Петиция о вето Президента на скандальный закон о реформе градостроительства за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев

Петиция создана 12 декабря 2022 года по наложению вето на законопроект (который был проголосован 13 декабря) N5655 - который приведет к хаотической застройке городов и уничтожению исторических памятников крупными застройщиками, за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные с сайта главы государства.

В записке к петиции отмечается: "В четверг 15 членов комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержали во втором чтении Законопроект №5655 о "реформировании сферы градостроительства". Теперь проект будет внесен в повестку дня Верховной Рады 13-14 декабря.

Новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строек фактически развязывают руки крупным застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки от органов местного самоуправления. Проверки строек и документации по этому проекту могут быть осуществлены частными фирмами, а роль главных архитекторов городов в этом процессе значительно ограничивается. Кроме этого предлагается создать "Градостроительную палату" при Министерстве развития регионов, полномочия которой очень схожи с пресловутой "Тендерной Палатой"

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Если закон будет принят большинством депутатов ВР на следующей сессии, процесс хаотической застройки наших городов и уничтожение исторических памятников будет ускорен".

Киевский активист, правозащитник, а ныне военнослужащий, Олег Симороз прокомментировал принятие законопроекта: "Не так должно быть первое сообщение после ранения... 228 голосов в ВР за законопроект 5655 в интересах строительной мафии – принято в целом. Нет слов, чувствую что-то хуже подрыва на противотанковой мине... Но мы как боролись, так и будем бороться за жизненное пространство. Елена Шуляк, я немного не за это воевал и отдал две ноги, но обещаю, что ты мразота и твои петушиные соратники со слуги народа и ОПЗЖ ответите!".

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, которая по данным СМИ активно лоббировала законопроект, заявила, что нет "морального права покинуть градостроительство в таком состоянии, как оно было до сегодняшнего дня".

"Особенно перед большим восстановлением за государственные средства и деньги международных партнеров. Я искренне благодарю всех, кто поддержал законопроект 5655. Это совместная работа вместе с Министерством развития громад и территорий, Министерством цифровой трансформации, Министерством инфраструктуры. Это реформа, обсужденная с послами G7 и послами стран Европейского Союза. Реформа, в которой учтены все правки НАПК", - объяснила парламентарий.

Она подчеркнула, что прогрессивная Украина – это нулевая толерантность к коррупции и стремление к полной автоматизации всех разрешительных процессов.

"Это минимум влияния чиновников на принятие решения. Это взаимодействие с иностранными партнерами не на уровне декларирования, а на уровне применения лучших мировых практик и имплементация их в Украине из-за соответствующих законодательных изменений. И все это сочетает наша реформа градостроительства, кто бы что ни говорил и не писал, защищая свои интересы, коррупцию, схемы и старые гнилые правила", - добавила Шуляк.

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