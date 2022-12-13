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Ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны, оценивается в $700 млрд, падение ВВП - до 50%, - Шмыгаль

Новости Цензор.НЕТ Экономика Война в Украине

шмигаль

Если Россия продолжит обстреливать инфраструктуру, украинская экономика может сократиться на 50% ВВП. Ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны, будет составлять в 2022 году до $700 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%. Если террористическая деятельность России по нашей инфраструктуре будет продолжена, то мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП", - сказал Шмыгаль на экономическом форуме в Париже во вторник.

Премьер также сообщил, что к концу этого года ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны составит до $700 млрд.

"По нашим оценкам, которые верифицированы Всемирным банком, сумма ущерба, нанесенного экономике Украины, на 1 июня составляет $350 млрд. К концу года эта сумма, очевидно, удвоится. Мы понимаем это, так как разрушения продолжаются", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что из-за войны страдают все сектора экономики страны.

Читайте также: Прямой ущерб экономике Украины от ракетной атаки РФ 15 ноября составил до $1 млрд, - Гетманцев
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Топ комментарии
+18
Ейййййй та фігня - зато зберегли 7 млрд. Зелеський же сказав - якщо ми готуватимемось до війни то втратим около 7 млрд тому краще не треба
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13.12.2022 17:44
+13
И вспомнилось как зеленые суки 50 млрд. ГРИВЕН !!! на тер. оборону зажали. За одно это их всех к стенке ставить надо, как врагов и саботажников
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13.12.2022 17:49
+8
З цим урядом нам точно нічого доброго не світить
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13.12.2022 18:02
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Ейййййй та фігня - зато зберегли 7 млрд. Зелеський же сказав - якщо ми готуватимемось до війни то втратим около 7 млрд тому краще не треба
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13.12.2022 17:44 Ответить
блаЗЄнський візьме собі пару мільярдів. У нього вже **********. Щодня дає якісь завдання то Байденові, то ЄС.
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13.12.2022 18:24 Ответить
дозебілились чи допісяаністились? ШмиГаль по добре освіченим свіже Зесфальтованим шашликам 73% довбнів.
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13.12.2022 17:47 Ответить
Смотри. Стал Ющ, потом пролетел, пришел Янык. Затем стал Порох, потом тоже пролетел, пришел Зеля. Может не на тех летунов ставку делали, а теперь у тебя народ виноват?
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13.12.2022 18:03 Ответить
Предлагаїш заглянуть ***** в очко , троль ?
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13.12.2022 18:05 Ответить
та який з нього троль? зебілокакнадійський кугут це.
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13.12.2022 18:07 Ответить
Куда ты привыкла, туда и заглядывай.
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13.12.2022 18:15 Ответить
Це група анонімних поганих танцюристів )))
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13.12.2022 18:54 Ответить
Єдиним джерелом влади в Україні є народ (ст. 5 Конституції). Таки винен.
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13.12.2022 18:21 Ответить
И вспомнилось как зеленые суки 50 млрд. ГРИВЕН !!! на тер. оборону зажали. За одно это их всех к стенке ставить надо, как врагов и саботажников
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13.12.2022 17:49 Ответить
Не вийде. Вони дуже впевнено присмоктались, як пиявки.
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13.12.2022 19:00 Ответить
Ничто не вечно под Луной
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13.12.2022 19:51 Ответить
Щось вони з тими цифрами граються-то трильон, то трильярд, то ще щось
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13.12.2022 17:51 Ответить
⚡️Путин скоро заговорит, а Запад боится вскрытия договоренностей о продаже Крыма в 2014-ом - Свитан

В 2014 году Крым был продан России по договоренностям с Западом (https://glavred.info/ukraine/putin-skoro-zagovorit-a-zapad-boitsya-vskrytiya-dogovorennostey-o-prodazhe-kryma-v-2014-om-svitan-10432856.html). Именно поэтому те политические круги, которые сейчас руководят западными странами, будут всяческими возможными способами замедлять движение украинских войск по деоккупации Крымского полуострова. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде.

Он подчеркнул, что впереди нас ждут очень интересные сведения о Крыме и о том, что с ним происходило в 2014 году.
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13.12.2022 17:54 Ответить
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13.12.2022 17:56 Ответить
..оце ж охеренно *серЬОзний** ІксперД!! Ви спитайте у військових льотчиків...ХТО ЦЕ? Ніхто навіть не згадає... звідки воно вилізло!? У Донецьку з Тарутою яшкався..ібув його радником... до 2014 року хотів стати нардепом. Не проліз. Коли взяли русняві Донецьк..його затримали. Потім відпустили... Але воно пише ...що було У ПОЛОНІ!!! Там його навіть розстрілювали.... Але тоді..він... не був військовим вже в 2014... році... А був підполковником запасу. Коли він став полковником..та ще й льотчиком-інструктором... одному Богу відомо ...ну і самому Світану..))) Це такий же експерт ..як і Ківа... ))))
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13.12.2022 18:44 Ответить
Вам треба офіційні докази ..що Світан у 2014 році не був військовим і був звільнений у званні підполковника? Не знаєте..як користуватися інтернетом? Там все прочитаєте... набрав його призвище. А якщо знаєте..хто такий Тарута і хто і як керував на Донеччині..то зробите свої висновки. Я маю пряме відношення...як до військової..так і до цівільної авіації... тому знаю... хто такий Світан не з преси..а зі слів військових авіаторів. https://www.facebook.com/thinktankdonbas/videos/527124894546215/
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13.12.2022 20:54 Ответить
для тих..хто не дуже розуміє!!! Цого ІкспердА .. військові авіатори НЕ ЗНАЮТЬ!!! Те що він дає інтерв*ю та виступає експертом, називаючись полковником і інструктором...і коментує те, де він повний профан Вас задовольняє? Його виступи розраховані на таких..як Ви..які дуже далекі від реальності.....і банально не розуміючі..яку маячню несе цей гореексперт. Але хай би ніс про авіацію... може всю армію..але коли воно вже полізло в політику і почало коментувати політичні новини... ну то тут мови нема. Так ..він не з членів опозиції Пороха. Він дружок ОПЗЖ... де Тарута і всі донецькі скоти і біснувалися. Чи може Ви скажете...що будучи радником Тарути... ( що військовий льотчик може радити економістам та політикам!?) він нічого не бачив тоді у 12-13 році на Донбасі? І не зганяю я зло! Я поважаю дійсно спеціалістів..а не пізд..болів..яким ця особа є! І Ви навіть не поцікавились..як він став полковником... коли звільнений підполковником? Це з категорії полковників Арестовичей..та інших.... Коли цей експрет несе маячню..про можливість звільнення Донецька за два дні...то слухати його гидко. Але лайно не всім смердить. Хтось його і смакує...)))
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14.12.2022 19:00 Ответить
.. чуєш...малорос смердячий!!!))) Ти..щеня свою самку згадай...яка народила дійсно уйобка з повною відсутністью мислення! Я не сумніваюсь...що для тебе лайно є смаколиком!!! Так що жри..смердячий тупий малорос ..і мовчи!!)))
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14.12.2022 22:01 Ответить
...P/S рекомендую послухати його інтерв*ю стосовно звільнення Донецька за два дні... маячню про використання російської авіації... ну а зараз він поліз вже в політичні діскусії...стосовно Криму ..тощо. Таких гореекспертів достатньо, щоб забити мозок населенню різною відвертою маячнею.
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13.12.2022 20:59 Ответить
А до вторгнення кацапів очікували "Кінець епохи бідності". Для кого?

"В Україні введуть продуктові талони"
11.01.2022
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13.12.2022 18:00 Ответить
З цим урядом нам точно нічого доброго не світить
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13.12.2022 18:02 Ответить
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13.12.2022 18:48 Ответить
Вам точно не світить а українці переможуть.
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13.12.2022 19:02 Ответить
а ведь дырэхтор теплостанции реально ******** создание... некомпетентное, дебильное.... *****, минимум 5 триллионов! ПЯТЬ ТРИЛЛИОНОВ ДОЛЛАРОВ! где и кто вас гнусавых учил? БАРАН! а это премьер... БАРАН... СТЫД И ПОЗОР...
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13.12.2022 18:06 Ответить
Шмигаль, ви рахуете технични збитки . А те, що ця війна вдарила по родинам , їх здоровью, бізнесу ???

ТОМУ КОЖНОМУ ГРОМАДЯНИНУ УКРАЇНИ кацапи повинны зробити выплати по 50 000 евро чи 100 000 евро
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13.12.2022 18:11 Ответить
Да Ви мрійниця пані !! Не пишіть таке, не розбещуйте людей фантазіями !!
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13.12.2022 18:39 Ответить
А менше ******* у таких умовах ЗЕлені ***** не пробували?
Чи якраз самий фарт пішов?
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13.12.2022 18:14 Ответить
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13.12.2022 18:38 Ответить
Навіть Z на номері присутній.
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13.12.2022 19:03 Ответить
Як тільки почали рахувати перші збитки, було вже ясно, що дійде до 1 трлн долярів і більше.
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13.12.2022 18:41 Ответить
Щось у кожної зеленої кнопочки свої циферки. Таке враження, що вони навіть на засідання не збираються. Хіба що для відосиків та селфі. Навіть Зеля недавно зажадав трильйон долярів. Правда на Заході трошки його приспустили. Сказали по їхнім оцінкам 600 мільярдів.
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13.12.2022 21:56 Ответить
 
 