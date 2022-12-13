Италия будет оказывать военную помощь Украине, по крайней мере, до начала переговоров о мире, - министр обороны Крозетто

Италия будет поставлять оружие Украине до тех пор, пока не начнутся мирные переговоры с Россией.

Об этом сообщил министр обороны Гвидо Крозетто, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.

"Я отдаю себе отчет, что военная помощь рано или поздно должна закончиться, и закончится она тогда, когда начнутся мирные переговоры, на которые мы все надеемся", - отметил он.

"Несомненно, мы все хотим мира, но этой цели нельзя достичь без оказания помощи стране, которая столкнулась с односторонней агрессией с нарушением международного права", - добавил министр.

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