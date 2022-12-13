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Рада одобрила персональные санкции против экс-капитана сборной Украины Тимощука и спортсменов из РФ

Новости Цензор.НЕТ Спорт Война в Украине

тимощук

Верховная Рада Украины приняла законопроект 8245, которым одобрила персональные санкции против спортсменов. В их числе оказался экс-игрок сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Экс-футболист сборной Украины оказался в списке 56 спортсменов (55 – российских), в отношении которых применили ограничительные меры.

Срок действия санкции против Тимощука и других спортсменов из списка составляет десять лет. В нем указано 18 пунктов с ограничительными мерами против экс-футболиста, среди которых - блокирование активов и ограничение торговых операций, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также лишение государственных наград и других форм награждения, что касается именно Тимощука.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Тимощук не высказывал позиции по военным действиям РФ и продолжает работать в тренерском штабе российского "Зенита".

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В марте 2022 против Тимощука ввела санкции Украинская ассоциация футбола. Главный футбольный орган страны лишил его тренерской лицензии, а также исключил из реестра игроков команды, лишил всех титулов, полученных в Украине и запретил заниматься футбольной деятельностью.

Напомним, в украинском футболе Тимощук выступал с 1995 по 2007 годы за луцкую "Волынь" и донецкий "Шахтер". За эти команды он провел 393 матча во всех турнирах, забив 47 голов. Тимощук в Украине выиграл семь титулов: три чемпионата, три Кубка, а также один Суперкубок Украины (все – в составе "Шахтера").

После "Шахтера" Тимощук выступал в российском "Зените" и "Баварии", где кроме побед во внутренних турнирах еще одержал два евротрофея: Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Закончил карьеру игрока Тимощук в составе казахстанского "Кайрата".

С полным перечнем спортсменов, против которых одобрили санкции, а также ограничений, которые против них применили, можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.
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Топ комментарии
+18
..і ще про це лайно згадали? Там Ківи..Мураєви..Бойки та сотні іншої погані бігають ... а тут знайшли смердячого клопа тимощука..і так покарали..аж страшно!!!)))
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13.12.2022 17:20
+17
Це гівно вже висловило свою позицію на днях. Називається-"нє всьо так адназначна" і "мі адін нарот"
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13.12.2022 17:19
+8
А где Рахитцкий? Этот ...андон заслуживает санкций по самые гланды
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13.12.2022 17:35
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Це гівно вже висловило свою позицію на днях. Називається-"нє всьо так адназначна" і "мі адін нарот"
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13.12.2022 17:19 Ответить
Хорошая подборка недавно ликвидированных рус зольдат:
https://russoldat.info/category/poteri-rf/tela/
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13.12.2022 22:39 Ответить
Разгрузка снарядов по-руZZки, после взрыва - неплохое аудио:
https://twitter.com/i/status/1602454616289193986
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13.12.2022 22:46 Ответить
..і ще про це лайно згадали? Там Ківи..Мураєви..Бойки та сотні іншої погані бігають ... а тут знайшли смердячого клопа тимощука..і так покарали..аж страшно!!!)))
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13.12.2022 17:20 Ответить
Мало того, що зрадник, то він ще й футбольщик!
(пересмикується від огиди)
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13.12.2022 17:22 Ответить
Доречі , самий титулований футбольник України ... Але гімном від цього факту він не перестав бути.
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13.12.2022 18:07 Ответить
а що на рахунок тотальної конфіскації московського майна, рішення, про яке оголосили 30 вересня?
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13.12.2022 17:22 Ответить
Він у списку не опинився, а добровільно заліз!
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13.12.2022 17:23 Ответить
чи то "Шахтар" його поганому навчив, чи воно вилупилося таким манкуртом?.. х.з.
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13.12.2022 17:24 Ответить
Був гарним футболістом , а тепер став "гарним продажним казлом"! Це йому від волинянина!
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13.12.2022 17:29 Ответить
На відміну від Ракицткого, який виховувався у русскомірскому середовищі цей поц західняк і довгий час прикидався українським патріотом. Коли Ракицький чесно не співав гімн через переконання, Толик гімнив ротом так, що камери тряслися. Саме гімнив, а не славень співав. Не переношу таких хитро-ховзьких і підлих. Тому до Ракицького ставлюся краще. Хто старший, той пам'ятає ще одного зпхідняка, який так і не стпв українцем. Я про покійного Гусіна, який в Карпатах був Гусиним. Коли став відомим і потрапив у збірну, то дзволив соьі під час трансляції поправити коментатора, що він не Гусин, а Гусін. І добре володіючи українською у спілкуванні принципово надавав перевагу російській.
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13.12.2022 17:32 Ответить
Заканчивай разгонят заезженную пластинку про запад и восток Украины. Это все кацапско-рыговские заготовки. Доказано - А. Герман, А. Лорак, И. Кивой, Н. Шуфричем
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13.12.2022 17:38 Ответить
А где Рахитцкий? Этот ...андон заслуживает санкций по самые гланды
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13.12.2022 17:35 Ответить
ну якраз він то після зенітовського періоду і Тимощука засуджував, і на ЗСУ донатив... і весною скористався можливістю залишити касапів вільним агентом на підставі рішення ФІФА про засудження вторгнення касапів з відповідними санкціями...
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13.12.2022 18:09 Ответить
Ответ прост. Предателей негде не любят. Победа Украины все ближе. А руцький футбол сейчас сам знаешь где. Вот и приходится переоюуваться
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13.12.2022 18:31 Ответить
Гимн Украины это шансон Лепса... Завтра Галька Лорак калиматор для ВСУ купит. Простишь? Кстати Джо давно умер. Жалко
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13.12.2022 18:29 Ответить
когда галька купит, тогда можно вернуться к этой теме. А Ракицкий уже купил. И не один.
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14.12.2022 01:35 Ответить
Вы с Виталькой в паре работаете? Такие как ты за коврижки и продаются. Так что сгинь, убогий
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14.12.2022 07:30 Ответить
А що ти йому інкремінуєш?
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14.12.2022 11:42 Ответить
Багато чого. Насемперед выдмови грати ха збірну. Під різними причинами. А що це твій улюблинец?
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14.12.2022 13:19 Ответить
Шкура продажна🤮🤮🤮
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13.12.2022 17:52 Ответить
Не зря он за кацапокротов бегал.
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13.12.2022 17:52 Ответить
Данецкій шахтьор васпіталь цього мудака мабуть
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13.12.2022 17:55 Ответить
Донецкий Шахтер еще и целый фан-клуб воспитал. Который потом почти в полном составе ушел служить в Донбасс и Азов. А ты где был в то время?
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14.12.2022 01:33 Ответить
Хто тепер наступний, фірташ чи каламойський⁉️⁉️⁉️

Не на жарт розійшовся Данилов⚔️👏😂🤣🤭‼️‼️
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13.12.2022 18:17 Ответить
Ой! Хіба так можна людей лякати?! Дивись і справді пригрозить пальчиком комусь з Вами згаданих!
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13.12.2022 18:31 Ответить
ku*wa, їм мабуть нема що робити. Він, Тимощук, звісно, покидьок. Але Україна кишить агентурою фсб, починаючи з ОП-и. А вони за Тимощука взялися. Виродки.
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13.12.2022 18:28 Ответить
Навіть є пісня присвячена цьому Гандону!
https://youtu.be/g14rxQaHUEw
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13.12.2022 18:29 Ответить
Імітація, а за тимошенка з ОП взятися слабо?
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13.12.2022 18:48 Ответить
Играли за Шахтер две противоположности - лучанин Тимощук и макеевчанин Селезнев. Толя Тимощук такой патриот, аж в косичку желто-синию ленту заплетал, на мове размовлял, гимн пел. Ну все, как и положено западному украинцу. А Селезнев, негодяй, только па руски, на гимн бычился, флага в руки не брал - настоящий маларос с бамбаса или вообще кацап.
А потом война началась, Селезнев перешел на украинский язык и стал поддерживать материально ВСУ. А Толя Тимощук ... ну дальше вы сами.
Выводы пусть каждый для себя сам сделает.
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14.12.2022 01:31 Ответить
У них особого выбора не было. Тимощуку возвращаться из теплого денежного места, туда где его давно объявили предателем? Зачем? Не знаю кто такой Селезнев, но это общая тенденция, все бывшие ватники или зарабатывавшие в России вроде Птушкина, испуганно начали кутаться в украинские флаги и бежать впереди патриотического паровоза.
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14.12.2022 05:12 Ответить
Какой замечательный патриот Толик Тимощук🤡🤡
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14.12.2022 09:08 Ответить
 
 