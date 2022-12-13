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Новости За рубежом
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Россия (91205) Евросоюз (15860) Макрон (940)

Группа стран ЕС официально возмутилась заявлением Макрона о "гарантиях безопасности" для РФ, - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

макрон,путін

Группа стран с восточного фланга Евросоюза официально выразила неодобрение заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что с Россией следует говорить о "гарантиях безопасности" для нее - в дополнение к открытым заявлениям из ряда столиц на прошлой неделе.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

Reuters со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах отмечает, что в понедельник 12 декабря группа государств официально выразила недовольство и объяснила Франции свою позицию относительно слов Эммануэля Макрона о том, что Западу следует подумать, как удовлетворить потребность России в "гарантиях безопасности", если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине

Председательствующая в Совете ЕС Чехия помогла официально оформить этот демарш, к которому - по словам двух дипломатов - присоединились государства Балтии, Польша и Словакия, возможно и Чехия. Агентству пока не удалось получить официальные подтверждения или опровержения этих деталей.

По словам трех дипломатов, Чехия на прошлой неделе передала европейским столицам проект демарша. В документе говорилось о том, что все предыдущие действия РФ в отношении европейской архитектуры безопасности имели целью расколоть и ослабить Европу. В нем также напомнили, как развивался диалог с Кремлем по вопросам безопасности, начиная с акта о сотрудничестве России и НАТО в 1997 году до обсуждений, которые Москва инициировала перед открытым нападением на Украину, в конце 2021 года.

Финализированный документ Чехия и представители еще нескольких стран-членов в понедельник передали в МИД Франции.

Напомним, 3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у России должны быть собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. В ответ на это глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России.

Также читайте: Франция продолжит военную поддержку Украины для усиления переговорных позиций, - Макрон
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Топ комментарии
+34
Макароша очень сцыт что ***** поднимет в Париже опять бунты с помощью кремлевских *желтых жилетов*. А нехрен было пускать в Европу кацапскую Орду.
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13.12.2022 10:54
+25
Маниаку, убийце , хотят дать гарантии безопасности, . Это вообще как . А почему Гитлеру не дали ??? Уж кому ,кому ,а Франции та известно ,что все гарантии, потом заканчивается Большой войной ******** , нужна вся Украина, и ***** на этом не остановиться. И такое впечатление, что это Украина напала на расию.
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13.12.2022 11:05
+21
Круасан намазали горчицей.
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13.12.2022 10:53
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Эмика не поняли он имел ввиду дружка *****...
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13.12.2022 10:51 Ответить
Собственные "гарантии безопасности" для России - это немедленное прекращение всех военных действий на территории Украины и полный вывод оттуда всех войск в течение нескольких дней.
В противном случае никто больше не даст никаких "гарантий безопасности" для России, пусть потом о последствиях она пеняет сама на себя..
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13.12.2022 11:36 Ответить
Круасан намазали горчицей.
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13.12.2022 10:53 Ответить
🤣🤣🤣
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13.12.2022 10:55 Ответить
Макароша очень сцыт что ***** поднимет в Париже опять бунты с помощью кремлевских *желтых жилетов*. А нехрен было пускать в Европу кацапскую Орду.
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13.12.2022 10:54 Ответить
на фоне стран "старой европы", страны бывшего "варшавского договора" являются куда большими реалистами в нинешнем мире (мадьярский отстой из ром синти не в счёт). но новый "варшавский блок" старики организовать им не позволят. чтобы не эскалировать ситуацию.
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13.12.2022 10:58 Ответить
як і у двадцятих -санітарний кордон. Тоді еміки і ганси просто відсиділися. Шас не получиться. емік завжди буде тягнути ласти за корифана *****.
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13.12.2022 11:10 Ответить
мабуть ще глибше в часі. в самому своєму старті, європа відсиділась від орди за спиною Київської Русі. зараз вона за спиною України знову намагається повторити теж саме, з мінімумом власних матеріальних збитків пересидіти навалу прямих потомків ординців - парашних орків.
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13.12.2022 11:21 Ответить
Маниаку, убийце , хотят дать гарантии безопасности, . Это вообще как . А почему Гитлеру не дали ??? Уж кому ,кому ,а Франции та известно ,что все гарантии, потом заканчивается Большой войной ******** , нужна вся Украина, и ***** на этом не остановиться. И такое впечатление, что это Украина напала на расию.
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13.12.2022 11:05 Ответить
Гарантії безпеки для ядерної держави, що може десяток разів знищити все живе на планеті. До цього треба додуматися "макронові".
Утім, він мабуть мав на увазі, щоб кацапія не відповідала за свої злочини. Просто кацапи побавилися, знищивши десятки міст та вбивши сотні тисяч людей. З ким не буває...
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13.12.2022 12:51 Ответить
То не його війна. Він на пару с Шольцем хоче смоктати газ і нафту. І щоб далі заносили важкі валізи з готівкою. Що йому Україна та життя людей?
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13.12.2022 13:57 Ответить
Макроша...лизати багато срак не вийде! Завжди найдеться така срака, яка буде хтіти щоб її вилизували частіше і ретельніше ніж усі другі ! Не виставляй себе сцикливим покидьком..путена вже нема....зостався вонючий пшик. Добийте його разом !
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13.12.2022 11:06 Ответить
Эманюэлька-грязная шлюшка.
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13.12.2022 11:06 Ответить
гроші з кремля переказали і макрони вже хочуть зберегти "лице" Терористу путіну і дати "гарантії раZZії" що НІХТО НЕ буде захищатися від "зільоних чілавєчків" та інших руSSкіх вбивць, .....

як тільки газпром "підкине 30-срібних" ... все почнеться знову..і "жовті " жилети і висери французських політиків....
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13.12.2022 11:11 Ответить
У телефониста совсем крышу сорвало!!! Миротворец хр..нов!!!
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13.12.2022 11:15 Ответить
Макрону цю ідею подав Зеля. Це у нього манєчка на гарантіях безпеки.
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13.12.2022 11:16 Ответить
Схоже що пригожин таки правду говорив , що награбовані ним в народів Африки брильянти йому допомагала "відмивати" й продавати фірма , що належить Макрону ...
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13.12.2022 11:17 Ответить
Николя Саркози однажды уже спас путлера в 2008 году...когда хмырь Часть Грузии аннексировал..сколько бабла Коля скачал с путлера история умалчивает..но не меньше ярда баксов па любасу...Сегодня Саркози кажись в тюряге сидит.. якобы за экономический преступлений...
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13.12.2022 11:17 Ответить
не думаю, що пуйло тоді давало якісь відкупні французу. інсайдери з "генерал свр" колись писали, що при формулюванні угоди для припинення війни в Грузії путлер ******** того Саркозі так, шо тому аж було нудно. був у путлєра точно якийсь комромат на Саркозі. або без компромату просто зашугав його, щоб той змусив Саакашвілі підписати те, що хотів путлер.
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13.12.2022 14:47 Ответить
Макрон - Валодья , ми тєбьє дайом гарантіі .
***** - хорошо еслі оні у вас есть ,, а вот у меня їх - нєту ..
..
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13.12.2022 11:18 Ответить
Зеленскую пару дней назад принимала жена Макрона на Елисейских полях...
Картина маслом . возила в Париж скумбрию по 8 гривен 🤣🤣
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13.12.2022 11:23 Ответить
«У вас продается славянский шкаф? - Шкаф продан, могу предложить скумбрию по 8 гривен
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13.12.2022 14:25 Ответить
Замість притягнення до відповідальності військових злочинців надамо їм гарантії безпеки?
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13.12.2022 11:39 Ответить
Попри те, що у другу світову Франція лягла під гітлера, сталін після війни включив Францію у список переможців в обмін на ескорт услуги французької влади - схоже, що французькі президенти досі шанують цю традицію.
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13.12.2022 11:46 Ответить
Якби у Франції готували держпереворот за допомогою Росії як це було у Німеччині Макрону треба одразу було йти у відставку за такі вислови про"гарантії"
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13.12.2022 11:56 Ответить
Боягузлива і ганебна позиція Франції, на відміну від Великої Британії, особливо яскраво виявилася перед початком Другої світової війни та блискавичної окупації території країни вермахтом. Макрон успадкував цю традицію.
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13.12.2022 12:01 Ответить
От що значить нездорова тяга до... Одним словом,носатий геронтофіл. Любитель кацапів і армян. Тьху,гидота носата🤮
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13.12.2022 13:18 Ответить
 
 