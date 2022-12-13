России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы и всего демократического сопротивления, - Зеленский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Украина выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности по энергетическим объектам страны.
Об этом глава государства заявил во время выступления на Международной конференции "Солидарность с украинским народом", которая проходит 13 декабря в Париже, передает Цензор.НЕТ.
"Уже прошли массированные ракетные удары против нашей энергетики. Начался постоянный террор иранскими дронами. Россия открыла новый фронт против нас, пытаясь спровоцировать гуманитарную катастрофу в масштабе всей нашей страны. России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы и всего нашего демократического сопротивления. Мы же в ответ основали новый формат сотрудничества и делаем все ради страны и украинцев против блекаутов и энерготеррора", - подчеркнул он.
По словам Зеленского, Украина выстояла против сотен российских ударов разной интенсивности по энергетике.
"Но сейчас большинство наших электростанций к сожалению повреждены или разрушены обстрелами. Все гидроэлектростанции, все тепловые электростанции. Не дай Бог, но представьте, что бы это значило в ваших странах. Один из российских ударов спровоцировал отключение всех атомных блоков АЭС. Сработала автоматика, к счастью, без инцидентов. Только на поверхностное быстрое восстановление разбитых российскими ударами украинских энергообъектов требуется не менее 1,5 млрд евро. Каждый раз после каждого российского удара мы пытаемся восстановить техническую возможность генерировать и поставлять электричество, но все равно ежесуточно нашим энергетикам приходится отключать миллионы украинцев от поставок из-за критического дефицита электричества", - добавил президент.
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Це удар по інфраструктурі , але від цього демократія не перестане існувати . І вже точно - любові до диктатури не побільшає .
Якщо нічого не буде функціонувати то що , від цього демократія зникне ? . Настане автократія чи що .??
То навіщо взагалі - прив'язувати блекаут до поразки . ? Це різні речі . .
Багатьом саме слово - блекаут підсвідомо ріже по нервам , і тоді починається паніка - фсьопрапало , ми всі пропадьом , треба переговори , треба то - треба сьо ..
Чим менше про це балачок - тим краще .
влажно ~одинакова в одинаковые температуры, она у моря другая.
луди например на балтике совсем не живут ?
все зависит от организма.
При Петрі було 7 хвиль мобілізації і кордони ніхто не зачиняв. А у вас розуму не вистачило, чи гроші очі заслали, потихеньку стравлювати того клапана. Жалюгідну кількість простих студентів не випустили, є-відрядження зарубили, зате СВОЇ катаються туди-сюди.
Он Прутіла з екскортом на смотріни вже з"їздив у Конгрес, чи то так задумано було?
Ну і раз вже «пішло-поїхало», то у ЗЄлі-клоуна є гарна пародія на Куклачова, де він в ролі цього персонажа , типу, товче кота носом в гівно і каже «А кто ета сдєлал?» Так і ЗЄлю треба товктиносом в його лайно, інакше звариться в своїй теплій ванні.
Підкажіть хтось Вові Зеленскому що у жителів ЄС , не усіх але більшість, війна в Україні хвилює так само як Українців колись хвилювала війна у Сирії чи там Сомалі наприклад.
БОЖЕ ЯК ЖЕ СОРОМНО ЗА ЦЬОГО ДИЛЕТАНТА ЩО НАМ ОБРАЛО СТАДО МАРГІНАЛІВ !!!