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Петиция о вето Президента на скандальный закон о реформе градостроительства за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев

київ,забудова

Петиция создана 12 декабря 2022 года по наложению вето на законопроект (который был проголосован 13 декабря) N5655 - который приведет к хаотической застройке городов и уничтожению исторических памятников крупными застройщиками, за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные с сайта главы государства.

В записке к петиции отмечается: "В четверг 15 членов комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержали во втором чтении Законопроект №5655 о "реформировании сферы градостроительства". Теперь проект будет внесен в повестку дня Верховной Рады 13-14 декабря.

Новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строек фактически развязывают руки крупным застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки от органов местного самоуправления. Проверки строек и документации по этому проекту могут быть осуществлены частными фирмами, а роль главных архитекторов городов в этом процессе значительно ограничивается. Кроме этого предлагается создать "Градостроительную палату" при Министерстве развития регионов, полномочия которой очень схожи с пресловутой "Тендерной Палатой"

Читайте также: Рада с помощью голосов депутатов от бывшей ОПЗЖ приняла закон о реформе градостроительства, ослабляющий контроль над застройщиками

Если закон будет принят большинством депутатов ВР на следующей сессии, процесс хаотической застройки наших городов и уничтожение исторических памятников будет ускорен".

Киевский активист, правозащитник, а ныне военнослужащий, Олег Симороз прокомментировал принятие законопроекта: "Не так должно быть первое сообщение после ранения... 228 голосов в ВР за законопроект 5655 в интересах строительной мафии – принято в целом. Нет слов, чувствую что-то хуже подрыва на противотанковой мине... Но мы как боролись, так и будем бороться за жизненное пространство. Елена Шуляк, я немного не за это воевал и отдал две ноги, но обещаю, что ты мразота и твои петушиные соратники со слуги народа и ОПЗЖ ответите!".

Петиция о вето Президента на скандальный закон о реформе градостроительства за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев 01

Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, которая по данным СМИ активно лоббировала законопроект, заявила, что нет "морального права покинуть градостроительство в таком состоянии, как оно было до сегодняшнего дня".

"Особенно перед большим восстановлением за государственные средства и деньги международных партнеров. Я искренне благодарю всех, кто поддержал законопроект 5655. Это совместная работа вместе с Министерством развития громад и территорий, Министерством цифровой трансформации, Министерством инфраструктуры. Это реформа, обсужденная с послами G7 и послами стран Европейского Союза. Реформа, в которой учтены все правки НАПК", - объяснила парламентарий. 

Она подчеркнула, что прогрессивная Украина – это нулевая толерантность к коррупции и стремление к полной автоматизации всех разрешительных процессов.

"Это минимум влияния чиновников на принятие решения. Это взаимодействие с иностранными партнерами не на уровне декларирования, а на уровне применения лучших мировых практик и имплементация их в Украине из-за соответствующих законодательных изменений. И все это сочетает наша реформа градостроительства, кто бы что ни говорил и не писал, защищая свои интересы, коррупцию, схемы и старые гнилые правила", - добавила Шуляк.

Петиция о вето Президента на скандальный закон о реформе градостроительства за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев 02

Читайте на "Цензор.НЕТ": Также читайте: Рада с помощью голосов депутатов от бывшей ОПЗЖ приняла закон о реформе градостроительства, ослабляющий контроль над застройщиками

Петиция о вето Президента на скандальный закон о реформе градостроительства за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев 03

Автор: 

застройка (711) градостроительство (42) петиция (356)


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Топ комментарии
+25
За спиной ВСУ и волонтёров ЗЕленые резвятся со вкусом и наслаждением.
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13.12.2022 22:36
+19
Шулери зеленського в дії - нескінченний серіал від 95 кварталу!
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13.12.2022 22:44
+12
ПреЗедент просто підітреться цією петицією
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13.12.2022 22:40
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За спиной ВСУ и волонтёров ЗЕленые резвятся со вкусом и наслаждением.
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13.12.2022 22:36 Ответить
А ви взагалі бачили той закон? Чи ви стверджуєте що зара головні архітектори та голови міст усе добре будують?! Зара не зносять пам'ятки архітектури?! Зара незабудовують зелені зони та берега річок?!
Я так розумію що просто в мерів міст забрали дуже добру годівницю, і тепер вони піднімають ґвалт на усю країну. Ну а з тої годівниці буде хтось інший харчуватися.
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14.12.2022 08:18 Ответить
Да, много было и есть плохого в застройке, но что бы вот ТАК ВСЁ ЭТО УЗАКОНИТЬ!
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14.12.2022 08:21 Ответить
Так воно і зараз законно!!!! В тому то і справа!!! Не дотримуються жодні норми містобудування і все це зараз за повної згоди місцевої влади та архітектурної ради при керівництві міст! І то все в них забирають, а передають іншим, в цьому причина ґвалту.
Тут потрібно всю систему міняти, а не напрямки.
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14.12.2022 08:32 Ответить
Э нет, до этого момента было незаконно.
Систему нужно менять. Но вот кто е будет менять? ЗЕлень?
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14.12.2022 08:43 Ответить
Прикладів коли то все визнавалося незаконним обмаль. І то лише тоді коли досить бурхливо реагувала місцева громада, зносила паркани, блокувала техніку, забудовники наганяли титушню, поліція невтручалась бо по документах все файно. І то лише у Києві, а у містах поменьше зовсім треш, там взагалі ніхто ні вкого нічого непитає, як місцева влада вирішить так воно і є!
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14.12.2022 10:09 Ответить
А согласно этого закона общество идёт лесом прямо на ... в дупу. Реагируй не реагируй застройщику - до лапмады.
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14.12.2022 10:22 Ответить
Еххххх......
Не хоче той нарід дбати про примноження панського добра...
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13.12.2022 22:37 Ответить
ПреЗедент просто підітреться цією петицією
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13.12.2022 22:40 Ответить
Как Конституцией Украины подтирался?
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13.12.2022 22:51 Ответить
А що згідно конституції мав зробити призидент, у випадку окупації нашої теріторії??? Так хто ще, з президентів клав на ту конституцію?
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14.12.2022 08:08 Ответить
Шулери зеленського в дії - нескінченний серіал від 95 кварталу!
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13.12.2022 22:44 Ответить
зе скаже, що то питання не до нього. 167% даю.
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13.12.2022 22:51 Ответить
Коли хтось із вас продовжує думати, що zе прийшов до влади аби зробити життя пересічних громадян України кращим, просто подумайте над цим: баканов, гончарук, стєпанов, бенедиктова, таран, рябошапка, аваакян, шевченко, вітренко, мандєль та ще сотні інших "незамінних" зашкварених персонажів із зеленої команди, після своєї відставки одразу виїхали закордон і дуже себе непогано почувають там. Невже ви думаєте, що головний клоун країни, як і шапіто слуга народу після своєї каденції залишиться в Україні?! Ні! Вони поки що тут виключно заради того аби прібарахлітся, а потім з мільярдами на офшорних рахунках, сваліть у тепле і сонячне закордоння. Цій ******* коМанді Україна і нахєр не потрібна, вони тут на гастролях по заробітку шаленого бабла на лохах, які обрали їх у владу.
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13.12.2022 23:03 Ответить
Та ні. Вони планують тут хазяйнувати вічно. Іде до фінішу повна узурпація влади. Оно навіть за інтернет ЗМІ взялися, щоб мозги людям промивати односторонньо. Такий собі аналог кацапстану.
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14.12.2022 09:52 Ответить
Зареєструйте петицію, на сайті президента, щоб внести механізм позбавлення громадянства України та видачу паспортів "негромадян" (людей без права голосу на виборах, та без права займати державні посади), аналогічно тим які існують в Прибалтійских країнах.
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
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13.12.2022 23:06 Ответить
👍
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13.12.2022 23:31 Ответить
Не читав цього закону, але добре бачу, що зробили з нашими містами мери та "архітектори". Можливо, одну мафію змінять на іншу. Але нинішня система просто гнила.
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13.12.2022 23:15 Ответить
А вертів він всілякі ваші петиції на одному клавішному органі. Буде повний ігнор як і по минулим. Щось комусь доручить типу розібратись. І смачно поржуть.
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13.12.2022 23:17 Ответить
Столар вже свою ботню завів? Ну-ну.
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13.12.2022 23:28 Ответить
Цікаво а хто читав цей Закон?
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13.12.2022 23:28 Ответить
Якщо ми хочемо в Європу, то наші закони мають захищати пам'ятки історії та культури, захищати ліси, захищати узбережжя і не дозволяти нікому їх забудовувати. Те що забудоване на берегах, має бути знесеним і береги мають стати доступними для всіх бажаючих.
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13.12.2022 23:53 Ответить
Хотєлки народу вони ніяким чином не переплітаються з хотєлками Zeкоманди. Ми хочемо або Україна була повноцінною державою ЄС, а рашистські виродки із ZeМанди - пограбувати Україну і з шаленим баблом переїхати у хранцію чи австрію.
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14.12.2022 07:27 Ответить
Ну дайте Стефанчуку, як Литвину на Харківських Угодах, хоть якусь копієчку замутити‼️💯⚔️🇺🇦🤬😡😠
Доречі🤔, як там вальдемар литвин, як офіцер запасу СБУ, мабуть десь з лютого на Саратовщині чи в Мухосранску лютує та москалів нищить⁉️⁉️⁉️⁉️
Готовий же РЕЗИДЕНТ‼️‼️‼️🤭🤭🤭
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14.12.2022 00:11 Ответить
за третину доби
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14.12.2022 00:19 Ответить
Ну що ж, подивимось на "реакцію" най...най. тоді і зробимо висновки. Якщо "положить" -це одне, якщо наложить-це друге... може хватить клепки, хоча сумніваюсь...
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14.12.2022 05:00 Ответить
Знову велике наіпалово намічається…
І тут мені згадалося, як в обхід Прозоро через фірми прокладки зараз дороги будують..
Може нам всю партію слуг на відбудову Маріуполя потім відправити?
І бажано без техніки! Щоб, Ку₽во, руками розгрібали свої «пройо&и»!
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14.12.2022 05:05 Ответить
гандоном як був так і звлишився. Я не здивований
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14.12.2022 07:23 Ответить
Zeкоманда - це ****** рашистські колаборанти. Прикриваючись війною, вони знищують нашу культурну і історичну спадщину.
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14.12.2022 07:12 Ответить
 
 