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Зеленский предложил создать Парижский механизм координации усилий в ответ на энерготеррор со стороны РФ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

херсонщина,енергетика

Создать специальный механизм координации усилий – Парижский механизм, который позволит давать своевременные и эффективные ответы на каждый вызов российского энерготеррора, предложил президент Украины.

Об этом Владимир Зеленский отметил на международной конференции "Солидарность с украинским народом" в Париже во вторник, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Пока мы не имеем к сожалению такой современной системы ПВО, которая могла бы сбивать 100% российских ракет и дронов, но мы можем создать такую систему принятия решений, которая может на 100% лишить смысла террористическую тактику России", – сказал он.

Читайте: России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы и всего демократического сопротивления, - Зеленский

 
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Вирішив спалити Нотр Дам ще раз.
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13.12.2022 11:53 Ответить
Координировать усилия(видимо, несломности) будет Коломойский, или Ермак?
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13.12.2022 11:54 Ответить
Я бачу лише одну відповідь - на обстріл відповідати обстрілом. Нищити економіку. Але для цього треба багато ракет і щоб вони далеко летіли, а ще щоб були потужними. Відосикіками і стурбованістю обстріли не зупинити.
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13.12.2022 12:06 Ответить
Нічого він не запропонував, замало розуму має, просто озвучив текст.
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13.12.2022 12:44 Ответить
Ага, під керівництвом макрона.
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13.12.2022 15:21 Ответить
Зеля-неисправимый совок !
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13.12.2022 15:47 Ответить
Парижский механизм координации -фу, как банально, Вова. Ну, трансформация эяккуляции. Асфальтизация цифровизации, скумбрилизация мастурбации - креативнее быть надо
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13.12.2022 16:20 Ответить
 
 