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За прошедшие сутки российские оккупанты убили 7 гражданских, 33 человека получили ранения, - ОП. ІНФОГРАФІКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В результате вооруженной агрессии Российской Федерации в Украине за минувшие сутки погибли 7 гражданских граждан, получили ранения - 33.

Об этом сообщил заместитель руководителя Офиса Президента Кирилл Тимошенко, передает Цензор.НЕТ.

""Жертвы среди гражданского населения в результате вооруженной агрессии РФ за 12.12.2022 (по состоянию на 09:00 13.12.2022):

Донецкая область - 3 погибших, 16 раненых
Запорожская область - 1 погибший
Николаевская область - 1 раненый
Харьковская область - 1 раненый
Херсонская область - 3 погибших, 15 раненых", - говорится в сообщении.

Смотрите: Оккупанты ударили ракетами по жилому сектору села Желтая Круча в Запорожской области, - ОП. ФОТОрепортаж

За прошедшие сутки российские оккупанты убили 7 гражданских, 33 человека получили ранения, - ОП 01
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13.12.2022 10:42 Ответить
 
 