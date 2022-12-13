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Еврокомиссия готова выделить 30 млн евро для закупки 30 млн LED-ламп для украинцев, - фон дер Ляйен

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

фон,дер,урсула,ляєн

Европейская комиссия готова выделить 30 миллионов евро, что покроет покупку около 30 миллионов светодиодных ламп (LED).

Об этом во время энергетического "Рамштайна" сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспильне.

"Мы все внимательно выслушали президента Зеленского, который обратился к международному сообществу по предоставлению 50 миллионов LED-ламп для украинских домов. Они важны, потому что они на 88% более энергоэффективны, чем старые лампочки. Это чрезвычайное энергосбережение. 50 миллионов LED-ламп, если их установят, сохранят до 1 гигаватта электроэнергии, что равняется годовой добыче одной АЭС", — сказала она.

Она призвала другие страны присоединиться к финансированию закупок таких ламп.

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Топ комментарии
+20
Чекаємо в епіцентрі.
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13.12.2022 12:28
+15
І що мені безкоштовно дадуть? Це будуть лампи незламності?
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13.12.2022 12:31
+14
Вы же понимаете разницу дать и продать? Вот и в ОП тоже понимают: одни дают, другие продают
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13.12.2022 12:25
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??
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13.12.2022 12:25 Ответить
С каким цоколем лампы - Е27 или Е40?
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13.12.2022 16:06 Ответить
Vsakie bivaet
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13.12.2022 16:57 Ответить
Вы же понимаете разницу дать и продать? Вот и в ОП тоже понимают: одни дают, другие продают
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13.12.2022 12:25 Ответить
Буде "єЛампочка"
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13.12.2022 13:41 Ответить
Афігеть!!!!! Таке враження, що нас тримають за дикунів з набедренними стрічками. нам потрібна електирика а не фонарики
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13.12.2022 12:25 Ответить
Замена ламп накаливания на ЛЕД - это ХОРОШАЯ экономия - зря ржёте
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13.12.2022 13:02 Ответить
За скільки років вже навезли цих ламп,що стоять на полицях і ніхто їх не купує.
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13.12.2022 13:22 Ответить
Купують! Тільки більшість таких ламп працює РОКАМИ,а не годинами і купувати до 10-15 на рік (як раніше розжарюваня) немає потреби.
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13.12.2022 13:47 Ответить
Экономия - да, но если кто-то подарит вам эту лампочку. Но если купить ее на свои, то она НЕ ОКУПАЕТСЯ.
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13.12.2022 14:23 Ответить
ну так их ДАРЯТ ,а не продают
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13.12.2022 16:30 Ответить
.У нас в Латвии его покупка окупается на 100%.
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13.12.2022 16:59 Ответить
Сегодня вечером на бирже цена 1 кВтч в Латвии со всеми налогами приближается к 1 евро.
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13.12.2022 17:00 Ответить
Конечно, при этой цене окупится, а при цене 4 евроцента, как в Украине, никогда не окупится.
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13.12.2022 20:47 Ответить
Чекаємо в епіцентрі.
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13.12.2022 12:28 Ответить
Сьогодні піду в епіцентр і займу чергу.
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14.12.2022 09:45 Ответить
І що мені безкоштовно дадуть? Це будуть лампи незламності?
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13.12.2022 12:31 Ответить
З логотипом "ЗЕ"
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13.12.2022 12:55 Ответить
А що ти не помітив, нам як почали з 1917 року все безкоштовно давати, так досі й не можуть зупинитися.
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13.12.2022 13:01 Ответить
Для цього мабуть Лєнка з Італії з офіційним візитом до України приїде.
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14.12.2022 09:47 Ответить
Та й якось це дивно звучить.В нас вже давно ці лампи продають.І практично всі перейшли на них.Хоча безкоштовно можна би було брати.
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13.12.2022 12:32 Ответить
Не всі! Деяким держустановам вигідніше закупати розжарюваня,як більш дешеві. А елекрика один фіг з бюджету.
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13.12.2022 13:50 Ответить
Ручочки вже зачесались і потягнулися .
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13.12.2022 12:32 Ответить
Ідійотизм! Спочатку навезли техніки яка "жере" кіловати, а тепер лампочки діодні пропонують.А кавоварки в офісах та інше начиння дуже економне?А з тих "офісіф" часто користі як з цапа молока.
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13.12.2022 12:34 Ответить
вони не пропонували, вони реагують на те, що просить найвеличніший, читайте уважно. Лампочки бубочці зараз більш потрібні
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13.12.2022 13:23 Ответить
это ж почём оп-ники собираются продавать каждую подаренную лампу?
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13.12.2022 12:36 Ответить
Безкоштовно, то єсть даром, но можливо за амбаром.
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13.12.2022 13:02 Ответить
Кому як. Своїм видадуть,а "мудрому нарІду" - продадуть.
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13.12.2022 13:52 Ответить
Все логічно. Сидите в темряві - ось вам лампочки
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13.12.2022 12:36 Ответить
В Україні вже давно заборонені для продажу лампи накалювання. Не розумію, на скільки економніші ніж використовують прості українці? Чо просто замінити ламни 10 - 12 Вт на 5 - 6 Вт?
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13.12.2022 12:37 Ответить
+ постійно вимикати світло, суцільна економія, кирило т., вирішив обвішати свій порш такими лампочками, авто виробляє напругу, його менш видно за світлом, і людям буде приносити користь.
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13.12.2022 13:05 Ответить
Звідкіля така дивна інфа??
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13.12.2022 13:16 Ответить
яка інфа?
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13.12.2022 13:26 Ответить
Про якусь заборону на лампи накалювання
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13.12.2022 13:31 Ответить
баріса гадунова передивилась? Чи в долі з тімашенка та опою?
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13.12.2022 12:42 Ответить
А как это можно распределить физически, даже теоретически?! с грузовиков людям раздавать и то не получится...
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13.12.2022 12:58 Ответить
в епицентрах, всё получится.
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13.12.2022 13:26 Ответить
Можливо,якщо виставити умови!
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13.12.2022 13:55 Ответить
Скоро на всіх базарах країни
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13.12.2022 13:02 Ответить
Чекайте ці Led лампочки на полицях епіцентрів всієї країни. Zeкоманда постарається.
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13.12.2022 13:03 Ответить
Бред какой-то. Они думают что украинцы до сих пор используют лампы накаливания.
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13.12.2022 13:06 Ответить
они дают то, что просит бубочка
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13.12.2022 13:27 Ответить
Европейский гонор. Как сказал Боррель в знаменитой речи - есть европейской сад, а кругом джунгли.
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13.12.2022 13:39 Ответить
Не впевнений що ці LED-лампи не опиняться на продажі у гіпермаркетах, як це вже було з гуманітаркою під головуванням деяких керівників ВОА, наприклад у Дніпропетровщині та Харківщині!!!
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13.12.2022 13:16 Ответить
Наші рідненькі глитаї вже гарячково підраховують, скіко вони зароблять на тих лампочках.
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13.12.2022 13:20 Ответить
Лампочка за 1 евро будет сомнительного качества. Могли бы и не экономить.
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13.12.2022 13:30 Ответить
А скільки вони коштують, думаєте, більше ніж 1 евро? Тим більше це ціна без пдв і барижної націнки в 50%.
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13.12.2022 13:53 Ответить
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13.12.2022 13:40 Ответить
Зелень саджати будемо! І не тільки бурячки.
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13.12.2022 13:58 Ответить
мільярд дерев )))
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13.12.2022 13:50 Ответить
зачем зеленский попросил такую фигню?? мы что сами себе лампочки за 20 грн купить не можем??
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13.12.2022 14:30 Ответить
у кожній оселі вже років з 5 горять лед лампи, вони мають нас за папуасів, тим паче цю безкоштовність вже бачили, жодної копійчаної маски не до ні після не було, а лампи підуть в лікарні комунальні заклади і звісна річ чиновникам в кабінети
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13.12.2022 15:22 Ответить
Завжди треба бути вдячними , це грошi платникiв податкiв , нашiх друзiв , треба ДЯКУВАТИ !
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13.12.2022 15:59 Ответить
можливо лампочки будуть видавати безкоштовно, але в обмін на старі неефектівні лампи, щоб не було спекуляцій; а починати треба з держустанов, школи, лікарні, садочки...
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13.12.2022 16:27 Ответить
 
 