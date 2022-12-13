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Россия перебросила в Беларусь три истребителя МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов", - "Беларускі Гаюн"
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Сегодня, 13 декабря, Россия перебросила в Беларусь свои истребители МиГ-31К, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".
Мониторинговая группа отмечает, что сегодня в 15:06, 15:11 и в 15:20 в воздушное пространство Беларуси вошли три истребителя МиГ-31К.
"Все МиГ-31К направляются на военный аэродром в Мачулищах", - говорится в сообщении группы "Гаюн".
Как выяснилось, именно из-за полета МиГ-31К в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога.
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+15 Яр Холодний
показать весь комментарий13.12.2022 16:25
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+8 Роман Марушка 5978a8d4
показать весь комментарий13.12.2022 16:23
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Ми розіб"єм один аеродром і цим дамо привід Лукашенку піднять вереск про "нарушение суверенитета Беларуси" Результатом буде те що Лука поставить своє бидло вздовж кордону і ми змушені будемо тримать війська на північних кордонах у постійній бойовій готовності і у кілька разів більші ніж зараз А вони нам зараз на півдні потрібні! Тому мусимо "скреготать зубами" і терпіть