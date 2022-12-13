До завершения отопительного сезона Украине нужен импорт электроэнергии из ЕС, - Зеленский
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Украина нуждается в импорте электроэнергии из стран Европейского Союза как минимум до завершения текущего отопительного сезона.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время международной конференции о помощи Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.
"Как минимум до завершения этого отопительного сезона мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электричества из стран Евросоюза в Украину объемом до 2 ГВт", - сказал он.
По его словам, чтобы это стало возможным, необходимо решение евросети операторов систем передачи электричества увеличить импортную мощность.
Президент отметил, что такая поддержка поставок электричества может стоить около 800 млн евро в текущих ценах.
"Это существенно, но значительно меньше, чем может стоить нам всем блекаут в Украине", - добавил он.
Зеленский также добавил, что нашей стране нужны трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, а также газотурбинные и газопоршневые энергоблоки.
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боее того,есть определённые нестыковки в заявлениях управителей,а именно-то говорят что генерацию разхерачили,то трансформаторы,то линии ...
но вот до сих пор нет ответа,как так случилось,что вся генерация АЭС,была выведена в ноль?
ответанет.
на мой взгляд,генераци идёт в ЕС, ну а нам надо потерпеть...иначеЕС не даст денег,оружияя...да и управлять в данной ситуации стадом,гораздо проще...)
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11 вересня, 04:01 glavcom.ua