Ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны, оценивается в $700 млрд, падение ВВП - до 50%, - Шмыгаль

Если Россия продолжит обстреливать инфраструктуру, украинская экономика может сократиться на 50% ВВП. Ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны, будет составлять в 2022 году до $700 млрд.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сокращение украинской экономики прогнозируется на уровне 35-40%. Если террористическая деятельность России по нашей инфраструктуре будет продолжена, то мы можем потерять еще плюс 10% к этим цифрам, то есть до 50% нашего ВВП", - сказал Шмыгаль на экономическом форуме в Париже во вторник.

Премьер также сообщил, что к концу этого года ущерб, нанесенный экономике Украины в результате войны составит до $700 млрд.

"По нашим оценкам, которые верифицированы Всемирным банком, сумма ущерба, нанесенного экономике Украины, на 1 июня составляет $350 млрд. К концу года эта сумма, очевидно, удвоится. Мы понимаем это, так как разрушения продолжаются", - сказал Шмыгаль.

Премьер подчеркнул, что из-за войны страдают все сектора экономики страны.

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