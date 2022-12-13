85% украинцев считают, что победой в войне будет освобождение всех территорий, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА
Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине
Большинство граждан Украины считают, что победой станет освобождение всех оккупированных россиянами территорий.
Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.
"С начала полномасштабного вторжения России убежденность в том, что победой Украины в войне является освобождение всех ее территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс, возросла (с 74% в марте до 85% в ноябре 2022). Только 9% выбрали вариант возвращения только территорий, которые Украина контролировала до 24.02.22", - говорится в исследовании.
В то же время, за продолжение боевых действий на территории России выступают не более 5%. Поддержка деоккупации всех территорий Украины без исключения абсолютна (более 80%) среди представителей всех регионов страны.
Также респонденты высказались о мерах сдерживания будущих нападений на Украину. Вступление Украины в НАТО (61%) и ядерное разоружение России (50%).
"Вступление Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров о предоставлении вооружения Украине как методы сдерживания поддерживают по 34% опрошенных. Ядерное вооружение и финансовую помощь нашему государству выбрали по 17%. За подписание мирных соглашений с Россией как метод сдерживания агрессии – всего 8%. Несколько больше в эффективность подписания мирных соглашений с россией верят жители востока и юга, а также поддерживающие отвоевание военным путем только территории, контролируемой на 24.02.2022. В то же время, во всех региональных и возрастных группах убедительное большинство выбирали наилучшей гарантией безопасности вступление Украины в НАТО и ядерное разоружение России", - отметили социологи.
В то же время, возросло количество тех, кто поддерживает восстановление Украиной статуса ядерного государства (с 47% – в 2019 году, до 53% – в 2022).
Пожалуйста, подождите...
9% - це наївні, котрі думають, що вихід до кордонів 24.02 - це вже перемога;
4% - диванні генерали, котрі готові брати усю московію;
решта 3% - мабуть і є ждуни руського миру.
Я б всю московію повернут в лоно матері* та кого на перевиховання а кого на каторжні роботи... Клініки дорогі...
Кожен з нас гетьман
* - На Русі Київ - мати міст руських.
Але, звісно, навіть з територіальними поступками, ніхто нас швиденько до ЄС не візьме. Потрапити до НАТО шансів більше, але тоді потрібно було би відмовитись від усіх територій які не є під фактичним контролем.
"Законопроєкт 5655 - реформа містоґвалтування" -
https://www.epravda.com.ua/columns/2022/12/2/694533/
Треба заборонити голосувати років на 10 цим кандидатам у переможці премії Дарвіна.
Люмпен ніколи не витратить гроші на інше,ніж на горілку, та й руськомірець теж. І не треба буде брати довідки з податкової та ін. Не треба буде ніяких заборон --- непотріб на дільницю не прийде, і ніхто не скаже що в Україні існує тиск на виборців..))
Ми таке вже проходили - при Радянській владі Називалося "поражение в правах" От і виходить, що наш "Підлога Маккартні" пропонує бороться проти "совка" СОВКОВСЬКИМИ МЕТОДАМИ!!!
Самим не смішно? І до чого ОЦЕ призведе? Пояснюю: до того самого "СОВКА" - тільки у "вишиванці"
А "платні бюлетені" - це та сама "гречка на вибори" Пройдуть агітатори, дадуть гроші , прослідкують зп "правильністю" голосування А потім дадуть "на пляшку"
Взагалі з Росією щось підписувати не може бути якоюсь гарантією. Бо Росія нікому нічого не гарантує
Звісно якби була в Україні ядерна зброя то це була б також війна на упередження -хто швидше вдарить той і переможе.
Московія ще оплатить Україні вартість всіх цих ядерних боєголовок. А сотні млрд. дол США
Carthago delenda est
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пастой паравоз, на стучите калёса))))
https://t.me/dnepronline/51738
Випала з потяга: росіяни загубили БМП під час перевезення