Решение Рады о ликвидации ОАСК не соответствует Конституции и требованиям военного времени, - комментарий пресс-службы суда
Решение Верховной Рады относительно ликвидации Окружного административного суда и образования Киевского городского окружного административного суда не отвечает положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени.
Об этом говорится в комментарии, обнародованном на сайте ОАСК, передает Цензор.НЕТ.
"Наибольший вред от такого решения ощутят украинцы, которые фактически будут лишены доступа к правосудию в то время, когда вся страна уже борется с внешним врагом - Российской Федерацией. Предполагается, что десятки тысяч дел, находящихся на сегодняшний день в производстве ОАСК, будут переданы сначала в Киевский окружной административный суд, а затем в Киевский городской окружной административный суд. И каждый раз рассмотрение дел будет начинаться сначала. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что он разработан для обеспечения доступности правосудия, однако, на практике, это наоборот" , – убеждены в ОАСК.
Отмечается, что судьи и работники аппарата суда будут действовать в соответствии с предписаниями Конституции Украины и профильного законодательства, неукоснительно выполнять возложенные на них обязанности, как это происходило с первого дня работы суда в 2004 году.
"Процент удовлетворенных исков, рассмотренных судьями Окружного административного суда города Киева, всегда был высоким и свидетельствовал лишь об одном – доверие граждан к суду. С начала года процент удовлетворения был на уровне 78-82%, а это значит, что каждые 8 из 10 исков суд рассмотрел в пользу истцов. И это главный показатель нашей ежедневной работы, которую пытаются остановить политически мотивированное решение", - убеждают в ОАСК.
Напомним, 17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью заговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. По этому делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновой Холоднюк, а также два адвоката.
Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.
Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года как "неотложный". Через 1,5 года Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Павла Вовка.
13 декабря Верховная Рада поддержала законопроект и ликвидировала Окружной административный суд Киева.
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Тим часом зависне розгляд тисяч надважливих справ.
Новий суд зможе повноцінно запрацювати мінімум через півроку,й муситиме розглядати справи заново...
Якщо судді розформованого суду й надумають судитись (вважаю,в цьому вони будуть малозацікавлені),то через їх наступників,- новостворений бандою Єрмака-Коломойського суд КМОАС (Там розглядатимуть позови проти органів державної влади).
Хоча,як же він створиться,коли та ж банда ліквідувала три роки тому ВККС,яка й має призначити суддів в новий суд...
Суцільна профанація.Бурудьба з олігархами,контрабандистами,ОПЗЖ,РПЦ...
Все з однаковими наслідками.
Ціль,-узурпація влади й контроль грошових потоків.Й у них все виходить🤷
якої пресслужби ?
якой-такой, звісно ж пресслужби ОАСК
увага, дата: 13.12.2022 року
http://oask.gov.ua/node/5360
Вони ще стібуться))
А щодо вимогам Конституції - якась шавка з Окружної не має права трактування Конституції України
Завдяки протягнутому коаліцією слуг-ригів, та інших колаборантів, закону, пліснява прилаштує вас до Конституційного суду. Зможете перегидити Конституці України, як захочете, чи як дерьмак-портнов звелить.
Той,хто радіє цій антиконституційній профанації,-ІДІОТ.
У квітні 2021 року Зеленський виконуючи свої конституційні повноваження вніс у Раду законопроєкт, яким ліквідовував одіозний та мега-скандальний вовчий ОАСК (Окружний адміністративний суд Києва). Цього вже в жорстко ультимативній формі вимагали наші західні партнери. І навіть усілякі білі пальтечка, які звично прислуговували Зеленському та його опі, почали бунтувати, бо їм грантодавці пообіцяли урізати харчування.
Ситуація тоді назріла й перезріла. Тож проєкт був поданий, як невідкладний. Щоб розуміти, що це означає - слово "невідкладний" тут має сприйматися й виконуватися буквально. У межах найближчих пленарних днів. І сталося чудо! Слуги Зеленського тупо послали свого шефа. А послати його вони можуть лише тоді, коли він сам їм про це спустить негласний наказ. Що отой проєкт був замилюванням очей, свідчила й поведінка суддів злочинного антисуду на чолі з очільником-Вовком. Ті зовсім не турбувалися.
Законопроєкт лежав би ще до кінця каденції Зеленського, якби не відбулося трьох подій. Спершу без зайвого розголосу назовні, але з ефектом цунамі в середині, примчала до Києва Вікторія Нуланд і щось дуже доступно й переконливо пояснила Єрмаку. Пояснювала вона йому й про небажаність його власної персони, але й про ряд інших фігурантів грубих папок у американських компетентних органах. Серед них фігурував і одіозний Павло Вовк. До речі, він і його зам та й інші вже виступають в ролі звинувачуваних в особливо важких злочинах.
Далі, оскільки жодних рухів не відбувалося, пішли й гласні, і приховані дії щодо деяких персонажів.
І раптом Рада ожила. Слуги, які півтора року рятували Вовка від звільнення, кинулися демонструвати "принциповість". От же ж нікчемна мерзота - доки під зад копняка не отримають, виконувати зобов'язання не стануть. Суд сьогодні оперативно ліквідували, набрали аж 310 голосів. От що Байден животворящий творить! До речі, ліквідувати ОАСК могли лише за такою процедурою, бо є пряма норма статті 125 Конституції: "Суд утворюється, реорганізовується і ліквідовується законом, проект якого вносить до Верховної Ради України Президент України після консультацій з Вищою радою правосуддя".
А тепер про проблеми. 1. Зеленський після приходу до влади руками того самого Вовка та ОАСКу заблокував роботу Вищої Ради Правосуддя. Вона й досі неповноважна. Тому і сам проєкт закону від Зеленського й сьогоднішнє голосування може виявитися фікцією. Бо як можна було провести консультацію з ВРП, якщо вона не діяла й не діє? Вовк може звернутися до КСУ, а там уже доформовується більшість під Зеленського на чолі з скандальною ватницею Совгирею. І таким чином процес може затягнутися на роки.
2. Якщо ОАСК таки дійсно ліквідують, то самих суддів не можна ні звільнити, ні притягнути до відповідальності, бо вони ж і далі частково недоторканні, а для їх притягнення потрібне рішення все тієї ж недіючої ВРП. А звільняти суддю під час воєнного стану заборонено... Отже, уся ця зграя злочинців не чинитиме правосуддя, але залишатиметься безкарною й отримуватиме астрономічні зарплати.
І на останок. На місці ОАСКу має бути створений новий Київський міський окружний адміністративний суд. От не знаю, чи ризикне Зеленський і туди протягнути Павла Вовка, бо за таке вже й сам може під санкції залетіти, але формуватимуть його з нуля й виключно за списками написаними на Банковій, адже створену при Порошенкові систему громадських рад доброчесності Зеленський зруйнував і продовжує добивати своїми законами. Тому, як і завжди, не поспішайте радіти, коли після чергового пенделя ця влада починає робити щось ніби корисне.