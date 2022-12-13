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О выводе войск из Украины до конца года не может быть и речи, - Песков

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

путін,пєсков

О том, что Россия может начать вывод войск из Украины до конца текущего года, не может быть и речи.

Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.

Его попросили прокомментировать предложение президента Владимира Зеленского о том, что России следует начать вывод войск из Украины к Рождеству.

"Об этом не может идти и речи", - сказал Песков. Он пояснил, что "украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время".

"Это реалии, которые произошли через ту линию, ту политику, которую проводили в течение последних лет пятнадцати, а то и двадцати руководство Украины и сегодняшний украинский режим", - продолжил Песков.

По его словам, "эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате прошедших на этих территориях референдумов".

"Без учета этих новых реалий любое продвижение вперед невозможно", - подытожил Песков.

Напомним, ранее Зеленский предложил России начать вывод войск с территории Украины на Рождество.

Также читайте: России нужен блекаут в Украине, чтобы использовать это как будто бы поражение Европы и всего демократического сопротивления, - Зеленский
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Топ комментарии
+113
Не хотите выводить будете выносить.
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13.12.2022 12:32
+61
Естественно, Письков, вывода не будет. Будет отрицательный ввод.
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13.12.2022 12:35
+38
Сподіваюся, в твоєму організмі, як і в організмі твого хазяїна, такі з'являться нові суб'єкти. Злоякісні
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13.12.2022 12:33
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Ну, путлєру треба ж чимось хвалитись в "новогоднєй рєчі" під йолочкою. Це як з приєднанням Херсона - і ура кричали, і салют запускали, а через місяць здриснули звідти. Так і зараз буде - похвастаються і нахєр з пляжа.
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13.12.2022 13:16 Ответить
Викиньте вилупків Піськова зі Штатів, поки вони не створили там "нові суб'єкти".
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13.12.2022 13:19 Ответить
Краще викинути з планети.
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13.12.2022 18:38 Ответить
Україна допоможе провести онлайн референдум Якутії, Карелії та ін. окупованим народам.
Невдовзі Україна визнає незалежність Татарстану, який 30 серпня 1990 року проголосив державний суверенітет, і підтриманий більшістю населення на референдумі у 1992 році.
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13.12.2022 13:19 Ответить
У шизофреніків та довбой@бів свої реалії. Піська-яскравий представник подібного сміття.
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13.12.2022 13:20 Ответить
В мене питання, якщо ми гамселимо "другу" армію світу, то яка є тоді наша Українська Армія? Перша + ? ))
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13.12.2022 13:21 Ответить
А, приодеться выводить, Письков
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13.12.2022 14:44 Ответить
не виводити а бігти з України
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13.12.2022 18:26 Ответить
Бо ноги протягнуть!
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13.12.2022 18:35 Ответить
В цій заяві одне правильне:піськов признав,що незважаючи на всякі «референдуми»,оті всі динири-линири і тому подібні є Україною,а ніякими не «рюзькімі терріторіямі»
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13.12.2022 13:21 Ответить
Значить, Україні просто треба провести на звільнених територіях рехверендуми з 100% за Україну, тай усе. Це ж так працює, падлюка чорнорота?
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13.12.2022 13:22 Ответить
какой референдум? Окстись. Это будет признанием законности предыдущих. Небось за Зельку голосовала? Судя по интеллекту
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13.12.2022 13:29 Ответить
Дебіл, судячи по інтеллекту? Тобі краще мовчати, нідж говорити, якщо не вистачає мозку зрозуміти написане.
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13.12.2022 13:34 Ответить
https://youtu.be/3fjdf4ecpD8...

Матрёшка 👹👹👹путлера и его двойники... ржач 🤣🤣
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13.12.2022 13:22 Ответить
Беседер , доконца року ні як, а на перше січня , до дня народження Степана Бандери, Україна, оціне, цей крок доброї волі
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13.12.2022 13:26 Ответить
вафля усатая.
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13.12.2022 13:31 Ответить
А даремно,це для вас був останній шанс.
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13.12.2022 13:38 Ответить
Тобто на початок року виведення вже можливе? Як в анекдоті, хто ви ,вже ясно , ми вже торгуємся?
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13.12.2022 13:40 Ответить
Зняли в мене з язика.
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13.12.2022 13:42 Ответить
1 січня 2023 також підійде,але щоб ні одного руського кирзовика
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13.12.2022 13:52 Ответить
Засунемо ті рехферендуми вам у дупу і тричі прокрутимо.
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13.12.2022 13:57 Ответить
не хотите уходить, значит вас уйдут.
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13.12.2022 14:06 Ответить
Интересно а что письков будет петь на суде над фашистским российским режимом.
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13.12.2022 14:11 Ответить
Да что-то вроде "невиноватая я, он сам пришел".
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13.12.2022 18:39 Ответить
Не хотите по хорошему тогда будет так
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13.12.2022 14:22 Ответить
Шоб ты сдох до вечера.
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13.12.2022 14:22 Ответить
що, не встигнуть здриснути? ))
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13.12.2022 14:35 Ответить
Когда эту мерзость отравят? Вместе с навкой и **********!
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13.12.2022 14:38 Ответить
Н.Карамзин о русских *Их ложь исходит из их рабской сущности.Народ никогда не знавший и не говоривший правды-народ рабов духовных и физических.Убогие люди.*
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13.12.2022 14:50 Ответить
Ну і славненько. Немає вже там чого виводити. Оті недобитки вашої армії хай залишаться для перегною. Все рівно ПАРАШці приходить Піськова.
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13.12.2022 14:51 Ответить
Вам було сказано - до Різдва! По вашим ******** традиціям, Різдво на початку січня, 7го. Це вже наступний рік. Так що, давайте....
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13.12.2022 14:53 Ответить
Украина и принимает реалии, которые сложились: дальность наших ракет возросла, Московия скулит о передышке - не надо, так не надо...
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13.12.2022 14:54 Ответить
Тут він правий : треба до Різдв"яних свят !!!!Геть наволоч з України!!!!
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13.12.2022 14:56 Ответить
Тупая статья. Эти ур-ды считают захвач территории уже своими.... ЗАЭС тоже спиз-ли.... С каких укр территорий Зеленский предложил вывод? С Крыма?
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13.12.2022 15:11 Ответить
Тільки винос ! Ну...або самовивіз...
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13.12.2022 15:58 Ответить
О честности некоторых деятелей -- см. с 1-й по 19 секунды -- "Битва за Київ": документальний фільм "1+1" про війну в Україні
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13.12.2022 15:58 Ответить
Мова може йти і про "вивезення ваших військ на рефрижераторах зі сталою мінусовою температурою" ...
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13.12.2022 16:26 Ответить
"до кінця року не може бути й мови" Піськов "ми хотіли б негайно?"
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13.12.2022 17:25 Ответить
"Це реалії, які відбулися через ту лінію, ту політику, яку проводили протягом останніх років п'ятнадцяти, а то й двадцяти керівництво України"

Молодець, агенте йорщик! Маєш отримати медаль! Раз і спростував багаторічну кацапопропаганду, що, мовляв, у війні винен "гасударццвенийпіріварод"(тм) 2014 року. А агент йорщик каже, це ще все "легітимний" януковоч влаштував за свого прем'єрства-президентства
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13.12.2022 18:34 Ответить
Вже не іноді, а постійно Піськов якусь пургу несе.
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13.12.2022 18:40 Ответить
США могут дать Украине такие же дроны, какими был убит Иранский Генерал Сулеймани, или может лучше даже. Да и вообще на Западе нужно набрать и дронов и ракет и лучших деталей можно набрать со всех стран и создать новое еще лучшее вооружение. И беспилотниками грохнуть власть России, дронами атаковать останкино и сжечь его ибо нет пропаганды и все для русских конец настает в их подпитки ядов пропаганды. А вместо ее стразу с США и Великобританией запускаем PSYOP и в интернете и тв подключаем свои каналы для русских. И они будут уже говорить ту информацию, что мы им даем! И делим Россию на Зоны оккупации, как Германию после второй мировой поделили на Зоны оккупации и по договору до 1990 года длилась оккупация, и воспитали новые поколения не зомбированные нацизмом. Власть России не оставляют других вариантов и этот план все ближе и ближе к топу планов. Пока еще план работает, что русских накрошат тысяч 600, как в первой мировой русские получили пиз.ы ибо были с плохим вооружением, без одежды зимней, алкоголизм большой процветает. И после этой катастрофической компании, русские вернулись в Россию раньше выйдя с первой мировой и там же революция началась еще в 1917 и солдаты грохнули Царя с семьей. Еще пока мало накрошили русских. Нужно больше вооружений ибо война очень интенсивная и стволы перегреваются и портятся. Потому нужно намного больше вооружений и нужно начать обучение в США и Великобритании и в странах НАТО, чтобы были ремонтные бригады полевые, как у США и НАТО. И нужно намного больше вооружений и танки нужны и авиация. Больше людей надо обучать на танках Западных и на авиацию надо много летчиков. И беспилотников мало не бывает. Беспилотников у Украины должно быть - бесконечно!!! Беспилотники нужно скрещивать с крылатыми ракетами и с функцией и разведки и на эту ракету беспилотник - вешать маленькие ракеткы и нужно создать универсальное создание. Чтобы он мог и разведку просто провести и вернутся, чтобы мог атаковать маленькими ракетами, можно еще ящики делать с колышками из тяжелого метала, как было в первой мировой вроде, что с самолета открывалась коробка с кучей железных колов и когда их скидывали на врага, а или это запретили конвенцией ибо оно увечит жестко и убивает особо жестоко. Ну такое устарелое, но фиг знает. Можно ящик гранат или лепистков или еще мин каких-то. Можно разное даже в ящик монтировать и газ можно и дымы можно использовать, перед пехотой закидать, чтобы русские не видели и атаковать - окружать. Украина должна больше их крошить. Или Украина может легким путем пойти, убить власть РФ и СМИ разбомбить. Стразу разрушить фундамент современной террористической России - власть и пропаганда. Уничтожаешь их и ставишь свою. Можно пойти еще по одному плану - русские считают Киев своей исторической столицей. Украина может удовлетворить желание русских и Киев забирет у Москвы власть столицы и Украина станет самой большой страной мира. Уничтожается вся власть России с депутатами единогласно голосующими за присоединение территорий Украины и уничтожается Останкино - самый большой в Европе вещательный центр из которого льется зло, как с ящика Пандоры. И все Киев объявляется новой столицей и Украинская пропаганда на русском запускается и опять же нужна помощь США и Великобритании по PsyOp.
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13.12.2022 20:15 Ответить
**** , писюнковый советник заумнячил , дерзко ответил , нет выводу войск , и задвинул задвижку Уральского бункера . А лошье кацапское дохнет пачками в грязи ,в холоде , **** очнитесь ,за кого вы жопы рвете ????
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13.12.2022 20:19 Ответить
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13.12.2022 20:27 Ответить
Их надо уйти.
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13.12.2022 21:09 Ответить
Тоді можна залишити Ємель в українській землі,як що вони не бажають піти з неї.
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13.12.2022 21:57 Ответить
не выведешь до конца года значит вынесут вперед ногами.
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13.12.2022 22:37 Ответить
Готуйте пакети тоді
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14.12.2022 00:12 Ответить
Та ясно, наші то вже скільки нічого не роблять. Чекають нападу з бульбашії і щоб противник накопичив сили. на інших напрямках. А наступати - не може й бути мови. А так, *********, що скоро крим візьмемо ) 100%
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14.12.2022 00:12 Ответить
Вже народ стільки коментів написав, що навіть нема де вставити свої п'ять копійок...піськов мудак, фу, полегшало...
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14.12.2022 04:26 Ответить
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