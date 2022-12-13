Рада одобрила персональные санкции против экс-капитана сборной Украины Тимощука и спортсменов из РФ

Верховная Рада Украины приняла законопроект 8245, которым одобрила персональные санкции против спортсменов. В их числе оказался экс-игрок сборной Украины по футболу Анатолий Тимощук.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Суспільне.

Экс-футболист сборной Украины оказался в списке 56 спортсменов (55 – российских), в отношении которых применили ограничительные меры.

Срок действия санкции против Тимощука и других спортсменов из списка составляет десять лет. В нем указано 18 пунктов с ограничительными мерами против экс-футболиста, среди которых - блокирование активов и ограничение торговых операций, остановка выполнения экономических и финансовых обязательств, а также лишение государственных наград и других форм награждения, что касается именно Тимощука.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину Тимощук не высказывал позиции по военным действиям РФ и продолжает работать в тренерском штабе российского "Зенита".

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В марте 2022 против Тимощука ввела санкции Украинская ассоциация футбола. Главный футбольный орган страны лишил его тренерской лицензии, а также исключил из реестра игроков команды, лишил всех титулов, полученных в Украине и запретил заниматься футбольной деятельностью.

Напомним, в украинском футболе Тимощук выступал с 1995 по 2007 годы за луцкую "Волынь" и донецкий "Шахтер". За эти команды он провел 393 матча во всех турнирах, забив 47 голов. Тимощук в Украине выиграл семь титулов: три чемпионата, три Кубка, а также один Суперкубок Украины (все – в составе "Шахтера").

После "Шахтера" Тимощук выступал в российском "Зените" и "Баварии", где кроме побед во внутренних турнирах еще одержал два евротрофея: Кубок УЕФА и Лигу чемпионов. Закончил карьеру игрока Тимощук в составе казахстанского "Кайрата".

С полным перечнем спортсменов, против которых одобрили санкции, а также ограничений, которые против них применили, можно ознакомиться на сайте Верховной Рады.