В Пентагоне подтвердили планы предоставить Украине Patriot
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
В Пентагоне подтверждают планы направить Украине системы противоракетной обороны Patriot.
Об этом пишет в твиттере корреспондентка Голоса Америки в Пентагоне Карла Бабб, передает Цензор.НЕТ.
"Официальное объявление может состояться уже на этой неделе", – отмечает она.
План Пентагона должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, а позже подписан президентом Джо Байденом.
Напомним, ранее CNN сообщало, что количество систем Patriot, которые США планирует предоставить Украине, неизвестно. Типичная батарея Patriot включает в себя радар, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления боевыми действиями и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к стрельбе ракеты. При этом обычно подготовка команды, оперирующей установкой, занимает месяцы.
Пожалуйста, подождите...
Це буде супер!!!!!
Хоча радіти ще - ранувато .. Треба почекати офіційної заяви керівництва США . Щоб вже - радіти впевнено !!
Зараз у нас є системи ППО, які мають дальність ураження максимум на 40 км
Проблема не столько в ПВО а в том что из Росии непрекрашаются удары ，очень парадовала акция по Енгельсу ，вот такие акции уменьшают обстрелы!
Ну и кроме того, вы видимо не внимательно читали заметку: подготовка специалистов занимает 4 месяца. В Германии их готовили? Нет, их готовили в США.
А летчика на ф16 переучить - еще больше время занимает. Но это я так, к слову ...
І тут справа не тільки в тому, що Patriot суттєво допоможе нам в протиракетній обороні, а втому що ця система інтегрована до протиповітряної оборони НАТО, а значить стратегічне рішення, щодо України прийнято. Сподіваюсь, що новина не фейк. Для. такої компанії як CNN, не схоже щоб розповсюджувала фейки, але настільки позитивно, що аж не віриться
Якщо запаси поповняться іранськими ракетами Fateh-110 або Zolfaghar, країна-агресор може подвоїти атаки. У таких умовах лише кілька батарей Patriot дозволили б закрити велику ділянку повітряного простору.
За оцінками військового експерта Михайла Самуся, щоб захистити всю територію України, вистачило б близько 20 комплексів.
"У НАТО повно старих систем протиракетної оборони Patriot...Вже можна було давно навчити наших хлопців працювати з Patriot, передати нам, наприклад, 20 комплексів і всі - ми перекрили б територію України", - зазначив він.
Раскажи это оркам в то время покрутили бы пальцем у виска и смеялись)
Британская газета Evening Standard со ссылкой на анонимных западных чиновников пишет,
что союзники Украины рассматривают возможность поставки ВСУ истребителей.
Источники газеты говорят, что западные страны ищут способ дать ВСУ "решающее преимущество" на поле боя, чтобы положить конец войне.
"Возможно все, за исключением атак на российский территории, кроме тех, которые имеют непосредственное отношение к боям в Украине", - говорит собеседник издания. В качестве одной из возможностей он называет поставку истребителей.
Еще одно направление стратегии снабжения - поставка ВСУ оружия, способного предотвратить удары по инфраструктуре.
Западные страны анализируют "траекторию конфликта и пытаются понять, что нужно, чтобы дать Украине решающее преимущество, но не перейти в наступление на Россию".