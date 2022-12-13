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Морская пехота Великобритании привлечена для "тайных операций высокого риска" в Украине, - генерал-лейтенант Магоуэн

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

магоуен

В начале 2022 года в Украину направили 350 военнослужащих, которые помогли эвакуировать посольство в Польшу.

Об этом в официальном издании Королевской морской пехоты Globe and Laurel рассказал генерал-лейтенант Королевских Военно-морских сил Великобритании Роберт Магоуэн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.

В апреле военные вернулись в Киев для обеспечения охраны британского диппредставительства, которое возобновляло там свою работу.

"Во время обеих фаз морпехи поддерживали другие тайные операции в крайне чувствительной среде и с высоким уровнем политического и военного риска", - так описывает это в своей статье генерал-лейтенант Магоуэн, не уточнив, о чем идет речь.

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В апреле The Times писала, что военные Специальной воздушной службы Британии впервые с начала войны с Россией возобновили подготовку военных в Украине, хотя официально британская сторона этого не подтверждала.

Представитель Королевских военно-морских сил Великобритании в комментарии The Times отметил, что морские пехотинцы были развернуты в Украине "для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране" и "не выполняли никаких боевых функций".

Как известно, британские военные инструкторы были впервые направлены в Украину после вторжения России в Крым в 2014 году. В феврале 2022-го их вывезли из Украины, чтобы избежать перспективы прямого столкновения с российскими войсками.

Кроме того, Великобритания также направила экспертов по кибербезопасности для защиты критически важных украинских министерств. Они с февраля работают удаленно и помогают предотвращать кибератаки.

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Топ комментарии
+17
Їх (морських піхотинців) в Україні немає, але вони є! Парадокс? Ні, це факт і факт приємний. Англія пам'ятає WW2 і як її підтримували американці в скрутні часи, тому і допомагає Україні всіма засобами.
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13.12.2022 18:45
+12
Да штож за балаболы пошли?
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13.12.2022 18:44
+9
#башить орков это почетная и важная миссия союзников Украины.
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13.12.2022 18:54
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Да штож за балаболы пошли?
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13.12.2022 18:44 Ответить
Так а в чому балаболи? Хіба це великий секрет, що вони охороняють свої диппредставництва, та супроводжують їх співробітників в робочих поїздках?
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13.12.2022 18:50 Ответить
А я згодна,що балаболи. Охорона не є таємною операцією високого ризику
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13.12.2022 19:09 Ответить
Це ви про охорону супермаркету.
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13.12.2022 19:11 Ответить
Він про себе, не втримався)
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13.12.2022 19:10 Ответить
КОНЭЧЬНА чьмобикоффф дождались.........
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13.12.2022 20:13 Ответить
"*********" передали нам первыми и оочень много NLAW, что помогло удержать Киев...
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13.12.2022 19:23 Ответить
НАТА таки возможно, кое-где пришла............ но не факт! и там, НЕТ!!!
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13.12.2022 20:12 Ответить
Їх (морських піхотинців) в Україні немає, але вони є! Парадокс? Ні, це факт і факт приємний. Англія пам'ятає WW2 і як її підтримували американці в скрутні часи, тому і допомагає Україні всіма засобами.
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13.12.2022 18:45 Ответить
-"...где, ваши доказательства?..."
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13.12.2022 18:46 Ответить
нє нє. Коняка так казала - "доказательства которіе ми прімєм" вони ж привередливі)
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13.12.2022 18:53 Ответить
"ваши даказательства-нам не даказательства!" и вообще, мультика можно накупить хоть на Шулявке под мостом, хоть на Лисовой.
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13.12.2022 18:57 Ответить
Ихтамнеты
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13.12.2022 18:52 Ответить
Віантзери)
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13.12.2022 19:21 Ответить
#башить орков это почетная и важная миссия союзников Украины.
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13.12.2022 18:54 Ответить
Завтра в рашаговно нююс , в Україні замєчєно 100500 каратєлєй с Британії 😂
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13.12.2022 18:59 Ответить
100500%
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13.12.2022 19:04 Ответить
Пане, кацапы на всякий случай таке вже казали(ще 7 мiсяцiв тому назад).
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13.12.2022 19:07 Ответить
Так шо заре мужественно промовчат, да и не время словоблудить. Там пыня - в коме... Дележ власти в кремле пошел нипадецки...
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13.12.2022 19:09 Ответить
Я в якомусь бачив допис, що типу ми вже всі скінчилися, одні поляки пішли)
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13.12.2022 19:22 Ответить
Вони таке щоденно кажуть. Плюс польські найманці, нєгри на танках, усе НАТО і рептілоїди з Альфа Центаври.
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13.12.2022 19:13 Ответить
Джентельмени - наша подяка і повага Вам! Дякуємо!
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13.12.2022 19:01 Ответить
"Настамнет" by english (UsNoThere).
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13.12.2022 19:01 Ответить
РФія має об'явити війну Британії! Чи утруться як завжди.... сците Кацапи?
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13.12.2022 19:04 Ответить
Якби ви розумілись на ********* міжнародному праві, то знали б, що зараз об'являють конфлікт, а не війну)
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13.12.2022 19:25 Ответить
Та хай хочь "спєц апірацієй" називають....
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13.12.2022 23:10 Ответить
отпускники...просто отпуск был у них тут..
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13.12.2022 19:04 Ответить
Слугозелені і без допомоги британців знають і можуть ще й навчити за хабарь,як і куди "воврємя"злиняти, якщо пахне жареним.
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13.12.2022 19:12 Ответить
Это кстати было во время когда первый раз Джонсон в Киев приехал.
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13.12.2022 19:26 Ответить
Джонсон командував спецзагіном
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13.12.2022 19:34 Ответить
Болтун-находка
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13.12.2022 20:38 Ответить
А шо, на них были опознавательные знаки? Мало ли какие зеленые человечки с вежливым английским гуляли тут по своим делам. Скоро в Кенигсберге тоже гулять будут.
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13.12.2022 21:52 Ответить
У кожному Воєнторзі..цих морпіхів ВБ просто завались..
І взагалі, то були сили самооборони..
Пам'ятай ****! Твоєю зброєю тебе знищать..пам'ятай.
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13.12.2022 22:24 Ответить
"Під час обох фаз морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі й із високим рівнем політичного та військового ризику", - так описує це у своїй статті генерал-лейтенант Магоуен, не уточнивши, про що йдеться.

Так а что там уточнять - из очевидных причин : британский премьер к нам ездил регулярно и дальше это делает. Охрана высоких должностных лиц - тут только спецслужбами не обойдёшься, когда война высокой интенсивности идёт, тут морпехи нужны. Ну, конечно, может и ещё какие задачи были, но это первое, что на ум приходит.
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13.12.2022 23:12 Ответить
Диванные воины опять возмущаются - какие такие "тайные операции"?! Небыло ничего!
А все очень просто, кроме сопровождения Бориса и Сунака, есть и другие дела. Имеется, например, при посольстве военный атташе. Или, другими словами, разведчик. Можно с 100% уверенностью сказать, этот человек и несколько его сотрудников не вылезают с востока и юга сейчас. Кто их охраняет? Вот.
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14.12.2022 01:53 Ответить
 
 