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В Украине налажено промышленное производство снарядов калибра 152 и 155 мм, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

снаряди

В Украине налажено промышленное производство снарядов калибра 152 и 155 мм.

Об этом сообщил секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Могу сказать, что налажено производство снарядов калибров 152 мм и 155 мм на наших предприятиях. Сейчас пойдет еще производство мин и других вещей. Речь идет на тысячи – это уже промышленный масштаб", - сказал Данилов.

Напоминаем, снаряды калибра 152 мм используются артиллерией советского образца, 155 мм – НАТОвского.

Смотрите также: "Подарки для оккупантов": Укроборонпром показал первые снаряды 152 мм. ФОТО
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Топ комментарии
+29
А нащо ви те виробництво згортали?

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13.12.2022 20:18
+26
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13.12.2022 20:16
+21
Так.Зупинили виробництво в 2019,щоб налагодити в 2022-му....
Це,щось,типу,з'явлення з зізнанням ?
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13.12.2022 20:25
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тсссс... стули *****
ну повинна ж бути якась таємниця... ну ё моё!!!!
хочеш ракет по заводам???? ***
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13.12.2022 20:09 Ответить
А пропіаритись?
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13.12.2022 20:17 Ответить
піарився б вже.... як заряджав ))))
он як Титянка Чорновол піариться ))))
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13.12.2022 20:20 Ответить
"Болтун - находка для шпиона!"
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13.12.2022 21:41 Ответить
А запали є,бо снаряди просто пустота,Бутусов якось згадував
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13.12.2022 21:47 Ответить
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13.12.2022 20:11 Ответить
А хіба ти вже жарений?
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13.12.2022 20:18 Ответить
Жарена двохголова гола курка на гербі расєї,а у нас-запечений півень в духовці🤣
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13.12.2022 20:55 Ответить
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13.12.2022 20:22 Ответить
Сподіваюся підприємства працюють 24/7.
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13.12.2022 20:13 Ответить
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13.12.2022 20:16 Ответить
Ну, шо тут казати. Зрадники вони і є зрадники.
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13.12.2022 20:24 Ответить
Ну, й нащо про це патякати? Ще б адреси виробничих потужностей інтерфаксу надав, щоб два рази не вставати, ну що за люди. Налогодили - молодці, то й виробляйте мовчки
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13.12.2022 20:17 Ответить
Чому я не вірю нікому з влади?Довіряю лише пану Залужному,Березовцю і Остіну.
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13.12.2022 20:17 Ответить
А нащо ви те виробництво згортали?

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13.12.2022 20:18 Ответить
ну як це навіщо? бо то ж Порох запускав-відкривав))) воно значить не таке...
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13.12.2022 20:22 Ответить
то було ручне виробництво - коли вирішили закупити конвейєр, то натрапили на якогось шахрая - той гроші взяв, а конвеєр так і не поставив (бо потрапив за грати по іншій справі)
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13.12.2022 20:36 Ответить
ручное это когда в гараже делают...а здесь станки импортные последней модификации ...автоматы...
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13.12.2022 21:55 Ответить
Чомусь масові зупинки військових конвеєрів сталися саме після вибору "мудрого" народу....
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13.12.2022 22:14 Ответить
Може я помиляюсь, то поправьте. Але чи 152 калібр це не калібр НАТО, а 155 для зброї радянського зразку? Якщо це так, то виготовляння снарядів 152 калібру без наявності стволів відповідного калібру чи було доречним? Адже НАТО нам тоді гармати не надавало. А від використання радянської зброї ми планували уйти.
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13.12.2022 22:06 Ответить
Тобто зараз, коли ми маємо багато натівських стволів, це досі є доречним а тоді коли їх не було , принаймні в такій кількості, це було недоречно?
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13.12.2022 22:12 Ответить
Ви би стали купляти програми, не маючи компьютера?
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14.12.2022 01:35 Ответить
Наоборот.
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13.12.2022 22:13 Ответить
Дякую.
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14.12.2022 01:34 Ответить
Помиляєтесь!
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14.12.2022 08:00 Ответить
Не відкрив, а пропіарився. Якщо хтось думає по іншому, то хай наведе дані щодо кількості вироблених при Порошенко снарядів і чи був укладений державний контракт на виготовлення сотень тисяч таких снарядів. Він не зміг виділити якихось десяток млн долл на організацію потужних виробничих ліній, а при тому, при його керівництві на складах України було знищено таких снарядів на мільярди долл. А ще неймовірна кількість снарядів до Градів та інших реактивних снарядів і ракет. Щоб виготовить таку їх кількість, потрібні десятеліття!
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14.12.2022 08:10 Ответить
Хай би Клоун так попіарився, щоб оборонні придприемсва на повну потужність працювали!
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14.12.2022 09:52 Ответить
Это такой "толстый" намек - "каждому чмобилизованному руське по снаряду в голову"?
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13.12.2022 20:19 Ответить
Та вы *******!Потом нам прилетает!
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13.12.2022 20:22 Ответить
Шансы на получение "Лады" стремительно возрастают.
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13.12.2022 20:24 Ответить
Так.Зупинили виробництво в 2019,щоб налагодити в 2022-му....
Це,щось,типу,з'явлення з зізнанням ?
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13.12.2022 20:25 Ответить
Маю великі сумніви, що якби не зупинили тоді, то воно б зараз було не розбомблене. А нинішнє місце виробництва - невідоме для ворога!
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13.12.2022 21:54 Ответить
Шо .. опять?
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13.12.2022 20:34 Ответить
Как-то на вид - 152-е толще 155-х. Не?
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13.12.2022 20:41 Ответить
superdexter sidorov

Таки да. В чужих руках всегда толще.
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13.12.2022 20:52 Ответить
Ну ну... Поподробнее можно? Я записываю (с)
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13.12.2022 20:45 Ответить
Таки да. В чужих руках всегда толще.
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13.12.2022 20:46 Ответить
Не НАЛАЖЕНО, а наконец то ВОЗОБНОВЛЕНО.
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13.12.2022 21:21 Ответить
155мм у нас не выпускались, поэтому налажено...
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13.12.2022 21:36 Ответить
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13.12.2022 21:47 Ответить
данилова не видно
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13.12.2022 21:48 Ответить
А разве это функция Данилова рассказывать, производство чего возобновлено?
Может еще и выложит свое фото на фоне проходной на завод?
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13.12.2022 23:02 Ответить
А с каких это пор в воюющей стране с ударами врага по предприятиям ВПК инфа про производство оружия и боеприпасов не является государственной тайной ? Зачем он трепется ?

Аналогичный вопрос и о восстановлении генерирующих мощностей электростанций и о многих других вопросах восстановления или наращивания стратегически значимого потенциала . . .
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13.12.2022 23:08 Ответить
152 мм- калибр советских артсистем .В сау ИСУ-152
снаряд "разрезной"- граната отдельно от гильзы.
По этому в САУ в бою добовляли ещё одного
"закидного". При стрельбе из копонира мех.вод.
заменял одного заряжающего.
155мм- калибр евростандартНАТО. Моноснаряд.
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13.12.2022 23:35 Ответить
Товарищ Данилов хватит ******* об этом, ты же секретарь РНБОУ, а не базарный дед. Скажите там этому имбициЛду, шо о таких вещах никто вслух не кукарекает.
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13.12.2022 23:58 Ответить
 
 