова будут бить по объектам энергетики, ведь их цель сломить украинский народ.

Об этом заявил спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Ожидать этот обстрел нужно всегда. Ситуация остается такой же, как и была. Авиация противника в настоящее время рассредоточена по разным аэродромам. Я имею в виду стратегическую авиацию, тактическая же продолжает наносить удары на линии боевого столкновения и в прифронтовых зонах. Поэтому, относительно (новых. – ред.) ударов, если они запланировали их, то непосредственно будут их выполнять. Надо быть готовыми ко всем угрозам", - рассказал Игнат.

Он подчеркнул, что Россия использует весь спектр вооружения. И с самого начала полномасштабное вторжение применяет советские ракеты.

"Имеем в виду такие ракеты, как Х-22, которые выпускают бомбардировщики Ту-22М3. Те же "Точка-У", которые Россия использует, так же она применяет и С-300, которые предназначены для сбивания воздушных целей, а россияне их применяют как баллистические ракеты", - отметил Игнат.

По его словам, россияне чаще используют советские ракеты, не высокоточные и недальнобойные.

"Такие ракеты Россия чаще всего использует в прифронтовых городах, в зонах, где можно наносить ими удары. Остальное высокоточное оружие в основном атакует тыловые регионы Украины. В частности, центральные и западные, поскольку туда добраться могут ракеты Х-101, "Калибр", Х-555 и "Искандеры", - подчеркнул Игнат.

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Представитель Воздушных сил ВСУ не исключает, что мишенью врага снова станут объекты энергетики, поскольку россияне не оставили своих террористических намерений.

"Разумеется, ожидаем эти (ракетные. – Ред.) удары всегда. В частности, по объектам критической инфраструктуры. Зима пришла в Украину, наступили морозы и очевидно оккупант будет и дальше атаковать объекты энергетики. Потому что таким образом хочет сломать не украинское войско, а народ. Но этого достичь врагу не удастся", - подытожил Игнат.
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Топ комментарии
+2
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13.12.2022 10:38
+2
Стурбованно- заклопотані ,,партнери" заволають що Україна пішла шляхом терору ,,мирного" населення,а так ніззя!! Політика.кацап повинен сидіти зі світлом та в ,,теплой избе".а українці,вибачте,вже як кацапи схочуть.хоча по правді за один ,,синець" на собі ,ворогу потрібно ручки- ніжки поламати,та й оченята вибрати.так зазвичай раніше робили запоріжські козаки.,,єврейські козаки" не з того ,,тіста",.
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13.12.2022 13:09
+1
Скорее всего хмырь мавзолейный любящий сакральные даты дохлого Сссра.. может стрельнуть в день рождения Зэка Кобы Джугашвили 18 декабря..и 30 декабря на день 100 летия образования Дохлого Сссра ...
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13.12.2022 10:27
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Російська рулєтка з ракет
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13.12.2022 10:22 Ответить
Скорее всего хмырь мавзолейный любящий сакральные даты дохлого Сссра.. может стрельнуть в день рождения Зэка Кобы Джугашвили 18 декабря..и 30 декабря на день 100 летия образования Дохлого Сссра ...
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13.12.2022 10:27 Ответить
Массированный удар был 5 декабря...в этот день был день конституции Ссра и будапештский меморандум...
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13.12.2022 10:35 Ответить
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13.12.2022 10:38 Ответить
Кстати 26 декабря день распада Ссра.. Горбачев отказался от престола по ящику.. выступал...
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13.12.2022 10:38 Ответить
https://youtu.be/q0VNoAIts6M...

Отставка Миши горбатого..25 декабря 1991 года.. утром 26 флаг дохлого Сссра опустили с мавзолея 🤣😝
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13.12.2022 10:48 Ответить
ще раз питаю
що заважає знеструмити ростовську, білгородську, курську та брянську області?????
їх розподільчі станції, ТЕС та ГЕС на відстані пострілу гаубиці
що, **** заважає????
це кординально вплинуло б на логістику
забрало б на себе значну частину орських ппо та про
чи не на часі?
чи сша забороняють?
чи главком, чи єрмак???
хо, млять????
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13.12.2022 12:37 Ответить
Стурбованно- заклопотані ,,партнери" заволають що Україна пішла шляхом терору ,,мирного" населення,а так ніззя!! Політика.кацап повинен сидіти зі світлом та в ,,теплой избе".а українці,вибачте,вже як кацапи схочуть.хоча по правді за один ,,синець" на собі ,ворогу потрібно ручки- ніжки поламати,та й оченята вибрати.так зазвичай раніше робили запоріжські козаки.,,єврейські козаки" не з того ,,тіста",.
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13.12.2022 13:09 Ответить
головне що для цьго не треба використовувати те що нам дають
достатньо свого, радянського озброєння
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13.12.2022 13:13 Ответить
 
 