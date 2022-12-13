Рада с помощью голосов депутатов от бывшей ОПЗЖ приняла закон о реформе градостроительства, ослабляющий контроль над застройщиками
Новости Цензор.НЕТ Политика Украины
Верховная Рада приняла в целом законопроект 5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности.
По информации нардепа Ярослава Железняка, законопроект в целом поддержали 228 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.
Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обнародовал снимок результатов голосования.
Напомним, на бюрократическом уровне законопроект подвергли критике в Главном юридическом управлении Верховной Рады. Парламентские юристы прямо указали, что "положения законопроекта не согласуются с нормами Конституции и законов Украины".
В Ассоциации городов Украины (АГУ) выступили категорически против законопроекта 5655 об изменении системы градостроительства. Главы украинских городов, сел и поселков уверены, что он ведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местные власти возможности влиять на незаконные застройки, приведет к возмещению самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижение децентрализации.
Национальное агентство по предотвращению коррупции разобрало риски в новой версии 5655.
Мэры украинских городов просили народных депутатов доработать документ с участием общественности и местных властей.
Пожалуйста, подождите...
можна знову грабіть....
Тому що згідно 5655 відповідальність за дотримання стандартів покладаються на забудовника. Тобто забудовник сам вирішує відповідає будівля нормам чи ні.
Тому очікуйте людяшники з усіма можливими порушеннями тепер по всій Україні
Питаня не потребує відповіді тут. Кожен дасть відповідь собі.
Вы блин, упоротые порохоботы, все никак не смиритесь, что некая зелень "внезапно" пришла к власти в стране. Но все никак не хотите честно себе ответить на вопрос, какого хрена это произошло. Легче назвать десятки миллионов украинцев, своих друзей и матерей, **********, чем понять, почему это все случилось.
1) Подоляк За даними ЗМІ, у 2015 році Подоляк міг вести переговори про співпрацю з представниками команди п'ятого президента Петра Порошенка: головою його Адміністрації Борисом Ложкіним та заступником голови фракції БПП Сергієм Березенком. Сам Подоляк це спростовує, хоча з Березенком та кількома іншими соратниками Порошенка він був у хороших стосунках[2].
2) Разумков 2015-2019 - директор та керівний партнер консалтингової компанії Ukrainian Politconsulting Group[17].
3) Ермак. На протяжении трех созывов (V, VI, VII) работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по вольной борьбе Эльбруса Тадеева. Президент общественной организации «Ассоциация предпринимателей города Киева»[12].
4) Татаров 2014 року, після втечі президента Януковича, звільнений із посади[11]. Під час роботи в МВС не обіймав посади, щодо яких здійснюються заходи з люстрації[12].
5) Портнов 9 октября 2014 суд признал недостоверной информацию о якобы причастности Портнова к участию в разворовывании земли и объектов недвижимости в Межигорье и легализации средств, обнародованную руководством Генеральной прокуратуры Украины в его адрес на пресс-конференции 20 мая и обязал Генеральную прокуратуру Украины в 10-дневный срок эту информацию публично опровергнуть[24].
6) Сивкович - вообще не понял к чему тут он. Как свалил 2013, так и свалил
И так? Половина из списка с 2014-го имела посредственное отношение к политике. Половина уже терла мутки с Порохом.
Так какие выводы я должен сделать из списка этих фамилий? Чем порох лучше или хуже зелени? Что в окружении одного одно дерьмо крутилось, что в окружении другого
скоро, після війни почнеться шалене будівництво
а це прибуткибільші чим торгівля наркотою та зброєю
тим більше легально
зелені роблять собі платформу для крадівництва
це означає що з влади вони йти не збираються
і моня піде на другий термін або не допустить виборів
>Я нарахував 220 за. Не малувато буде?!!
Дійсно. Може, там як у комп'ютері, є наступна сторінка?
Усі списки кандидатів у депутати формує олігархат через своїх партійних вождів.
Насправді, український народ повністю позбавлений виборчого права з формування органів державної влади, а самі вибори є профанацією.
Коллаборанты продолжают сеять коррупцию в нашей стране.
Прекрасный союз: Шуляк+Медведчук+Столар = коррупция.
Но.., ещё есть надежда, что преЗЕдент ветирует этот бред?"
іхсєбя вмєстєраком.
квартальна шобла гоп-стоп та їхнi ЗажОпп-побратими у своїй стихiї.
завжди працьовували стримуючі механізми.
і треба ж було такому статися, щоб під час війни (йшла з 2014 року) виборець надивившись "Сватів" та "Слугу народу" та наслухавшись масійчук та інше лайно - обрав БИКОВАТИХ ПОДОНКІВ , спочатку ПРЕЗЕДЕНТОМ а потім і ДЕПУТАТАМИ!
Українська держава може не витримати це "правління" до виборів 2024 року.
хоча для "the"мародерів - війна це можливість КРАСТИ, КРАСТИ і ще раз КРАСТИ. як вчив їх янукович.
. СБУ потрібно терміново арештувати режисерів і продюсерів серіалів, разом із їх глядачами.
Я ще такої маячні не чув. Може ще армагедон, глобальне потепління, приліпете сюди?
Люди пишуть, що у тих злощасних псевдовиборах взяла участь меншість населення держави.
Мабуть хороша відмазка перекладати відповідальність за узурпацію влади прокремлівським олігархатом на телевізійні серіали.
ПІДЗЕМНІ ПАРКІНГИ ХОТІЛИ - ХРЄН ВАМ, БУДУТЬ РАДЯНСЬКІ ГАРАЖІ
БІЛЯ БАГАТОПОВЕРХІВОК, ТАМ І ХОВАТИСЯ СЛУГАМ УРОДІВ
Оці закони під будівельну мафію - свята упевненість, що:
- війна все спише,
- найбільш завзяті як Рома Ратушний не повернуться з фронту живими, - після війни тисячі людей будуть незаможними і їх можна буде скупити як картоплю оптом,
- єдиний телемарафон і ручні канали з &бальниками Медведчука забезпечать цензуру,
- західні партнери все ковтнуть і даватимуть бабки без звітів, бо ж «а шо такоє, ми вас захищаємо»,
- низка людей не повернеться з-за кордону, а тих, хто лишиться можна буде розводити як кошенят.
Чесно кажучи - ми уже таких розумних бачили і перебачили. Наприклад, у часи, коли помічник нардепа Єрмак ще купував коньяк і туалетний папір Тадєєву - регіонали і не таке приймали. Але відчуття огиди сьогодні стійко висить у повітрі. Бо таких цинічних ще не було. Невже, на нові порше не вистачає? *****, у часи, коли постійно збираєш як не на тачки, так на генератори для фронту.
PS. Раптом що, шашлики ніхто не забув. Як і зізнання, що людей не попередили за 4(!) місяці про велику війну, бо «боялись паніки і що всі втечуть» і «вапщє цілу добу не давали наказ про підрив шляхів/мостів, бо думали, що р₴с₴Яни люде і не будуть руйнувати все те, що було зроблене в рамках «великого будівництва». І плюс - за 9 місяців тисячі людей навчилися володіти зброєю і дуже злі. Дуже злі. Власне, не за хрущі і надприбутки Шуляк, Кубракова і Ко боремось. І не за мільярди на виборчу кампанію окремих борсуків із ОП.
Що не так?
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