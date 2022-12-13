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Госпогранслужба о внезапной проверке боеготовности армии Беларуси: Изменений в обстановке не фиксируется. Это нагнетание ситуации

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

росія,білорусь

Государственная пограничная служба Украины не фиксирует на границе с Беларусью подразделения, способные совершить вторжение. В Госпогранслужбе считают объявленную 13 декабря проверку боеготовности белорусской армии нагнетанием ситуации.

Об этом заявил сегодня на брифинге спикер ГПСУ Андрей Демченко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "УП".

"Не фиксируется изменений в обстановке по линии границы (с Беларусью. - Ред.). Ситуация остается полностью контролируемой. Те подразделения Вооруженных сил Беларуси, которые и раньше находились на усилении границы с нашей страной, так и остаются – их количество и характер действий не меняются. Создание группировок, которые могли осуществить вторжение (со стороны Беларуси. - Ред.) мы не фиксируем", - отметил он.

Демченко считает, что объявленная проверка боеспособности белорусской армии является нагнетанием ситуации. В то же время он добавил, что это дополнительный вызов для пограничников.

"Мы будем наблюдать за тем, как развивается ситуация, в том числе и насколько близко эти подразделения подойдут к границе с Украиной", – резюмировал он.

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Топ комментарии
+5
Ну да!
А хто 23 лютого розпинався з кожного утюга: "Нападу зі сторони Росії не буде." А так вірю, та на всяк випадок хрестюсь.
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13.12.2022 17:10
+3
В ніч на 24 лютого теж говорили, що ударні угруповання не сформовані. Але ранок показав своє бачення ситуації.
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13.12.2022 17:17
+3
Не фейк, бо значні сили таки стоять на кордоні. А буданов говорив,що війни не буде і що Азов швидко повернуть. До речі, не письмовий наказ є щодо цієї теми. Куди,кому і коли.....
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13.12.2022 18:25
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Ударные группировки не сформированы (с)
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13.12.2022 17:05 Ответить
Ну да!
А хто 23 лютого розпинався з кожного утюга: "Нападу зі сторони Росії не буде." А так вірю, та на всяк випадок хрестюсь.
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13.12.2022 17:10 Ответить
В ніч на 24 лютого теж говорили, що ударні угруповання не сформовані. Але ранок показав своє бачення ситуації.
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13.12.2022 17:17 Ответить
Как будто нашим жупнашлюшкам нечем заняться. Сколько можно муссолить тему ******** в нашем инфо поле. Правильно Буданов сказал, что все что связано с *********** это ипсо кпцапов, чтобы вас напряч и силы обороны перекинуть в большей степени на Волынь, Ровенщену, Житомирщину, Киевщину, нужное подчеркнуть. А наши ещё и подыгрываю кацапам. Британская, американская разведки молчат, посольства в Киеве все. Всякие институ войны тоже говорят, что мизерные шансы и что все эти телодвижения бульбо армии максимум рассчитаны на чтобы больше сил держать на севере страны. Кароче, позакрывали ******* с этой эбдлрусью, чем больше вы журнашлюхи пишите, спрашиваете военных, тем больше вы подышрываете кацапам в их ипсо. Забудьте про эту ******** в нашем инфо поле от слова совсе
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13.12.2022 17:27 Ответить
Не фейк, бо значні сили таки стоять на кордоні. А буданов говорив,що війни не буде і що Азов швидко повернуть. До речі, не письмовий наказ є щодо цієї теми. Куди,кому і коли.....
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13.12.2022 18:25 Ответить
Какие силы? 10 тысяч в Брестской области? И шо они могут сделать? Их там пропустят прямо к Ровенксой АЭС или даже Хмельницкой, а может они такими силами смогут до окраин Львова дойти и перерезать поставки оружия? Не несите пургу, 40 тысяч на Киевщине писдулин получили, да их подпустили к окраинам Киева и они там беды наделали... . А вы теперь очкуете от 10 тысяч на Западе страны. Помните сколько они собирали 40 тысяч кацапов на Киев, с ноября по февраль. Сейчас у них как было 10 тысяч чмобов в Брестской области, так и осталось, еще три в Витебской. Тем более эти чмобы ездят туда-сюда, подготовленные на Донбасс, новые в бульборейх. В Гомельской, возле Киевщины ваще практически никого нет, все кацапы, которые хотьт как-то близко к Киеву в в Клинцах в Брянской области бавовну ловит. А бульба армия вечно туда сюда ездит. Но вы хомяки кушайте эти ипсо кацапов, главный показатель американская и британская разведка, которые молчат, в отличии от декабря этого года, когда они трубили про атаку на всех фронтах
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13.12.2022 22:20 Ответить
Шевченко,ти часом,не закликав інших готуватися до весняних шашличків і не слухати про якісь війни? Числа так 22-23.02.?
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13.12.2022 19:39 Ответить
Картофелехранилища проверял?
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13.12.2022 18:31 Ответить
А оборону вони здатні організувати?Значить будуть масовано атакувати Україну без наземної операції.
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13.12.2022 18:39 Ответить
Все оч просто, бацька -на подмене, бо пыню врачи, шо рыба об лед(бесполезно), пытаются вывести из комы, но у них ничего не получается... Там вся кремлядь - на ушах, из-за дележа власти... А мы в ожидании тока-тока начинающихся мультиков в узнице народов Сибири.
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13.12.2022 19:14 Ответить
сайт Генерал СВР тобі повідомив? давай і далі знайом нас із новинами цього сайту! отримаєш пиріжок
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13.12.2022 19:40 Ответить
Обнуленных никто не просит суфлировать.
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13.12.2022 19:51 Ответить
Зелёные долбоёбы, тут нет слов. Гогилашвили ещё мнение попытайтесь нам втюхать. Помним прекрасно выступление ******* про шашлыки на майские.
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13.12.2022 19:21 Ответить
 
 