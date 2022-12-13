Порошенко о законопроекте по отбору судей КС: Это профанация, препятствующая членству Украины в ЕС
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал народных депутатов не поддерживать законопроект об отборе судей Конституционного Суда Украины, превращающий независимую процедуру в профанацию.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.
"Сегодня мы решаем вопрос нашего членства в Евросоюзе. И поэтому качество законопроектов должно быть абсолютно безупречным. Мы должны говорить не только о суверенитете, а о нашем будущем членстве в ЕС, куда стремятся 90% украинцев", – подчеркнул Порошенко.
"В 2020 году, два года назад, я вместе со своими коллегами зарегистрировал законопроект о принципах формирования Конституционного Суда. Он получил поддержку общественных организаций, он получил поддержку наших партнеров. И ключевое – он базировался на положительном опыте формирования Высшего антикоррупционного суда Украины", – напомнил пятый президент.
"Я горжусь тем, что Антикоррупционный суд был полностью сформирован, с решением ВККС, с решением Высшего совета правосудия, с проведением конкурсов, при участии Рады. И на сегодняшний день после его более чем трехлетнего функционирования – это суд, который вызывает наибольшее доверие, вместе с Верховным Судом", – констатировал Порошенко.
"Мы предложили тот же механизм. Вместо того, сейчас мы рискуем получить профанацию. Профанацию конкурсов, профанацию экспертов. И совещательный голос, который на сегодняшний день не приближает Украину к Европейскому Союзу", – предостерег Порошенко народных депутатов.
"Жаль. Я подчеркиваю, что мы должны вернуться к нашему законопроекту. Хотя бы рассматривать его как альтернативный. Дать возможность народным депутатам самим выбирать лучшую форму, а не ориентироваться только на безымянный офис. Я уверен в том, что это бы гарантированно привело к принятию законопроекта, который обеспечил бы движение в Европу", - отметил политик.
"За этот законопроект фракция "Европейская Солидарность" как за профанацию голосовать не будет", – подчеркнул Порошенко.
Пожалуйста, подождите...
В Пороха не було монобільшості! Мінімум 1/3 ригів,і 1/4 жулькиних.
З ким реформи робити?!
В зе є монозброд,і навіть конвертами не може все пропихнути!
226/4 = 56,5 депутанга! О как! То "десь 30" та афільовані до неї не приблизно 1/4?!
То хто бреше?! Навіть тут адепти пуйла "аби не Порошенко" брешуть!
Добре хоч вже агента "жму руку,обнимаю!" не піарять,як 3 роки поспіль!
Увесь склад Верховного суду сформований в час Порошенківської «реформи правосуддя» у 2018р., який ще досі на своїх посадах з того часу. Так що це Верховний суд Порошенка-Зеленського і Ко.
Суди та судді ніколи Пороху не підпорядковувались, не підкорялись, від нього не залежали та незаконних рішень на користь Пороха не виносили.
Коломойські медіа, гроші, всі ті ТСН, 'Слуга народа' та квартальні шоу з Г+Г безпосередньо привели Зе-Голобородька з кіна на реальну посаду преЗЕдента.
З чого почав Зе? - з незаконного судового рішення про дострокові перевибори Ради!
та інших судових рішень вже безпосередньо на користь Коломойського.
1) 60 000 000 грн - прощено борг МАУ
2) 1 326 000 000 грн - прощено борги Укртатнафи та Галичина
3) 476000000 грн - прощено податковий збір для МАУ
4) 12 560 000 ДОЛАРІВ Україна відшкодувала нафтогазовій компанії Коломойського у 2020 році з держ.бюджету.
5) 1 500 000 000 грн. - прощено Дніпроавіа
6) 350 000 000 грн. ЩОМІСЯЦЯ - дотація
з бюджету на феросплавні заводи Коломойського
7) Після приходу Зе до влади прибуток Укрнафти зменшився в 100 разів.
08 листопада 2021 Зеленський Суд скасував зобов'язання контрольованої олігархом Ігорем Коломойським компанії "Укрнафта" сплачувати до держбюджету податок на прибуток у розмірі 4,28 мільярда гривень.
08 жовтня 2021 Коломойський вивів мільярд гривень через фірми Зеленського. (Pandora Papers)
19 березня 2021 За підтримки Офісу Зеленського президента компанія Коломойського 'Енергоатом-Трейдінг' завдала Україні збитків на 2,4 мільярди гривень
6 серпня 2020 Мін'юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів з ПриватБанку
21 грудня 2017 Активи Коломойського заарештували в усьому світі