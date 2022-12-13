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Италия будет оказывать военную помощь Украине, по крайней мере, до начала переговоров о мире, - министр обороны Крозетто

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

італія

Италия будет поставлять оружие Украине до тех пор, пока не начнутся мирные переговоры с Россией.

Об этом сообщил министр обороны Гвидо Крозетто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я отдаю себе отчет, что военная помощь рано или поздно должна закончиться, и закончится она тогда, когда начнутся мирные переговоры, на которые мы все надеемся", - отметил он.

"Несомненно, мы все хотим мира, но этой цели нельзя достичь без оказания помощи стране, которая столкнулась с односторонней агрессией с нарушением международного права", - добавил министр.

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Топ комментарии
+3
НУжно чем скорее тем лучше расхерачить крынский мост. в районе арки, шоб больше не одно кацапское корыто не заплыло в черное море и дальше по курсу
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13.12.2022 16:28
+3
Забудь, там всё разйобано. Крыма и портов Одессы и Николаева хватит с головой. Хотел бы спросить это какие такие градообразующие предприятия? Азовсталь и Иллича штоле? А кацапы больше никогда не смогут выйти в Черное море. В этом больше плюсов чем минусов, ведь Бердянск и Мариуполь никто не будет отстраивать, это минимум не целесообразно
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13.12.2022 16:58
+1
Что и требовалось доказать и чего добивается *****. Как только начнутся переговоры сразу же Запад прекратит поставлять нам оружие ссылаясь на то чтобы не сорвать *мир*
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13.12.2022 16:38
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НУжно чем скорее тем лучше расхерачить крынский мост. в районе арки, шоб больше не одно кацапское корыто не заплыло в черное море и дальше по курсу
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13.12.2022 16:28 Ответить
тогда мы на годы заблокируем для себя Керчь-Еникальский канал, и наши азовские порты утратят смысл для экономики Украины и как градообразующие предприятия, и побережье Азовского моря превратится окончательно в депрессивный регион.
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13.12.2022 16:56 Ответить
Забудь, там всё разйобано. Крыма и портов Одессы и Николаева хватит с головой. Хотел бы спросить это какие такие градообразующие предприятия? Азовсталь и Иллича штоле? А кацапы больше никогда не смогут выйти в Черное море. В этом больше плюсов чем минусов, ведь Бердянск и Мариуполь никто не будет отстраивать, это минимум не целесообразно
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13.12.2022 16:58 Ответить
********* кацапами - это не значит, мы должны сами это продолжать. Для экономики мирного времени черноморских портов и сухопутной логистики к ним, нам будет недостаточно. Мы не должны лишать себя портов в которые заходили даже панамаксы, поэтому кацапам нужен был такой пролет, под которым они не проходят, что сразу лишило возможностей выгодной логистики украинского с\х экспорта.
И очень хорошо, что решение "что отстраивать, а что не отстраивать" будут принимать специалисты, а не большинство избирателей.
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13.12.2022 17:12 Ответить
вони вже втратили сенс - у звʼязку зі знищенням Маріуполя !!!
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13.12.2022 17:07 Ответить
та да. Думаю, надо валить в Ломбардию или Вестфалию. Пусть другие с этим трахаются.
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13.12.2022 17:14 Ответить
тому не можна йти на переговори. Стiльки часу втрачено i нiчого не присилали, тому що чекали переговорiв
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13.12.2022 16:28 Ответить
Что и требовалось доказать и чего добивается *****. Как только начнутся переговоры сразу же Запад прекратит поставлять нам оружие ссылаясь на то чтобы не сорвать *мир*
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13.12.2022 16:38 Ответить
не ломайте агрохимический бизнес, там у него пахнет бабломаммиаком.
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13.12.2022 16:58 Ответить
переговорів про мир з орками бути не може
від слова ЗОВСІМ!!!!!
перемовини щодо капітуляції ***** та виплати репарації, ТАК!!!
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13.12.2022 16:45 Ответить
Йдіть нх зі своїми мирними перемовинами. Вже сто тисяч мільярдів разів вам це пояснювали.
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13.12.2022 17:10 Ответить
свой указ №211 "про уповноваження арахамії со товаріщі на ведення переговорів з рф про гарантії безпеки від рф" зеленский так и не отменил. Так что на мнение меньшинства избирателей ложится х.. извините... мнение выбранного монобольшинства с его предводителем.
Западные партнёры мониторят действия наших политиков, поэтому и делают соответствующие заявления. Поэтому ***** должен идти совсем не Гвидо Крозетто в далекой Италии, а кто-то совсем другой, и значительно ближе.
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13.12.2022 17:40 Ответить
 
 