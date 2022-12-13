Рада одобрила персональные санкции против экс-капитана сборной Украины Тимощука и спортсменов из РФ
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Верховная Рада Украины приняла законопроект 8245, которым одобрила персональные санкции против спортсменов. В их числе оказался экс-игрок сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.
Экс-футболист сборной Украины оказался в списке 56 спортсменов (55 – российских), в отношении которых применили ограничительные меры.
Срок действия санкции против Тимощука и других спортсменов из списка составляет десять лет. В нем указано 18 пунктов с ограничительными мерами против экс-футболиста, среди которых - блокирование активов и ограничение торговых операций, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также лишение государственных наград и других форм награждения, что касается именно Тимощука.
С началом полномасштабного вторжения России в Украину Тимощук не высказывал позиции по военным действиям РФ и продолжает работать в тренерском штабе российского "Зенита".
В марте 2022 против Тимощука ввела санкции Украинская ассоциация футбола. Главный футбольный орган страны лишил его тренерской лицензии, а также исключил из реестра игроков команды, лишил всех титулов, полученных в Украине и запретил заниматься футбольной деятельностью.
Напомним, в украинском футболе Тимощук выступал с 1995 по 2007 годы за луцкую "Волынь" и донецкий "Шахтер". За эти команды он провел 393 матча во всех турнирах, забив 47 голов. Тимощук в Украине выиграл семь титулов: три чемпионата, три Кубка, а также один Суперкубок Украины (все – в составе "Шахтера").
После "Шахтера" Тимощук выступал в российском "Зените" и "Баварии", где кроме побед во внутренних турнирах еще одержал два евротрофея: Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Закончил карьеру игрока Тимощук в составе казахстанского "Кайрата".
С полным перечнем спортсменов, против которых одобрили санкции, а также ограничений, которые против них применили, можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.
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https://russoldat.info/category/poteri-rf/tela/
https://twitter.com/i/status/1602454616289193986
(пересмикується від огиди)
Ярослав Ракицький залишив склад ФК Зеніт
Ракицький через Алієва передав дрони для потреб української армії
Не на жарт розійшовся Данилов⚔️👏😂🤣🤭‼️‼️
https://youtu.be/g14rxQaHUEw
А потом война началась, Селезнев перешел на украинский язык и стал поддерживать материально ВСУ. А Толя Тимощук ... ну дальше вы сами.
Выводы пусть каждый для себя сам сделает.