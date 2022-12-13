Ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны, оценивается в $700 млрд, падение ВВП - до 50%, - Шмыгаль
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Если Россия продолжит обстреливать инфраструктуру, украинская экономика может сократиться на 50% ВВП. Ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны, будет составлять в 2022 году до $700 млрд.
Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%. Если террористическая деятельность России по нашей инфраструктуре будет продолжена, то мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП", - сказал Шмыгаль на экономическом форуме в Париже во вторник.
Премьер также сообщил, что к концу этого года ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны составит до $700 млрд.
"По нашим оценкам, которые верифицированы Всемирным банком, сумма ущерба, нанесенного экономике Украины, на 1 июня составляет $350 млрд. К концу года эта сумма, очевидно, удвоится. Мы понимаем это, так как разрушения продолжаются", - сказал Шмыгаль.
Премьер подчеркнул, что из-за войны страдают все сектора экономики страны.
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В 2014 году Крым был продан России по договоренностям с Западом (https://glavred.info/ukraine/putin-skoro-zagovorit-a-zapad-boitsya-vskrytiya-dogovorennostey-o-prodazhe-kryma-v-2014-om-svitan-10432856.html). Именно поэтому те политические круги, которые сейчас руководят западными странами, будут всяческими возможными способами замедлять движение украинских войск по деоккупации Крымского полуострова. Такое мнение высказал военный эксперт, полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан во время чата на Главреде.
Он подчеркнул, что впереди нас ждут очень интересные сведения о Крыме и о том, что с ним происходило в 2014 году.
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11.01.2022
ТОМУ КОЖНОМУ ГРОМАДЯНИНУ УКРАЇНИ кацапи повинны зробити выплати по 50 000 евро чи 100 000 евро
Чи якраз самий фарт пішов?