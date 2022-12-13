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Новости Происшествия
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Госдума (1251) депутат (3233) квартира (458) Киев (24529) Россия (91205)

У депутата Госдумы РФ Саблина, которому сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, обнаружили 11 квартир в Киеве

Новости Цензор.НЕТ Происшествия

саблін

Украинские правоохранители сообщили о подозрении депутату российской Госдумы Дмитрию Саблину за посягательство на территориальную целостность Украины.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию и УП.

"Досудебное расследование против незаконной деятельности российского политика 1968 года рождения проводят работники следственного управления Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе.

Перед полномасштабным вторжением как депутат нынешнего созыва Государственной думы РФ голосовал среди других депутатов о предоставлении разрешения на ввод войск на территорию Украины.

В то же время мужчина является уроженцем города Мариуполь Донецкой области. Установлено, что фигурант в этом году награжден медалью "за отвагу" и "боевой" медалью "за освобождение Мариуполя" приказом так называемого главы так называемой "ДНР" Пушилина", - говорится в сообщении Нацполиции.

Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но, по данным УП, речь идет о Дмитрии Саблине.

Его заочно уведомлено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти.

Кроме того, правоохранители обнаружили квартиры российского депутата в Киеве.

Сообщается, что в ходе досудебного расследования было проведено 8 санкционированных судом обысков. Во время указанных мероприятий обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у Саблина 11 квартир в Киеве.

В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на указанную недвижимость.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Госдума РФ поддержала аннексию оккупированных территорий Украины
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Топ комментарии
+54
Квартири потрібно відібрати та віддати сім'ям героїв які загинули за волю України...
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13.12.2022 13:45
+41
хтось здивований?у голобородька дача в криму - в цього в столиці!
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13.12.2022 13:44
+41
І віддати родинам наших загиблих військових.
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13.12.2022 13:52
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хтось здивований?у голобородька дача в криму - в цього в столиці!
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13.12.2022 13:44 Ответить
Негайно туди заселити біженців. І прослідкувати, щоб воровиті депутати іх не присвоіли.
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13.12.2022 13:59 Ответить
Приблизно чверть, якщо не більше, власності в Україні належить рашсіянам. Як з цим жити? Як воювати?
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13.12.2022 14:12 Ответить
A Пригожин соврал, сказав что его сын находится на войне в Украине.
Российские хакеры вычислили его местонахождение (t.me/BerezaJuice/24763) и выяснили что Евгений Пригожин лжет.
Пригожин всего не продумал и забыл, что в современном мире отследить человека не так сложно.
Ибо как выяснили российские хакеры, Пригожин - младший практически каждый день заказывает себе обеды в элитный поселок Северный Версаль в Лахте, Санкт-Петербург.
Видимо, после заказа еды он с помощью батута Рогозина прыгает на Донбасс..
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13.12.2022 14:25 Ответить
Необходимо провести проверку по всей Украине о наличии собственников недвижимости резидентов РФ.

Отработать механизм «национализации в счёт компенсации ущерба за войну».

В Украине миллионы беженцев/ внутренних переселенцев. Многие квартиры разбомблены до нуля. Люди будут благодарны

Будет также решена проблема дальнейшего проживания ( точнее , не проживания) орков в Украине.
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13.12.2022 14:31 Ответить
Конфісковать за уничтоженные дома украинцев ‼️‼️
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13.12.2022 13:44 Ответить
І віддати родинам наших загиблих військових.
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13.12.2022 13:52 Ответить
.

насамперед травмованим Героям України з дiтьми ! або сім'ям Героїв, які загинули.

особливо, якщо в них нема свого житла.
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13.12.2022 18:04 Ответить
Отакоi
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13.12.2022 13:45 Ответить
Квартири потрібно відібрати та віддати сім'ям героїв які загинули за волю України...
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13.12.2022 13:45 Ответить
Думаю, що Кирило Тимошенко на одну, або декілька вже має плани.
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13.12.2022 14:01 Ответить
Тимошенко заслуговує на номінацію "корупціонер року" якби десь давали таку відзнаку.
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13.12.2022 16:20 Ответить
На зашморг він заслуговує а не на "номінацію". Бог помер. Пекла немає. Іншими словами, кожна непокарана падлюка буде щасливою і багатою. От і живіть з цим знанням. Ось де істина з якою кожен лох має змиритися і щоб не так було паскудно жити бігом в воєнкомат і на фронти - ну щоб не мучитись заздрістю...
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19.01.2023 12:15 Ответить
Ну так забрать и поделить, ****
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13.12.2022 13:45 Ответить
Чи не за цими адресами дехто мівіною давився?
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13.12.2022 13:46 Ответить
хтось мівіною, а хтось скумбрією
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13.12.2022 13:47 Ответить
Кокая разніца?
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13.12.2022 13:56 Ответить
...по вісім гривень!)
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13.12.2022 16:46 Ответить
Так він тільки бажав шоб всі його квартири були в Московії.
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13.12.2022 13:47 Ответить
Так заберіть ці квартири і віддайте тім хто своєю кров'ю здобуває перемогу
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13.12.2022 13:54 Ответить
Первые подразделения ВС РБ выдвинулись из пунктов постоянной дислокации к границе с Украиной

Беларускі Гаюн сообщает, что в сторону Малориты/Мокран выдвинулась колонна с не менее:
▪️25 БТР-80;
▪️около 30 грузовиков МАЗ с личным составом;
▪️3 буксируемых автомобилем 120-мм миномета 2Б23 «Нона-М1»;
▪️2 топливозаправщика;
▪️командно-штабная машина Р-145БМ;
▪️2 машины связи;
▪️не менее 5 машин пограничной службы РБ;
▪️машина скорой помощи и 2 полевые кухни.
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13.12.2022 13:54 Ответить
Они точно уверены что понадобится машина скорой помощи? А не грузовик с чёрными пакетами.
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13.12.2022 13:57 Ответить
Лендліз тягнуть нам.
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13.12.2022 14:07 Ответить
Понадобится, там белых простыней на флаги хватит!
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13.12.2022 16:48 Ответить
Вони ввважають що ЗСУ там тримає 1 роту?
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13.12.2022 17:52 Ответить
Но забирать их нельзя правильно? Наши честные суды не разрешат. Это пусть другие страны арестовывают и нам передают ,да?😁😁
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13.12.2022 13:58 Ответить
А сколько еще таких саблиных в Киеве, и в Украине?
И под чьим "крылом"?
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13.12.2022 14:03 Ответить
Москалі тут ще багато чого мають у власності.
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13.12.2022 14:05 Ответить
100% эти квартиры для московитских ДРГ использовались в феврале. Та и сейчас ещё надо внимательно посмотреть, кто там околачивается
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13.12.2022 21:28 Ответить
Тепер слід чекати симетричної відповіді від кацапів. Зможемо дізнатися і про квартири депутатів ВР у маскві...
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13.12.2022 14:07 Ответить
Шел девятый месяц войны....
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13.12.2022 14:14 Ответить
дєвятий мєсяц войни? Ви десь на Марсі живете?
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13.12.2022 14:21 Ответить
Та ні , він з секти Земарафону
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13.12.2022 17:46 Ответить
..сподіваймося, що як мінімум 11 сімей Українців з Маріуполя житлом вже забезпечені.. а шо там у зажопівця шурфича?.. скільки вже конфіскованих квадратних метрів увіммммммкнуто для біженців України через них, ОПЗЖпівців?
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13.12.2022 14:29 Ответить
В январе 2015 года САБЛИН
наряду с актёром Михаилом Пореченковым, лидером мотоклуба «Ночные Волки» Александром Залдостановым и чемпионкой мира по боям без правил Юлией Березиковой стал инициатором создания движения «Антимайдан», целью которого ставится "противодействие попыткам создания «майдана»

С 2016 года является координатором депутатской группы по связям с парламентом Сирии. Неоднократно бывал в Сирии, где встречался с Президентом Башаром Асадом и посещал расположение Группировки Вооружённых сил России в Сирии[

В январе 2019 года было объявлено о назначении Дмитрия Саблина исполняющим обязанности секретаря Севастопольского реготделения "Единой России"
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13.12.2022 14:36 Ответить
САБЛИН , образование, награды

Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР (1989);

Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (курсы, 2008, 2015);

Медаль «За отвагу» (ДНР, 2022);

Орден Мужества (2022);

Медаль «За освобождение Мариуполя» (ДНР, 2022)
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13.12.2022 14:39 Ответить
Квартири продати на аукціоні(поштучно) і кошти направити на закупку в ВПК України ракет для ЗСУ, Або роздати жителям окупованих територій, які залишились без житла. робити це оперативно... вгамовувти ракетний голод конче потрібно.
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13.12.2022 14:40 Ответить
.

нi, насамперед травмованим Героям України з дiтьми ! або сім'ям Героїв, які загинули.

особливо, якщо в них нема свого житла.

а ракети повинна фiнансувати держава, в першу чергу бородата баба каломойша з кварталом.
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13.12.2022 18:07 Ответить
давайте посміємось разом з бородатої "баби", вірніше з того як вона передає гроші на ракети.... ви в це можете повірити???? вона лише красти може в України і в українців.... З приводу передач квартир Героям, я не проти, але в Україні практично немає людей без свого житла(неадеквати не в рахунок), окрім тих, кому зруйнували його кацапи...
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14.12.2022 11:06 Ответить
Підозрюю, що таких фігурантів в Києві й Україні дуже багато. І не всіх виявлять...
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13.12.2022 14:43 Ответить
І скільки таких ?
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13.12.2022 14:43 Ответить
И никого не удивляет, что это имущество руссосвинов в Украине не находит с 2014 годаукраинская власть, чиновники?
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13.12.2022 14:52 Ответить
Неа, никого
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13.12.2022 21:29 Ответить
В 2014-м сенатор САБЛИН, родившийся в Мариуполе, голосовал за возможность ввода войск на Украину, за что ему пришлось расплачиваться тогда еще зарубежным имуществом на той же Украине. Но санкции не устрашили Саблина, ведь все его заграничное имущество находилось в недавно присоединенном Крыму.

Время присоединения Крыма Саблин назвал «самым счастливым месяцем в своей жизни»

Саблин в 2019 году становится новым секретарем севастопольского отделения «Единой России».

Политическая деятельность Саблина была тесно связана с интересами РПЦ.

В июне 2018 года Саблин избран в международный секретариат Межпарламентской ассамблеи православия.

https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/18/alliluiia-dmitrii-vadimovich-sablin-alliluiia
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13.12.2022 14:59 Ответить
Віддати всі квартири Кирилу Тимошенко!
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13.12.2022 15:00 Ответить
А раньше никто об этом не знал? Особенно баканятник, бл@дь?!
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13.12.2022 16:52 Ответить
Высшее руководство СБУ было агентами РФ, Зеленский должен дать показания, почему он их назначил - Бутусов

«Нам нужно, чтобы власти начали честно нести ответственность за то, почему были назначены на самые высокие должности в украинские спецслужбы, в разведку российские агенты.
Часть из них уже арестована и обвиняется в государственной измене», - заявил Бутусов в интервью Радио НВ.

Он подчеркнул, что расследование необходимо, «чтобы мы определили, единственные ли эти российские агенты, которые находились у власти, или, возможно, есть и другие» и это расследование должно быть под парламентским контролем.
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14.12.2022 08:17 Ответить
Бутусов отметил, что в Украине четыре высших руководителя СБУ и пятый - глава СБУ Иван Баканов - отстранены от должностей из-за того, что их действия нанесли тяжелые потери нашей обороноспособности.
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14.12.2022 08:19 Ответить
Битой мордой лица напоминает рузьге Дерическую Паску.
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13.12.2022 17:13 Ответить
Видать предки его драли паски

"З чужої спини легко дерти широкі паски"
кра́яти ре́мені зі шкі́ри. Нещадно, жорстоко карати
Пасок- пояс, ремінь

де́рти паси́ (ре́мені) з кого. Мучити, катувати кого-небудь.
Верещала [баба], як би з неї хто паси дер (В. Стефаник); -
Якщо ваше високородіє скажуть: "Швейку, ні в чому не признавайтесь", я буду викручуватись, коли б з мене і паси дерли (Переклад С. Масляка).
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14.12.2022 08:42 Ответить
Конфіскуйте , та віддайте багатодітним вдовам , чоловіки яких загинули в АТО-ООС .
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13.12.2022 17:42 Ответить
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13.12.2022 17:43 Ответить
 
 