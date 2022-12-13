Ермак, Резников и Залужный обсудили с Салливаном, Остином и Милли продолжение поддержки Украины

В рамках постоянного диалога руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

К разговору также присоединились министр обороны Алексей Резников, Главнокомандующий Вооруженными Силами Валерий Залужный с украинской стороны и министр обороны Ллойд Остин и глава Объединенного комитета начальников штабов генерал Марк Милли с американской.

Представители Украины проинформировали собеседников об актуальной ситуации на фронте и мерах, предпринимаемых для противодействия российскому агрессору.

Стороны рассмотрели вопрос продления безопасности, экономической и гуманитарной поддержки Украины, отметили важность усиления защиты объектов критической инфраструктуры.

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Отдельно собеседники уделили внимание путям достижения справедливого мира в Украине, который был бы основан на фундаментальных принципах, закрепленных в Уставе ООН и предусматривал привлечение государства-агрессора к ответственности.

Руководитель Офиса президента Украины поблагодарил США, президента Джозефа Байдена, обе палаты Конгресса и все американское общество за поддержку нашей страны и неоценимый вклад в защиту ценностей свободы и демократии в Европе и всем мире.