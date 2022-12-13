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В Украине налажено промышленное производство снарядов калибра 152 и 155 мм, - Данилов
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В Украине налажено промышленное производство снарядов калибра 152 и 155 мм.
Об этом сообщил секретарь Совета по национальной безопасности и обороне Украины Алексей Данилов, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.
"Могу сказать, что налажено производство снарядов калибров 152 мм и 155 мм на наших предприятиях. Сейчас пойдет еще производство мин и других вещей. Речь идет на тысячи – это уже промышленный масштаб", - сказал Данилов.
Напоминаем, снаряды калибра 152 мм используются артиллерией советского образца, 155 мм – НАТОвского.
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+29 Pawlo Kit
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показать весь комментарий13.12.2022 20:25
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ну повинна ж бути якась таємниця... ну ё моё!!!!
хочеш ракет по заводам???? ***
он як Титянка Чорновол піариться ))))
Це,щось,типу,з'явлення з зізнанням ?
Таки да. В чужих руках всегда толще.
Может еще и выложит свое фото на фоне проходной на завод?
Аналогичный вопрос и о восстановлении генерирующих мощностей электростанций и о многих других вопросах восстановления или наращивания стратегически значимого потенциала . . .
снаряд "разрезной"- граната отдельно от гильзы.
По этому в САУ в бою добовляли ещё одного
"закидного". При стрельбе из копонира мех.вод.
заменял одного заряжающего.
155мм- калибр евростандартНАТО. Моноснаряд.