Группа стран ЕС официально возмутилась заявлением Макрона о "гарантиях безопасности" для РФ, - Reuters
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Группа стран с восточного фланга Евросоюза официально выразила неодобрение заявлений президента Франции Эмманюэля Макрона о том, что с Россией следует говорить о "гарантиях безопасности" для нее - в дополнение к открытым заявлениям из ряда столиц на прошлой неделе.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Reuters со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах отмечает, что в понедельник 12 декабря группа государств официально выразила недовольство и объяснила Франции свою позицию относительно слов Эммануэля Макрона о том, что Западу следует подумать, как удовлетворить потребность России в "гарантиях безопасности", если Путин согласится на переговоры о прекращении войны в Украине
Председательствующая в Совете ЕС Чехия помогла официально оформить этот демарш, к которому - по словам двух дипломатов - присоединились государства Балтии, Польша и Словакия, возможно и Чехия. Агентству пока не удалось получить официальные подтверждения или опровержения этих деталей.
По словам трех дипломатов, Чехия на прошлой неделе передала европейским столицам проект демарша. В документе говорилось о том, что все предыдущие действия РФ в отношении европейской архитектуры безопасности имели целью расколоть и ослабить Европу. В нем также напомнили, как развивался диалог с Кремлем по вопросам безопасности, начиная с акта о сотрудничестве России и НАТО в 1997 году до обсуждений, которые Москва инициировала перед открытым нападением на Украину, в конце 2021 года.
Финализированный документ Чехия и представители еще нескольких стран-членов в понедельник передали в МИД Франции.
Напомним, 3 декабря президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что у России должны быть собственные "гарантии безопасности", когда она вернется за стол переговоров. В ответ на это глава фракции "Слуги народа" Давид Арахамия озвучил условия переговоров о гарантиях безопасности для России.
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В противном случае никто больше не даст никаких "гарантий безопасности" для России, пусть потом о последствиях она пеняет сама на себя..
Утім, він мабуть мав на увазі, щоб кацапія не відповідала за свої злочини. Просто кацапи побавилися, знищивши десятки міст та вбивши сотні тисяч людей. З ким не буває...
як тільки газпром "підкине 30-срібних" ... все почнеться знову..і "жовті " жилети і висери французських політиків....
***** - хорошо еслі оні у вас есть ,, а вот у меня їх - нєту ..
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Картина маслом . возила в Париж скумбрию по 8 гривен 🤣🤣