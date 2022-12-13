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Новости Политика Украины
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ВР (28721) закон (3088) законопроект (3039) застройка (701) градостроительство (41) Гончаренко (516) Железняк Ярослав (337)

Рада с помощью голосов депутатов от бывшей ОПЗЖ приняла закон о реформе градостроительства, ослабляющий контроль над застройщиками

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

Верховная Рада приняла в целом законопроект 5655 о реформировании сферы градостроительной деятельности.

По информации нардепа Ярослава Железняка, законопроект в целом поддержали 228 народных депутатов, передает Цензор.НЕТ.

Нардеп "Европейской солидарности" Алексей Гончаренко обнародовал снимок результатов голосования.

Рада с помощью голосов депутатов от бывшей ОПЗЖ приняла закон о реформе градостроительства, ослабляющий контроль над застройщиками 01

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Напомним, на бюрократическом уровне законопроект подвергли критике в Главном юридическом управлении Верховной Рады. Парламентские юристы прямо указали, что "положения законопроекта не согласуются с нормами Конституции и законов Украины".

В Ассоциации городов Украины (АГУ) выступили категорически против законопроекта 5655 об изменении системы градостроительства. Главы украинских городов, сел и поселков уверены, что он ведет к монополизации строительного рынка, лишит общественность и местные власти возможности влиять на незаконные застройки, приведет к возмещению самовольным застройщикам из местного бюджета, нарушит права владельцев земельных участков и уничтожит достижение децентрализации.

Национальное агентство по предотвращению коррупции разобрало риски в новой версии 5655.

Мэры украинских городов просили народных депутатов доработать документ с участием общественности и местных властей.

Читайте также: 12 млн за незаконное строительство: в Раде показали суммы будущих высоких штрафов за нарушение. ИНФОГРАФИКА
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Топ комментарии
+37
Країну перетворюють на "Бантустан"-це й є діяльність "п'ятої колони",диверсія й пособництво агресору! Ідейна близькість "Слуг " й "ОПЗЖ" оформилась у спільну роботу у парламенті на користь ворога !
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13.12.2022 19:36
+28
Госпідарі й надалі продовжують госпідарювати...нажаль...
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13.12.2022 19:28
+24
73%ные жлобы, вас (и всю Украину, благодаря вам) будут трахать по-закону вашего боневтика и его фаворитов, которые втЭкли, но вовремя, геройски вернулись, со своим интересом
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13.12.2022 19:38
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Правила форума Совет форумчан
Госпідарі й надалі продовжують госпідарювати...нажаль...
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13.12.2022 19:28 Ответить
для ЗЄ-льоних війна та напівзварена мівіна вже закінчились,
можна знову грабіть....
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13.12.2022 22:46 Ответить
Можно подумать , что ОП , "слуги" и ОПЗЖОпники прекращали грабить и мародерить на крови , хоть на одно мгновение в первые дни войны вывозили миллионы , драгоценности 💎 ,ВСЕ ,что было награбленно ,непосильным трудом , вернувшись ГУМАНИТАРКУ подоспела хапали так , что не могли пристроить и она гнила в Запорожье , Резниченко ,Тимошенко ………
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14.12.2022 15:14 Ответить
Слава коррупции!!!
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13.12.2022 23:06 Ответить
Вдаримо "зеленю" по безквартирю!
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13.12.2022 19:29 Ответить
назву б йому правильну дали, чи як? закон імені Войцеховського, Еліта-центральний закон..
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13.12.2022 19:31 Ответить
ім.Комарницького
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13.12.2022 19:42 Ответить
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13.12.2022 19:32 Ответить
Щвондери роблять свою справу, а що не так?
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13.12.2022 19:32 Ответить
Країну перетворюють на "Бантустан"-це й є діяльність "п'ятої колони",диверсія й пособництво агресору! Ідейна близькість "Слуг " й "ОПЗЖ" оформилась у спільну роботу у парламенті на користь ворога !
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13.12.2022 19:36 Ответить
І ті і ті кончені підери
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13.12.2022 20:19 Ответить
Критика не на часі, дерибан на часі, між іншим, в що там з смотрящимі Одеси
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13.12.2022 20:23 Ответить
Із запізненням років на 30, якщо не більше. Незаконно збудоване навряд чи зноситимуть.
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13.12.2022 19:38 Ответить
ви про що? цей закон робить абсолютно все законним. Дозволяє забудовникам будувати будинки будь-якої поверховості з усіма можливими порушеннями пожежної безпеки наприклад.
Тому що згідно 5655 відповідальність за дотримання стандартів покладаються на забудовника. Тобто забудовник сам вирішує відповідає будівля нормам чи ні.

Тому очікуйте людяшники з усіма можливими порушеннями тепер по всій Україні
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13.12.2022 19:49 Ответить
А я вас скажу, що це добре. Місцева влада - це корупційний прошарок, який усувається. Житло стане доступнішим, його будівництво буде простішим. Порушення у висотності? Ну колись на вашому місті де ви живете був пустир, або ліс. Ви значит порушник з точки зору попередніх поколінь. Хай будують. Житло має бути дешевим і його має бути профіцит, тоді конкуренція і репутація все виправить.
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14.12.2022 04:42 Ответить
)))Гарний підсос,пане зеконтрацептиве)
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14.12.2022 08:43 Ответить
😀
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14.12.2022 15:16 Ответить
73%ные жлобы, вас (и всю Украину, благодаря вам) будут трахать по-закону вашего боневтика и его фаворитов, которые втЭкли, но вовремя, геройски вернулись, со своим интересом
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13.12.2022 19:38 Ответить
Не нажралось еще ублюдочные слуги избранного народа? А подавиться не боитесь, обезьяны ?
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13.12.2022 19:41 Ответить
Слуги урода.
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13.12.2022 20:08 Ответить
Зеленая падаль под шумок продолжает дерибанить страну.
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13.12.2022 20:01 Ответить
Она и не тормозила! Только ускорялась с 05.2019.
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13.12.2022 20:07 Ответить
Це все що їх турбує під час війни , прикро .Можно багато розповідати про свій патриотизм по центральних каналах телебачення ,але факт залишається фактом , люди будьте уважніше коли та кого ви обираєте в ВР. Зрештою всі депутати ( " народні " обранці ) повинні нести відповідальність пожитьєву за своє голосування і не тільки моральну.
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13.12.2022 20:04 Ответить
Ще залишились питаня "чому партїї заборонили,а депутанги залишились?".
Питаня не потребує відповіді тут. Кожен дасть відповідь собі.
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13.12.2022 20:05 Ответить
Ваш вопрос нуждается в уточнении. Вы про партию регионов?
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14.12.2022 15:34 Ответить
Партію регіонів, яку завів у парламент медведчук - той самий, який з коломойським привів до влади Ze.
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14.12.2022 15:49 Ответить
Тогда давайте немного проанализируем (чисто так, для умиления). В какой момент народ Украины стал своей грудью и потерял сотню героев на Майдане, чтобы разрушить вертикаль ворья и барыг в ВР? Кто имел полный мандат и доверие от населения на уничтожение регионалов, пока они были ослаблены и обезглавлены? Кто в этот момент посадил в кресло ген прокурора своего алканавта кума картавого, у которого сейчас еще хватает наглости в форме ЗСУ бегать видосики снимать? Кто не закрыл ни одного! регионала из ВР, ни одного! региаонала из областных советов!, ни одного смотрящего по областям, ни одного! руководителя из ментов, крышевавшего титушек? Кто не закрыл ни одно! кацапское СМИ на протяжении всей своей каденции?
Вы блин, упоротые порохоботы, все никак не смиритесь, что некая зелень "внезапно" пришла к власти в стране. Но все никак не хотите честно себе ответить на вопрос, какого хрена это произошло. Легче назвать десятки миллионов украинцев, своих друзей и матерей, **********, чем понять, почему это все случилось.
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14.12.2022 15:58 Ответить
дебіл з ботоферми рига подоляка, які нахєр порохоботи? Чи тобі нагадати чим займалися новиє ліца до 2019-го? подоляк, разумков, дєрьмак, татаров, портнов, сівкович та інші? Чи може це порошеко заважає пріZeденту позбавити депутатів забороненої опзже - мандатів?
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14.12.2022 17:18 Ответить
А давай попробуем
1) Подоляк За даними ЗМІ, у 2015 році Подоляк міг вести переговори про співпрацю з представниками команди п'ятого президента Петра Порошенка: головою його Адміністрації Борисом Ложкіним та заступником голови фракції БПП Сергієм Березенком. Сам Подоляк це спростовує, хоча з Березенком та кількома іншими соратниками Порошенка він був у хороших стосунках[2].
2) Разумков 2015-2019 - директор та керівний партнер консалтингової компанії Ukrainian Politconsulting Group[17].
3) Ермак. На протяжении трех созывов (V, VI, VII) работал помощником народного депутата Украины от Партии регионов олимпийского чемпиона и трёхкратного чемпиона мира по вольной борьбе Эльбруса Тадеева. Президент общественной организации «Ассоциация предпринимателей города Киева»[12].
4) Татаров 2014 року, після втечі президента Януковича, звільнений із посади[11]. Під час роботи в МВС не обіймав посади, щодо яких здійснюються заходи з люстрації[12].
5) Портнов 9 октября 2014 суд признал недостоверной информацию о якобы причастности Портнова к участию в разворовывании земли и объектов недвижимости в Межигорье и легализации средств, обнародованную руководством Генеральной прокуратуры Украины в его адрес на пресс-конференции 20 мая и обязал Генеральную прокуратуру Украины в 10-дневный срок эту информацию публично опровергнуть[24].
6) Сивкович - вообще не понял к чему тут он. Как свалил 2013, так и свалил

И так? Половина из списка с 2014-го имела посредственное отношение к политике. Половина уже терла мутки с Порохом.
Так какие выводы я должен сделать из списка этих фамилий? Чем порох лучше или хуже зелени? Что в окружении одного одно дерьмо крутилось, что в окружении другого
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14.12.2022 17:34 Ответить
і ще раз...
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13.12.2022 20:11 Ответить
Цей закон-це ганьба. Слуги народу знову бажають гроші красти, та ще і з ворогами народу злигалися. ОПЗ потрібно гнати з Верховної Ради, а не приймати з їхньою підтримкою ганебні закони. Рано ,чи пізно потрібно буде за все заплатити. Україна і Українці вже не ті. Всі бажають європейського життя, європейської відповідальності і європейського контролю за використанням державних коштів.
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13.12.2022 20:12 Ответить
називайте речі своїми іменами
скоро, після війни почнеться шалене будівництво
а це прибуткибільші чим торгівля наркотою та зброєю
тим більше легально
зелені роблять собі платформу для крадівництва
це означає що з влади вони йти не збираються
і моня піде на другий термін або не допустить виборів
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13.12.2022 20:30 Ответить
і досі гадять Україні
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13.12.2022 21:06 Ответить
Я нарахував 220 за. Не малувато буде?!!
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13.12.2022 22:43 Ответить
@Анат Ващ

>Я нарахував 220 за. Не малувато буде?!!

Дійсно. Може, там як у комп'ютері, є наступна сторінка?
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13.12.2022 23:25 Ответить
Ага. І там на ній партія типу ********.
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14.12.2022 00:14 Ответить
там ще 8 "позафракційних". Ну, штибу Стефанчука, Корнієнко, Юрченка, етс.
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14.12.2022 00:20 Ответить
Боже! Какие долбоёбы в гадюшнике под вывеской РАДА! *********, что выбрали этот хлам во власть - вы счастливы? Война, разруха, строительство бараков, убитая экономика... вы об этом мечтали?!
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13.12.2022 23:54 Ответить
Інших обрати неможливо при такій олігархічно-корупційній партійній виборчій системі.
Усі списки кандидатів у депутати формує олігархат через своїх партійних вождів.

Насправді, український народ повністю позбавлений виборчого права з формування органів державної влади, а самі вибори є профанацією.
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14.12.2022 00:51 Ответить
Коли в перший день перемоги віслюка буквально будуть рвати на шмаття в підворотні урядового кварталу, він і тоді не буде розуміти за що.
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14.12.2022 00:07 Ответить
Не будуть.
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14.12.2022 08:44 Ответить
Президента, в каденции которого Украина победила во многовековой войне кацапию, будут рвать в подворотне?)) Кто, вы? Вы там что, под грибами?
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14.12.2022 15:37 Ответить
Давай почнемо з того, що найбільша кількість зрадників України, якраз дорвалась до влади завдяки цьому зеленому виродку.
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14.12.2022 15:47 Ответить
я не топлю за зелень, я не презираю порохоботов (но это не точно). Я просто максимально пытаюсь донести. Что настоящие герои умирали на Майдане и умирают сейчас за нашу Независимость. За институт демократии!!! Не важно кто там у руля. Важна только сменяемость власти и реальная возможность влияния на нее
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14.12.2022 15:49 Ответить
Я голосував не за порошенко, а проти рашистского колаборанта - Ze. Який привів до владу відвертих покидьків: хламідію, дєрьмака, татарова, портнова, кірюху тімошенко, тіщенко, безуглу, куніцина та ще тисячі інших зашкварених мародерів, які навіть під час війни грабують державу. До речі, про який інститут демократії іде мова, коли із ефіру викидають канали що не симпатизують клоунам? Про яку демократію іде мова, коли викидають із крісла законообраного мера Чернігова? Про яку демократію іде мова, коли у кличка забрали повноваження, які передбачені щаконом?
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14.12.2022 15:54 Ответить
Вот и отлично. Власть чивакуни снесли ценой жизней. Власть пороха на выборах. Возможно без особого выбора, но уже путем голосования. Власть зелени тоже снесут также. Это и есть институт демократии, когда население может проанализировать действия власти с сделать свои выводы.
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14.12.2022 16:08 Ответить
Олексій Голобуцький: "строительная «реформа» Ленки Шуляк, а по сути малява сугубо в интересах застройщиков, набрала 228 голосов… а благодаря кому? Правильно, псевдо-нардепам из групп Столара и Медведчука.
Коллаборанты продолжают сеять коррупцию в нашей стране.
Прекрасный союз: Шуляк+Медведчук+Столар = коррупция.
Но.., ещё есть надежда, что преЗЕдент ветирует этот бред?"
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14.12.2022 00:17 Ответить
не ветирует --- фракция ..монако.. сделала одобрямс
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14.12.2022 14:14 Ответить
Сдєлалі іх сєбя вмєстє раком.
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14.12.2022 00:17 Ответить
Путч. Русский - *****: "Петиція про накладення вето на скандальний містогвалтівний закон набрала необхідні для розгляду президентом 25 тисяч підписів трошки більше ніж за годину".
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14.12.2022 00:26 Ответить
у "the"ка відповіть проста - КАКАЯ РАЗНІЦА!
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14.12.2022 11:48 Ответить
Як від тих щурів відбитися?
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14.12.2022 00:51 Ответить
Чи навпаки !
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14.12.2022 14:33 Ответить
як прийняли так і скасують, не та вже країна, щоб терпіти оцю шваль зеленопузу...ми з ними ще і не починали
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14.12.2022 04:28 Ответить
не на часі УЖЕ ПОДОБРАЛОСЬ и потребовало - действуйте, время пришло... власть, просравшая ракетные программы, решила просрать и Украину... а вот этого допустить нельзя... надо прекращать гнусавые видосики и закрытые заседания небритого подсвинка...
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14.12.2022 08:49 Ответить
Гра куями по головах українців продовжується!Шоу маст гоу он,панове!
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14.12.2022 08:49 Ответить
.

квартальна шобла гоп-стоп та їхнi ЗажОпп-побратими у своїй стихiї.
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14.12.2022 09:06 Ответить
Бенестан на месте Украины строится не смотря ни что...
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14.12.2022 11:22 Ответить
такох безмежної влади як у "the" не було ні в одного презедента України, бо
завжди працьовували стримуючі механізми.

і треба ж було такому статися, щоб під час війни (йшла з 2014 року) виборець надивившись "Сватів" та "Слугу народу" та наслухавшись масійчук та інше лайно - обрав БИКОВАТИХ ПОДОНКІВ , спочатку ПРЕЗЕДЕНТОМ а потім і ДЕПУТАТАМИ!

Українська держава може не витримати це "правління" до виборів 2024 року.

хоча для "the"мародерів - війна це можливість КРАСТИ, КРАСТИ і ще раз КРАСТИ. як вчив їх янукович.
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14.12.2022 11:58 Ответить
Два недолугих низькопробних серіали стали приводом і тригером узурпації вдади в Україні . СБУ потрібно терміново арештувати режисерів і продюсерів серіалів, разом із їх глядачами.
Я ще такої маячні не чув. Може ще армагедон, глобальне потепління, приліпете сюди?
Люди пишуть, що у тих злощасних псевдовиборах взяла участь меншість населення держави.
Мабуть хороша відмазка перекладати відповідальність за узурпацію влади прокремлівським олігархатом на телевізійні серіали.
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14.12.2022 15:45 Ответить
За самострой шраф буде 17 000 грн чи ні ?
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14.12.2022 12:47 Ответить
НУ ШО ЧАСИ ЯНУКОВОЩА ПОВЕРТАЄТЬСЯ
ПІДЗЕМНІ ПАРКІНГИ ХОТІЛИ - ХРЄН ВАМ, БУДУТЬ РАДЯНСЬКІ ГАРАЖІ
БІЛЯ БАГАТОПОВЕРХІВОК, ТАМ І ХОВАТИСЯ СЛУГАМ УРОДІВ
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14.12.2022 14:57 Ответить
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14.12.2022 14:58 Ответить
ШОУБІСИКИ

Оці закони під будівельну мафію - свята упевненість, що:
- війна все спише,
- найбільш завзяті як Рома Ратушний не повернуться з фронту живими, - після війни тисячі людей будуть незаможними і їх можна буде скупити як картоплю оптом,
- єдиний телемарафон і ручні канали з &бальниками Медведчука забезпечать цензуру,
- західні партнери все ковтнуть і даватимуть бабки без звітів, бо ж «а шо такоє, ми вас захищаємо»,
- низка людей не повернеться з-за кордону, а тих, хто лишиться можна буде розводити як кошенят.
Чесно кажучи - ми уже таких розумних бачили і перебачили. Наприклад, у часи, коли помічник нардепа Єрмак ще купував коньяк і туалетний папір Тадєєву - регіонали і не таке приймали. Але відчуття огиди сьогодні стійко висить у повітрі. Бо таких цинічних ще не було. Невже, на нові порше не вистачає? *****, у часи, коли постійно збираєш як не на тачки, так на генератори для фронту.
PS. Раптом що, шашлики ніхто не забув. Як і зізнання, що людей не попередили за 4(!) місяці про велику війну, бо «боялись паніки і що всі втечуть» і «вапщє цілу добу не давали наказ про підрив шляхів/мостів, бо думали, що р₴с₴Яни люде і не будуть руйнувати все те, що було зроблене в рамках «великого будівництва». І плюс - за 9 місяців тисячі людей навчилися володіти зброєю і дуже злі. Дуже злі. Власне, не за хрущі і надприбутки Шуляк, Кубракова і Ко боремось. І не за мільярди на виборчу кампанію окремих борсуків із ОП.
Що не так?
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14.12.2022 15:18 Ответить
"позбавить громадськість впливати на незаконні забудови " - ну не знаю..., у нас в городе (Чернигов) громадськість и так не впливає на незаконное строительство - мер что хочет то и воротит, а в свете того что у него свои застройщики, то понятно что он будет возмущаться (про других не знаю
)
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14.12.2022 15:35 Ответить
 
 