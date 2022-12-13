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Решение Рады о ликвидации ОАСК не соответствует Конституции и требованиям военного времени, - комментарий пресс-службы суда

оаск

Решение Верховной Рады относительно ликвидации Окружного административного суда и образования Киевского городского окружного административного суда не отвечает положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени.

Об этом говорится в комментарии, обнародованном на сайте ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

"Наибольший вред от такого решения ощутят украинцы, которые фактически будут лишены доступа к правосудию в то время, когда вся страна уже борется с внешним врагом - Российской Федерацией. Предполагается, что десятки тысяч дел, находящихся на сегодняшний день в производстве ОАСК, будут переданы сначала в Киевский окружной административный суд, а затем в Киевский городской окружной административный суд. И каждый раз рассмотрение дел будет начинаться сначала. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что он разработан для обеспечения доступности правосудия, однако, на практике, это наоборот" , – убеждены в ОАСК.

Отмечается, что судьи и работники аппарата суда будут действовать в соответствии с предписаниями Конституции Украины и профильного законодательства, неукоснительно выполнять возложенные на них обязанности, как это происходило с первого дня работы суда в 2004 году.

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"Процент удовлетворенных исков, рассмотренных судьями Окружного административного суда города Киева, всегда был высоким и свидетельствовал лишь об одном – доверие граждан к суду. С начала года процент удовлетворения был на уровне 78-82%, а это значит, что каждые 8 из 10 исков суд рассмотрел в пользу истцов. И это главный показатель нашей ежедневной работы, которую пытаются остановить политически мотивированное решение", - убеждают в ОАСК.

Напомним, 17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью заговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. По этому делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновой Холоднюк, а также два адвоката.

Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года как "неотложный". Через 1,5 года Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Павла Вовка.

Читайте также: "Слуги народа" 1,5 года блокируют ликвидацию ОАСК, против главы которого Вовка США ввели санкции, - Шабунин

13 декабря Верховная Рада поддержала законопроект и ликвидировала Окружной административный суд Киева.

Автор: 

ВР (29234) ликвидация (3507) Окружной админсуд Киева (399)


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Топ комментарии
+46
за вимогами военного вас ссучених потрібно як мінімум розстріляти , а все "нажите непомерним трудом" - конфіскувати на користь ЗСУ ...
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13.12.2022 19:01
+30
тю, Вовк зараз прийме ухвалу скасувати рішення ВР. якась там ВР буде вовку вказувати..
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13.12.2022 19:00
+24
ОАСК-- идите нах за руцким кораблем
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13.12.2022 18:59
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Правила форума Совет форумчан
могут пойти понюхать бебры
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13.12.2022 18:59 Ответить
та проблема в тому, що зелені дебіли і тут порушили Закони України і положення Конституції! а значить, дали привід для перегляду цих рішень, майбутнім компенсаціям та повернення тих "суддів" назад!!!
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13.12.2022 19:14 Ответить
Чому ви думаєте, що це через зЕбілізм, а не свідома помилка?
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13.12.2022 19:20 Ответить
я їх зву дебілами через те що вони не хочуть все робити за правилами, вважають, що хитрощами отримають більше
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13.12.2022 20:53 Ответить
якщо цих суддів не осудять... а взагалі то Громадяни України все будуть вирішувати в подальшому... І якщо треба викинемо всіх нахер вовків і без конституції... ЗАРАЗ - ВІЙНА! Яка нахер Конституція????
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13.12.2022 19:33 Ответить
"як нахєр Конституція"? ви меня нагадали пєрсонажа з фільму "Пірати Карибсього моря", де був піратський форум і один з них вигукнув: "Який Кодекс? нахєр Кодекс"! після чого йому в макітру прилетіла куля і пролунала фраза, щось на кшталт того, що "Кодекс треба шанувати завжди!". Правила це те, що відрізняє нас від тварин! Тому правил треба дотримуватися завжди, інакше це шлях в нікуди
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13.12.2022 20:56 Ответить
Які компенсації ?Доки суд буде розформовуватись,судді отримуватимуть зарплату,потім матимуть право перевестись до інших судів.Все законно.
Тим часом зависне розгляд тисяч надважливих справ.
Новий суд зможе повноцінно запрацювати мінімум через півроку,й муситиме розглядати справи заново...
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13.12.2022 20:56 Ответить
ви ж розумієте, що потім, ті "судді" подадуть позов в Конституційний Суд, який винесе рішення, що оаск був ліквідованний з порушеннями, його відновлять, відновлять на посадах всіх тих "суддів", заплатять їм компенсації з держбюджету за "пережиті години, тижні, місяці і роки ужасів безнадьогі" і все через те, що зелене лайно не хоче дотримуватись правил
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13.12.2022 21:00 Ответить
Не в тому прикол.
Якщо судді розформованого суду й надумають судитись (вважаю,в цьому вони будуть малозацікавлені),то через їх наступників,- новостворений бандою Єрмака-Коломойського суд КМОАС (Там розглядатимуть позови проти органів державної влади).
Хоча,як же він створиться,коли та ж банда ліквідувала три роки тому ВККС,яка й має призначити суддів в новий суд...
Суцільна профанація.Бурудьба з олігархами,контрабандистами,ОПЗЖ,РПЦ...
Все з однаковими наслідками.
Ціль,-узурпація влади й контроль грошових потоків.Й у них все виходить🤷
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13.12.2022 21:36 Ответить
"Коментар пресслужби щодо сюжету скандального BIHUS Info"

якої пресслужби ?
якой-такой, звісно ж пресслужби ОАСК
увага, дата: 13.12.2022 року
http://oask.gov.ua/node/5360
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13.12.2022 23:07 Ответить
От і ответка прилетіла .
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13.12.2022 18:59 Ответить
Яка ответка - заскиглив ОАСК, що його не можна закривати, і це ви назвали "ответкой"?
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13.12.2022 19:27 Ответить
Верховнии Суд сказав що рішення ВР не по закону і не на часі .
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13.12.2022 19:33 Ответить
А ніхто не почув, що він там "сказав"
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13.12.2022 19:43 Ответить
Можна десь прочитати, що там сказав Верховний Суд?
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13.12.2022 19:44 Ответить
ОАСК-- идите нах за руцким кораблем
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13.12.2022 18:59 Ответить
тю, Вовк зараз прийме ухвалу скасувати рішення ВР. якась там ВР буде вовку вказувати..
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13.12.2022 19:00 Ответить
І розпустити ВР...
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13.12.2022 19:26 Ответить
за вимогами военного вас ссучених потрібно як мінімум розстріляти , а все "нажите непомерним трудом" - конфіскувати на користь ЗСУ ...
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13.12.2022 19:01 Ответить
лишень добавлю, заради справедливості, якщо зелені покидьки не зроблять цього у законний спосіб а вони цього не зроблять бо самі мало чим відрізняються від цих смердючих вовків у суддівських рясах то народ який вистояв у цій кривавій бійні несучи колосальні людські і матеріальні втрати і продовжує боротьбу за виживання має це зробити у спосіб який буде вважати за потрібне.
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13.12.2022 19:32 Ответить
вас судів треба всіх на палю ви суки ракові клітини
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13.12.2022 19:01 Ответить
Вовка в трідєвятом царствє нє здайьотся...
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13.12.2022 19:02 Ответить
На чолі з тіпа суддею вовком просто ідіть на йух...
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13.12.2022 19:05 Ответить
Хтось на інше розраховував? Вас (ОАСК) треба на Бахмут для земельних робіт відправити.
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13.12.2022 19:06 Ответить
«свідчив лише про одне - довіру громадян до суду»
Вони ще стібуться))
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13.12.2022 19:09 Ответить
Та не переживайте Ви так..Шановні! Ліквідація Окружного адміністративного суду Києва та утворення Київського міського окружного адміністративного суду відповідає бажанню Боневтіка та зеленої братії на всі 100 відсотків! Ну змінили вивіску...та й годі! Персонал пристроєний...Вовка ноги кормять. Перейде до Конституційного Суду за квотою Боневтіка. Все! Розходьтеся... Кіна не буде вже! Клоун відпрацював! Оплески!!!)))
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13.12.2022 19:09 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=vBhWsig0ELA Я на 16 аршинах здесь сижу и буду сидеть
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13.12.2022 19:09 Ответить
А брати взятки і творити наругу над правосуддям було по Конституції.Тут проблема ще в іншому: що накоять зечмоні в правовому руслі до кінця каденції?
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13.12.2022 19:10 Ответить
Ідіть в сраку, що відповідає Конституції а що нє - визначає виключно Конституційний суд, і ви, як юризди, цього не можете не знати.
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13.12.2022 19:11 Ответить
Так зЕ, як дзЮрист не може не знати коли він порушує Конституцію і законодавство України. Але ж порушує.
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13.12.2022 19:29 Ответить
З ЗЕленого такий юрист, як з корови балерина.
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13.12.2022 19:53 Ответить
Ви чтоооо нивериииити иво диплоооому?
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13.12.2022 22:12 Ответить
Вимогам воєнного часу відповідає, щоб всі покидьки з Окружного були повішені на шибеницях.
А щодо вимогам Конституції - якась шавка з Окружної не має права трактування Конституції України
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13.12.2022 19:14 Ответить
або, розірвані форумним бульом...
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13.12.2022 20:02 Ответить
А хабарництво, кривосуддя, та жодної відповідальності-це відповідає Конституції?!!!
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13.12.2022 19:15 Ответить
Не переживайте.
Завдяки протягнутому коаліцією слуг-ригів, та інших колаборантів, закону, пліснява прилаштує вас до Конституційного суду. Зможете перегидити Конституці України, як захочете, чи як дерьмак-портнов звелить.
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13.12.2022 19:16 Ответить
Засудження за вбивство вбивцю не відповідає нормам Конституції, сказав вбивця після суду, коли йому наділи кайданки для етапу.
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13.12.2022 19:17 Ответить
формально - згідно букви законів - вони праві, на жаль
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13.12.2022 19:19 Ответить
На жаль так. І можливо це зроблено умисно.
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13.12.2022 19:30 Ответить
Те, що ви написали, юридичною мовою називається "припущення".
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13.12.2022 19:45 Ответить
дуже хочу помилятись
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13.12.2022 23:06 Ответить
А сь про "довіру громадян" - це найкраше з гумору, що я чув. 🤣
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13.12.2022 19:26 Ответить
а мій улюблений "жарт"- це, що за статистикою, ухвалою суду задоволений кожен другий...
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13.12.2022 19:38 Ответить
Вірю! Це коли кожен перший - з постого наріду, а кожен другий - від влади! Інакше - ніяк! 😊
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13.12.2022 19:43 Ответить
Як цікаво виходить, що в один день і ОАСК ліквідують і затверджують правлений законопроект про конкурсний відбір суддів в КС... Совпадєніє?
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13.12.2022 19:27 Ответить
Ну так падлюки ж знали про це, коли голосували! Навмисно так зробили, зімітувавши корисну діяльність!
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13.12.2022 19:28 Ответить
Так само, як і у багатьох інших випадках. З недавніх - з РПЦ, наприклад.
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13.12.2022 19:32 Ответить
ПіZдоболи?
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13.12.2022 19:28 Ответить
Ну это пятое-десятое...
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13.12.2022 20:09 Ответить
Коментар пресслужби суду:
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13.12.2022 20:16 Ответить
Крутяться як вужі на сковорідці, тут скасуєм, в там підправити. А що ж з вовком?! вже виїхав з України, чи буде в суд подавать на верховну раду
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13.12.2022 20:30 Ответить
"Найбільшу ВИГОДУ від такого рішення відчують українці, які, фактично, будуть позбавлені доступу до кривосуддя OACK
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13.12.2022 20:44 Ответить
І вони праві.
Той,хто радіє цій антиконституційній профанації,-ІДІОТ.
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13.12.2022 20:47 Ответить
А чи відповідають цифри совісті і справедливості?
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13.12.2022 20:48 Ответить
накрылась кормушка?
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13.12.2022 20:51 Ответить
На нари сук з оаск , продовжувати в такому темпі очищення від продажної суддівської системи .
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13.12.2022 21:29 Ответить
Випустять за кордон і потім подадуть в розшук,ха-ха,ми знаєм наперед...
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13.12.2022 21:37 Ответить
Та то Дерьмак дристанув після Деркача, кола в болоті широко розійшлися і почалося виття. Тепер цих золотих дельцов в ВАКС під конвоем. А у новостворений суд до вироку ВАКС цю золоту бригаду вже не допустять. А як Вам пассаж, що тисячі позивачів будуть страждати без них... Праавда, не за адресою. Страдальці у Монако та Відні.
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13.12.2022 21:45 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/10786 Тарас Чорновіл :
У квітні 2021 року Зеленський виконуючи свої конституційні повноваження вніс у Раду законопроєкт, яким ліквідовував одіозний та мега-скандальний вовчий ОАСК (Окружний адміністративний суд Києва). Цього вже в жорстко ультимативній формі вимагали наші західні партнери. І навіть усілякі білі пальтечка, які звично прислуговували Зеленському та його опі, почали бунтувати, бо їм грантодавці пообіцяли урізати харчування.
Ситуація тоді назріла й перезріла. Тож проєкт був поданий, як невідкладний. Щоб розуміти, що це означає - слово "невідкладний" тут має сприйматися й виконуватися буквально. У межах найближчих пленарних днів. І сталося чудо! Слуги Зеленського тупо послали свого шефа. А послати його вони можуть лише тоді, коли він сам їм про це спустить негласний наказ. Що отой проєкт був замилюванням очей, свідчила й поведінка суддів злочинного антисуду на чолі з очільником-Вовком. Ті зовсім не турбувалися.
Законопроєкт лежав би ще до кінця каденції Зеленського, якби не відбулося трьох подій. Спершу без зайвого розголосу назовні, але з ефектом цунамі в середині, примчала до Києва Вікторія Нуланд і щось дуже доступно й переконливо пояснила Єрмаку. Пояснювала вона йому й про небажаність його власної персони, але й про ряд інших фігурантів грубих папок у американських компетентних органах. Серед них фігурував і одіозний Павло Вовк. До речі, він і його зам та й інші вже виступають в ролі звинувачуваних в особливо важких злочинах.
Далі, оскільки жодних рухів не відбувалося, пішли й гласні, і приховані дії щодо деяких персонажів.
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13.12.2022 22:06 Ответить
Дехто раптом усвідомив, що ліпше йому з України не висовуватися. А щодо Вовка, то його відзначили окремо й запровадили проти нього санкції. Це вже був не дзвіночок, а сирена. І на останок, перед самітом G-7 Зеленському подзвонив Джо Байден і пояснив багато неприємних моментів із близького майбутнього. Зокрема про персональні для нього наслідки, якщо негайно не розбереться із свавіллям і корупцією в судах. Не згадати про підсанкційного Вовка він явно не міг.
І раптом Рада ожила. Слуги, які півтора року рятували Вовка від звільнення, кинулися демонструвати "принциповість". От же ж нікчемна мерзота - доки під зад копняка не отримають, виконувати зобов'язання не стануть. Суд сьогодні оперативно ліквідували, набрали аж 310 голосів. От що Байден животворящий творить! До речі, ліквідувати ОАСК могли лише за такою процедурою, бо є пряма норма статті 125 Конституції: "Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя".
А тепер про проблеми. 1. Зеленський після приходу до влади руками того самого Вовка та ОАСКу заблокував роботу Вищої Ради Правосуддя. Вона й досі неповноважна. Тому і сам проєкт закону від Зеленського й сьогоднішнє голосування може виявитися фікцією. Бо як можна було провести консультацію з ВРП, якщо вона не діяла й не діє? Вовк може звернутися до КСУ, а там уже доформовується більшість під Зеленського на чолі з скандальною ватницею Совгирею. І таким чином процес може затягнутися на роки.
2. Якщо ОАСК таки дійсно ліквідують, то самих суддів не можна ні звільнити, ні притягнути до відповідальності, бо вони ж і далі частково недоторканні, а для їх притягнення потрібне рішення все тієї ж недіючої ВРП. А звільняти суддю під час воєнного стану заборонено... Отже, уся ця зграя злочинців не чинитиме правосуддя, але залишатиметься безкарною й отримуватиме астрономічні зарплати.
І на останок. На місці ОАСКу має бути створений новий Київський міський окружний адміністративний суд. От не знаю, чи ризикне Зеленський і туди протягнути Павла Вовка, бо за таке вже й сам може під санкції залетіти, але формуватимуть його з нуля й виключно за списками написаними на Банковій, адже створену при Порошенкові систему громадських рад доброчесності Зеленський зруйнував і продовжує добивати своїми законами. Тому, як і завжди, не поспішайте радіти, коли після чергового пенделя ця влада починає робити щось ніби корисне.
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13.12.2022 22:11 Ответить
Миску з хавкою в пацюків забрали, ось звідки такий пердьож! А який буде , коли таку ж миску заберуть у квартала!? Нас чекають цікаві часи... Мене особисто заспокоїть, коли ото все зелене буде розміщене , приколоте булавками в музеї, з детальним переліком статей ККУ, які вони порушили, і щоб дітки ходили на екскурсії, та вчилися, що нів якому разі не можна грати в КВН, бо наслідком може стати попадання до цюпи.
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13.12.2022 23:07 Ответить
 
 