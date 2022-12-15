"Хочу жить": более 4300 российских военных обратились на горячие линии проекта

Более 4300 российских военнослужащих и мобилизованных готовы добровольно сдаться в плен Вооруженным силам Украины и подали соответствующие обращения в рамках государственного проекта "Хочу жить".

Об этом сообщил представитель проекта "Хочу жить" Виталий Матвиенко, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"С момента старта проекта "Хочу жить" и на данный момент - более чем 4 тыс. 300 обращений. В основном это военнослужащие РФ либо мобилизованные, которые интересуются, как сдаться в плен. Либо это те, кто уже принял решение сдаться в плен, и мы с ними общаемся, проводим все необходимые работы", - рассказал Матвиенко .

По его словам, со многими из них уже проводятся все необходимые работы для того, чтобы эта процедура была безопасной. В то же время Матвиенко подчеркнул, что Украина гарантирует полную безопасность всех разговоров, переписку с потенциальными военнопленными РФ.

"Для того, чтобы обезопасить их в дальнейшем, после того, как они могут быть обменяны на украинских военнослужащих, мы их оформляем как тех, которые были взяты в плен во время боя. Таким образом это гарантирует им все социальные выплаты", — дополнил спикер проекта.

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