О выводе войск из Украины до конца года не может быть и речи, - Песков
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О том, что Россия может начать вывод войск из Украины до конца текущего года, не может быть и речи.
Об этом заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс.
Его попросили прокомментировать предложение президента Владимира Зеленского о том, что России следует начать вывод войск из Украины к Рождеству.
"Об этом не может идти и речи", - сказал Песков. Он пояснил, что "украинской стороне необходимо принимать те реалии, которые сложились за все это время".
"Это реалии, которые произошли через ту линию, ту политику, которую проводили в течение последних лет пятнадцати, а то и двадцати руководство Украины и сегодняшний украинский режим", - продолжил Песков.
По его словам, "эти реалии говорят о том, что в Российской Федерации появились новые субъекты, появились они в результате прошедших на этих территориях референдумов".
"Без учета этих новых реалий любое продвижение вперед невозможно", - подытожил Песков.
Напомним, ранее Зеленский предложил России начать вывод войск с территории Украины на Рождество.
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Матрёшка 👹👹👹путлера и его двойники... ржач 🤣🤣
Молодець, агенте йорщик! Маєш отримати медаль! Раз і спростував багаторічну кацапопропаганду, що, мовляв, у війні винен "гасударццвенийпіріварод"(тм) 2014 року. А агент йорщик каже, це ще все "легітимний" януковоч влаштував за свого прем'єрства-президентства