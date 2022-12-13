Санкции СНБО вводятся не против церкви, а только против отдельных лиц в рясах, - Данилов
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Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что санкции СНБО применяются не к УПЦ МП, а лишь к отдельным сотрудничающим с государством-агрессором лицам.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"Я не считаю, что мы боремся с церковью. Есть отдельные лица, к которым есть определенные претензии в СБУ, и в отношении этих людей вводятся санкции. А то, что у них есть какой-то сан, где-то работают, нам безразлично, если речь идет о национальной безопасности. Нам не важно, в рясе или в костюме от BRIONI, или еще в чем-то человек. Мы на это не обращаем внимание, если речь идет о нацбезопасности. Все, кто работает с оккупантом, кто имеет отношение к рф - они все должны отвечать по законам нашей страны", - отметил Данилов.
Глава СНБО уточнил, что санкции не вводят против тех или иных институтов, а против персон, непосредственно имеющих контакты с РФ.
"Вы знаете этого Гундяева, он на России правит, и если вы с ним общаетесь во время войны, то у меня вопрос. Если человек отправляет убивать наших граждан, то о чем с ним можно общаться, о чем договариваться?" - сказал Данилов, подчеркнув еще раз, что если человек имеет контакт с теми, кто принес войну в Украину, то он будет отвечать по украинским законам.
Напоминаем, СНБО ввела санкции против некоторых представителей УПЦ МП.
Пожалуйста, подождите...
)))
такие уточнения как-то напрягают...
Вашому хамеліонству.
чи ми всі не так догнали і вже деокупація відміняється?
чи то може деокупація церкви - то вже не мінус все московське??
Я зараз це місто зневажаю як свого часу Донецьк, дніпровці хай не ображаються, але після Донецька це місто найбільше збитків і проблем принесло Україні і з нього багато кончених людей по яким шибениця плаче. Після Донецька Дніпро найбільше сепарне облмісто в Україні, Харків у зрівняні з Дніпром це патріотичний Львів.
В тебе там є фанати Зе клоуна і кацапського патріархату, тож не попустись і думай головою.
Харків патріотично місто, пісня про ***** не дарма вийшла з Харкова, тому не сери тут
своїми вумними коментами, чи ти по Коломойському нерівно дихаєш, Дніпро нажаль це
ще і зараз совок.
Коли будуть припинені служіння в церквах РПЦвУ - туди перестануть ходить прихожани Перестануть ходить прихожани - не нестимуть гроші Не нестимуть гроші - попи просто повтікають або "перефарбуються" Бо нема більших безбожників ніж священники (будь-якої релігії - бо вони прекрасно снають що "лапшу людям на вужа вішають")
https://www.youtube.com/watch?v=TvB2Qa50R5U