РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
11151 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
9 016 24
война (46566) Луганщина (6242) ЧВК Вагнера (1280) Гайдай_ЛОГА (716)

За последние полторы недели сотни "вагнеровцев" погибли, даже не добравшись до линии фронта, - Гайдай

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

окупанти,вагнерівці

Штабы и казармы российских наемников из ЧВК "Вагнера" регулярно оказываются под обстрелами.

Об этом рассказал глава ОВА Сергей Гайдай, передает Цензор.НЕТ.

"Хлопок" из-за курения у "вагнеровцев" происходит либо в штабах, либо в казармах - за последние полторы недели сотни "вагнеровцев" погибли, даже не добравшись до линии фронта", - говорится в сообщении.

Также, по словам Гайдая, российские захватчики вывозят оборудование из шахт Луганщины, безработные, вероятно, окажутся на фронте.

"Большое количество мужчин из оккупированной части региона пропало без вести, потому что трупы россияне не забирают, или вернулись искалеченными. Некоторые населенные пункты до сих пор закрыты на въезд и выезд", - подытожил глава обладминистрации.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Подбитый вертолет оккупантов горит и падает, не дотянув до места базирования. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+9
показать весь комментарий
13.12.2022 11:13
+9
Інваліди вони чи ні, але це зрадники. Їх потрібно судити.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:23
+8
вони вороґи!
бульдозером на матушку - і по електичгках нехай співають
показать весь комментарий
13.12.2022 11:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
показать весь комментарий
13.12.2022 11:13 Ответить
показать весь комментарий
13.12.2022 11:13 Ответить
немає різниці, як здохне кацап! чи від холєри, чи від гриппу, чи від УКРАЇНСЬКОЇ кулі або ножа в спину від "сваїх"...

хороший кацап - дохлий кацап!

"Бросок мангуста"на концерт кабздона в гундяївський рай!!
показать весь комментарий
13.12.2022 11:14 Ответить
Читала огляд теми Бахмут, що готова друга лінія оборони міста,що сили рівні і не має недостатності бойового комплекту. Пару днів назад була артилерійська баталія, учора цифри це показали. Так що ці покидьки мали вагу колись,але не сьогодні. Ніхто не надасть їм переваги чи переможних кроків. Вони зайшли на мізерну відстань, а ЗСУ на другій лінії вогню пройшли набагато більше.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:18 Ответить
Яка доля чекає на інвалідів війни з ОРДЛО які воювали на боці ворога? Хто має їх "обслуговувати" та платити їм пенсії? Я не хочу... Чи має Україна право згідно міжнародних законів депортувати таких в ********* на боці якого вони воювали? Може хтось з юристів може це прояснити. Будь ласка.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:18 Ответить
Інваліди вони чи ні, але це зрадники. Їх потрібно судити.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:23 Ответить
Схиляюся до думки що справедливим покаранням для таких "руzкомірцев" є життя в "руzком мірє". Це нелюди яким наплювати на права людини! Тож мають отримати ті права і той рівень життя за який воювали.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:34 Ответить
вони вороґи!
бульдозером на матушку - і по електичгках нехай співають
показать весь комментарий
13.12.2022 11:29 Ответить
Це справедливо, але чи відповідає це Законам? Чи не буде це "бюргерськими гуманістами" розцінено як "знущання над інвалідами"?
показать весь комментарий
13.12.2022 11:38 Ответить
а ви знаєте - як то *****.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:48 Ответить
Якщо вони є громадянами України, то скоріш за все пенсію по інвалідності вони отримають, пройшовши комісію МСЕК. На рахунок УБД, так як вони громадяни України і приймали участь в бойових діях, то цілком ймовірно, що такі льготи вони отримають теж, не залежно на якій стороні конфлікта вони воювали. По ордло був прецидент, коли дітям бойовиків надавалось безкоштовне навчання, а також стипендія в українських вишах. На основі останнього можна зробити невтішний прогноз.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:48 Ответить
ні в якому разі ці тварі не є громадянами Україні і ставлення саме таке до тварей,,,,
показать весь комментарий
13.12.2022 11:59 Ответить
Да якось *****.Личинки цих іпучих кацапів, будуть ********* після війни регулярно. Так що ,ми їм створимо такі умови, що вони самі попросять до казластана. Ну, а депутати,які попробують протягнуть таку уйню через ВР, самі попадуть під такий пісторєз, що будуть мать"бледний вид и обосранник ноги" Крім депутатів, пустим під "роздачу" і їх рідню. Саму близьку рідню. Найближчу. Я не думаю,що вони захочуть ризикувати життя своїх дітей...
показать весь комментарий
13.12.2022 13:13 Ответить
у 73 % память как у инфузорий. Они выберут зебоба на второй строк, а кацапов простят очень скоро и будут брататься с ними
показать весь комментарий
13.12.2022 13:26 Ответить
По сообщению телеканала Великий Львів крыс путлера подохло и рането более 300 000...,потому и Могилизация была 300 000...,хотя их наловили наверняка больше ЧМОбиков...
показать весь комментарий
13.12.2022 11:29 Ответить
а на Волині сніг і плач!
шо ж ти робиш, Боже святий?
забирай вже дідовню - дай молодим хоч шанс!
показать весь комментарий
13.12.2022 11:39 Ответить
Бога не потрібно звинувачувати. Є справедливий закон карми. Кожен отримує те, на що заслуговує. Навіть якщо вам здається, що то несправедливо, але ж ви не пам'ятаєте що ви чи хтось інший творили в минулому житті. Але карма "помне" все. Ті, хто віддав своє життя за батьківщину, за своїх друзів і рідних, отримають справедливу нагороду в майбутньому. Ті, хто несе смерть і плач, будуть покарані за законом справедливості.
показать весь комментарий
13.12.2022 11:57 Ответить
"Бога не потрібно звинувачувати.
Є справедливий закон карми!"- ну карма так карма - чакри ще почистить - їбанізму нема перешкоди!
показать весь комментарий
13.12.2022 12:06 Ответить
Это их Брамсовцы покоцали
показать весь комментарий
13.12.2022 12:07 Ответить
Вагнєргейт суцільний, кабздон вже заборонив їм квитки продавати.
показать весь комментарий
13.12.2022 13:10 Ответить
А якщо просяться на бісс?...😛
показать весь комментарий
13.12.2022 13:14 Ответить
Там порядок такой. Главное что бы сдохнут..
показать весь комментарий
13.12.2022 14:00 Ответить
Відповідає законам . Первое, все только через суд если воевал в бандформированиях , далі вирок та позбавлення громадянства , тільки вид на проживання. Все це усе по закону. І не яких пільг
показать весь комментарий
13.12.2022 14:26 Ответить
 
 