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В Пентагоне подтвердили планы предоставить Украине Patriot

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

сша,патриот,patriot

В Пентагоне подтверждают планы направить Украине системы противоракетной обороны Patriot.

Об этом пишет в твиттере корреспондентка Голоса Америки в Пентагоне Карла Бабб, передает Цензор.НЕТ.

В Пентагоне подтвердили планы предоставить Украине Patriot 01

"Официальное объявление может состояться уже на этой неделе", – отмечает она.

План Пентагона должен быть одобрен министром обороны Ллойдом Остином, а позже подписан президентом Джо Байденом.

Напомним, ранее CNN сообщало, что количество систем Patriot, которые США планирует предоставить Украине, неизвестно. Типичная батарея Patriot включает в себя радар, компьютеры, энергетическое оборудование, станцию управления боевыми действиями и до восьми пусковых установок, каждая из которых содержит четыре готовые к стрельбе ракеты. При этом обычно подготовка команды, оперирующей установкой, занимает месяцы.

Читайте также: Пентагон дал Украине "зеленый свет" на использование дронов по территории России, - The Times
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Топ комментарии
+39
Це супер дорога зброя! Якщо її дають, то далі не буде неможливим і надання абрамсів і всього іншого. Подяка американським платникам податків!
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13.12.2022 23:45
+35
Чудова новина!
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13.12.2022 23:42
+29
!!!!!!!!!!!!
Це буде супер!!!!!
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13.12.2022 23:44
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Чудова новина!
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13.12.2022 23:42 Ответить
!!!!!!!!!!!!
Це буде супер!!!!!
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13.12.2022 23:44 Ответить
нуу лучше поздно чем никогда P.s русня что с "лицом"? Совбез уже созвали?
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13.12.2022 23:44 Ответить
Це супер дорога зброя! Якщо її дають, то далі не буде неможливим і надання абрамсів і всього іншого. Подяка американським платникам податків!
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13.12.2022 23:45 Ответить
Vot eto bylo otlycno.Oni sbjut i balisticeskije raketi v tom cysle ix neobmanis
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13.12.2022 23:49 Ответить
значить, навчання українського розрахунку експлуатації системи Patriot завершена. І, напевне, не одного розрахунку...
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13.12.2022 23:49 Ответить
100%
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14.12.2022 00:49 Ответить
цікаво...хтось з наших вже пройшов навчання для "роботи" на такій звірюці???
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13.12.2022 23:50 Ответить
Да, причем началось оно еще весной.
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14.12.2022 00:31 Ответить
Зачем передавать сложнейшую систему необученному персоналу? Естественно украинские рассчеты уже обучены и сейчас принимают оборудование. И естественно, обучен не один, а два состава, на случай потерь, болезней, не предвиденных обстоятельств.
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14.12.2022 00:37 Ответить
До того ж, в любому випадку, на початках експлуатації Патріотів, поруч з нашими розрахунками будуть сидіти американські інструктори, які будуть щось підказувати, пояснювати як краще робити, ітд.
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14.12.2022 00:52 Ответить
Зараз це робиться в режимі онлайн
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14.12.2022 01:31 Ответить
Як я й говорив - рано чи пізно Патріоти будуть в Україні . . Те саме буде й з Ф 16 .
Хоча радіти ще - ранувато .. Треба почекати офіційної заяви керівництва США . Щоб вже - радіти впевнено !!
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13.12.2022 23:51 Ответить
Ну якщо передати, то персонал для них все навчений. Значить пару місяців просто "вмикали дурня" включно з історією про німецькі установки. Будемо бачити.
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13.12.2022 23:51 Ответить
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13.12.2022 23:56 Ответить
Русня, вам песдес!
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14.12.2022 00:14 Ответить
писец
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14.12.2022 00:54 Ответить
Судячи з Вікіпедії то вони взмозі збивати балістичні ракети. Тож якщо Рашка буде іранськими стріляти то їх збивати зможуть
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13.12.2022 23:57 Ответить
Притому на територіі парашастана.
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14.12.2022 08:57 Ответить
паша бампер в афуе наверное)))))
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14.12.2022 00:08 Ответить
Хто в курсі, скільки таких систем потрібно, щоб закрити наше небо?
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14.12.2022 00:12 Ответить
Много. И все небо все равно не закрыть. Но я бы поблагодарил и за то, что есть.
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14.12.2022 00:39 Ответить
Дали Химарсы - дадут и Пэтриоты. Томагавки в уме держим.
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14.12.2022 00:13 Ответить
Теперь самоли и тамогавги некст!
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14.12.2022 00:17 Ответить
США передадут Украине одну батарею ЗРК Patriot, пункт управления, РЛС и до 8 пусковых - с 4 ракетами MiM-104 разных типов или 16 ракет Erint в каждой - представитель Пентагона подтверждает «Голосу Америки»
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14.12.2022 00:19 Ответить
1 батарея закроет 1 область?
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14.12.2022 00:49 Ответить
навіть три області може закрити 1 батарея Патріотів, дальність ураження Патріотів до 150 км...
Зараз у нас є системи ППО, які мають дальність ураження максимум на 40 км
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14.12.2022 00:56 Ответить
взагалі-то, у нас є кілька дивізіонів С300, в яких дальність ураження до 200 кілометрів
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14.12.2022 02:43 Ответить
А потім я прокинусь і зрозумію, що це був або сон, або пиззіж...
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14.12.2022 02:25 Ответить
Давайте не будем спешить радоватся ，дело за Байденом .
Проблема не столько в ПВО а в том что из Росии непрекрашаются удары ，очень парадовала акция по Енгельсу ，вот такие акции уменьшают обстрелы!
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14.12.2022 00:26 Ответить
Хай спочатку сроки оголосять. Та обсяги. Бо як би хтіли, то наказали б Шольцу віддати нам, а не полякам, тим більше самі поляки так хтіли. А німеччина може і почекати замість нас. Це не газ, а ПВО.
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14.12.2022 00:29 Ответить
Я не хочу разрушить ваш удобный мир, где все делается на Штаты хотели/не хотели, но все же должен сказать, Германия - уже давно самостоятельная страна, со своим правительством и своей политикой. И Шольцу никто приказывать не может.
Ну и кроме того, вы видимо не внимательно читали заметку: подготовка специалистов занимает 4 месяца. В Германии их готовили? Нет, их готовили в США.
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14.12.2022 00:43 Ответить
И батарейные расчеты, плиз, ибо учиться некогда, москалей фуячить надо. Х
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14.12.2022 00:45 Ответить
расчёты уже обучены.
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14.12.2022 01:16 Ответить
Сколько лайна здесь вылили на "америкосов" за последние месяцы (((. А оно во как оказалось, четыре месяца нужно готовить специалистов.
А летчика на ф16 переучить - еще больше время занимает. Но это я так, к слову ...
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14.12.2022 00:47 Ответить
У нас, деякі Українці, вибачте, трохи при)(у@ли. Чомусь всі переконані, що США/ЕС/НАТО нам чимось зобов'язані! Тим паче, безкоштовно поставляти зброю. Зараз вся військова допомога йде саме як подарунок. Це не лен-ліз, а подарунок, за рахунок платників податків в даному випадку США. І и повинні бути їм вдячні, а не критикувати. Треба пам'ятати - ніхто нам нічим не зобов'язаний Але все таки не можу не написати. Поставки такої зброї, як Patriot, безпілотників MQ-9 Reaper - це політичне рішення. Якщо політичне рішення буде прийнято, то можна завести на 4-6 тижнів інструкторів з США, або скажімо Польщі які вже мають досвід з Patriot і ніхто на Росії про це не дізнається, а за 1-2 місяця вже будуть готові і наші спеціалісти. Головне - політичне рішення. Гроші, фінанси, час на освоєння техніки - це все вважливо, але другорядне питання.
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14.12.2022 00:58 Ответить
Все так и есть, даже глупо спорить было бы. Надо только помнить, что политические решения принимаются комплексно, с оглядкой на миллион деталей. От отношения председателя совета директоров компании производящей Патриоты к Украине и лично к Байдену, до вчерашнего брифинга ЦРУ , посвященного увеличению производства ракет на подземной фабрике в Китае, например.
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14.12.2022 02:05 Ответить
Точно вами приведені країни і організації нічого нам не винні ? Тобто двох монстрів вигудувала одна Україна ( а я й не знав що наша країна настільки багата ) - і ще "чим більша сила тим більша відповідальність за її використання ".
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14.12.2022 06:23 Ответить
Якщо - це дійсно правда, то це просто не те що крок, а величезний стрибок вперед.
І тут справа не тільки в тому, що Patriot суттєво допоможе нам в протиракетній обороні, а втому що ця система інтегрована до протиповітряної оборони НАТО, а значить стратегічне рішення, щодо України прийнято. Сподіваюсь, що новина не фейк. Для. такої компанії як CNN, не схоже щоб розповсюджувала фейки, але настільки позитивно, що аж не віриться
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14.12.2022 00:48 Ответить
"У Пентагоні підтвердили плани надати Україні Patriot" Цензор!.........вас.......із вашими брехливими заголовками. Це сказала якась там журналістка на Твітері.
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14.12.2022 00:53 Ответить
Вперше вчора прочитала цю новину у Ігора Айзенберга, а він отримує інформацію тільки з офіційних джерел і ще ніколи не збрехав!
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14.12.2022 11:14 Ответить
Выпью водки
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14.12.2022 00:54 Ответить
Лучше было бы если бы нам дали средства уничтожать рашистские ракеты и самолеты в местах их дислокации чем отбиваться когда они уже над головой
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14.12.2022 00:57 Ответить
и то, и то надо
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14.12.2022 01:08 Ответить
За оцінкою української розвідки, Росія вже використала 80% своїх ******** ракет. Але навіть без урахування іранських поставок у агресора ще є 120 балістичних ракет для оперативно-тактичного комплексу "Іскандер". Лише за жовтень було випущено 25 таких ракет, з яких вдалося збити три. І лише дефіцит стримує росіян від ширшого їхнього застосування.

Якщо запаси поповняться іранськими ракетами Fateh-110 або Zolfaghar, країна-агресор може подвоїти атаки. У таких умовах лише кілька батарей Patriot дозволили б закрити велику ділянку повітряного простору.
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14.12.2022 01:22 Ответить
"Зрозуміло, що якщо (дальність ракети, - ред.) 150 км, то розмістивши комплекси на певній відстані один від одного, можна перекрити чотирма установками досить велику ділянку повітряного простору", - наголосив Ігнат.

За оцінками військового експерта Михайла Самуся, щоб захистити всю територію України, вистачило б близько 20 комплексів.

"У НАТО повно старих систем протиракетної оборони Patriot...Вже можна було давно навчити наших хлопців працювати з Patriot, передати нам, наприклад, 20 комплексів і всі - ми перекрили б територію України", - зазначив він.
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14.12.2022 01:23 Ответить
Он лично обследовал склады НАТО? Откуда там будет "полно"? Система стоит сотни миллионов долларов, кто их станет клепать впрок? Назовите дерово в США, на котором доллары растут?
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14.12.2022 02:09 Ответить
Якщо уряд України не буде зовciм вже тупити - то як в Ізраїлі, виділяються гроші союзникові на оборону, які тримаються на спец.рахунку в США. Стара зброя знімається в США з чергування і продається союзникові за гроші з цього рахунку. Згодом, при зростанні довіри - кладуть більше грошей на рахунок та починають продавати новішу зброю. Але є великий мінус - можна звикнути до халяви та втратити частково своє виробництво зброї, як в Ізраїлі.
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14.12.2022 04:18 Ответить
Марокко вперше надасть Україні військову допомогу: ЗСУ отримають запчастини для танків Т-72. Це з тих танків які вона закупила в білорусії в 2021.
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14.12.2022 02:33 Ответить
Петр Алексеич.. Астанавитесь.. ваше совместное фото с Байденом 6 лет назад ничего не значит..Вы продались Госдепу и Пентагону....🤣🤣🤣
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14.12.2022 04:04 Ответить
Большие сомнения что Пэтриоты доверят украинцам. Только с персоналом.
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14.12.2022 06:16 Ответить
Кто нибудь лет 10 назад мог представить шо в Украине будут стоять ракетные комплексы Pаtriot америкосовские....в Украине....ПВО Патриот?!!
Раскажи это оркам в то время покрутили бы пальцем у виска и смеялись)
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14.12.2022 06:19 Ответить
294-й день повномасштабного вторгнення, 9-й рік війни
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14.12.2022 07:40 Ответить
Подтвердили планы--- если в доме нету плану, то купи марихуану! Как говорили хиппи в той же стране 55 лет назад!
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14.12.2022 07:55 Ответить
ВВС пише, що в США роздумують, як передати Україні літаки-винищувачі (в 23:54 14 декабря 2022):

Британская газета Evening Standard со ссылкой на анонимных западных чиновников пишет,
что союзники Украины рассматривают возможность поставки ВСУ истребителей.
Источники газеты говорят, что западные страны ищут способ дать ВСУ "решающее преимущество" на поле боя, чтобы положить конец войне.
"Возможно все, за исключением атак на российский территории, кроме тех, которые имеют непосредственное отношение к боям в Украине", - говорит собеседник издания. В качестве одной из возможностей он называет поставку истребителей.
Еще одно направление стратегии снабжения - поставка ВСУ оружия, способного предотвратить удары по инфраструктуре.
Западные страны анализируют "траекторию конфликта и пытаются понять, что нужно, чтобы дать Украине решающее преимущество, но не перейти в наступление на Россию".
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15.12.2022 03:17 Ответить
 
 