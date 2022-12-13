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Для завершения войны Россия должна оставить все территории Украины по состоянию на 2013 год, - Кулеба
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Дипломатическое завершение войны будет базироваться на выходе РФ со всей территории Украины по состоянию на 2013 год.
Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Территориальная целостность Украины не обсуждается. Любое решение или дипломатическое завершение будет основываться на том, что Россия покидает все территории Украины по состоянию на 2013 год", - подчеркнул глава украинской дипломатии.
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+12 Anna Nowicka
показать весь комментарий13.12.2022 18:35
+5 Danilo Kosmina 10be22a1
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+5 Boris Dupletov UA
показать весь комментарий13.12.2022 18:30
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Є міжнародно визнані кордони України. ВСЕ! Те, що у 2013-му вони співпадали, то чому саме 2013-й, а не, скажімо, 01.01.2014 чи 2010-й (і число гарненьке)? Що це за маячня? Для чого це?
- денацификация
- отказ от ядерного статуса
- выплата репараций
К тому же это уникальный шанс за 100 или даже за 300 лет развалить гнилой нарост на планете людей. Настолько слабые, бездарные и алчные люди там у власти, что более слабой рашка вряд ли будет в истории. Что мы будем говорить своим детям через 20-30 лет, если упустим эту реальную возможность и наш шанс? Когда наших детей будут убивать кацапы, если не уничтожить их здесь и сейчас. Эту возможность просто необходимо реализовать и покончить с врагом раз и навсегда.