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Мы должны инвестировать в реконструкцию Украины, чтобы этот кризис не перерос в голод и нищету, - Гутерриш

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

гутерріш

Международное сообщество должно инвестировать в надежную реконструкцию Украины.

Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Война в Украине – это постоянный гуманитарный ужас, ежедневно ухудшающийся с падением температур. Мирные жители платят высокую цену зимой, особенно живущие вблизи фронта, не имеют отопления, воды и основных услуг. Каждая крупная электростанция и система водоснабжения были повреждены из-за российских обстрелов. Специалисты работают без перерывов, чтобы отремонтировать критическую инфраструктуру", – сказал он на международной конференции солидарности с народом Украины.

Генсек ООН отметил, что на сегодняшний день в Украине 10 млн. потребителей, среди которых "семьи, бизнес, больницы, школы не имеют электроэнергии, а миллионы - отключены от воды и отопления". Также он отметил, что из-за серьезных разрушений, домов, зданий и критической инфраструктуры будут восстанавливаться годами.

Гутерриш также отметил, что тысяча генераторов сейчас "закупаются или уходят в Украину из-за границы, но все это лишь капля в море".

Так же, он заявил, что объемы разрушений в Украине нуждаются в решительной поддержке международного сообщества, выходящего за пределы гуманитарной помощи.

"Мы должны инвестировать в надежную реконструкцию Украины, чтобы этот кризис не перерос в бедность, голод, нищету миллионов украинцев. Мы должны работать вместе, чтобы создать условия для мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - подчеркнул генсек ООН.

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Топ комментарии
+5
Нинішній Україні потрібні в першу чергу не гроші на відбудову, а міжнародні контролери, бажано із скандинавських країн, які б перевіряли шлях кожної копійки, яка йде на відбудову. Бо судячи з апетитів Zкоманди, більшість грошей на відбудову України поїде в оманський офшор.
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13.12.2022 13:12
+3
а чи Антоніу Гутерріш Другу Світову Війну також називає кризою?
от коли, нарешті вже, продуманий Захід почне називати речі своїми іменами тоді, може, Світ і стане світлішим
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13.12.2022 12:58
+3
25-30% країни в руїнах, а не 100%.
Великі міста майже не постраждали, окрім декількох районів Харкова та ін.
Людям із сіл прийдеться їхати у місто, бо сільськогосподарські землі ще багато років треба буде розміновувати.
Після другої світової 100% країни було знищено і все було відбудовано.
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13.12.2022 13:08
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Печально конечно,но в результате наша страна превратиться в руину, но такова цена свободы, для того чтобы будущие поколения жили в свободной,назависимой и успешной стране,сегодняшнее поеоление должно отдать все ради этого
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13.12.2022 12:53 Ответить
Ну только восточная часть страны.Не вся Украина.
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13.12.2022 13:08 Ответить
25-30% країни в руїнах, а не 100%.
Великі міста майже не постраждали, окрім декількох районів Харкова та ін.
Людям із сіл прийдеться їхати у місто, бо сільськогосподарські землі ще багато років треба буде розміновувати.
Після другої світової 100% країни було знищено і все було відбудовано.
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13.12.2022 13:08 Ответить
Во-первых, еще не вечер, и рано делить шкуру неубитого медведя. Мечтать о том что рашка вот уже завтра выведет войска - может только идиот;

Во-вторых, что по-твоему "постраждали" ? Когда в городе раздолбаны предприятия, супермаркеты, а половина населения уехала (и из них половина не планирует возвраться) - это "мы пострадали", или это "мы на курорте" ? Когда в городе нужно менять 250 км водопроводных труб из-за того что там полгода текла соленая вода - это пострадал или это все норм ?

В-третьих, если ты собрался "защищая" угробить страну - то твое понятие "защиты" извращённое. Сопротивление изнасилованию актуально тогда когда оно предотвращает изнасилование, а не когда оно приводит к увечиям и изнасилованию;

Удивляют личности вроде тебя, которым нравится когда страну долбают.
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13.12.2022 13:57 Ответить
Пішов, я не поїду. Земля розгарбана до вас, дякую закону про продаж, що робити в місті розумним людям?
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13.12.2022 20:29 Ответить
Криза...
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13.12.2022 12:57 Ответить
Зеленая криса
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13.12.2022 15:49 Ответить
а чи Антоніу Гутерріш Другу Світову Війну також називає кризою?
от коли, нарешті вже, продуманий Захід почне називати речі своїми іменами тоді, може, Світ і стане світлішим
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13.12.2022 12:58 Ответить
Криза у них, а у нас війна.
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13.12.2022 13:01 Ответить
..так отож
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13.12.2022 13:04 Ответить
..до того ж - Третя Світова..(
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13.12.2022 13:06 Ответить
Почніть з того щоб менше продукції вивозити. Бо на складах ніби є, але зруйновані підприємства, і обмеження електрики збільшенню виробництва продукції допомагає. Аби не вийшло як масками!
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13.12.2022 12:59 Ответить
Він же ж розуміє, що ООН на ні що не здатна, окрім як знімати ролікі про глобальне потепління
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13.12.2022 13:07 Ответить
Україна вже і так в руїнах і те що каже Гутерріш щоб не допустити голоду і бідності але вона під час війни буде.
І жодний інвестор не буде вкладати гроші поки в державі війна.
Але невідомо коли війна закінчиться.
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13.12.2022 13:07 Ответить
Жоден інвестор не буде вкладатися в країну де довпойопи керують країною.
Держава легко може створити на заході і в центрі країни чудові умови для інвесторів аби вони будували вже зараз(наприклад фінансово гарантувати 100% відшкодування інвестицій у разі ураження ракетою). Однак країною керує довпойоп і йому ваша держава і нахєр не потрібна, він тут прібарахлітся.
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13.12.2022 13:19 Ответить
Сказати, що державою керують довбо..би - це неправда. Довбо..би - це тi, хто обрав цiх злодiiв.
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13.12.2022 15:56 Ответить
Вважаю що відновлювати і реконструювати якраз і - не треба . .
Треба будувати нове .. З нуля ..
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13.12.2022 13:09 Ответить
Клоунські ******** уже притяглив зРаду закон 5655, за яким країну так набудують зелені папуги, що краще б залишалися руїни.
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13.12.2022 13:15 Ответить
Будуй
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13.12.2022 20:30 Ответить
?
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13.12.2022 20:59 Ответить
Антоша Гутерріш має повноваження генсеку ООН до кінця цього року. Сподіваюсь наступний генсек буде кращий..
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13.12.2022 13:09 Ответить
Борис Джонсон на чолі ООН міг би повернути авторитет цій імпотентній організації.
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13.12.2022 13:13 Ответить
Воно йому тре, розумній людині?
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13.12.2022 20:31 Ответить
Нинішній Україні потрібні в першу чергу не гроші на відбудову, а міжнародні контролери, бажано із скандинавських країн, які б перевіряли шлях кожної копійки, яка йде на відбудову. Бо судячи з апетитів Zкоманди, більшість грошей на відбудову України поїде в оманський офшор.
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13.12.2022 13:12 Ответить
США инвестировали в Афганистан 145 миллиардов долларов. Где растворилась такая астрономическая куча денег до сих пор никто понять не может. Дело не в деньгах, а в самом народе.
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13.12.2022 13:24 Ответить
ті гроші ще вилізуть,почекай.
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13.12.2022 13:42 Ответить
Якому народі?
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13.12.2022 20:32 Ответить
 
 