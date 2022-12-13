Мы должны инвестировать в реконструкцию Украины, чтобы этот кризис не перерос в голод и нищету, - Гутерриш
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Международное сообщество должно инвестировать в надежную реконструкцию Украины.
Об этом сообщил генсек ООН Антониу Гутерриш, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Война в Украине – это постоянный гуманитарный ужас, ежедневно ухудшающийся с падением температур. Мирные жители платят высокую цену зимой, особенно живущие вблизи фронта, не имеют отопления, воды и основных услуг. Каждая крупная электростанция и система водоснабжения были повреждены из-за российских обстрелов. Специалисты работают без перерывов, чтобы отремонтировать критическую инфраструктуру", – сказал он на международной конференции солидарности с народом Украины.
Генсек ООН отметил, что на сегодняшний день в Украине 10 млн. потребителей, среди которых "семьи, бизнес, больницы, школы не имеют электроэнергии, а миллионы - отключены от воды и отопления". Также он отметил, что из-за серьезных разрушений, домов, зданий и критической инфраструктуры будут восстанавливаться годами.
Гутерриш также отметил, что тысяча генераторов сейчас "закупаются или уходят в Украину из-за границы, но все это лишь капля в море".
Так же, он заявил, что объемы разрушений в Украине нуждаются в решительной поддержке международного сообщества, выходящего за пределы гуманитарной помощи.
"Мы должны инвестировать в надежную реконструкцию Украины, чтобы этот кризис не перерос в бедность, голод, нищету миллионов украинцев. Мы должны работать вместе, чтобы создать условия для мира в соответствии с Уставом ООН и международным правом", - подчеркнул генсек ООН.
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Великі міста майже не постраждали, окрім декількох районів Харкова та ін.
Людям із сіл прийдеться їхати у місто, бо сільськогосподарські землі ще багато років треба буде розміновувати.
Після другої світової 100% країни було знищено і все було відбудовано.
Во-вторых, что по-твоему "постраждали" ? Когда в городе раздолбаны предприятия, супермаркеты, а половина населения уехала (и из них половина не планирует возвраться) - это "мы пострадали", или это "мы на курорте" ? Когда в городе нужно менять 250 км водопроводных труб из-за того что там полгода текла соленая вода - это пострадал или это все норм ?
В-третьих, если ты собрался "защищая" угробить страну - то твое понятие "защиты" извращённое. Сопротивление изнасилованию актуально тогда когда оно предотвращает изнасилование, а не когда оно приводит к увечиям и изнасилованию;
Удивляют личности вроде тебя, которым нравится когда страну долбают.
от коли, нарешті вже, продуманий Захід почне називати речі своїми іменами тоді, може, Світ і стане світлішим
І жодний інвестор не буде вкладати гроші поки в державі війна.
Але невідомо коли війна закінчиться.
Держава легко може створити на заході і в центрі країни чудові умови для інвесторів аби вони будували вже зараз(наприклад фінансово гарантувати 100% відшкодування інвестицій у разі ураження ракетою). Однак країною керує довпойоп і йому ваша держава і нахєр не потрібна, він тут прібарахлітся.
Треба будувати нове .. З нуля ..