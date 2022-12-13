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В Черном море на боевом дежурстве Россия держит 8 кораблей. Ракетоносителей среди них нет. ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

чф,рф

По состоянию на 13 декабря в акватории Черного моря находится 8 русских кораблей. Среди них – ни одного ракетоносителя.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Telegram-канал ВМС ВСУ.

Как отмечается, на 13.12.2022 в Черном море на боевом дежурстве находится 8 вражеских кораблей;
в Азовском море враг продолжает контролировать морские коммуникации удерживая на боевом дежурстве 2 корабля; в Средиземном море – 9 вражеских кораблей, из них 5 носителей крылатых ракет "калибр", общий залп – 76 ракет.

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В Черном море на боевом дежурстве Россия держит 8 кораблей. Ракетоносителей среди них нет 01
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в морі чорному порахували в кацапів і надувну гуму?

а де поділися 2 кацапські субмарини? невже пірнули й не винирнули?
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13.12.2022 12:50 Ответить
Екіпажі колективно обдристались і система рекупераціі повітря не впоралась. Вічна пам'ять...
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13.12.2022 13:28 Ответить
я розумію, що ВМС ЗСУ трохи нудиться, проте може доста вже дрочити на Середземне море?
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13.12.2022 12:53 Ответить
Україну в основному обстрілюють з наземних установок або літаків тому на кораблі не завантажили ракетоносії літак дуже швидко може змінити траекторію польоту щоб при запуску ракети українські ПВО не могли її виявити а корабель не може дуже швидко маневрувати і його ціль виявляють. Тому для масових атак рашисти застосовують літаки
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13.12.2022 13:02 Ответить
просто в них (кацапів) залишилися сами авіаційні ракети)))
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13.12.2022 13:08 Ответить
Якщо Ту-22 чи Ту-95МС перед пуском змінить траекторію польоту, ракета полетить в іншу країну) Взагалі, пофігу на маневри носія до пуску. Рашисти використовують літаки тому що тільки вони здатні запускати старі неточні радянські ракети, які в них щє залишились. Для масових атак рашисти також використовують і кораблі. Наприклад, Калібри запускаються виключно з кораблів.
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13.12.2022 13:25 Ответить
 
 