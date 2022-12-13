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ВСУ ликвидировали российского подполковника Кудрина, "героя ЛНР" и командира батальона "Хулиган", - блоггер

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В боях ВСУ ликвидировали подполковника ВС РФ, командира батальона Дениса Кудрина (позывной – Хулиган) из Белгородской области, воевавшего против Украины с 2014 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в телеграм-канале офицер ВСУ, блоггер Анатолий Штефан (Штирлиц).

На сайт "Миротворец" россиянин внесен в качестве военного преступника и мародера. Отмечается, что ради шутки и наказания Хулиган неоднократно сливал в открытый доступ данные своих подчиненных.

Кудрин присоединился к оккупационным силам еще в 2014 году – возглавил террористов, которые напрямую подчинялись российской разведке.

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По его приказу, захватчики неоднократно обстреливали жилые районы Луганской области. Вместе с другими оккупантами Кудрин участвовал в пытках и убийствах украинских военных.

Кудрин был разоблачен на фактах мародерства - "отжимал" автомобили у украинцев на оккупированных территориях и торговал ворованным.

Имел орден за "взятие" Дебальцево в 2015 году. Против Кудрина в Украине возбуждено уголовное производство.

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ВСУ ликвидировали российского подполковника Кудрина, героя ЛНР и командира батальона Хулиган, - блоггер 01
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Топ комментарии
+33
Прочитав, що в Мелітополі вибухом пошкоджений міст дуже важливий для логістики окупанта.
Але є один нюанс.
Міст був капітально відремонтований у 2021 році.
За гроші, які не дали виробникам зброї.😡
А тепер ми змушені його нищити.
Виникає питання до української (чи ні?)
ЗЕвлади:‼️‼️
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13.12.2022 18:46
+19
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13.12.2022 18:45
+17
Ну і чорт з ним. Орк одним словом
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13.12.2022 18:31
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Ну і чорт з ним. Орк одним словом
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13.12.2022 18:31 Ответить
Та не чорт, а х@й з з цим покидьком! Якщо тільки його (х@й) не відірвало!)))
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13.12.2022 19:27 Ответить
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13.12.2022 18:33 Ответить
Кацапу земля бетоном 😠
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13.12.2022 18:48 Ответить
біографія напівлегальної мразі....
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13.12.2022 18:38 Ответить
Завалили ******** а як дишав .
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13.12.2022 18:39 Ответить
В чергу до кобздона ще один пішов!!! Молодці ЗСУ, так тримати!
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13.12.2022 18:40 Ответить
Спекі у пеклі свинособакі.
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13.12.2022 18:43 Ответить
******* чи драчун? )))
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13.12.2022 18:44 Ответить
******* - слово англійського походження. нескрепно зовсім. А от драчун - кудріну поганяло якраз к ліцу ( чи шо там в нього),
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13.12.2022 20:56 Ответить
А ********* нєт нєт нєт
А ********* нєт
А ********* нєт
А ********* нєт
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13.12.2022 18:44 Ответить
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13.12.2022 18:45 Ответить
Прочитав, що в Мелітополі вибухом пошкоджений міст дуже важливий для логістики окупанта.
Але є один нюанс.
Міст був капітально відремонтований у 2021 році.
За гроші, які не дали виробникам зброї.😡
А тепер ми змушені його нищити.
Виникає питання до української (чи ні?)
ЗЕвлади:‼️‼️
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13.12.2022 18:46 Ответить
Асфальт і зараз рулить країною.
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13.12.2022 18:55 Ответить
Так, там таких знову законів разом з забороненими партіями наприймали.....
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13.12.2022 19:35 Ответить
засунь свою провокацію в жопу
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13.12.2022 21:59 Ответить
ті зелені уйобкі після війни отримують своє.
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13.12.2022 22:00 Ответить
Там все такие герои!
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13.12.2022 18:46 Ответить
Кобзон продолжает собирать на концерт свою кровавую публику, скоро с театров на стадионы перейдет.
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13.12.2022 18:49 Ответить
Ой, бида пичаль
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13.12.2022 18:50 Ответить
Можливо манкурт з українським корінням. Був Кудря а став кудрін.
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13.12.2022 18:51 Ответить
На черта лысого ты примазываешь этого ****** к украинцам?
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05.02.2023 19:16 Ответить
А шо нє так? В 80-у році був три місяці в цих місцях, зокрема в корочанському районі, а потім наїздами на початку 90-х. Тоді там реально були українські села і в них старші люди говорили пристойно українською, а молодняк називали себе "хохлами". І призвіща траплялись : КостюкОВ, МарчукОВ, СегієнкОВ КудряшОВ і тд. Русифікація українського етносу була в роспалі при пізньому совку і успішно завершилась кацапами при єльцині і *****.
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05.02.2023 21:41 Ответить
Здох кацап,та і йух з ним.
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13.12.2022 18:52 Ответить
Хоть и сдохла тварь, а все радуются ! 😁
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13.12.2022 18:52 Ответить
Земля бетоном! Що тут можна ще написати?
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13.12.2022 18:53 Ответить
какой то биомусор! наверняка любил что бы его шпилили в очко!
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13.12.2022 18:59 Ответить
хай горить в пеклі вічно
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13.12.2022 18:59 Ответить
**** **** ****ган , нині тут а завтра там .
.
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13.12.2022 19:00 Ответить
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13.12.2022 19:01 Ответить
Не факт, шо хер таки остался с ним. Если под Химарсика попал, то там фарш.
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13.12.2022 19:09 Ответить
ну и хер с его хером))))))
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13.12.2022 19:14 Ответить
Чи ****, чи ган, це було вчора , а сьогодні завдяки зсу звичайний підземний гопнік кобзонних військ .
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13.12.2022 19:04 Ответить
Слово "хулиган**********" - Британского происхождения, пришло в Английский язык из комиксов 1880-х годов. Герои комикса - семья Ирландских иммигрантов, по фамилии Хулиган( Hooligan),вечно попадала в блудняки с мусорами из-за своей неотесанности. Не забываем, шо в те времена Британцы к Ирландцам относились.....как русские к Украинцам сегодня.
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13.12.2022 19:05 Ответить
издохло очередное дерьмо!
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13.12.2022 19:15 Ответить
Було падло під якимсь жирним полковником, а тепер буде під землею!
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13.12.2022 19:18 Ответить
Замочили "********"
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13.12.2022 19:34 Ответить
тут по пиці руснявий все видно - трупак... Прийдемо, викопаємо нахер і викинемо на расію... нехай там ці суки воняють. І ТАК ДЛЯ ВСІХ ДОМБАСЯТ! А хто ще жити буде - пішкі до раші підуть...
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13.12.2022 19:49 Ответить
 
 