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До завершения отопительного сезона Украине нужен импорт электроэнергии из ЕС, - Зеленский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

енергетика,електроенергія,електрика

Украина нуждается в импорте электроэнергии из стран Европейского Союза как минимум до завершения текущего отопительного сезона.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время международной конференции о помощи Украине, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на РБК-Украина.

"Как минимум до завершения этого отопительного сезона мы нуждаемся в аварийной поддержке со стороны европейской энергосистемы, то есть поставки электричества из стран Евросоюза в Украину объемом до 2 ГВт", - сказал он.

По его словам, чтобы это стало возможным, необходимо решение евросети операторов систем передачи электричества увеличить импортную мощность.

Президент отметил, что такая поддержка поставок электричества может стоить около 800 млн евро в текущих ценах.

"Это существенно, но значительно меньше, чем может стоить нам всем блекаут в Украине", - добавил он.

Читайте: Зеленский призывает направить миссии ЕС на объекты критической энергоинфраструктуры Украины

Зеленский также добавил, что нашей стране нужны трансформаторы, оборудование для восстановления высоковольтных сетей, а также газотурбинные и газопоршневые энергоблоки.
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Топ комментарии
+8
а теперь скажи почему на ТЭС не завозили уголь, мазут и газом не обеспечили?и почему до сих пор есть экспорт ээ?
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13.12.2022 14:07
+8
не купляйте уголь у агрессора и газ это ты орал пороху и Западу
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13.12.2022 14:09
+6
Зеленский телепузик, он говорит лишь то, что повышает его рейтинги на тв
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13.12.2022 14:10
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а теперь скажи почему на ТЭС не завозили уголь, мазут и газом не обеспечили?и почему до сих пор есть экспорт ээ?
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13.12.2022 14:07 Ответить
Все основные ТЭЦ повреждены уже обстрелами, поэтому без разницы..
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13.12.2022 14:09 Ответить
много не повреждено и разница огромна
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13.12.2022 14:11 Ответить
И уголь завозили. Был самый большой запас за всю историю Украины, более 2-х миллионов тонн.
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13.12.2022 14:14 Ответить
всі пошкоджені. Много - це які? ті що на окупованих територіях? удачі
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13.12.2022 14:14 Ответить
Ви з якої країни?
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13.12.2022 14:23 Ответить
Задумайся чому 10-го Е,Е повністю впала в Молдові а по всій ЕС прокотились "коливання"... на додачу оцініть таблицю оцю. "Влада" не просто бреше - вона ствроє ілюзорний мир на кшталт того що описаний в романі 1984...
Електроенергетика України
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13.12.2022 14:18 Ответить
не купляйте уголь у агрессора и газ это ты орал пороху и Западу
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13.12.2022 14:09 Ответить
Зеленский телепузик, он говорит лишь то, что повышает его рейтинги на тв
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13.12.2022 14:10 Ответить
Один просить лярд на відбудову, другий електрики на лярд, просімо побільше, а візьмемо що дадуть....
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13.12.2022 14:20 Ответить
Тільки цитати.
А як воно "вещало" навесні "ми будемо експортувати електрику до ЄС!"
Ну точно як з літаками! "Ми отримаємо і будемо базувати іх не в Україні!"
"Нема проблеми,на який зе- команда не обісралась!".
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13.12.2022 14:26 Ответить
когда есть проблемы с Э/Э,то они в первую очередь выражаютсяв падении напряжения. у конкретного потребителя. в настоящий момент этого нет. напряжение,как для отопительного сезона и отключений,довольно стабильно-205-220 вольт.
боее того,есть определённые нестыковки в заявлениях управителей,а именно-то говорят что генерацию разхерачили,то трансформаторы,то линии ...
но вот до сих пор нет ответа,как так случилось,что вся генерация АЭС,была выведена в ноль?
ответанет.

на мой взгляд,генераци идёт в ЕС, ну а нам надо потерпеть...иначеЕС не даст денег,оружияя...да и управлять в данной ситуации стадом,гораздо проще...)
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13.12.2022 14:28 Ответить
Верно. 220-240 вольт у меня стабильно с момента отключений, изредка 210, чешка. Летом при кондишинах и бойлерах 180-200
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13.12.2022 14:51 Ответить
На Київщині напруга коливається від 150 до 200, тому хто міг поставили стабілізатори. Так що, зразу видно - якщо напруга не підіймається вище 170, врублять екстренні вимкнення.
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13.12.2022 15:32 Ответить
чушь собача...я пять лет бился с облэнерго по поводу напряжения. у нас в Борисполе оно было зимой 155-170...летом 195-210...и никаких никто отключений не устраивал...
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13.12.2022 15:49 Ответить
а стабилизатор это как мёртвому припарка.
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13.12.2022 15:50 Ответить
А в Києві коли включають електрику після відключення, то напруга 260 -270В, добре що зубр відбиває, а то погоріло б уже все.
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13.12.2022 16:24 Ответить
Що ,курви,занапастили нашу ядерну енергетику.....?Що знову арахамло поїде до лукашенка домовлятись...????...а бєня скупить за безцінь у наших атомних (так вже було 2 роки підряд АЕС працювали на беню безкоштовно)......а потім продасть нам в 200 раз дорожче ????мародериібані!!!!
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13.12.2022 14:45 Ответить
А ще обіцяв сусідам допомогти взимку....

"Зеленський придумав, як забезпечити Польщу необхідним обсягом електрики


11 вересня, 04:01 glavcom.ua
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13.12.2022 16:01 Ответить
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13.12.2022 17:16 Ответить
Это что?наводка кацапам куда ударить,чтоб была полная … П … тоже меньше над
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13.12.2022 18:08 Ответить
Вимкнення електроенергії,привід для підвищення ціни для населення,і більше нічого.30 років експлуатували і майже нічого не вкладали в енергетику,ось і результат
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13.12.2022 18:15 Ответить
Хто-небудь намагався спитати владу скільки електрики зараз їде на єкспорт з України ?
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13.12.2022 23:25 Ответить
 
 