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Порошенко о законопроекте по отбору судей КС: Это профанация, препятствующая членству Украины в ЕС

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

порошенко

Петр Порошенко с трибуны Верховной Рады призвал народных депутатов не поддерживать законопроект об отборе судей Конституционного Суда Украины, превращающий независимую процедуру в профанацию.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу ЕС.

"Сегодня мы решаем вопрос нашего членства в Евросоюзе. И поэтому качество законопроектов должно быть абсолютно безупречным. Мы должны говорить не только о суверенитете, а о нашем будущем членстве в ЕС, куда стремятся  90% украинцев", – подчеркнул Порошенко.

"В 2020 году, два года назад, я вместе со своими коллегами зарегистрировал законопроект о принципах формирования Конституционного Суда. Он получил поддержку общественных организаций, он получил поддержку наших партнеров. И ключевое – он базировался на положительном опыте формирования Высшего антикоррупционного суда Украины", – напомнил пятый президент.

"Я горжусь тем, что Антикоррупционный суд был полностью сформирован, с решением ВККС, с решением Высшего совета правосудия, с проведением конкурсов, при участии Рады. И на сегодняшний день после его более чем трехлетнего функционирования – это суд, который вызывает наибольшее доверие, вместе с Верховным Судом", – констатировал Порошенко.

"Мы предложили тот же механизм. Вместо того, сейчас мы рискуем получить профанацию. Профанацию конкурсов, профанацию экспертов. И совещательный голос, который на сегодняшний день не приближает Украину к Европейскому Союзу", – предостерег Порошенко народных депутатов.

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"Жаль. Я подчеркиваю, что мы должны вернуться к нашему законопроекту. Хотя бы рассматривать его как альтернативный. Дать возможность народным депутатам самим выбирать лучшую форму, а не ориентироваться только на безымянный офис. Я уверен в том, что это бы гарантированно привело к принятию законопроекта, который обеспечил бы движение в Европу", - отметил политик.

"За этот законопроект фракция "Европейская Солидарность" как за профанацию голосовать не будет", – подчеркнул Порошенко.
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Топ комментарии
+24
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13.12.2022 19:28
+24
А им и не нужно в ЕС. Им сейчас позарз нужно зачистить политическую поляну, обеспечить невозможность вступления в ЕС, чтобы после войны сесть своими дупами на все денежные потоки, направленые на восстановления Украины. И пока у них все прекрасно получается.
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13.12.2022 19:36
+21
То для нормальних профанація, а татаров,єлдак,портнов і смірнов знають, що робити, щоб скрізь були їхні люди. Точно як змінювали Конституцію під овоща. Але, що поробиш, наріду 73% було видніше, вони дуже закохалися ще на Майдані в татарових, єлдаків і вовків.
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13.12.2022 19:30
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Так розмірковують з діагнозом "расєянін".
В Пороха не було монобільшості! Мінімум 1/3 ригів,і 1/4 жулькиних.
З ким реформи робити?!
В зе є монозброд,і навіть конвертами не може все пропихнути!
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13.12.2022 20:15 Ответить
Після виборів 2014 року була створена парламентська коаліція з Народного фронту, партії Порошенка (вже не згадаю як вона в черговий раз називалась), Батьківщини (десь 30 депутатів, а це ніяк не третина, так що не брешіть), Самопомочі та партії Ляшка. Батьківщина, Самопоміч та Ляшко вийшли з неї через рік на знак протесту проти зовнішньої та внутрішньої політики пана президента. Але залишилась, як він сам казав, потужна як ніколи коаліція його партії з народним фронтом. Яка ще більшість вам була потрібна?
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13.12.2022 20:31 Ответить
А скільки депутатів було у франкії Порошенка? Запитайте у Гугла, навіть сотні не було, а щоб приймати рішення у Верховній Раді - закони, потрібно 226 голосів. А ще призначення міністрів, особливо силового блоку. Не було голосів, бо Матьківщина, Шляшко і Самонемощ вийшли з коаліції і постійно ставили палки в колеса, перетворюючи Верховну Раду на посміховисько. У Зеленського тільки зі "слуг" є монобільшість у Верховній Раді, а ще на підтанцовці колишня ОПЗЖ і майбох Бені.
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13.12.2022 21:15 Ответить
Що ви, пане зебіл, гоните на Порошенка? Щоб створити армію з нуля йому коаліція була не потрібна. І Йулька не заважала. Щоб принести українцям свою віру та мову - теж без проблем. Створити широку антипутєнську коаліцію, провести 144 потужні реформи та звільнити 2/3 Домбацу - теж ніхто не заважав. А тут призначити якогось силового міністра, так нє? До речі якого? Гелетея не давали призначити чи Полторака, який свого часу посилав харківську мусорню з академії розганяти Майдан?
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13.12.2022 22:02 Ответить
за брехню - в спам
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13.12.2022 22:38 Ответить
Навіщо так брехати?! Все одно у зе другого не буде! Дуже багато крові українців на його руках,яки йому вірили!
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14.12.2022 12:49 Ответить
"1/4 жулькиних" написав приблизно,як пам'таю!
226/4 = 56,5 депутанга! О как! То "десь 30" та афільовані до неї не приблизно 1/4?!
То хто бреше?! Навіть тут адепти пуйла "аби не Порошенко" брешуть!
Добре хоч вже агента "жму руку,обнимаю!" не піарять,як 3 роки поспіль!
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14.12.2022 12:45 Ответить
Ну да. Ну да 56 та 30 це не майже вдвічі більше, а те саме. Ну вам мабуть все одно скільки платять - 50 цукерок чи 30...Мені вже стало соромно, як мою брехню ювелірною точністю вирахували Але добре, що навіть останній бот знає, що ніякої коаліції не було і хтось дійсно порушив Конституцію, не призначивши дострокові вибори за її відсутність
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14.12.2022 14:16 Ответить
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13.12.2022 19:28 Ответить
То для нормальних профанація, а татаров,єлдак,портнов і смірнов знають, що робити, щоб скрізь були їхні люди. Точно як змінювали Конституцію під овоща. Але, що поробиш, наріду 73% було видніше, вони дуже закохалися ще на Майдані в татарових, єлдаків і вовків.
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13.12.2022 19:30 Ответить
А що хіба секрет, що слуги народу є ворогами, які руйнують країну зсередини!
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13.12.2022 19:30 Ответить
Зелені це і потрібно щоб нас не взяли в ЄС, бо там велике крадівництво не пройде і внукам не хватіт.
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13.12.2022 19:32 Ответить
Мда...З такими реформами будемо іще 40 років крутитися в ополонці історії.
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13.12.2022 19:33 Ответить
та всі знають що там не влаштовує в цьому зезаконі.один ти відстав від велесоПЕДА голобородька.
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13.12.2022 19:51 Ответить
А им и не нужно в ЕС. Им сейчас позарз нужно зачистить политическую поляну, обеспечить невозможность вступления в ЕС, чтобы после войны сесть своими дупами на все денежные потоки, направленые на восстановления Украины. И пока у них все прекрасно получается.
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13.12.2022 19:36 Ответить
только хотел написать)))... а зачем им в ЕС?... им и здесь хорошо барахлится и внукам хватит ( за тем и перлись во власть... даже война не помеха... а как бы им "мать-радна" а нам - кому война..)
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13.12.2022 19:52 Ответить
Great minds think alike
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13.12.2022 19:54 Ответить
so yes )))
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13.12.2022 20:03 Ответить
Я не за скороспелых абсолютно. Но это не та война, что быстро закончится. Врядли они так просчитывают. И выборы не проводят во время войны. Много раз печатал---наш народ абсолютно профукал должность вице-президента в Конституции что бы было прописано. Задавили тему в давние времена. У кацапов тоже покончили с этой должностью кажись в 1993г. Кажись Руцкой им был. куй с ним конечно. Это всегда шанс резко сменить власть хоть как. Но всё поздно.
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13.12.2022 22:05 Ответить
А в Україні є Антикорупційний суд? І кого він засудив?
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13.12.2022 20:11 Ответить
феесбешний Гуренко, ти з українського інтернету запитуєш; а гугль в Україні функціонує, на відмінну від твоєї касапії.
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13.12.2022 21:19 Ответить
Схоже, перше що він в вкрав, твій мозок. Але ні, там нема чого красти.
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13.12.2022 20:28 Ответить
Плохо гавкаешь, зебобик, Дерьмак тебя пайки лишит.
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13.12.2022 20:36 Ответить
А де він вихволяв зелень?
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13.12.2022 21:18 Ответить
Після сотні обстрілів міст і заводів 24 лютого, про захопленння ворогм півдня, Харківської області, ЗАЕС і знищення Маріуполя про Іловайськ і соромно відкривати рота. А скільки "накрав" той, на якого ти бот гавкнув, то дав ссилку на рішення суду. Його немає і не може бути, бо то все брехня і російська пропаганда, яку гатили з двох боків "слуги" і кацапи і в них все було один в один, як з одного казана.
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13.12.2022 21:19 Ответить
В спам, *******
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13.12.2022 21:45 Ответить
Так саме краще-профанація не профанація,поганий закон не поганий-а ЄС голосувати не буде.Потім питання у людей-хто ж це зробив?Якщо хороший-то ЄС -та ми ж не були проти.Якщо поганий закон-так ми ж за нього не голосували.Позиція для законотворців,та ще й без профанацій всяких-суперова.І я не я,і хата не моя.Безхребетність.Хоча все як завжди...
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13.12.2022 20:22 Ответить
Мабуть Порошенко забув як Верховний суд подарував Каломойському мільярди грн
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14.12.2022 01:17 Ответить
Верховний суд Зеленьского - так, дарував Коломойскому мільярди
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14.12.2022 04:04 Ответить
Не лише дарував мільярди державних коштів. Нещодавно у Верховному суді виявили ворожого агента львова з московицьким паспортом.
Увесь склад Верховного суду сформований в час Порошенківської «реформи правосуддя» у 2018р., який ще досі на своїх посадах з того часу. Так що це Верховний суд Порошенка-Зеленського і Ко.
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14.12.2022 15:26 Ответить
Коломойского Порох викинув з влади - тому в них непримиренний конфлікт, і коломойські медіа й досі з кремлем проти Пороха на кшталт 'мінські угоди погані' та ін.
Суди та судді ніколи Пороху не підпорядковувались, не підкорялись, від нього не залежали та незаконних рішень на користь Пороха не виносили.

Коломойські медіа, гроші, всі ті ТСН, 'Слуга народа' та квартальні шоу з Г+Г безпосередньо привели Зе-Голобородька з кіна на реальну посаду преЗЕдента.
З чого почав Зе? - з незаконного судового рішення про дострокові перевибори Ради!
та інших судових рішень вже безпосередньо на користь Коломойського.
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15.12.2022 01:28 Ответить
"вдячність" Зе до Коломойського за посаду преЗеZe (2019-2020)

1) 60 000 000 грн - прощено борг МАУ

2) 1 326 000 000 грн - прощено борги Укртатнафи та Галичина

3) 476000000 грн - прощено податковий збір для МАУ

4) 12 560 000 ДОЛАРІВ Україна відшкодувала нафтогазовій компанії Коломойського у 2020 році з держ.бюджету.

5) 1 500 000 000 грн. - прощено Дніпроавіа

6) 350 000 000 грн. ЩОМІСЯЦЯ - дотація
з бюджету на феросплавні заводи Коломойського

7) Після приходу Зе до влади прибуток Укрнафти зменшився в 100 разів.
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15.12.2022 06:53 Ответить
16 липня 2022 Зеленський Суд списав борг у 4,3 мільярда гривень компанії Коломойського перед «ПриватБанком»

08 листопада 2021 Зеленський Суд скасував зобов'язання контрольованої олігархом Ігорем Коломойським компанії "Укрнафта" сплачувати до держбюджету податок на прибуток у розмірі 4,28 мільярда гривень.

08 жовтня 2021 Коломойський вивів мільярд гривень через фірми Зеленського. (Pandora Papers)

19 березня 2021 За підтримки Офісу Зеленського президента компанія Коломойського 'Енергоатом-Трейдінг' завдала Україні збитків на 2,4 мільярди гривень

6 серпня 2020 Мін'юст США звинуватив Коломойського у відмиванні мільярдів доларів з ПриватБанку
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15.12.2022 06:41 Ответить
Де перебував Коломойський за Пороха та коли повернувся в Україну?

21 грудня 2017 Активи Коломойського заарештували в усьому світі
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15.12.2022 06:43 Ответить
 
 