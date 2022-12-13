Ермак, Резников и Залужный обсудили с Салливаном, Остином и Милли продолжение поддержки Украины
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В рамках постоянного диалога руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.
К разговору также присоединились министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный с украинской стороны и министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли с американской.
Представители Украины проинформировали собеседников об актуальной ситуации на фронте и мерах, предпринимаемых для противодействия российскому агрессору.
Стороны рассмотрели вопрос продления безопасности, экономической и гуманитарной поддержки Украины, отметили важность усиления защиты объектов критической инфраструктуры.
Отдельно собеседники уделили внимание путям достижения справедливого мира в Украине, который был бы основан на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе ООН и предусматривал привлечение государства-агрессора к ответственности.
Руководитель Офиса президента Украины поблагодарил США, президента Джозефа Байдена, обе палаты Конгресса и все американское общество за поддержку нашей страны и неоценимый вклад в защиту ценностей свободы и демократии в Европе и всем мире.
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ЗЕЛЕНИЙ 3.14ДАР оточив себе орками !!!
Коли вже нація почне обирати до влади українців ???
Хиба вам досі мало висмоктаної у вас крові жидоорками ???
Шо ця ***** робить на таких переговорах?
- Головнокомандувач ЗСУ,
- Міністр оборони України
...
і якась цивільна **** з канцелярії преЗЄдента, яка типу всім всюди рулить.
ви нє понялі, не той що стріляє, чи той що вибухвку нюхає, о той що паронірує преЗЕка
ОПа преЗЕка по ЗЄльоному законодавству- це - патронатна служба, ну типа СОБЕСа
Загадка від одного зайвого держслужбовця?!😎
Законодавством йому повноважень не делеговано на таку зовнішньополітичну діяльність, а тим більше, під час дії ВОЄННОГО СТАНУ і НЕПЕРЕДБАЧЕНО !!
Резніков такого запрошеного теж не мав права брати на переговори!!!
Кловуни перекліпают!!‼️💯😡😠🤬⚔️🇺🇦❤️⚔️🇺🇦🤷♂️🤔