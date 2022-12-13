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85% украинцев считают, что победой в войне будет освобождение всех территорий, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

діти,зсу

Большинство граждан Украины считают, что победой станет освобождение всех оккупированных россиянами территорий.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения России убежденность в том, что победой Украины в войне является освобождение всех ее территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс, возросла (с 74% в марте до 85% в ноябре 2022). Только 9% выбрали вариант возвращения только территорий, которые Украина контролировала до 24.02.22", - говорится в исследовании.

В то же время, за продолжение боевых действий на территории России выступают не более 5%. Поддержка деоккупации всех территорий Украины без исключения абсолютна (более 80%) среди представителей всех регионов страны.

Также респонденты высказались о мерах сдерживания будущих нападений на Украину. Вступление Украины в НАТО (61%) и ядерное разоружение России (50%).

"Вступление Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров о предоставлении вооружения Украине как методы сдерживания поддерживают по 34% опрошенных. Ядерное вооружение и финансовую помощь нашему государству выбрали по 17%. За подписание мирных соглашений с Россией как метод сдерживания агрессии – всего 8%. Несколько больше в эффективность подписания мирных соглашений с россией верят жители востока и юга, а также поддерживающие отвоевание военным путем только территории, контролируемой на 24.02.2022. В то же время, во всех региональных и возрастных группах убедительное большинство выбирали наилучшей гарантией безопасности вступление Украины в НАТО и ядерное разоружение России", - отметили социологи.

В то же время, возросло количество тех, кто поддерживает восстановление Украиной статуса ядерного государства (с 47% – в 2019 году, до 53% – в 2022).

Читайте на "Цензор.НЕТ": 74% россиян поддерживают действия своих военных в Украине, при этом 53% выступают за мирные переговоры, – опрос "Левада-центра". ИНФОГРАФИКА

85% украинцев считают, что победой в войне будет освобождение всех территорий, - опрос Рейтинга 01
85% украинцев считают, что победой в войне будет освобождение всех территорий, - опрос Рейтинга 02
85% украинцев считают, что победой в войне будет освобождение всех территорий, - опрос Рейтинга 03
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Топ комментарии
+19
Перемога у війні - це не тільки вихід на кордони 1991, а ще й побудова успішної країни. А з клоунськими мародерами у владі - успішна країна неможлива в принципі. Так що думайТЕ.
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13.12.2022 13:30
+9
Ви графіки дивились?
9% - це наївні, котрі думають, що вихід до кордонів 24.02 - це вже перемога;
4% - диванні генерали, котрі готові брати усю московію;
решта 3% - мабуть і є ждуни руського миру.
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13.12.2022 13:30
+7
а 15 відсотків що? ждут рускій мір? чи змиряться жити під окупантами,?
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13.12.2022 13:25
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а 15 відсотків що? ждут рускій мір? чи змиряться жити під окупантами,?
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13.12.2022 13:25 Ответить
Ви графіки дивились?
9% - це наївні, котрі думають, що вихід до кордонів 24.02 - це вже перемога;
4% - диванні генерали, котрі готові брати усю московію;
решта 3% - мабуть і є ждуни руського миру.
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13.12.2022 13:30 Ответить
ИМХО процентов 7,єто ждуны кацапни,совкодрочеры недобитые,в процентное соотношении это мизер но в цифрах миллиона 2-3 есть.
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13.12.2022 13:34 Ответить
Александр Александров 7*******...Я гарантую!що любітєлєй рускага міра набагато більше.Не дай бог була б окупована вся України-ви б переконались.Звичайно респонденти ,під час війни відповідають шо вони за Україну.А в рашці відповідають ,шо вони 98 % за )(уйла,інакше їх посадять.
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13.12.2022 14:25 Ответить
Рейтинг давно не публікував чесних результатів, в нього можна замовити таємні без права на оголошення, а те що "вспливає" - то "замовлення"... а чиє вже не дуже важливо.

Я б всю московію повернут в лоно матері* та кого на перевиховання а кого на каторжні роботи... Клініки дорогі...
Кожен з нас гетьман

* - На Русі Київ - мати міст руських.
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13.12.2022 15:53 Ответить
Перемога може бути різною. Наприклад: визнання втрати Криму та Донбасу, але вхід до НАТО та ЄС. Для більшості українців, це була би фактична перемога, бо ті території ми не контролювали вже давно, а інші будуть захищені.
Але, звісно, навіть з територіальними поступками, ніхто нас швиденько до ЄС не візьме. Потрапити до НАТО шансів більше, але тоді потрібно було би відмовитись від усіх територій які не є під фактичним контролем.
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13.12.2022 18:02 Ответить
Вопрос к этим 85%.что мешает Мордору обстреливать Украину со своей территории?
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13.12.2022 14:24 Ответить
Можливо це ті кому все одно під якою мафією жити .
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13.12.2022 17:17 Ответить
Перемога у війні - це не тільки вихід на кордони 1991, а ще й побудова успішної країни. А з клоунськими мародерами у владі - успішна країна неможлива в принципі. Так що думайТЕ.
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13.12.2022 13:30 Ответить
Тоже считаю что будущего тут не будет, у нас так точно, может внуки хоть запануют когда-то. Так что зебил должен открыть границы и те кто хочет свалить пусть валят и устраивают свою жизнь в другой стране, она у них одна - эта жизнь, а зеля ж не палачь что б вершить чужие судьбы, а мы не рабы и не заключенные, что б держать нас в заперти...
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13.12.2022 13:36 Ответить
Точно, в єтой стране хорошо быть мусором или чинушей, или их кентом.
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13.12.2022 17:23 Ответить
Розбудова буде, але не така, як ми собі уявляєм:
"Законопроєкт 5655 - реформа містоґвалтування" -
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/2/694533/
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13.12.2022 20:24 Ответить
"Дещо більше в ефективність підписання мирних угод з росією вірять мешканці сходу й півдня".
Треба заборонити голосувати років на 10 цим кандидатам у переможці премії Дарвіна.
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13.12.2022 13:31 Ответить
нужно запретить голосовать пенсионерам в первую очередь. Алиментщикам, евробляхерам, зекам, бюджетникам, всяким жлобам кароче. По итогу уплаченых налогов должен быть некий коефициэнт для граждан, что бы они имели право голоса. Всякие люмпены не должны иметь право влиять на судьбу государства!!!
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13.12.2022 13:38 Ответить
Магдебурзьке Право.
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13.12.2022 13:45 Ответить
Впершу чергу, буряте, треба заборонити голосувати валянкам, яким бракує клепки і совісті навіть опанувати державну за три десятки років незалежности.
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13.12.2022 15:04 Ответить
то есть когда быдлоскот голосует за ОПЗЖдец и за зеленых уродов, то тебя это устраивает? ну и живи в говне и дальше, только не разбрызгивай его по сторонам, на нормальных людей!!!
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13.12.2022 15:40 Ответить
Свинособачу не розумію, тунгусе.
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14.12.2022 00:16 Ответить
Я сказав би інакше: приходиш на дільницю та купляєш бюлетень, тільки один.
Люмпен ніколи не витратить гроші на інше,ніж на горілку, та й руськомірець теж. І не треба буде брати довідки з податкової та ін. Не треба буде ніяких заборон --- непотріб на дільницю не прийде, і ніхто не скаже що в Україні існує тиск на виборців..))
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13.12.2022 17:05 Ответить
Красава.....
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13.12.2022 18:27 Ответить
Щось тебе "попердолило"! ЗСУ та НГУ - теж "бюджетники"
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13.12.2022 19:22 Ответить
Само собой, что для военных нужно делать исключения, а в целом тоже считаю, что было бы лучше, если бы голосование проходило по подобной схеме. Платные бюллетени, как написал Серафим Полубес 5d6bf9af - тоже нормальный вариант. Просто я не знаю других вариантов, как не допустить до выборов людей, ждущих халявы. Любители дешевой колбасы, бесплатной гречки, вкусного мороженого из совка и низких тарифов уже реально достали.
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13.12.2022 23:27 Ответить
Ох, як у нас ******* "прості" та "швидкі" рішення! Поділив народ по "кастах", нашив кольорові "вінкелі" на одяг - і проблема вирішена! Адже так легше - зникає потреба "напрягаться" Бідний - значить "люмпен", що не хоче працювать "Євробляхер" - "хитрокручений", що не хоче платить більше грошей на утримання дармоїдів у Верховній Раді "Аліментщик" - бо якась "хитровиїбана працювать не хотіла і вирішила "сісти на шию чоловікові", та "мозок виїдала" і тепер його, після розлучення, "доїть" Зек - бо потрапив у ДТП випадково і неправильно зреагував у дорожній ситуації Бюджетник - бо захотів піти в школу чи в лікарню та вчить дітей чи лікувать людей Назвать усіх "совками" і "вказать місце"
Ми таке вже проходили - при Радянській владі Називалося "поражение в правах" От і виходить, що наш "Підлога Маккартні" пропонує бороться проти "совка" СОВКОВСЬКИМИ МЕТОДАМИ!!!
Самим не смішно? І до чого ОЦЕ призведе? Пояснюю: до того самого "СОВКА" - тільки у "вишиванці"
А "платні бюлетені" - це та сама "гречка на вибори" Пройдуть агітатори, дадуть гроші , прослідкують зп "правильністю" голосування А потім дадуть "на пляшку"
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14.12.2022 02:41 Ответить
Учителя уже за 4000 тысячи долларов проголосовали за клована. У меня такое ощущение по итогам выборов сложилось, что педагоги на одном интеллектуальном уровне с таксистами, те тоже за боневтика повально голосовали и клеили наклейки на машины. Про вооруженные силы я не писал ничего и не причислял их ни к одной категории, хотя и тут есть свои камни, например срочники могут голосовать как скажет замполит или начальник части, так что тут тоже не все гладко, как было это всегда при любой власти. Ну может про евробляхеров и алиментщиков я перегнул конечно, ну да ладно
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14.12.2022 10:40 Ответить
А вообще возможно, я не прав, и пусть голосуют все подряд. Олигархи при любой избирательной системе все равно всех купят, как делали они это за все года Независимости. Так что плевать
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14.12.2022 10:47 Ответить
Україна зробила велику помилку коли відмовилася від ядерної зброї на брехливі на користь Росії бо саме до неї вивезли ракети.
Взагалі з Росією щось підписувати не може бути якоюсь гарантією. Бо Росія нікому нічого не гарантує
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13.12.2022 13:36 Ответить
І що?Україна б завдала ядерного удару?
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13.12.2022 14:27 Ответить
Коли йде війна ніхто не може нічого заборонити як Росії так і Україні.
Звісно якби була в Україні ядерна зброя то це була б також війна на упередження -хто швидше вдарить той і переможе.
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13.12.2022 14:33 Ответить
Не величайте агресора краденим ім'ям вашої країни. Це виглядає низько та, огидно.
Московія ще оплатить Україні вартість всіх цих ядерних боєголовок. А сотні млрд. дол США
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13.12.2022 21:16 Ответить
Ага, типу після того як ЗСУ виб'є кацапню з України вони припинять обстрілювати зі своєї території. Даже якщо вони і підпишуть "щось мирове" не варто розслаблятися-кацапи підступні, і чхали вони на всі домовленності.
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13.12.2022 13:36 Ответить
це необхiдно треба зробити. але це буде початком пiдготовки нової агресiї. треба домогтися капiтуляцiї на наших умовах.
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13.12.2022 13:38 Ответить
Остаточна перемога буде лише після знищення московської імперії.
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13.12.2022 16:55 Ответить
де ці опитування проводять? в лагерях військовополонених? повна дурня

Carthago delenda est

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13.12.2022 13:46 Ответить
в кордони 1919ого року
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13.12.2022 15:08 Ответить
Когда власть задумывает какое-то западло - она ссылается на опрос народа. Когда народу северных областей в начале войны грозила смерть - власть , не разжавши рта, его на смерть и обрекла... не спросила: хотят ли херсонцы, чтоб х*ло захватило город в течение суток ... , Так что если власть делает опрос - вычисляйте: какое западло она задумала с людьми в этот раз....а в том, что оно есть - даже не сомневайтесь....репутация зелёных тому порукой...
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13.12.2022 16:06 Ответить
Які дорослі обличчя в українських дітей...
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13.12.2022 17:16 Ответить
К@цапстан має бути зруйнований, злочинців покарані.
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13.12.2022 17:40 Ответить
и о погоде))))
///
пастой паравоз, на стучите калёса))))

https://t.me/dnepronline/51738

Випала з потяга: росіяни загубили БМП під час перевезення
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13.12.2022 18:59 Ответить
"Что вы панимаете в калбасных абрезках"?! Эта "атработка беспарашютного десантирования при угрозе воздушного нападения пративника"!
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13.12.2022 19:26 Ответить
вступают в бой прямо либо с платформы либо с самалета))) коМАНДАс )))
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13.12.2022 19:37 Ответить
Нема слiв...
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13.12.2022 21:55 Ответить
Що за занепадницькі настрої?
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13.12.2022 21:35 Ответить
А если Россия не прекратит воевать, то Украина уничтожит всю русскую власть и все опоры этой войны - СМИ и все структуры работающие от террористической организации Путина!
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13.12.2022 21:54 Ответить
 
 