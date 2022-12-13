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Россия перебросила в Беларусь три истребителя МиГ-31К, которые являются носителями "Кинжалов", - "Беларускі Гаюн"

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

міг

Сегодня, 13 декабря, Россия перебросила в Беларусь свои истребители МиГ-31К, являющиеся носителями гиперзвуковых ракет "Кинжал".

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Беларускі Гаюн".

Мониторинговая группа отмечает, что сегодня в 15:06, 15:11 и в 15:20 в воздушное пространство Беларуси вошли три истребителя МиГ-31К.

"Все МиГ-31К направляются на военный аэродром в Мачулищах", - говорится в сообщении группы "Гаюн".

Как выяснилось, именно из-за полета МиГ-31К в Украине объявлялась масштабная воздушная тревога.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Российские военные в Беларуси перемещают свою технику ближе к границе с Украиной, - "Беларускі Гаюн"
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Топ комментарии
+15
Дуже просто - вони їх там СХОВАЛИ!!! Бо знають що українці по території БРСР не стрілятимуть А на будь-який аеродром РОсії "прилетіть" може
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13.12.2022 16:25
+9
👍Тільки хотів написати. Ховають, падлюки, літачки. Бояться.
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13.12.2022 16:34
+8
Україна завдавала вже ударів по російських аеродромах було б доцільно вдарити і по Білорусі
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13.12.2022 16:23
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Москалі завжди брешуть. В характеристиках сказано, що канжалом можна стрельнути на 2000 км, але навіщо тоді їх перекидати в Білорусь, якщо можна би було стрельнути з глибокого тилу? І ракета від іскандеру стріляти на 2000 км,не могла, а це саме ця ракета, з незначними модифікаціями.
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13.12.2022 16:21 Ответить
Дуже просто - вони їх там СХОВАЛИ!!! Бо знають що українці по території БРСР не стрілятимуть А на будь-який аеродром РОсії "прилетіть" може
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13.12.2022 16:25 Ответить
👍Тільки хотів написати. Ховають, падлюки, літачки. Бояться.
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13.12.2022 16:34 Ответить
зря не стрілятимуть
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13.12.2022 18:28 Ответить
Тобі потрібен "тліючий фронт" у тисячу кілометрів? Війни не буде - але наші резерви, які потрібні на півдні, будуть зв"язані на Поліссі Якраз цього "пострілу" і чекає Лука, щоб заявить про "агрессию украинцев против суверенитета Беларуси" Це для нього буде виправданням для того, щоб штовхнуть білорусів у війну
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13.12.2022 18:42 Ответить
.....щоб вистрелити з глибокого тилу...треба перекрити повітряний простір. А це дуже тривале дійство...зважаючи на те...що через смердячу продовжують літати і китайці і малайці іінші компанії. Плюс щільний графік цівільних польотів самої русні. Вони з лютого перекрили простір від східних кордонів до каспію..щоб пускати ракети. Там вже десятий місяць не працюють аеропорти Елісти, Ставрополя... Краснодара..Ростова...та інших. І смердячі..маючи свої ракети у Средиземці теж могли б пуляти. Але хто ж їм дасть.!!! Не все так просто..як здається..))) А от той факт...що з десяток днів тому три Міг-31 перелетіли з Мачулищ у Правдінськ під Новгородом... де завод... і зараз повернулися... то значить зробили обслуговування... і повернули. ..а чому не замінили зразу на інші? І припущення...що НЕМА ЧИМ МІНЯТИ!!!
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13.12.2022 16:55 Ответить
Я недавно читав інформацію.що в москалів було колись багато МІГ-29 але майже всі вони вже хлам.Ці напевно також.Та й це ж специфічний літак.
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13.12.2022 17:03 Ответить
... можна і однорічний літак перетворити в хлам!! Роки експлуатації..це не головне в авіації. Головне..НАЧИНКА!!! Поляки модернізували свої Міг-29 до дуже високої ланки. Ізраїльтяни модернізували Міг-21 ... який показав себе достатньо добре, що навіть індуси ...маючи Су-30МКІ почали модернізацію своїх Міг-21 !!!! з допомогою Ізраілю. На озброєнні у Індонезіїї стоїть до двох десятків **************** ** Су-30МК2..))) Але вони новенькі...і під парканом бо русня не виконує свої гарантійні обов*язки від слова **ЗОВСІМ**! Тому індонезійці вирішили купувати старенькі Ф-16 та французьські Рафалі... У руках коновала не може бути хірургічного скальпеля. ))
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13.12.2022 17:14 Ответить
Україна завдавала вже ударів по російських аеродромах було б доцільно вдарити і по Білорусі
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13.12.2022 16:23 Ответить
Вот! Наверное, Стрижи могут спокойно долететь и дотуда, и координаты скорее всего уже имеются, так что - вперед! А потом можно будет сказать что механик опять покурил в неположенном месте.. )
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13.12.2022 16:47 Ответить
Українські "Лелеки" та інші безпілотники знають що робити. Не заховається сатана ніде, буде знайдена і знищена!
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13.12.2022 16:30 Ответить
..это что такое?
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13.12.2022 17:26 Ответить
як що з білорусі полетять кинжали то це треба розцінювати як напад білорусі на Україну
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13.12.2022 16:47 Ответить
Надо мочить по аэродромам базирования этих Мигов в том числе и в Беларуси, чего ждать, ведь уже есть чем.
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13.12.2022 16:52 Ответить
Достатньо одного разу вдарити по бульбасрусії і обстрілів з неї вже не буде. Сподіваюсь, щорано чи пізно це станеться, тому що так не повинно бути, що нас обстрілюють з російської зброї, яку ховають на її територіі і їм за це нічогісінько не прилітає.
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13.12.2022 16:57 Ответить
Щось мені підказує, що ці Кинджали без старих, як гівно мамонта, совкових Міг-25/31 - це звичайні ракети, які навіть Іран вміє робити.
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13.12.2022 17:19 Ответить
Останнього разу їх було чотири, але один вже пішов за кораблем, мабуть як завжди "могут повторить".
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13.12.2022 17:56 Ответить
Якщо країна має посольство у іншій, то будівля посольства стає (тимчасово) власністю гостюючої країни. То, якщо московити орендують аеродроми в Білорусі, то ті аеродроми є тимчасово власністю московитів. Тому завдання удару по тих аеродромах не є актом агресії проти країни, яка надала ті аеродроми. Я маю рацію?
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13.12.2022 18:14 Ответить
Не маєш ти рації! На військові бази (на відміну від дипломатичних установ) "екстериторіальність " не розповсюджується Єдине виключення - це перебування території в довготривалій оренді (не плутать з "тимчасовим перебуванням" Все залежить від статусу того шматка землі
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13.12.2022 18:54 Ответить
Жаль. А так хотілося бавовни на тих аеродромах.
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13.12.2022 21:52 Ответить
У американців є гарне прислів"я з цього приводу: "Ти маєш право отримувать все що-завгодно - тільки не забувай за це заплатить!" Так і тут Плата за "хотєлки" - це наслідки тих "хотєлок" І вона може перевершить ті вигоди, які ти своїми "хотєлками" вирішив досягти
Ми розіб"єм один аеродром і цим дамо привід Лукашенку піднять вереск про "нарушение суверенитета Беларуси" Результатом буде те що Лука поставить своє бидло вздовж кордону і ми змушені будемо тримать війська на північних кордонах у постійній бойовій готовності і у кілька разів більші ніж зараз А вони нам зараз на півдні потрібні! Тому мусимо "скреготать зубами" і терпіть
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14.12.2022 03:01 Ответить
Треба вдарити по бульшацьких ерадромах,після чого скочирожить фізіономію,прикинутся дурником і казати нас там нема і наша хата скраю.
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13.12.2022 19:13 Ответить
 
 