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14 лет за решеткой проведет российский агент, который "сдавал" позиции ВСУ в Краматорске, - СБУ. ФОТОрепортаж

Новости Цензор.НЕТ Общество Фоторепортаж

сбу

Служба безопасности собрала безоговорочные доказательства вины еще одного российского агента, собиравшего разведданные о дислокации подразделений Сил обороны на восточном фронте.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в телеграме Служба безопасности Украины.

Среди основных задач предателя было выявление боевых позиций ВСУ и Национальной гвардии в районе Краматорска. Кроме того, он передавал места нахождения и маршруты перемещения сотрудников украинских правоохранительных органов на территории региона.

Злоумышленник был задержан в результате спецоперации контрразведки СБУ в Донецкой области в мае этого года. У него изъят мобильный телефон с доказательствами законспирированной переписки с врагом.

Суд назначил ему наказание в виде 14 лет тюрьмы.

По данным следствия, приспешником оккупантов является местный житель, которого после начала полномасштабного вторжения завербовал представитель спецслужб РФ, поскольку тот неоднократно выражал свои прокремлевские взгляды

По указанию захватчиков, он объезжал территорию райцентра и фиксировал перемещение украинских войск. Полученную информацию агент передавал своему российскому куратору в виде меток геолокаций на электронных картах. Для коммуникации использовали анонимные мессенджеры.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Трем предателям Харьковщины, работавшим на оккупантов, заочно сообщили о подозрении. ФОТО

За это злоумышленник получал деньги из страны-агрессора.

В результате следственно-оперативных действий сотрудники СБУ своевременно уличили российского агента и задокументировали его преступные действия. Тем самым сорвали планы врага по использованию разведданных для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по Краматорску.

На основании собранных доказательств суд признал фигуранта виновным по ч. 7 ст. 111-1 (оказание государству-агрессору помощи в ведении боевых действий против Вооруженных сил Украины) Уголовного кодекса Украины.

14 лет за решеткой проведет российский агент, который сдавал позиции ВСУ в Краматорске, - СБУ 01
14 лет за решеткой проведет российский агент, который сдавал позиции ВСУ в Краматорске, - СБУ 02
14 лет за решеткой проведет российский агент, который сдавал позиции ВСУ в Краматорске, - СБУ 03
14 лет за решеткой проведет российский агент, который сдавал позиции ВСУ в Краматорске, - СБУ 04
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Топ комментарии
+10
нафіга 14 років ??? на гіляку запроданця !!!
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13.12.2022 17:09
+10
Надіюсь під шконкою йому буде комфортно, а по вечорам бути леді стали раком та просять))
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13.12.2022 17:10
+6
Надеюсь ему очко разорвут.
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13.12.2022 17:15
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нафіга 14 років ??? на гіляку запроданця !!!
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13.12.2022 17:09 Ответить
14 лет кормить такого.. Нафига, подвесить его, предателя, вверх ногами и дубасить палками, пока не.. Заслужил.
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13.12.2022 19:11 Ответить
Надіюсь під шконкою йому буде комфортно, а по вечорам бути леді стали раком та просять))
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13.12.2022 17:10 Ответить
Дурне дуркувате дурко...
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13.12.2022 17:12 Ответить
Нет. Просто долго телевизор смотрел. Про "термос"......
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13.12.2022 17:22 Ответить
Надеюсь ему очко разорвут.
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13.12.2022 17:15 Ответить
Заробив як Лейба на качалкАх!
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13.12.2022 17:15 Ответить
Опять 14. Кто-нибудь в курсе, как они эти сроки отмеряют?
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13.12.2022 17:20 Ответить
Одне зауваження. Хрест-емблему СБУ потрібно забрати з грудей колаборанта-зрадника і помістити на вільне від його зображення поле. Не гоже поміщати тризуб на цю гадину.
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13.12.2022 17:22 Ответить
От скільки через отого козла людей загинуло , а йому лише 14 років! Може досить гратися в демократію?!!! Він ворог і в нас війна, "демократія" не діє, а діє "закон воєнного часу"!
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13.12.2022 17:26 Ответить
..завжди треба виставляти фото пдрів..
бо я, наприклад, з донецьких (колишніх - 30років як по усьому світу, та донецький - це назавжди, бо вбиті кацапами батьки та живі поки що родичі - то факт..), і міг, наприклад, кожного дня здоровкатися з ним замість того, щоб плювати чи бити пику, коли приїзжаю туди..
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13.12.2022 17:34 Ответить
Сподіваюсь що не доживе до звільнення...
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13.12.2022 17:40 Ответить
Що чути про харківського "Топаза" ?
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13.12.2022 17:40 Ответить
сдох падло!
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13.12.2022 19:38 Ответить
Нажаль ні. Його 27 лютого 2022 року знову затримали в Харкові на цей раз в складі ДРГ. З тих пір нічого про нього не чути.
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14.12.2022 06:15 Ответить
.

завiрене. iдейне. по очах нахабних видно. не дурний, бо пише грамотно.

було б краще закрити на рокiв 25-ть. 14-ть- це мало.
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13.12.2022 17:44 Ответить
Жаль не грохнули
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13.12.2022 18:08 Ответить
Чувак все життя мріяв пройти по під шконками - по місцях слави півня Пригожина.. мрія збувається... Як добре що "закону гаді савченко" тепер нема.. Балалайку йому в жопу засунути треба і на етап..
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13.12.2022 18:14 Ответить
Отдать этого *****, бойцам того подразделения, которых он должен был сдать. И никаких 14 лет не понадобится.
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13.12.2022 19:21 Ответить
 
 