85% украинцев считают, что победой в войне будет освобождение всех территорий, - опрос "Рейтинга". ИНФОГРАФИКА

Большинство граждан Украины считают, что победой станет освобождение всех оккупированных россиянами территорий.

Об этом свидетельствуют данные социологического опроса "Рейтинга", передает Цензор.НЕТ.

"С начала полномасштабного вторжения России убежденность в том, что победой Украины в войне является освобождение всех ее территорий, включая Крым и оккупированный Донбасс, возросла (с 74% в марте до 85% в ноябре 2022). Только 9% выбрали вариант возвращения только территорий, которые Украина контролировала до 24.02.22", - говорится в исследовании.

В то же время, за продолжение боевых действий на территории России выступают не более 5%. Поддержка деоккупации всех территорий Украины без исключения абсолютна (более 80%) среди представителей всех регионов страны.

Также респонденты высказались о мерах сдерживания будущих нападений на Украину. Вступление Украины в НАТО (61%) и ядерное разоружение России (50%).

"Вступление Украины в ЕС и гарантии от западных партнеров о предоставлении вооружения Украине как методы сдерживания поддерживают по 34% опрошенных. Ядерное вооружение и финансовую помощь нашему государству выбрали по 17%. За подписание мирных соглашений с Россией как метод сдерживания агрессии – всего 8%. Несколько больше в эффективность подписания мирных соглашений с россией верят жители востока и юга, а также поддерживающие отвоевание военным путем только территории, контролируемой на 24.02.2022. В то же время, во всех региональных и возрастных группах убедительное большинство выбирали наилучшей гарантией безопасности вступление Украины в НАТО и ядерное разоружение России", - отметили социологи.

В то же время, возросло количество тех, кто поддерживает восстановление Украиной статуса ядерного государства (с 47% – в 2019 году, до 53% – в 2022).

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