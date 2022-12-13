Решение Рады о ликвидации ОАСК не соответствует Конституции и требованиям военного времени, - комментарий пресс-службы суда

Решение Верховной Рады относительно ликвидации Окружного административного суда и образования Киевского городского окружного административного суда не отвечает положениям Конституции Украины, положениям процессуального законодательства и требованиям военного времени.

Об этом говорится в комментарии, обнародованном на сайте ОАСК, передает Цензор.НЕТ.

"Наибольший вред от такого решения ощутят украинцы, которые фактически будут лишены доступа к правосудию в то время, когда вся страна уже борется с внешним врагом - Российской Федерацией. Предполагается, что десятки тысяч дел, находящихся на сегодняшний день в производстве ОАСК, будут переданы сначала в Киевский окружной административный суд, а затем в Киевский городской окружной административный суд. И каждый раз рассмотрение дел будет начинаться сначала. В пояснительной записке к законопроекту говорится о том, что он разработан для обеспечения доступности правосудия, однако, на практике, это наоборот" , – убеждены в ОАСК.

Отмечается, что судьи и работники аппарата суда будут действовать в соответствии с предписаниями Конституции Украины и профильного законодательства, неукоснительно выполнять возложенные на них обязанности, как это происходило с первого дня работы суда в 2004 году.

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"Процент удовлетворенных исков, рассмотренных судьями Окружного административного суда города Киева, всегда был высоким и свидетельствовал лишь об одном – доверие граждан к суду. С начала года процент удовлетворения был на уровне 78-82%, а это значит, что каждые 8 из 10 исков суд рассмотрел в пользу истцов. И это главный показатель нашей ежедневной работы, которую пытаются остановить политически мотивированное решение", - убеждают в ОАСК.

Напомним, 17 июня 2022 года НАБУ и САП направили в суд дело по фактам совершения действий с целью заговора для захвата государственной власти, препятствования работе Высшей квалификационной комиссии судей, а также участию в преступной организации и злоупотреблении влиянием председателем и судьями Окружного административного суда г. Киева в сговоре с рядом других лиц. По этому делу "пленок Вовка" фигурируют, кроме председателя Окружного админсуда Киева Павла Вовка, еще десять человек, в частности, заместитель председателя ОАСК Евгений Аблов, судьи ОАСК Игорь Погребниченко, Игорь Качур, Богдан Санин, Алексей Огурцов, Владимир Келеберда, экс-руководитель Государственной судебной администрации Зеновой Холоднюк, а также два адвоката.

Фактически указанная организация принимала заказные решения в собственных интересах, а также в интересах политических и бизнес-кругов.

Законопроект о ликвидации ОАСК был подан в Раду президентом Владимиром Зеленским еще в апреле 2021 года как "неотложный". Через 1,5 года Госдеп США наложил санкции на главу ОАСК Павла Вовка.

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13 декабря Верховная Рада поддержала законопроект и ликвидировала Окружной административный суд Киева.