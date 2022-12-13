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Для завершения войны Россия должна оставить все территории Украины по состоянию на 2013 год, - Кулеба

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

кулеба

Дипломатическое завершение войны будет базироваться на выходе РФ со всей территории Украины по состоянию на 2013 год.

Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на брифинге для иностранных СМИ, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Территориальная целостность Украины не обсуждается. Любое решение или дипломатическое завершение будет основываться на том, что Россия покидает все территории Украины по состоянию на 2013 год", - подчеркнул глава украинской дипломатии.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Мир не развалится, если распадется Россия, - Кулеба
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Топ комментарии
+12
это ловушка, этого мало
- денацификация
- отказ от ядерного статуса
- выплата репараций
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13.12.2022 18:35
+5
Територіальна цілісність України не обговорюється
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13.12.2022 18:29
+5
Краще на 1013-й
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13.12.2022 18:30
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Територіальна цілісність України не обговорюється
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13.12.2022 18:29 Ответить
Вопрос опять ***!?что помешает оркостану обстреливать Украину со своей территории???кулебяка?
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13.12.2022 20:40 Ответить
Краще на 1013-й
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13.12.2022 18:30 Ответить
то була інша країна, треба на 1918р.
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13.12.2022 20:16 Ответить
Та шо у вас за мулька? У одних 23.02.22, у цього - 2013 рік...
Є міжнародно визнані кордони України. ВСЕ! Те, що у 2013-му вони співпадали, то чому саме 2013-й, а не, скажімо, 01.01.2014 чи 2010-й (і число гарненьке)? Що це за маячня? Для чого це?
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13.12.2022 18:32 Ответить
У всіх наших політиків та народу позиція проста звільнення усієї землі на стан 2013 року, у Європейських та американців на стан 23.02.22
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13.12.2022 18:39 Ответить
неправда, не в усіх. Німчура і жабоїди - це далеко-далеко до "всіх".
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13.12.2022 19:05 Ответить
"станом на 23/02.22" було до того, коли Борис Джонсонюк (не знаю, чи допомагали Блінкін та Дуда... але то вже деталі) не відпуярив Zе до стану, коли в його головешку , що називається, дійшло.
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13.12.2022 19:03 Ответить
Даже якщо і вийдуть кацапи з України не факт що війна закінчиться-вони будуть лупити зі своєї території!
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13.12.2022 18:34 Ответить
это ловушка, этого мало
- денацификация
- отказ от ядерного статуса
- выплата репараций
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13.12.2022 18:35 Ответить
Территория Украины на 1913
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13.12.2022 18:37 Ответить
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13.12.2022 18:46 Ответить
Навіть Кулеба не наважується завершити формулювання про виведення військ путіна констатацією: за межі, гарантовані підписом президента рф за Будапештським меморандумом.
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13.12.2022 19:15 Ответить
І вибрати свій щебень з моря навпроти Тузли , відновивши фарватер проходу кораблів до 2003р
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13.12.2022 19:22 Ответить
Так ка0ли ж станом на 1991. Чи вже починаються якісь підкилмні мутки?
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13.12.2022 19:33 Ответить
Репарації, можна безкоштовним бензином років на 30
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13.12.2022 20:37 Ответить
Именно так и есть. Оставить кацапам Крым - получить новую войну, когда кацапы со своим рабским населением снова вооружаться и нападут без объявления войны и с самострелами (как это делал пенис душилин, сам признался в этом в прошлом году, якобы заявляя о том, что войны не будет, так как ему не дали инструкций инсценировать обстрелы). Слишком удобный пункт для действий дронов и авиации, чтобы его оставить кацапам.

К тому же это уникальный шанс за 100 или даже за 300 лет развалить гнилой нарост на планете людей. Настолько слабые, бездарные и алчные люди там у власти, что более слабой рашка вряд ли будет в истории. Что мы будем говорить своим детям через 20-30 лет, если упустим эту реальную возможность и наш шанс? Когда наших детей будут убивать кацапы, если не уничтожить их здесь и сейчас. Эту возможность просто необходимо реализовать и покончить с врагом раз и навсегда.
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13.12.2022 21:50 Ответить
 
 