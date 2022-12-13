У депутата Госдумы РФ Саблина, которому сообщено о подозрении в посягательстве на территориальную целостность Украины, обнаружили 11 квартир в Киеве
Новости Цензор.НЕТ Происшествия
Украинские правоохранители сообщили о подозрении депутату российской Госдумы Дмитрию Саблину за посягательство на территориальную целостность Украины.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Нацполицию и УП.
"Досудебное расследование против незаконной деятельности российского политика 1968 года рождения проводят работники следственного управления Главного управления Национальной полиции в Автономной Республике Крым и Севастополе.
Перед полномасштабным вторжением как депутат нынешнего созыва Государственной думы РФ голосовал среди других депутатов о предоставлении разрешения на ввод войск на территорию Украины.
В то же время мужчина является уроженцем города Мариуполь Донецкой области. Установлено, что фигурант в этом году награжден медалью "за отвагу" и "боевой" медалью "за освобождение Мариуполя" приказом так называемого главы так называемой "ДНР" Пушилина", - говорится в сообщении Нацполиции.
Правоохранители традиционно не называют имя подозреваемого, но, по данным УП, речь идет о Дмитрии Саблине.
Его заочно уведомлено о подозрении в финансировании действий, совершенных с целью изменения границ территории или государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины, и посягательствах на территориальную целостность и неприкосновенность Украины, совершенные лицом, являющимся представителем власти.
Кроме того, правоохранители обнаружили квартиры российского депутата в Киеве.
Сообщается, что в ходе досудебного расследования было проведено 8 санкционированных судом обысков. Во время указанных мероприятий обнаружены и изъяты оригиналы документов, подтверждающих наличие у Саблина 11 квартир в Киеве.
В настоящее время решается вопрос о наложении ареста на указанную недвижимость.
Пожалуйста, подождите...
Российские хакеры вычислили его местонахождение (t.me/BerezaJuice/24763) и выяснили что Евгений Пригожин лжет.
Пригожин всего не продумал и забыл, что в современном мире отследить человека не так сложно.
Ибо как выяснили российские хакеры, Пригожин - младший практически каждый день заказывает себе обеды в элитный поселок Северный Версаль в Лахте, Санкт-Петербург.
Видимо, после заказа еды он с помощью батута Рогозина прыгает на Донбасс..
Отработать механизм «национализации в счёт компенсации ущерба за войну».
В Украине миллионы беженцев/ внутренних переселенцев. Многие квартиры разбомблены до нуля. Люди будут благодарны
Будет также решена проблема дальнейшего проживания ( точнее , не проживания) орков в Украине.
насамперед травмованим Героям України з дiтьми ! або сім'ям Героїв, які загинули.
особливо, якщо в них нема свого житла.
Беларускі Гаюн сообщает, что в сторону Малориты/Мокран выдвинулась колонна с не менее:
▪️25 БТР-80;
▪️около 30 грузовиков МАЗ с личным составом;
▪️3 буксируемых автомобилем 120-мм миномета 2Б23 «Нона-М1»;
▪️2 топливозаправщика;
▪️командно-штабная машина Р-145БМ;
▪️2 машины связи;
▪️не менее 5 машин пограничной службы РБ;
▪️машина скорой помощи и 2 полевые кухни.
И под чьим "крылом"?
наряду с актёром Михаилом Пореченковым, лидером мотоклуба «Ночные Волки» Александром Залдостановым и чемпионкой мира по боям без правил Юлией Березиковой стал инициатором создания движения «Антимайдан», целью которого ставится "противодействие попыткам создания «майдана»
С 2016 года является координатором депутатской группы по связям с парламентом Сирии. Неоднократно бывал в Сирии, где встречался с Президентом Башаром Асадом и посещал расположение Группировки Вооружённых сил России в Сирии[
В январе 2019 года было объявлено о назначении Дмитрия Саблина исполняющим обязанности секретаря Севастопольского реготделения "Единой России"
Московское высшее общевойсковое командное училище им. Верховного Совета РСФСР (1989);
Военная академия Генерального штаба Вооруженных Сил Российской Федерации (курсы, 2008, 2015);
Медаль «За отвагу» (ДНР, 2022);
Орден Мужества (2022);
Медаль «За освобождение Мариуполя» (ДНР, 2022)
нi, насамперед травмованим Героям України з дiтьми ! або сім'ям Героїв, які загинули.
особливо, якщо в них нема свого житла.
а ракети повинна фiнансувати держава, в першу чергу бородата баба каломойша з кварталом.
Время присоединения Крыма Саблин назвал «самым счастливым месяцем в своей жизни»
Саблин в 2019 году становится новым секретарем севастопольского отделения «Единой России».
Политическая деятельность Саблина была тесно связана с интересами РПЦ.
В июне 2018 года Саблин избран в международный секретариат Межпарламентской ассамблеи православия.
https://novayagazeta.ru/articles/2021/12/18/alliluiia-dmitrii-vadimovich-sablin-alliluiia
«Нам нужно, чтобы власти начали честно нести ответственность за то, почему были назначены на самые высокие должности в украинские спецслужбы, в разведку российские агенты.
Часть из них уже арестована и обвиняется в государственной измене», - заявил Бутусов в интервью Радио НВ.
Он подчеркнул, что расследование необходимо, «чтобы мы определили, единственные ли эти российские агенты, которые находились у власти, или, возможно, есть и другие» и это расследование должно быть под парламентским контролем.
"З чужої спини легко дерти широкі паски"
кра́яти ре́мені зі шкі́ри. Нещадно, жорстоко карати
Пасок- пояс, ремінь
де́рти паси́ (ре́мені) з кого. Мучити, катувати кого-небудь.
Верещала [баба], як би з неї хто паси дер (В. Стефаник); -
Якщо ваше високородіє скажуть: "Швейку, ні в чому не признавайтесь", я буду викручуватись, коли б з мене і паси дерли (Переклад С. Масляка).