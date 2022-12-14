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Новости Политика Украины
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ВР (28721) евроинтеграция (2116) закон (3088) членство в ЕС (774) Кондратюк_Елена (79)

Верховная Рада приняла все законы, необходимые для начала переговоров о вступлении Украины в ЕС, – вице-спикер Кондратюк

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

єс,євросоюз

Верховная Рада Украины выполнила свои обязательства и обещание до конца года принять евроинтеграционные законы, содержащиеся в семи основных рекомендациях Еврокомиссии Украины как стране-кандидату на вступление в ЕС.

Об этом по итогам заседания 13 декабря отметила заместитель председателя парламента Елена Кондратюк, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на сайт Рады.

"Сегодня мы приняли три ключевых евроинтеграционных закона о медиа, прозрачную процедуру назначения судей Конституционного суда и о национальных меньшинствах (сообществе).

Таким образом, мы открыли путь к началу переговоров о полноправном вступлении Украины в Европейский союз, которые могут начинаться уже с нового 2023 года", - подчеркнула вице-спикер.

Она отметила, что в сессионном зале был достигнут компромисс между разными фракциями и депутатскими группами практически по всем ключевым замечаниям и противоречивым моментам. В частности, из закона "О медиа" убрали "нехарактерные нормы, не имеющие отношения к директиве ЕС об аудиовизуальных услугах и касавшихся, в частности, избирательного процесса".

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"При этом мы осознаем, что принятый медийный закон не является константным, он еще будет меняться. Его реализация потребует предметного мониторинга, как медийных кругов в Украине, так и Еврокомиссией на практическое соответствие европейским ценностям свободы слова", - указала Кондратюк.

Напомним, Соглашение об ассоциации между Украиной и Европейским союзом вступило в силу 1 сентября 2017 года. Она способствовала безвизу с европейскими странами и упрощенной торговле с выходом на новый рынок. Соглашение также является основой сотрудничества между ЕС и Украиной и поддержки со стороны Евросоюза реформ в стране.

23 июня 2022 года Европейский совет предоставил Украине статус кандидата в члены ЕС. Теперь для начала переговоров о вступлении Украина должна выполнить ряд рекомендаций Еврокомиссии. В частности, они связаны с необходимостью реформирования в сферах борьбы с коррупцией, а также предотвращения и борьбы с организованной преступностью.
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Топ комментарии
+10
Акробат помер на батуті, але ще якийсь час радував публіку.
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13.12.2022 20:48
+9
А канали опозиції розблокували? Хрен нас туди візьмуть.
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13.12.2022 20:54
+9
Тада. От тільки, коли у ЄС ці закони розглянуть, то в них волосся дибки встане і у ЄС нас візьмуть потім дуже не скоро.

В мене така підозра, що це і є мета ЗЄ-влади - наприймати кучу всілякої відвертой фігні (а насправді закони, що узурпують всі гілки влади) з красивими назвами типу ми все виконали, а потім знов сісти на свого улюбленого коника "Чому ми досі не в ЄС та НАТО".
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13.12.2022 20:59
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Акробат помер на батуті, але ще якийсь час радував публіку.
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13.12.2022 20:48 Ответить
А канали опозиції розблокували? Хрен нас туди візьмуть.
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13.12.2022 20:54 Ответить
як у вас все просто. закони прийняли - приймайте в ЕС.
може тоді і закони про перемогу одразу прийміть.. покажемо путлеру, та й по всьому
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13.12.2022 20:55 Ответить
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13.12.2022 20:56 Ответить
Тада. От тільки, коли у ЄС ці закони розглянуть, то в них волосся дибки встане і у ЄС нас візьмуть потім дуже не скоро.

В мене така підозра, що це і є мета ЗЄ-влади - наприймати кучу всілякої відвертой фігні (а насправді закони, що узурпують всі гілки влади) з красивими назвами типу ми все виконали, а потім знов сісти на свого улюбленого коника "Чому ми досі не в ЄС та НАТО".
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13.12.2022 20:59 Ответить
раз трехсотий мабуть вже пишу - свого ***** по українські вікормлюєте!
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13.12.2022 22:30 Ответить
і це бачно без окулярів...
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13.12.2022 22:31 Ответить
Значиться, там якісь обдовбані групи енд фракції (ну нафта прям в голові) змиловистись там щось прийняти, коли весь народ для цього їх вибрав
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13.12.2022 21:00 Ответить
Ну если ЕС позволяет себе ссать в глаза, то это как бы их право.
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13.12.2022 21:02 Ответить
Хай ЄС визначить, чи прийняті, чи ні...
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13.12.2022 21:07 Ответить
Чудово...пан Шольц!, пан Шольц Вас кличуть)) Подивіться чи зроблено чи пороблено - Перетворення України на сильну європейську державу є передумовою для сильної Європи - Шольц
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13.12.2022 21:07 Ответить
Закон про медіа в тому числі?
Зелена пліснява доприймається.
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13.12.2022 21:14 Ответить
Если кто не понял, то вся их тактика тупо называть черное белым, а белое черным. Пока есть те, кто ведутся.
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13.12.2022 21:29 Ответить
Еще не утро подсчета цыплят
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13.12.2022 21:15 Ответить
Ні-ні, мухльовщики! У вас було завдання не просто закони приймати, а якісні закони, які убезпечують від узурпації влади і тотальної корупції. Тому не варто зеленій камарильї робити такі заяви ось так відразу, не дочекавшись висновків Венеційської комісії, які будуть наступного тижня. І не вато цій зелені думати, що ті, хто мають великі гроші (Захід) не мають мізків. До речі, багаті не *******, дуже не *******, коли ті, хто живе за їх рахунок вважають їх лохами.
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13.12.2022 21:47 Ответить
По-перше: всі не все не вам вирішувати По-друге: вас ще будуть оціновати як ви виконуєте те що наприймали
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13.12.2022 23:42 Ответить
Кишеньковий КС це для вступу в ЄС?
Неконтрольовані забудовники це теж для ЄС?
Контрольовані ЗМІ теж в ЄС?
падли зелені
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14.12.2022 00:10 Ответить
 
 