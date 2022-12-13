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Установлено 154 факта сексуального насилия со стороны военных РФ, - Офис генпрокурора (обновлено)

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зґвалтування

Новые факты сексуального насилия, связанного с военной агрессией РФ, устанавливаются на деоккупированных территориях. Там работают совместные мобильные группы прокуроров, международных экспертов и психологов.

Об этом сообщает Офис Генерального прокурора в телеграм-канале, передает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабной военной агрессии РФ прокуроры зафиксировали 154 факта СНПК. Уже сообщено о подозрении 6 военнослужащим РФ. Направлены в суд обвинительные акты в отношении 2 человек, один человек осужден", - говорится в сообщении.

В Херсонской области военнослужащие РФ на протяжении 4 месяцев насиловали женщину. Еще одну местную жительницу с марта 2022 систематически обнажали и применяли пытки. В частности, обливали кипятком.

Зафиксированы факты гендерного насилия, когда жен украинских защитников, участвовавших в АТО или относившихся к ВСУ, забирали из семей, пытали.

Прокуроры выявили более 30 фактов пыток электротоком гениталий, применявшихся к местному гражданскому населению. Всего установлено более 100 фактов пыток с использованием электротока в отношении местных мужчин.

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А Денисову звільнили за те, що "наговорювала" на мокшан-нелюдей.
Бєніна шістка буде слухнянішим омбудсменом для ОПи.
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13.12.2022 11:20 Ответить
Біосміття з рф має бути знищене без сумнівів і рефлексій😡
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13.12.2022 11:21 Ответить
Жахи нелюдів! Ця війна покалічила всіх українців як націю...
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13.12.2022 11:22 Ответить
Окремих осіб так, але нація нарешті усвідомила хто такі кацапи і що з ними робити.
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13.12.2022 11:26 Ответить
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13.12.2022 11:34 Ответить
Це зараз оприлюднили, бо ці 154 факти були такими кричущими, що точно не вдалось приховати? А скільки жінок промовчало, бо не відчувало довіри від тих, хто має це все розслідувати і захищати? А звідки візьметься довіра, коли за оприлюднення фактів насильства омбудсмена просто виперли.
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13.12.2022 13:13 Ответить
Дівчата і жіночки,любоньки,розказуйте слідчим про кривду.Є певна відмінність в розслідуванні таких справ.На відміну від тілесної шкоди,вбивств і пограбувань,злочини сексуального характеру можуть розслідуватися тільки після заяви потерпілої...Дайте нашим хлопцям сповна помститися за вас.
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13.12.2022 13:48 Ответить
 
 