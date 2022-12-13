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Западные танки могут помочь Украине так же, как Франции во Вторую мировую, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба отметил, что сейчас Украина самостоятельно защищается от агрессора с западным оружием - так же, как и французы, освобождавшие страну после оккупации нацистской Германией, и намекнул, что Киеву бы очень помогли танки, названные в честь генерала Леклерка.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Украина сегодня - это как большая дивизия генерала Леклерка. Его дивизия состояла из французов, которые стремились освободить страну, под умелым лидерством - его и Шарля де Голля. Но дивизия была вооружена западными - американскими и британскими - танками, артиллерией и другим вооружением", - отметил Кулеба.

В этом, по его словам, Украина сейчас похожа на тогдашнюю Францию, которая оказывала сопротивление.

"Мы стремимся к свободе, ненавидим оккупантов - и выгоним их. У нас есть смелость и стойкость, чтобы сделать это. Но нам нужно западное оружие, чтобы достичь успеха. И как когда-то американское и британское оружие помогло французам освободить свою страну, так сейчас западное оружие - и французское тоже - помогает нам. Но работу делаем мы. Жизнь отдают наши бойцы. Поэтому о такой параллели действительно можно говорить. А если однажды украинские военные будут продвигаться, освобождая украинские территории, на танках "Леклерк", предоставленных Францией - такая параллель станет еще более заметной и исторической", - добавил он.

В интервью он также еще раз объяснил, почему Украина не рассматривает отказ от вступления в НАТО как возможный компромисс в переговорах для завершения войны, напомнив, что внеблоковый статус в 2014 году не защитил Украину от противоправной аннексии Крыма и гибридной агрессии РФ на Донбассе.

Читайте: Кулеба поторопил Евросоюз с военной помощью Украине: нужно оружие для новых подразделений
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Топ комментарии
+8
Порівнювати Україну з Францією, яка швидко і повністю лягла під гітлера - образливо для України.
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13.12.2022 13:14
+4
То бишь никак.
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13.12.2022 13:15
+4
кулебко, а як Франції допомогли "західні танки" під час WWII ? розкажи, не роби загадкову міну
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13.12.2022 13:16
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Мдяя, Франция во время ВМВ была конечно далеко не айс, мягко говоря,поэтому может её не трогать в этом контексте?
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13.12.2022 13:13 Ответить
Это неважно. Важно, что бы запад и Франция в часности поставлял все больше вооружений.
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13.12.2022 13:25 Ответить
Французкое сопротивление, ой как много крови пустило немцам. Так что, можно трогать
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13.12.2022 13:41 Ответить
Не "можуть допомогти", а допоможуть.
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13.12.2022 13:14 Ответить
Порівнювати Україну з Францією, яка швидко і повністю лягла під гітлера - образливо для України.
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13.12.2022 13:14 Ответить
Чому? Французи просрали лінію Мажино, українці Перекоп. Принаймні початок подій дуже схожий
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13.12.2022 13:44 Ответить
Пояснити, що значить повністю?
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13.12.2022 14:55 Ответить
2недели,и войска Гитлера без боя вошли в Париж!
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13.12.2022 14:26 Ответить
Так Зеля теж готов.
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13.12.2022 15:26 Ответить
Зеля - це не Україна, слава богу.
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13.12.2022 15:46 Ответить
То бишь никак.
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13.12.2022 13:15 Ответить
кулебко, а як Франції допомогли "західні танки" під час WWII ? розкажи, не роби загадкову міну
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13.12.2022 13:16 Ответить
я так до сьогодні гадав, що американські танки допомогли Франції тільки тому, що вони були під орудою Джорджа Паттона)))

при цьому Франція стояла в стані повної непритомності й спостерігала, чим те все скінчиться
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13.12.2022 13:20 Ответить
гугли 1тд сражающейся Франции
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13.12.2022 13:22 Ответить
ти ж розумієш, що вони висувалися з-за спини Паттона? він навіть Париж їм залишив із міркувань політкоректності
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13.12.2022 13:24 Ответить
Все правильно. Но сейчас можно говорить все что угодно, лишь бы больше давали вооружений. Можна навіть різдвяні пісні співати.
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13.12.2022 13:27 Ответить
можна, бо за 12 днів Різдво, не завадить потренуватися
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13.12.2022 13:41 Ответить
кто понторез Паттон при всем его тактическом гении он мог такое исполнить что Айк с Бредли офигевали а Сара Бернар Мак Артур от зависти сгрыз не одну свою трубку
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13.12.2022 13:28 Ответить
він міг

"дайте мені наказ і викину монголів із Европи"

не дали наказу...
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13.12.2022 13:36 Ответить
Нато,закрий небо!нато,дай танки!А ми асфальт катаємо
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13.12.2022 13:20 Ответить
ля мурій і в нiс - тужугер...
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13.12.2022 13:30 Ответить
У франції до початку другої світової війни була армія потужніша за німецьку. Просто жабоїди сцикуни і обісралися від ультимату гітлера, тому здали країну без бою, а французькі мадмуазелі ще й обслуговували німецьких солдатішен, як своїх. При цьому французька промисловість дуже непогано заробила випускаючи продукцію для рейху.
Тому вклад франції у перемогу над гітлером - не більше ніж вимесел тогочасної пропаганди.
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13.12.2022 13:27 Ответить
нуну чего заработал там Рено
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13.12.2022 13:29 Ответить
"потужніша" - ні, чисельніша - так, проте небоєздатна, чи умовно боєздатна

кажуть, Кейтель при підписанні умов капітуляції, коли побачив представників Франції, спитав американців: "як, і ці нас теж перемогли?"
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13.12.2022 13:40 Ответить
Ну танки у французів були кращі, просто лише одиниці генералів (типу Де Голя) розумілися на тактиці їх використання...
Флот також був у рази потужніший, ніж у німців. Літаки були кращі в німців, але їх було менше, ніж у французів.
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13.12.2022 13:45 Ответить
Угу..Також про це читав.)
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13.12.2022 14:49 Ответить
французы сражались полтора месяца и достаточно отважно, немцы потеряли 65000 убитыми и пропавшими без вести и вдвое больше раненными. Ну, а потом да, всё накрылось медным тазом и капитулировали...
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13.12.2022 14:35 Ответить
В городі бузина...
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13.12.2022 13:33 Ответить
про Оверлорд нічого..
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13.12.2022 13:33 Ответить
Під час другої світової штати не так трусилися за передачу своїх літаків.
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13.12.2022 13:35 Ответить
Какая-то... так себе аналогия.
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13.12.2022 13:35 Ответить
Та просто під час другої світової все було не так
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13.12.2022 13:40 Ответить
Режим Віші ніяк не можна назватиьФранцієй. Узеленські діпломати історію не знають, та думаю і з мовами у них погано.
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13.12.2022 13:37 Ответить
ну леклерков нам не дадут а вот амх 10 могут отсыпать
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13.12.2022 13:39 Ответить
Кулеба спілкувався з французами, то вирішив зіграти трохи на їхніх почуттях. На скільки це вже відповідає історії то діло десяте (тим більше ми ж не знаємо, що вони в себе в підручниках історії пишуть), аби результат був.
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13.12.2022 13:50 Ответить
Ви, тварюки, зелені і здали Україну. Не можете нажертися. Просрали все здобуте. Розмінували, гниди, всі підходи для орків. Проклали для них нові дороги, щоб легче по Україні вбивати було.
Ви, зелені, також самі уроди, як і оруи
А як там Україна "актриса німецьких фільмів". Що вже забули?
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13.12.2022 14:58 Ответить
Без прикриття українських військ потужним ППО, Перекоп кацапи вони все одно би взяли. Може, на декілька годин пізніше. Пробили би прохід через міни. А ППО потужного не було
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14.12.2022 12:47 Ответить
 
 