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России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы и всего демократического сопротивления, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

зеленський

Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности по энергетическим объектам страны.

Об этом глава государства заявил во время выступления на Международной конференции "Солидарность с украинским народом", которая проходит 13 декабря в Париже, передает Цензор.НЕТ.

"Уже прошли массированные ракетные удары против нашей энергетики. Начался постоянный террор иранскими дронами. Россия открыла новый фронт против нас, пытаясь спровоцировать гуманитарную катастрофу в масштабе всей нашей страны. России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы и всего нашего демократического сопротивления. Мы же в ответ основали новый формат сотрудничества и делаем все ради страны и украинцев против блекаутов и энерготеррора", - подчеркнул он.

По словам Зеленского, Украина выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности по энергетике.

"Но сейчас большинство наших электростанций к сожалению повреждены или разрушены обстрелами. Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции. Не дай Бог, но представьте, что бы это значило в ваших странах. Один из российских ударов спровоцировал отключение всех атомных блоков АЭС. Сработала автоматика, к счастью, без инцидентов. Только на поверхностное быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее 1,5 млрд евро. Каждый раз после каждого российского удара мы пытаемся восстановить техническую возможность генерировать и поставлять электричество, но все равно ежесуточно нашим энергетикам приходится отключать миллионы украинцев от поставок из-за критического дефицита электричества", - добавил президент.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ситуация в энергосистеме сложная, дефицит мощности значителен, - "Укрэнерго"
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Топ комментарии
+16
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13.12.2022 11:45
+14
До чого тут - поразка , та ще й всього демократичного світу .? Блекаут це - блекаут ,, це лише - вимкнення світла . !
Це удар по інфраструктурі , але від цього демократія не перестане існувати . І вже точно - любові до диктатури не побільшає .
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13.12.2022 11:41
+14
Одкровення від Зелі. Глава 12, вірш 13.
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13.12.2022 11:42
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До чого тут - поразка , та ще й всього демократичного світу .? Блекаут це - блекаут ,, це лише - вимкнення світла . !
Це удар по інфраструктурі , але від цього демократія не перестане існувати . І вже точно - любові до диктатури не побільшає .
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13.12.2022 11:41 Ответить
Вимкнення світла - це коли на 4 години. Чи ти думаєш, що через тиждень відсутності е/е хоч щось буде функціонувати?))
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13.12.2022 11:49 Ответить
Ти комент уважно читав ?
Якщо нічого не буде функціонувати то що , від цього демократія зникне ? . Настане автократія чи що .??
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13.12.2022 12:03 Ответить
он имеет в виду, как элемент поражения света тьмой, демократии - тоталитарным режимом. Это аллегория, учитесь читать между строк)
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13.12.2022 14:40 Ответить
Поразка це визнання неспроможності й далі продовжувати спротив , визнання - слабкості сил світла проти сил темряви ( якщо - мєжду строк ) . То що , спротив демократичного світу орді припиниться , в разі блекауту в Україні . ? Вважаю що ні .
То навіщо взагалі - прив'язувати блекаут до поразки . ? Це різні речі . .
Багатьом саме слово - блекаут підсвідомо ріже по нервам , і тоді починається паніка - фсьопрапало , ми всі пропадьом , треба переговори , треба то - треба сьо ..
Чим менше про це балачок - тим краще .
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13.12.2022 17:47 Ответить
Одкровення від Зелі. Глава 12, вірш 13.
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13.12.2022 11:42 Ответить
Кацапи завжди вважали що "гєнєрал мороз" воює на їх боці. Але ... ми не французи наполеонівського війська! Ми на своїй землі тисячі років якось справлялись без електрики. Тож переб'ємось і лише злішими станемо.
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13.12.2022 11:43 Ответить
А про "генерала мороза" у 1939-му у війні з Фінляндією - мовчать, як риби. Бо там вони від того "генерала" таких люлєй отримали, що й згадувати (їм) страшно!
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13.12.2022 11:49 Ответить
Слушне зауваження. Ми ж як і фіни - в своєму кліматі.
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13.12.2022 11:52 Ответить
У нас вологість значно вища тому наші -5 морозять сильніше за їх сухий мороз в -35.
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13.12.2022 12:12 Ответить
у них -5 наверно не бывает ?
влажно ~одинакова в одинаковые температуры, она у моря другая.

луди например на балтике совсем не живут ?
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13.12.2022 12:18 Ответить
Можу стверджувати на основі суб'єктивних відчуттів (два роки провів на березі Волжського водосховища в Ярославській області). Та й мобіки "чомусь" в Україні дуже мерзнуть...
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13.12.2022 12:25 Ответить
все мерзнут одинаково.
все зависит от организма.
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14.12.2022 14:24 Ответить
На війні 1939 в Фінляндії було знищено 350 000 совєцьких окупантів. Нам до фінів поки що далеко...
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13.12.2022 11:56 Ответить
мда !!! славно накосили фіни, під керівництвом Густава фон Манегрейма, цьо червоножого, комуно-нацистького, кацапо-совкового лайна і біонепотребу !!!

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13.12.2022 12:04 Ответить
Щоб не було блекауту ,ми повинні будувать дороги.
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13.12.2022 11:43 Ответить
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13.12.2022 11:45 Ответить
А в Оман Бубочку теж Байден снаряджав ?
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13.12.2022 12:28 Ответить
Відрядження.
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13.12.2022 13:53 Ответить
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13.12.2022 11:46 Ответить
У рашці і не приховують, що очікують, що люди почнуть шутрмовати зачинені кордони. Так і пишуть, що бульбафюрер влаштовував провокації полякам з біженцями, то було тренування.
При Петрі було 7 хвиль мобілізації і кордони ніхто не зачиняв. А у вас розуму не вистачило, чи гроші очі заслали, потихеньку стравлювати того клапана. Жалюгідну кількість простих студентів не випустили, є-відрядження зарубили, зате СВОЇ катаються туди-сюди.
Он Прутіла з екскортом на смотріни вже з"їздив у Конгрес, чи то так задумано було?
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13.12.2022 11:44 Ответить
Все кто угодно,лишь бы не Порошенко, сказала Ольга ********* и сыграла партию в шахматы типа Киев за три дня...
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13.12.2022 11:45 Ответить
Ага. А раніше казали, що це сам ***** говорив
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13.12.2022 11:50 Ответить
Як прокажені б"ют по енергооб"єктах -- відтягуються на цивільних .
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13.12.2022 11:53 Ответить
Порошенко не договороспособен...будем ждать другого президента Украины...так говорили кобыла лавров и путлер...
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13.12.2022 11:53 Ответить
Блекаут в Україні - це перемога Великого Крадівництва і згортування ракетних програм з 2019 року, а не поразка Європи. Маніпулянт хєров, блд!
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13.12.2022 12:03 Ответить
Взагалі все "звернути" на крадівництво,на ракети в асфальт,на розкрадання всього і гуманітарки-напродуч гарна відмазка для знищеня ліній ЛЕП,підстанцій,трансформаторів,ТЕЦ і ГЕС.В дійсності-за рахунок держави і всього світу йде відновлення приватної власності олігархів.Весь народ України-за рахунок підвищеня тарифу на транспортування електроенергії-знову дасть можливість олігархам заробляти.А що?Відновим,не візьмем в державну власність "збиткові" підприємства, і пішло-поїхало...
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13.12.2022 12:15 Ответить
Відмовлятися від допомоги не треба, але перекладати свої фак-апи через власну клептократію на того хто надає допомогу - це ЗЄбілізм і тих допомагає це може образити.
Ну і раз вже «пішло-поїхало», то у ЗЄлі-клоуна є гарна пародія на Куклачова, де він в ролі цього персонажа , типу, товче кота носом в гівно і каже «А кто ета сдєлал?» Так і ЗЄлю треба товктиносом в його лайно, інакше звариться в своїй теплій ванні.
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13.12.2022 13:49 Ответить
Яка "поразка Європи й демократичного світу" ??? Що він верзе ?! Невже сам повірив у свій телеЛохоМарофон та ботам у ФБ й вирішив що він "найвялічнайшій"?!
Підкажіть хтось Вові Зеленскому що у жителів ЄС , не усіх але більшість, війна в Україні хвилює так само як Українців колись хвилювала війна у Сирії чи там Сомалі наприклад.
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13.12.2022 12:04 Ответить
Рашисты воюют с трансформаторами от безсилия что не могут победить Украину военным путем. Вся суть обоссаного и опущенного перед всем двором гопника подло насрать под дверью. Никакой ето победы ему не принесет. А вот мокнуть гопника в его же дерьмо как кота нассавшего в тапки нужно обязательно.
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13.12.2022 12:08 Ответить
Какая разница, сдав піадень, та сподівается забалакати вівців що його обрали, та думаю не вийде, бо хтось повинен висіти за зраду, і мабудь логично повісити зрадника
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13.12.2022 12:19 Ответить
У нас можуть бути блекаути, але це нічого не означає. А навіщо користуватися цім словом ?
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13.12.2022 12:23 Ответить
Бісить цей примітивний вилупок у якого зі стратегічного, тактичного, дипломатичного, економічного політологічного, політичного, фінансового, господарського і соціального досвіду лише гра пісюном на роялі і це тупе ЧМО ліпить із себе аналітика, президента і політичного блогера наче немає професійних...
БОЖЕ ЯК ЖЕ СОРОМНО ЗА ЦЬОГО ДИЛЕТАНТА ЩО НАМ ОБРАЛО СТАДО МАРГІНАЛІВ !!!
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13.12.2022 14:27 Ответить
 
 