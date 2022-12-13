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Новости Война в Украине
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Бровары (312) драка (1994) рейдерство (915)

Потасовка в Броварах: рейдеры напали на журналиста и выламывают двери местного завода, - СМИ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

13 декабря в Броварах под Киевом – горячо. Представители ООО "Стар Инвестмент ВАН", подчиняющегося пророссийскому олигарху Виктору Полищуку, силой пытаются захватить здание "Броварского завода пластмасс". В результате событий пострадал корреспондент "Стоп нелегал ТВ", а также правозащитники ВОО "Стоп коррупции".

Об этом сообщает с места журналистка "СтопКора" Наталья Дигтяр, передает Цензор.НЕТ.

"Просто при мне произошло нападение на журналиста "Стоп нелегал ТВ" Дениса Шинкаренко. На него напал неизвестный мужчина – он ударил Дениса и выбил у него из рук телефон. Все это мы зафиксировали на видео", – рассказала она.

Сам пострадавший подтвердил слова о нападении. Шинкаренко вызвал скорую помощь и полицию, которых пока не пускают на территорию предприятия.

"Сегодня я приехал на "Броварской завод пластмасс", где происходит рейдерский захват. Ко мне подошел Сергей Колесник, называющий себя представителем "новых владельцев", начал хамить, разбил мне телефон и нанес телесные повреждения. Пока я вызвал "скорую", потому что у меня головокружение в голове. Вызвал также полицию. Я слышал крики с 3-го этажа, что там произошло - мне неизвестно, но похоже, что еще какая-то стычка", - рассказал он в комментарии "СтопКору".

Потасовка в Броварах: рейдеры напали на журналиста и выламывают двери местного завода, - СМИ 01

На видео, обнародованном "СтопКором" видно, как Сергей Колесник выбивает телефон из рук Шинкаренко. После чего, по словам потерпевшего, нападающий дал пару пощечин журналисту. Далее агрессор с ломом выломал замок, дал ломом по рукам нескольким людям, которые пытались остановить его и похитил генератор из здания завода. Все это происходило на виду у полиции охраны.

В то же время, как нам стало известно, внутри предприятия действительно произошла потасовка.

О ходе событий там сообщает очевидец – правозащитник ВОО "Стоп коррупции" Роман Литвин.

"С самого утра в 10:30 уже известный нам Сергей Колесник с 5-ю мужчинами на 3 этаже с лестницы выбил окно на балкон. С помощью лома рейдеры также выбили пластиковую дверь, зашли в здание и напали на трех парней, которые здесь арендаторы. Нас они "задули" из огнетушителя, была потасовка. Пока мне тяжело дышать. Мы вызвали полицию, но никого не пускают, даже скорую. При этом теперь участвовавшие в этом охранники делают себя пострадавшими", - подчеркнул он.

Литвин также добавил, что человек, назвавшийся представителем нового владельца здания Сергей Колесник, который непосредственно вскрыл ломом дверь и проник на третий этаж здания, сейчас находится на месте происшествия и раздает полиции указания по осуществлению пропуска и непропуска лиц на территорию завода.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": "Броварской завод пластмасс" под атакой рейдеров, на предприятие ворвались неизвестные, - СМИ

Журналисты пообщались с еще одним мужчиной, который тоже назвал себя "представителем владельцев".

"У меня нет полномочий пропускать журналистов, вопрос не ко мне, это не в моей компетенции. У меня другие обязанности, оставьте меня в покое. У меня распоряжение руководства – никого не пропускать. Мое руководство – это компания "Стар Инвестмент ВАН", – сказал он.

Напомним, обострение ситуации вокруг "Броварского завода пластмасс" продолжается уже вторую неделю подряд. Акционеры предприятия заявляют о рейдерстве. Да, по их словам, ООО "Стар Инвестмент ВАН" действительно выкупило права на завод, но впоследствии сделка была отменена судом. Несмотря на решение Фемиды представители ООО при содействии исполнителя Ярослава Бережного быстро перерегистрировали предприятие и называют себя его владельцами и силовым методом пытаются захватить завод.

В рейдерстве представителям общества также оказывает содействие полиция охраны, о чем мы писали ранее.

По данным "СтопКора", ООО "Стар Инвестмент ВАН" подчиняется пророссийскому олигарху, владельцу ТЦ "Gulliver" и родственнику экспрезидента российской федерации Дмитрию Медведеву Виктору Полищуку.

"СтопКор" обращался с информационными запросами в "Стар Инвестмент ВАН", а также в центральный офис ТЦ "Gulliver", чтобы подтвердить или опровергнуть связи, но ответа пока нет.
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Топ комментарии
+60
Цікаво, на *** в державі взагалі є поліція? Щоб у алкашні телефони *******?
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13.12.2022 14:11
+30
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ А ПОТОМ РАЗОБРАЛИСЬ ПАРУ ТРУПОВ БЫСТРО ПОУБАВИЛИ ПЫЛ МОЛОДЧИКАМ НА ЗАРОБОТКАХ
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13.12.2022 14:18
+29
Всех на х...й на фронт , под Бахмут
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13.12.2022 14:11
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Цікаво, на *** в державі взагалі є поліція? Щоб у алкашні телефони *******?
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13.12.2022 14:11 Ответить
А коли поліцейських судять в судах за затримання всякої бидлоти з грошима та іншої "депутатської" сволоти, ви їх захищали чи підтримували? Суспильство їх підтримувало? Вот вони і дивляться ...
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13.12.2022 14:14 Ответить
Це коли таке було? Назвіть хоча б один приклад
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13.12.2022 14:19 Ответить
Коли патрульні ганялися за БМВ з обдовбаними гопніками-мажорами і випадково застрелили одного
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13.12.2022 14:21 Ответить
Дуже сумніваюся щонаше суспільство масово осудило смерть обдовбаного мажора. Якщо воно щось і засудило, то це смерть ТІЛЬКИ одного обдовбаного мажора)))
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13.12.2022 14:24 Ответить
Ну суспільству почали вкидати, що це не мажори, а прості хлопці і вони не бухі були, а втікали від ментів 2 години, бо злякалися... І взагалі застрелили ж пасажира, а не водія.
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13.12.2022 14:28 Ответить
Cуспильство всё с
схавает
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13.12.2022 15:55 Ответить
Помню эту историю. 90 процентов наріду, костерило полицейского и отмазывало "простого хлопца, шо решили покатацца". Менталитет такой- убить кого то машиной это одно , а стрелять пистолетом- другое.
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13.12.2022 17:52 Ответить
Я дуже сумніваюся, що ви персонально опитали 100% "наріда" і зробили висновки.
В кращому разі - почитали коменти десь під новиною в інтернетіку. А скоріш за все просто взяли цифру з голови. Бо всі притомні люди, з якими я спілкувався, були на стороні поліцейського. Та й не важлива точка зору наріда тут, бо зеленопогань зразу закидала поліцейського лайном, в тому числі і інформаційним. Навіть подача новини, я пам'ятаю, була в стилі "ізверг-поліцейський жорстоко застрелив мирного стрітрейсера, який вночі виїхав покататься по пустому шосе".

Я вважаю, що поліція має мати такі самі права, як мають американські копи. Але з малюсінькою поправкою - всі, хто зараз працює в емведе, мають піти. А замість них мають прийти люди з вищою освітою, через поліграф і психолога. Бо якщо нинішнім задрищанам, що обсіли систему мвд, дати права, як у копів США...
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13.12.2022 20:43 Ответить
Я пишу про 90 відсотків наріду із яким ОСОБИСТО спілкувався. Так що закиди, що "мені потрібно було опитати 100 відсотків населення України"- ні до чого. Ваш оптимізм відносно ментальних здібностей наріда не розділяю. Не проголосували би массово гомадяни Швейцарії, США, Британії за людину яка протягом усього зрілого життя паплюжила країну проживання. І не дивились би дурнуватих серіалів із цим персонажем.
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13.12.2022 21:24 Ответить
Можливо, вам треба міняти коло людей, з якими спілкуєтесь?)
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13.12.2022 21:28 Ответить
Угу. Разом із 73 відсотками, що прийшли на дільниці і проголосували за Коломойського...
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13.12.2022 21:31 Ответить
73 відсотка то казочки зевлади.
Насправді, вам ніхто не заважає підрахувати справжню кількість зебілів в країні, яка становить приблизно 38% населення країни. Всього на всього. Бо у виборах взяли участь 43% від населення.
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13.12.2022 21:34 Ответить
"із 73 відсотками,ЩО ПРИЙШЛИ НА ДІЛЬНИЦІ, та проголосували за Коломойського..."
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13.12.2022 22:00 Ответить
Як ви їх рахуєте?
Звідки ваші дані про явку?
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14.12.2022 02:22 Ответить
Офіційні дані ЦВК?
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14.12.2022 11:50 Ответить
Цвк повідомляла про 65% явки, хоча це очевидна неправда
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14.12.2022 15:20 Ответить
Я підтримував. Але то було при Порошенку, коли була надія на те, що поліція буде з нових людей і буде народною. Нажаль, цього не відбулося. Мусарня просто змінила ліпучку "міліція" на ліпучку "поліція". Як були антинародними псами сцаря, такими і залишились. Як ви думаєте, оці невстановлені особи з статті, які зайшли разом з колєсніком на завод - це хто? А майданівські тітушки - то хто був?
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13.12.2022 14:22 Ответить
"Стас", щось я не зрозумів про "майданівських тітушок"?! Це хто? До того ж ментів до поліції повернули судді та ті, хто у 2019 році припинили реформу поліції, як і реформи у охороні здоров'я, як реформи у армії, і вони досі при владі т.я. обрані були у 2019 році та керують зараз країною!!!
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13.12.2022 14:51 Ответить
Мусарня перевдягнута, хто ж ще.
Ще на майдані наші хлопці поскручували парочку, а в кишеньках лежали ксіви співробітників внутрішніх органів різних задрищенськів. Очевидно, браві задрисчани тут і копійчинку заробляли, і ненависних містян ******* - два задоволення в одному. Ну і, як ми бачимо, продовжують це робити, бо безнаказаність породжує нахабство.
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13.12.2022 15:21 Ответить
Что бы Бубочку и Квартал 95 охранять.
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13.12.2022 14:36 Ответить
І це під час війни.
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13.12.2022 14:11 Ответить
Всех на х...й на фронт , под Бахмут
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13.12.2022 14:11 Ответить
На фронті та гидота потрібна? Нехай краще на зоні сидять.....
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13.12.2022 14:15 Ответить
В окоп посадити, хай кацапи снаряди на них утилізують
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13.12.2022 14:20 Ответить
Я б с такою людиною водному окопі не хотів бути. Продасть при першої ж нагоди.
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13.12.2022 15:48 Ответить
В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ ОГОНЬ НА ПОРАЖЕНИЕ А ПОТОМ РАЗОБРАЛИСЬ ПАРУ ТРУПОВ БЫСТРО ПОУБАВИЛИ ПЫЛ МОЛОДЧИКАМ НА ЗАРОБОТКАХ
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13.12.2022 14:18 Ответить
у нас корупції нема і все за законом
правда закон тільки для простих людей
ми просто нікуя не робимо для держави
тільки для своїх і
тільки проти людей
президент України.В,О, Зеленський
печатка, підпис
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13.12.2022 14:21 Ответить
Тітушки розважаються. В країні військовий стан. Дивіться не переплутайте.
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13.12.2022 14:24 Ответить
в нас точно є сбу та поліція?
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13.12.2022 14:26 Ответить
Поліція охорони...
Хто "дівчину" годує, той її і "танцює".
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13.12.2022 16:56 Ответить
Де Поліція? Де СБУ?
Що це за х#йня під час війскового стану?! Усіх титуханів у военкомат й рити окопи та бліндажі , бо відно шо енергії у їх багато!
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13.12.2022 14:28 Ответить
Я вам ввечері незламний відосик зніму та покажу.
Зелена пошесть хвалилася, що вони усі рейдерські захоплення припинили і тепер це неможливо.
Хоча...."какая разница?"...їжте! Хуже не будет
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13.12.2022 14:34 Ответить
Російські рейдери в тилу України
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13.12.2022 14:37 Ответить
Ці місцеві поліцаї в темі, потрібно цих поліцаїв усіх відділкомна передову , нехай себе там проявлять
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13.12.2022 14:42 Ответить
Просто диву даёшься читая о ТАКОМ. Всем постоянно напоминают о запрете на массовые акции протеста, и полиция с СБУ тут как тут когда у кого то не выдерживают нервы а тут при "доблестной" полиции, которую нынешний президент умудрился причислить к "защитникам Украины" говоря о силах обороны страны, происходит безнаказанное преступление да ещё и с роССийским душком. Нам что, теперь и внутри страны надо САМИМ СЕБЯ ЗАЩИЩАТЬ коль полиция в состоянии бороться только с законопослушными гражданами???!!!
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13.12.2022 14:45 Ответить
Война войной, а бизнес идет как обычно.
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13.12.2022 14:46 Ответить
Не надо путать бизнес с криминалом!
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13.12.2022 14:54 Ответить
А вито время с Банковой несется очередное хрюкание: Украина после войны станет совершенно другой страной. Э
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13.12.2022 14:50 Ответить
С теми кто сейчас на Банковой не станет, а БЕЗ них станет, потому между теми кто на Банковой и Украиной, я выбираю Украину, а нынешние руководители БУДУТ сидеть в тюрьме, и то, что они возглавляли страну победившую рашизм их от ответственности за свершённые преступления не спасёт, амнистии НЕ БУДЕТ!!!
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13.12.2022 14:57 Ответить
⚡Хто блокує вступ в ЄС | Навіщо ОП судді Портнова | Конституційний "переворот" | Саботаж декларацій https://www.youtube.com/watch?v=zb22Fn_-xv8
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13.12.2022 17:48 Ответить
Рейдерский захват сегодня? Серьезно? Пичально все.... А этого ******* Виктора Полищуку, под Бахмут со всей охраной. Пускай главный алкаш брызгает своей речью дальше.
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13.12.2022 14:51 Ответить
Як швидко зелені повернули нас в часи Яника....
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13.12.2022 14:51 Ответить
Не так вже й швидко, вони та він при владі вже більше 3 років, навіть він 3 з половиною, залишилось півтора роки и ФЬЮТЬ - до суду! ))
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13.12.2022 15:00 Ответить
Можливо світ не зрозуміє, як можна судити "легендарного" президента, "обличчя" України, а от у Білому домі, Рейхстазі, Палаті лордів .... зрозуміють і дуже добре, бо вони все бачать, і лише бажання допомогти Україні примушує їх працбвати з тими, хто зараз в Україні при владі!!!
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13.12.2022 15:07 Ответить
Масові акції це не можна. Тут поліція та правосуддя будут нещадно карати. А рейдерськи захвати це зовсім інше.
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13.12.2022 15:21 Ответить
сукі зелені і ти зелена **** чи ви настільки тупі. чи зрадники. в Україні війна. а для зелених падлюк мати рідна. немає слів-одні матюки зостались.
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13.12.2022 15:27 Ответить
Давненько в стране не куражились титушки и йовбики. Похоже страна пропустила окончание войны и отмену военного положения. А может в стране одсудствуют парламент, президент, полиция, НАБУ, СБУ и для бандитов уже ничего не значат. Что то быстро страна скатилась в лихие 90-е.
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13.12.2022 15:30 Ответить
73% зрадників України-радійти за свій вибір.
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13.12.2022 15:31 Ответить
Не полиция а сборище бесполезных мальчиков мажоров.
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13.12.2022 15:52 Ответить
Министру внутренних дел не до вас, есть дела по важнее!🤡
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13.12.2022 16:07 Ответить
Поліція охороняє встановлення паркану на станції метро Позняки, де забудовник хоче забудувати схил на розв`язці. Місці, де всі дітлахи району каталися на санчатах. Тут поліцаїв чоловік 30.
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13.12.2022 16:29 Ответить
Коли ви ****** вже нажеретесь? Та шоб вас вже розiрвало вiд вашоi жадiбностi !
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13.12.2022 16:31 Ответить
всі рейдерські захвати очолюєрмак : готує підгрунття для януковича і Ко !А ви,вмирайте....і все інше!Наші силові все це супроводжують...
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13.12.2022 16:31 Ответить
Не смішіть тут наївних українців....... хто дав добро на оборутку .... ????
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13.12.2022 16:34 Ответить
а где нацжены...упа унсо пр. сектор семенченко надя саакашвили и другие топчики..гришин на ашабше на стриме мой комент упомянул в 2017..
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13.12.2022 16:35 Ответить
Нац жены сдулись. Без денег они не работают. Спросите Билецкого.
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13.12.2022 16:39 Ответить
Цікаво який суд ухвалив рішення про зміну власника, часом не ОАСК ?
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13.12.2022 16:42 Ответить
Господарський суд м Києва
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14.12.2022 02:33 Ответить
то не так нада робить...до нас в Тарасенкове як приїхали рейдери,150 тітуханів,почали розпальцовку включати,вєєром...так люди вийшли всим селом,як отху...ли дрючками,били поки не заморилися.от тут і поліція зявилася,рятувати горе рейдерів скорі забирали.можете подивитись в інтернеті інфа є.
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13.12.2022 18:18 Ответить
любой рейдерский захват делается по решении ( выроку ) суда
вот и весь ответ
контора , полиция , прокурорские - подчиняются ( в данном случае ) законным (?) решением суда , да и кто там прав , а кто виноват журналист не пишет
мы ведь хотим жить в правовом государстве
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13.12.2022 18:45 Ответить
Ты путаешь закон и право. Закон можно издать, чтобы ты завтра отдал свою почку. Но к праву это не имеет отношения.
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13.12.2022 22:41 Ответить
Вироком право власності не змінюють.
Написав журналіст, що купівля була скасована судом.
Так що рейдери чи точніше розбійники серед білого дня разом із корумпованими держреєстратором, полоцією діють поза правовим полем, аж ніяк не можна назвати нормою поведінки у правовій державі у якій Монастирський уже давно шукав би собі інші джерела доходу.
Жоден закон не надає комусь права силою виконувати рішення суду, якщо таке насправді існує, крім поліції.
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14.12.2022 02:51 Ответить
Зебіл клоунский,тобі що повилазило що робить пята колонна під час военного стану.
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13.12.2022 19:04 Ответить
Емм.... а в нас війна? ЧИ в нас вже не війна? У нас янукович при владі? Чи може у нас при владі кончені мразі? А менти? Ооооо, менти..., менти - це самі засцяні люди в цій країні. Бомжа набити - так, тітушок розігнати - ні...
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13.12.2022 19:19 Ответить
 
 