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Данилов (1053) санкции (10610) СНБО (4373) УПЦ МП (1456)

Санкции СНБО вводятся не против церкви, а только против отдельных лиц в рясах, - Данилов

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины Война в Украине

кирилл,новинский,онуфрий

Секретарь СНБО Алексей Данилов отмечает, что санкции СНБО применяются не к УПЦ МП, а лишь к отдельным сотрудничающим с государством-агрессором лицам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Я не считаю, что мы боремся с церковью. Есть отдельные лица, к которым есть определенные претензии в СБУ, и в отношении этих людей вводятся санкции. А то, что у них есть какой-то сан, где-то работают, нам безразлично, если речь идет о национальной безопасности. Нам не важно, в рясе или в костюме от BRIONI, или еще в чем-то человек. Мы на это не обращаем внимание, если речь идет о нацбезопасности. Все, кто работает с оккупантом, кто имеет отношение к рф - они все должны отвечать по законам нашей страны", - отметил Данилов.

Глава СНБО уточнил, что санкции не вводят против тех или иных институтов, а против персон, непосредственно имеющих контакты с РФ.

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"Вы знаете этого Гундяева, он на России правит, и если вы с ним общаетесь во время войны, то у меня вопрос. Если человек отправляет убивать наших граждан, то о чем с ним можно общаться, о чем договариваться?" - сказал Данилов, подчеркнув еще раз, что если человек имеет контакт с теми, кто принес войну в Украину, то он будет отвечать по украинским законам.

Напоминаем, СНБО ввела санкции против некоторых представителей УПЦ МП.
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Топ комментарии
+24
Зелені, ОПЖЗ, УПЦ МП, ОПа це одна і та сама свора покидьків. Крапка, питання можна закривати.
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13.12.2022 22:30
+23
Рпц-це не церква а філія фсб-а в кожного попа підрясою пагони...
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13.12.2022 22:18
+21
Приехали . Так что , запрета не будет ? Добро пожаловать новым резидентам фсб , вместо погоревших .
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13.12.2022 22:20
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Рпц-це не церква а філія фсб-а в кожного попа підрясою пагони...
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13.12.2022 22:18 Ответить
Приехали . Так что , запрета не будет ? Добро пожаловать новым резидентам фсб , вместо погоревших .
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13.12.2022 22:20 Ответить
Мы воюем не с Первой Петушармией Мира, а с отдельными особами в военной форме
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13.12.2022 22:21 Ответить
Якщо висадити в повітря збіговисько у рясах, то будуть рясні опади...
)))
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13.12.2022 22:24 Ответить
Зелені, ОПЖЗ, УПЦ МП, ОПа це одна і та сама свора покидьків. Крапка, питання можна закривати.
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13.12.2022 22:30 Ответить
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14.12.2022 00:00 Ответить
Що хотів саме?
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14.12.2022 15:08 Ответить
ооо начинается...
такие уточнения как-то напрягают...
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13.12.2022 22:31 Ответить
Да, да, но таки нет. Все как всегда.
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13.12.2022 22:33 Ответить
все в них через дупу..часткове
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13.12.2022 22:44 Ответить
Здулись Ви, пане Данілов! Одягайте чорну сорочку, якщо чиста. ОПЗЖ у рясах аплодує
Вашому хамеліонству.
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13.12.2022 22:50 Ответить
А как всё хорошо начиналось... Запретите этот филиал фсб полностью, как религиозную организацию террористического государства. К чему эти мягкие полумеры против некоторых попов? Зачем давать этому мощнейшему дрг в тылу работать против нас?
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13.12.2022 22:57 Ответить
ты кого тут церковью назвал?!! сборище КГБшных попов маасковскава петухата?! так они к истинной церкви христианской имеют такое же отношение как гундяй к правде и милосердию. выряженные жрецы, агентура кремля
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13.12.2022 23:16 Ответить
Особи в рясах і є основна складова 5 колони- РПЦ.
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13.12.2022 23:22 Ответить
Це була чергова профанація від зелені. Ні хвилини не сумнівався, що потвори з РПЦ у безпеці.
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13.12.2022 23:26 Ответить
Нікого не цікавить, що думає наймит О.Данілов! ЄАнтиукраїнська організація, є закон про боротьбу з оккупантом, тому приватне бачення громадянина О.Данілова мусить бути сховане в далеку шуфляду, виконуватися норми Закону стосовно ворогів України.
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13.12.2022 23:28 Ответить
Ряса чомусь дуже нагадуэ жиноче плаття. Попыв ловлять на одностатевих стосунках регулярно. Савпадение?
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13.12.2022 23:29 Ответить
Тогда мужских платьев не было.
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14.12.2022 00:08 Ответить
I zakoniv pro ******* teroryst tezh ne bulo
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14.12.2022 06:35 Ответить
Як завжди : крок вперед, а потім 10 кроків назад! Якась труслива тактика проти ворога , який є головним і готував цю війну з самого початку незалежності України. яку ніколи не сприймав тоді, не сприймає зараз і НЕ буде сприймати в майбутньому !
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13.12.2022 23:47 Ответить
Они для них не враг, так как им нечего делить.
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14.12.2022 00:09 Ответить
по вєтєрінару, не проти расіі, а проти сідарава, іванова, пєтрова.
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14.12.2022 00:22 Ответить
тю! так Зе ж раніше вже оголосив про повну деокупацію церкви!
чи ми всі не так догнали і вже деокупація відміняється?

чи то може деокупація церкви - то вже не мінус все московське??
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14.12.2022 00:25 Ответить
нова хуцпа від блаЗЄнських... А що, хохлята, терпіти вам блаЗЄнських ще років з 10. Це вам не донецькі, яких можна було хоч зі скрипом, але змінити. Ці сидітимуть у владі стільки, скільки захочуть.
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14.12.2022 00:25 Ответить
Це дніпровські.
Я зараз це місто зневажаю як свого часу Донецьк, дніпровці хай не ображаються, але після Донецька це місто найбільше збитків і проблем принесло Україні і з нього багато кончених людей по яким шибениця плаче. Після Донецька Дніпро найбільше сепарне облмісто в Україні, Харків у зрівняні з Дніпром це патріотичний Львів.
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14.12.2022 01:02 Ответить
Всі зкацаплені міста однакові, їм пох на Україну, українську мову та культуру, їм потрібна яка різниця але кацапською та щоб гроші платили і отримувати всі блага цивілізації які може надати країна котру вони так зневажають, тому, що Харків, що Донецьк, що Дніпро, що Одеса - одна кацапо-малороська хрінь.
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14.12.2022 10:01 Ответить
А може місто в якому ти живеш кацапська хрінь ?
В тебе там є фанати Зе клоуна і кацапського патріархату, тож не попустись і думай головою.
Харків патріотично місто, пісня про ***** не дарма вийшла з Харкова, тому не сери тут
своїми вумними коментами, чи ти по Коломойському нерівно дихаєш, Дніпро нажаль це
ще і зараз совок.
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14.12.2022 14:46 Ответить
Я не вважаю, що ми боремося з церквою - український народ теж "зелену " владу в Україні вважає прорашистською .через те.що ця влада не бореться із церквою.котра благословляє рашистських вбивць українського народу.
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14.12.2022 00:34 Ответить
Якщо кожна ОБЛАСНА РАДА прийме рішення про заборону упц мп на території своєї області. то московська церква із своїми філіалами на території України САМОЛІКВІДУЄТЬСЯ. і ні оп. ні уряд. ні парламент. ні президент не зможуть на це вплинути. Це самий оптимальніший і найшвидший варіант. при тому. що є вже області. які таким чином заборонили діяльність московських храмів на обласному рівні.
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14.12.2022 00:52 Ответить
Все правильно! У нас є поняття "самоуправління громад" А найбільш ефектний удар по церковних підрозділах - удар по гаманцю" Хтось з діячів періоду Реформації сказав: "Найболючіше місце попа - його гаманець! Ударте його по гаманцю - і він закричить від болю!"
Коли будуть припинені служіння в церквах РПЦвУ - туди перестануть ходить прихожани Перестануть ходить прихожани - не нестимуть гроші Не нестимуть гроші - попи просто повтікають або "перефарбуються" Бо нема більших безбожників ніж священники (будь-якої релігії - бо вони прекрасно снають що "лапшу людям на вужа вішають")
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14.12.2022 05:24 Ответить
А що ви хочете,як це бидло навіть відосіки постить. Якби висмикнули парочку та дали років по десять за диверсійну діяльність-як рукою б зняло,бо всі вони сцикуни. Але немає політичної волі.
https://www.youtube.com/watch?v=TvB2Qa50R5U
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14.12.2022 02:20 Ответить
Треба санкції вводити навіть проти тих попів, які під час молитви упоминають гундяєва. Бо таке упоминання - прославлення цього негідника, а значить і підтримка його дій.
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14.12.2022 03:48 Ответить
І не має значення, якщо вони роблять це у відповідності до якогось свого "церковного правила". Хто якимсь чином прославляє попа-ворога, то й самі вороги.
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14.12.2022 04:04 Ответить
це напівзаходи, треба РНБО законодавчо заборонити вживати березовий сік
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14.12.2022 04:57 Ответить
skorishe by yih vypylyaly i postavyly katolitsizm, shob rasha ne kontrolyuvala katolykiv.
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14.12.2022 06:31 Ответить
Санкции - это значит лишили премиальных и выразили озабоченность. Убивать украинцев , в нарушение всех канонов, насиловать, грабить, пытать - это идеология РПЦ - УПЦ. Своими действиями Украина в лице президента одобряет эти действия. Нельзя удалить опухоль не проведя операцию. УПЦ - передовой отряд рашистов - это страшнее атомной бомбы, превращает в существ ,, русского мира ,, ( ходячих трупов)
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14.12.2022 07:17 Ответить
Наскільки я знаю, санкції можуть бути різними, в відповідності до міри зла й проступків. В тому числі й кримінальна відповідальність теж санкції. Хоча може помиляюсь.
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14.12.2022 09:03 Ответить
Місцеві громади, військові адміністрації і держава зобов'язані вилучити (у нас військовий час і це законно) всі храми, монастирі, учбові заклади, господарські споруди, майно колаборантської, прокремлівської, антиукраїнської УПЦ МП для потреб БІЖЕНЦІВ, ПОРАНЕНИХ, ВІЙСЬКОВИХ І ПРОСТИХ ГРОМАДЯН!!! Там можна організовувати ЦЕНТРИ НЕЗЛАМНОСТІ!!!
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14.12.2022 07:35 Ответить
З'їли? Тепер церква буде Zeцерква. Вона хороша, а те що там були матеріали, антиукраїнські попи, незрозумілі люде (де вони та хто, до речі), та то нарачасікакаяразніця.
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14.12.2022 07:46 Ответить
 
 