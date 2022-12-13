Морская пехота Великобритании привлечена для "тайных операций высокого риска" в Украине, - генерал-лейтенант Магоуэн
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В начале 2022 года в Украину направили 350 военнослужащих, которые помогли эвакуировать посольство в Польшу.
Об этом в официальном издании Королевской морской пехоты Globe and Laurel рассказал генерал-лейтенант Королевских Военно-морских сил Великобритании Роберт Магоуэн, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду.
В апреле военные вернулись в Киев для обеспечения охраны британского диппредставительства, которое возобновляло там свою работу.
"Во время обеих фаз морпехи поддерживали другие тайные операции в крайне чувствительной среде и с высоким уровнем политического и военного риска", - так описывает это в своей статье генерал-лейтенант Магоуэн, не уточнив, о чем идет речь.
В апреле The Times писала, что военные Специальной воздушной службы Британии впервые с начала войны с Россией возобновили подготовку военных в Украине, хотя официально британская сторона этого не подтверждала.
Представитель Королевских военно-морских сил Великобритании в комментарии The Times отметил, что морские пехотинцы были развернуты в Украине "для поддержки дипломатического присутствия Великобритании в стране" и "не выполняли никаких боевых функций".
Как известно, британские военные инструкторы были впервые направлены в Украину после вторжения России в Крым в 2014 году. В феврале 2022-го их вывезли из Украины, чтобы избежать перспективы прямого столкновения с российскими войсками.
Кроме того, Великобритания также направила экспертов по кибербезопасности для защиты критически важных украинских министерств. Они с февраля работают удаленно и помогают предотвращать кибератаки.
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І взагалі, то були сили самооборони..
Пам'ятай ****! Твоєю зброєю тебе знищать..пам'ятай.
Так а что там уточнять - из очевидных причин : британский премьер к нам ездил регулярно и дальше это делает. Охрана высоких должностных лиц - тут только спецслужбами не обойдёшься, когда война высокой интенсивности идёт, тут морпехи нужны. Ну, конечно, может и ещё какие задачи были, но это первое, что на ум приходит.
А все очень просто, кроме сопровождения Бориса и Сунака, есть и другие дела. Имеется, например, при посольстве военный атташе. Или, другими словами, разведчик. Можно с 100% уверенностью сказать, этот человек и несколько его сотрудников не вылезают с востока и юга сейчас. Кто их охраняет? Вот.