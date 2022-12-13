Петиция о вето Президента на скандальный закон о реформе градостроительства за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев
Петиция создана 12 декабря 2022 года по наложению вето на законопроект (который был проголосован 13 декабря) N5655 - который приведет к хаотической застройке городов и уничтожению исторических памятников крупными застройщиками, за сутки набрала необходимые 25 тысяч голосов украинцев.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом свидетельствуют данные с сайта главы государства.
В записке к петиции отмечается: "В четверг 15 членов комитета Верховной Рады по вопросам организации государственной власти поддержали во втором чтении Законопроект №5655 о "реформировании сферы градостроительства". Теперь проект будет внесен в повестку дня Верховной Рады 13-14 декабря.
Новые градостроительные нормы под видом либерализации градостроительной сферы и ускорения строек фактически развязывают руки крупным застройщикам, которым теперь не придется проходить проверки от органов местного самоуправления. Проверки строек и документации по этому проекту могут быть осуществлены частными фирмами, а роль главных архитекторов городов в этом процессе значительно ограничивается. Кроме этого предлагается создать "Градостроительную палату" при Министерстве развития регионов, полномочия которой очень схожи с пресловутой "Тендерной Палатой"
Если закон будет принят большинством депутатов ВР на следующей сессии, процесс хаотической застройки наших городов и уничтожение исторических памятников будет ускорен".
Киевский активист, правозащитник, а ныне военнослужащий, Олег Симороз прокомментировал принятие законопроекта: "Не так должно быть первое сообщение после ранения... 228 голосов в ВР за законопроект 5655 в интересах строительной мафии – принято в целом. Нет слов, чувствую что-то хуже подрыва на противотанковой мине... Но мы как боролись, так и будем бороться за жизненное пространство. Елена Шуляк, я немного не за это воевал и отдал две ноги, но обещаю, что ты мразота и твои петушиные соратники со слуги народа и ОПЗЖ ответите!".
Глава партии "Слуга народа" Елена Шуляк, которая по данным СМИ активно лоббировала законопроект, заявила, что нет "морального права покинуть градостроительство в таком состоянии, как оно было до сегодняшнего дня".
"Особенно перед большим восстановлением за государственные средства и деньги международных партнеров. Я искренне благодарю всех, кто поддержал законопроект 5655. Это совместная работа вместе с Министерством развития громад и территорий, Министерством цифровой трансформации, Министерством инфраструктуры. Это реформа, обсужденная с послами G7 и послами стран Европейского Союза. Реформа, в которой учтены все правки НАПК", - объяснила парламентарий.
Она подчеркнула, что прогрессивная Украина – это нулевая толерантность к коррупции и стремление к полной автоматизации всех разрешительных процессов.
"Это минимум влияния чиновников на принятие решения. Это взаимодействие с иностранными партнерами не на уровне декларирования, а на уровне применения лучших мировых практик и имплементация их в Украине из-за соответствующих законодательных изменений. И все это сочетает наша реформа градостроительства, кто бы что ни говорил и не писал, защищая свои интересы, коррупцию, схемы и старые гнилые правила", - добавила Шуляк.
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Я так розумію що просто в мерів міст забрали дуже добру годівницю, і тепер вони піднімають ґвалт на усю країну. Ну а з тої годівниці буде хтось інший харчуватися.
Тут потрібно всю систему міняти, а не напрямки.
Систему нужно менять. Но вот кто е будет менять? ЗЕлень?
Не хоче той нарід дбати про примноження панського добра...
1) За висловлювання підтримки війни РФ проти України.
2) За виправдовування та заперечення окупації українських територій, агресії РФ.
3) За дії які можна класифікувати, як частково державну зраду, втечу з країни під час війни.
Доречі🤔, як там вальдемар литвин, як офіцер запасу СБУ, мабуть десь з лютого на Саратовщині чи в Мухосранску лютує та москалів нищить⁉️⁉️⁉️⁉️
Готовий же РЕЗИДЕНТ‼️‼️‼️🤭🤭🤭
І тут мені згадалося, як в обхід Прозоро через фірми прокладки зараз дороги будують..
Може нам всю партію слуг на відбудову Маріуполя потім відправити?
І бажано без техніки! Щоб, Ку₽во, руками розгрібали свої «пройо&и»!