РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9551 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Агрессия России против Украины
4 399 11
армия РФ (15358) война (46746) плен (2354) Россия (91256)

"Хочу жить": более 4300 российских военных обратились на горячие линии проекта

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

рф

Более 4300 российских военнослужащих и мобилизованных готовы добровольно сдаться в плен Вооруженным силам Украины и подали соответствующие обращения в рамках государственного проекта "Хочу жить".

Об этом сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С момента старта проекта "Хочу жить" и на данный момент - более чем 4 тыс. 300 обращений. В основном это военнослужащие РФ либо мобилизованные, которые интересуются, как сдаться в плен. Либо это те, кто уже принял решение сдаться в плен, и мы с ними общаемся, проводим все необходимые работы", - рассказал Матвиенко .

По его словам, со многими из них уже проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной. В то же время Матвиенко подчеркнул, что Украина гарантирует полную безопасность всех разговоров, переписку с потенциальными военнопленными РФ.

"Для того, чтобы обезопасить их в дальнейшем, после того, как они могут быть обменяны на украинских военнослужащих, мы их оформляем как тех, которые были взяты в плен во время боя. Таким образом это гарантирует им все социальные выплаты", — дополнил спикер проекта.

Смотрите также: Инструкция для оккупантов, как сдаться в плен с помощью квадрокоптера. ВИДЕО
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в GoogleNews
Топ комментарии
+10
показать весь комментарий
15.12.2022 18:06
+3
Гарний обмінний фонд на Азовців і полонених вояків України.
показать весь комментарий
15.12.2022 18:47
+3
Там така вся Зе влада - світить позиції ворогу щоб їх накрила кацапська артилерія, що Безумна, що Тимошенко, всі курви через Стамбул працюють на кремль.
показать весь комментарий
15.12.2022 23:27
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
мінус один полонений кацап - це, як мінімум, одна куля "мінус "проти ЗСУ.. ок..
показать весь комментарий
15.12.2022 18:01 Ответить
показать весь комментарий
15.12.2022 18:06 Ответить
Єти ребята только с кедра слезли. У них мозгов нет на такие сложные комбинации
показать весь комментарий
15.12.2022 18:58 Ответить
Гарний обмінний фонд на Азовців і полонених вояків України.
показать весь комментарий
15.12.2022 18:47 Ответить
Наскільки відомо з ЗМІ то полонених у нас і так вистачає. Може варто не бавитись в екстра-гуманізм за наші гроші і замість "прийому на обмінний склад" відразу утилізовувати зіпсований товар?
показать весь комментарий
15.12.2022 19:20 Ответить
Дурню пишеш. Навпаки. Від нас отримати шанс на життя більше заслуговують ті, що здалися самі по програмі. Полонені під час бою, вбивали наших людей і здаються примусово, щоб врятувати свою мерзенну шкуру.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:11 Ответить
Протягом війни в мене виникли дуже великі сумніви в тому що кацапські окупанти взагалі заслуговують на будь який шанс. Якщо вже вони сюди потрапили то це означає що вони повністю підтримують війну з усіма можливими наслідками особисто для себе. У на немає вибору - воювати чи ні, а них він був.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:40 Ответить
Нажаль у полоні не одна тисяча військових України, родичі полонених кажуть що під 10 000 полонених тільки вояків.
показать весь комментарий
15.12.2022 23:25 Ответить
Навіщо це оприлюднювати? Отримавши цю інфу, кацапи потроять контроль за особовим складом і втративши можливість здатись, ці потенційно безпечні ординці будуть примушені воювати. Той, хто відкрив подробиці, ворог або дурень не знаю, думаю в даному випадку це рівнозначно, практично персонально заставляє цих, скажемо лояльних, ординців стріляти в наших захисників. Іуда.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:24 Ответить
Там така вся Зе влада - світить позиції ворогу щоб їх накрила кацапська артилерія, що Безумна, що Тимошенко, всі курви через Стамбул працюють на кремль.
показать весь комментарий
15.12.2022 23:27 Ответить
 
 