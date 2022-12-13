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Новости Война в Украине Агрессия России против Украины Война
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Резников (1167) Залужный (528) Ермак Андрей (1185) Салливан Джейк (177) Милли (116)

Ермак, Резников и Залужный обсудили с Салливаном, Остином и Милли продолжение поддержки Украины

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

В рамках постоянного диалога руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

К разговору также присоединились министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный с украинской стороны и министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли с американской.

Представители Украины проинформировали собеседников об актуальной ситуации на фронте и мерах, предпринимаемых для противодействия российскому агрессору.

Стороны рассмотрели вопрос продления безопасности, экономической и гуманитарной поддержки Украины, отметили важность усиления защиты объектов критической инфраструктуры.

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Отдельно собеседники уделили внимание путям достижения справедливого мира в Украине, который был бы основан на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе ООН и предусматривал привлечение государства-агрессора к ответственности.

Руководитель Офиса президента Украины поблагодарил США, президента Джозефа Байдена, обе палаты Конгресса и все американское общество за поддержку нашей страны и неоценимый вклад в защиту ценностей свободы и демократии в Европе и всем мире.

Ермак, Резников и Залужный обсудили с Салливаном, Остином и Милли продолжение поддержки Украины 01
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Топ комментарии
+25
Сидять:
- Головнокомандувач ЗСУ,
- Міністр оборони України
...
і якась цивільна **** з канцелярії преЗЄдента, яка типу всім всюди рулить.
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13.12.2022 22:23
+24
Знов Эрмака всунули...

Шо ця ***** робить на таких переговорах?
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13.12.2022 22:21
+18
Не буду писати що там був хтось зайвий-хоча це був Єрмак...
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13.12.2022 22:22
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Правила форума Совет форумчан
У вас на фірмі теж завгосп на з'їзді акціонерів рулить?
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13.12.2022 22:20 Ответить
Це все рівно що фсб було присутнє
ЗЕЛЕНИЙ 3.14ДАР оточив себе орками !!!

Коли вже нація почне обирати до влади українців ???
Хиба вам досі мало висмоктаної у вас крові жидоорками ???
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14.12.2022 06:24 Ответить
Знов Эрмака всунули...

Шо ця ***** робить на таких переговорах?
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13.12.2022 22:21 Ответить
Не буду писати що там був хтось зайвий-хоча це був Єрмак...
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13.12.2022 22:22 Ответить
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13.12.2022 22:23 Ответить
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13.12.2022 22:25 Ответить
Сидять:
- Головнокомандувач ЗСУ,
- Міністр оборони України
...
і якась цивільна **** з канцелярії преЗЄдента, яка типу всім всюди рулить.
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13.12.2022 22:23 Ответить
Навіть не державний службовець.
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13.12.2022 23:13 Ответить
берітє више, він - Патрон
ви нє понялі, не той що стріляє, чи той що вибухвку нюхає, о той що паронірує преЗЕка

ОПа преЗЕка по ЗЄльоному законодавству- це - патронатна служба, ну типа СОБЕСа
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13.12.2022 23:20 Ответить
Не пускають одного, то і просить Салівена про присутність. Колись звучав яскравий спіч Жванецького - Он был советником Рабиновича по национальной безопасности. А Салівену колись таки аукнеться така "доброта".
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13.12.2022 22:26 Ответить
єрьмак сидить як реальний президент, а ze боневтiка навiть не доспускають до перемовин. це ж йому не PR-шоу з суфлером.
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13.12.2022 22:29 Ответить
Це тільки мене дерьмак нервує....ленінізм,коли служанка країною керує
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13.12.2022 22:31 Ответить
... Кухарки!...
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13.12.2022 22:40 Ответить
Якого х#я д'Єрмак туди впхав своє рило й хто дозволив!!!
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13.12.2022 22:42 Ответить
не понял! а чего арестовича не пригласили?
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13.12.2022 22:42 Ответить
йо*ане ЗЕлене шапіто - якій нах*р Єрмак??? це не просто вже набридло, це - якийсь дикий сюр, що цей москальский нацюцюрник пхне свою пику у всі державні справи, навіть у воєнку, де він навіть нігтя поламаного Залужного не коштує!! але з наполеглівістю віслюка ліЗЕ на шпальта новін, а ЗЕльц йому в цьому повністю допомагає, потвора штопана!
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13.12.2022 22:49 Ответить
Ермак уже верховный? Может пора заканчивать этот цирк.
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13.12.2022 22:56 Ответить
Його там і близько не було.
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13.12.2022 22:58 Ответить
Цирк на дроті! Єрмака на такі зустрічі навіть не запрошують-згадують тількі в пресі, що він там був присутній))) навіть якщо він там, то виключно для фото-потім виганяють.
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13.12.2022 22:57 Ответить
Саботаж ленд-лізу, США тягнуть час, долю ядерного арсеналу РФ вирішить світ https://www.youtube.com/watch?v=nrfg6IbfLKo
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13.12.2022 23:05 Ответить
руснявая гб-шная мразота илларионов? Ссылки на извержения обдолбыша Трумпа-младшенького у Вас не нашлось?
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13.12.2022 23:56 Ответить
Куди ж без крота...
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13.12.2022 23:24 Ответить
В цьому переліку фамілій хороших держслужбовців - дві зайві?!😎
Загадка від одного зайвого держслужбовця?!😎
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14.12.2022 00:04 Ответить
Єрмак, це той🙈, що з операцією України проти убивць-вагнерівців так оплошав з бульбофюлером⁉️⁉️😡😠🤬
Законодавством йому повноважень не делеговано на таку зовнішньополітичну діяльність, а тим більше, під час дії ВОЄННОГО СТАНУ і НЕПЕРЕДБАЧЕНО !!
Резніков такого запрошеного теж не мав права брати на переговори!!!
Кловуни перекліпают!!‼️💯😡😠🤬⚔️🇺🇦❤️⚔️🇺🇦🤷‍♂️🤔
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14.12.2022 00:24 Ответить
дЄрмак там на правах завгоспа олівці заточував 😁
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14.12.2022 00:56 Ответить
Что там делает фсбэшный завхоз Елдак??? может еще колю катлету пригласить???
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14.12.2022 08:55 Ответить
Еще Безуглой там не хватает.
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14.12.2022 10:36 Ответить
 
 