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Наев обсудил с польским коллегой Пиотровски ситуацию на границе с Беларусью из-за "внезапной проверки" готовности войск РБ

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

наєв,піотровські

Командующий Объединенными Силами Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев провел телефонный разговор с Командующим Оперативного командования видов Вооруженных Сил Республики Польша генерал-лейтенантом Томашем Пиотровски.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Командование Объединенных Сил ВСУ.

Отмечается, что разговор состоялся по инициативе польской стороны.

Стороны обсудили ситуацию безопасности на украинско-белорусской границе, в связи с "внезапной проверкой" боевой готовности Вооруженных сил Республики Беларусь.

В ходе разговора Томаш Пиотровски выразил обеспокоенность по поводу заявления военного руководства белорусской армии о выдвижении войск в определенные районы, проведении инженерного оборудования, организации охраны и обороны и т.д.

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"Со своей стороны генерал-лейтенант Сергей Наев проинформировал польского коллегу о возможных сценариях развития событий в ближайшей перспективе, а также рассказал о возложенных задачах на украинских военнослужащих, ежедневно стоящих на защите границы. В этом контексте он обратил внимание на необходимость обмена оперативной информацией и координации общих действий", - говорится в сообщении.

В то же время, Пиотровски заверил в полной политической поддержке и оказании всесторонней помощи Украине от польской стороны.

"По завершению разговора генерал-лейтенант Сергей Наев в очередной раз отметил, что ситуация на границе с Беларусью остается стабильной и контролируемой, Силы обороны Украины продолжают осуществлять усиленные меры безопасности с целью быстрого реагирования на рост любой угрозы", - подытожили в Командовании ОС ВСУ.
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Если Бульбаши зайдётв Украину, то поляки ударят ему в пердак = должен знать
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13.12.2022 16:50 Ответить
Российские оккупанты по дороге в Украину потеряли БМП https://charter97.org/ru/news/2022/12/13/528107/
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13.12.2022 17:02 Ответить
Польща й Україна може повністю блокувати цих чмошників і підмахувачів сракою какцапам від світу - чому це не зробити? В них залишиться лише один контакт - з так привабливими для них і рідними какцапами!!! А ще дивує, чому не наносять ударів не по території РБ, а по точкам вильоту ракет та бомбардувальників, розташованих на тій нещасній окупованій території (країною ЦЕ назвати вже важко)???
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13.12.2022 17:07 Ответить
 
 