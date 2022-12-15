РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9551 посетитель онлайн
Новости Война в Украине Война
12 230 51
боеприпасы (1937) война (46746) Александр Сырский (190)

Боеприпасы тратятся со скоростью, как во время Второй мировой, - Сырский

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

олександр,сирський

Украина победит только тогда, когда ее силы выйдут на границы 1991 года, а враг будет уничтожен.

Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал в интервью The Economist, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.

"Мы победим только тогда, когда враг будет уничтожен и мы выйдем к нашим государственным границам. ...Мы внимательно изучаем противника. И каждый яд имеет противоядие", - подчеркнул Сырский.

Он также отметил, что тот, кто недооценивает Россию, обречен на поражение, а российская мобилизация не такая уж бестолковая.

Читайте также: Россия меняет тактику войны под руководством Суровикина, - Сырский

По его словам, достаточно подготовленные российские солдаты сейчас массово появляются по всему восточному фронту.

Генерал говорит, что это вызывает беспокойство, но более актуальной проблемой является сохранение поставок оружия Украине. Боеприпасы тратятся со скоростью, сравнимой как во время Второй мировой войны. Сражения выигрывает та сторона, которая достаточно быстро доставляет снаряды к пушкам.
Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Twitter
Топ комментарии
+12
Соло, не разводи здесь вонь. Каждый помогает, как может и сколько хочет. А некоторые ни хера не дают,мало того, они, еще и воруют. Хорошо, что пишешь Петр Алексеевич, раньше писал Вальцман? Сейчас, так писать, как-то неудобно, правда?
показать весь комментарий
15.12.2022 18:59
+9
То то попередники розвалили ракетну прогрму, не випустили ні однієї Стугни за три роки, не запустили в масове виробництво Вільху і ********** для неї, і замість оборони закупили бітум на расєє?
показать весь комментарий
15.12.2022 19:16
+6
И где те кто кричат "где Ленд Лиз"??? Хотя я сомневаюсь, что они хоть немного представляют существующий обьем поставок...
показать весь комментарий
15.12.2022 18:47
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Я так зрозумiла,що в нас проблема з озброенням, а тепер орки краше пiдготовленнi?
показать весь комментарий
15.12.2022 18:46 Ответить
Проблема в том, что своего нет... А союзники помогают как могут, а некоторые и больше чем могут...
показать весь комментарий
15.12.2022 18:51 Ответить
Мені відповіли з сайту Генерала. На мої питання проста відповідь Дякую, а це багато про що говорить. Не потрібно вірити тому,що пишуть. Дії є основним показником Генерала. Вірю тільки ЗСУ і народу України.
показать весь комментарий
15.12.2022 19:00 Ответить
И где те кто кричат "где Ленд Лиз"??? Хотя я сомневаюсь, что они хоть немного представляют существующий обьем поставок...
показать весь комментарий
15.12.2022 18:47 Ответить
Говоріть тихіше, бо тут же усі знають, що армію забезпечує ЛІЧНО петро олексійович усім необхідним
показать весь комментарий
15.12.2022 18:52 Ответить
Соло, не разводи здесь вонь. Каждый помогает, как может и сколько хочет. А некоторые ни хера не дают,мало того, они, еще и воруют. Хорошо, что пишешь Петр Алексеевич, раньше писал Вальцман? Сейчас, так писать, как-то неудобно, правда?
показать весь комментарий
15.12.2022 18:59 Ответить
І скільки ви накрали?
показать весь комментарий
15.12.2022 19:01 Ответить
Хіба я казала, що я Слуга народа!?
показать весь комментарий
15.12.2022 19:10 Ответить
Значить ви в курсі про попередників
показать весь комментарий
15.12.2022 19:12 Ответить
То то попередники розвалили ракетну прогрму, не випустили ні однієї Стугни за три роки, не запустили в масове виробництво Вільху і ********** для неї, і замість оборони закупили бітум на расєє?
показать весь комментарий
15.12.2022 19:16 Ответить
А ще згадаємо як весь військовий бюджет пустили на 6 катерів з ленінської кузні, балачки про побудову патронових заводів і очистку під нуль усіх складів зброї. Ой, але це ж було трохи раніше
показать весь комментарий
15.12.2022 19:24 Ответить
Що ви таке пишете? Ленінська кузня належить ригу Тігіпко. А патріотична влада не вела справ з цими зрадниками
показать весь комментарий
15.12.2022 19:39 Ответить
А ну-ка, трохи докладніше про патріотів та до чого тута тігіпко
показать весь комментарий
15.12.2022 19:41 Ответить
Як до чого?
Дехто продав Тігіпку "Кузню на Рибальському"
показать весь комментарий
15.12.2022 19:47 Ответить
А кораблики коли будували?
показать весь комментарий
15.12.2022 19:49 Ответить
От побудували і вирішили хватіт і так до фіга. І продали
показать весь комментарий
15.12.2022 19:55 Ответить
Это попередники украли ТРИСТА вагонов гуманитарки в Запорожье? Или это попередники сделали убыточными предприятия, которые при попередниках были прибыльными??? Воровать это всегда плохо... Но есть разница между воровством с прибыли и воровством с убытков... Только самые конченые воруют последнее...
показать весь комментарий
15.12.2022 19:22 Ответить
Куди ділися усі величезні склади зброї, марсіани вкрали?
показать весь комментарий
15.12.2022 19:31 Ответить
Ви дивились "Операцію И"? Ось тому склади і вибухали. Зелені дурні теж могли вихвалятись що наробили стотищ пітцот тищ ракет, а їх, наприклад, з'їв довгоносик
показать весь комментарий
15.12.2022 19:36 Ответить
А куди ж дивився верховний головнокомандувач? Може ще й підкажете результати слідств, хто покараний, засуджений і т.д. Німа...
показать весь комментарий
15.12.2022 19:39 Ответить
Бо верховний головнокомандувач не втручався в діяльность судів, а лише їх потужно реформував. Ви що не читали інтерв'ю з Грановським?
показать весь комментарий
15.12.2022 19:45 Ответить
Вам би у вечірню казку
показать весь комментарий
15.12.2022 19:55 Ответить
Тихо сам с собою?))) Так прикольно за этим наблюдать)))Так куда было продано оружие? В какие страны??? И так что это никто на Западе не заметил??? Бута заметили, а тут прошляпили... А номерной робин гут лучше всех западных разведок отследил... Так слушаю....
показать весь комментарий
15.12.2022 20:02 Ответить
Фламандцю, де я написав, що оружіє продано? Знайдеш, то розкажу в какіє страни. Обьязатьєльно!
показать весь комментарий
15.12.2022 20:05 Ответить
Так а украли для ЧЕГО?) Это же ты привел пример Операции Ы к ситуации к складам, намекая что украли и сами же и взорвали.. Или ты уже заднюю включил?) Или у тебя есть данные что на тех складах хранились(числились) ракеты нового образца, изготовленные после 14-го года и они были уничтожены(без них) вместе с ракетами и снарядами для других видов вооружений??? И при этом их взорвали РАНЬШЕ, чем они даже были запущены в серию? Ты это пытаешься втереть?)
показать весь комментарий
15.12.2022 20:18 Ответить
Ага. Значить укралі і продалі в другіє-какіє страни це одне й те саме? І саме з цього визначного висновку зроблено заяву, що я включіл заднюю? Прєлєсно
Людина спитала - де склади? Я відповів - ані взорвалісь. А от що там зберігалось - спрашивайтє нє у мєня, а у тих, хто відповідав за їх безпеку
показать весь комментарий
15.12.2022 20:39 Ответить
Именно заднюю и включил))) Обыкновенный балабол))) На Севастополе слился, на складах, с намеком на воровство, тоже слился))) И да... Ты уж определись))) То когда быкуешь, начинаешь тыкать, а когда не вытягиваешь, то сразу выкать начинаешь)))
показать весь комментарий
15.12.2022 20:47 Ответить
А де я тикав? Там де й в какіє страни? Мабуть для вас, рюзьґєщелепних, мова таки труднадаступна. І зверніть увагу, я до вас не чіпляюсь. Вам щось свербить?
показать весь комментарий
15.12.2022 21:29 Ответить
Плюсую, проблема в том, что попередники занимались тем же воровством с убытков. Пирамида ОВГЗ под руководством Гонатарёвой, "зелёный" тариф в энергетике, Кузня на рыбальском, лесовозы Пашинского и его же миномёты, Родовид банк Турчинова и т.д.
Другой вопрос, что крали попередники с умом, не всё в поряд и системно делились. Если что и потеряли с приходом зелени, то это именно уровень и профессионализм.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:01 Ответить
Профессионализм воровства одним словом
показать весь комментарий
15.12.2022 20:03 Ответить
И это то же конечно. А ведь это не маловажно, тупой банальный масштабный дерибан на дорогах например стал одним из факторов провала подготовки к 24 февраля.
«Мы можем увеличить армию в два-три раза, но тогда, например, не сможем строить дороги. Для нас это проблема», - посетовал Владимир Зеленский.
показать весь комментарий
16.12.2022 06:40 Ответить
только такие гандоны как ты в белом пальто самые значимые...
показать весь комментарий
15.12.2022 19:00 Ответить
Вы ради этого вчера зарегистрировались по новой?) Я бы предпочел услышать сколько помог 95-й квартал.. Ведь ЛИЧНО владимир ссаныч им уже не руководит?) Я не против, чтобы на этом попиарился Лысый... Пох кто пиарится, главное чтобы помогали...
показать весь комментарий
15.12.2022 19:14 Ответить
..у зелених криза? Вже відвертих дебілів почали надсилати сюди ?!
показать весь комментарий
15.12.2022 19:25 Ответить
Так казали,що по ленд лізі будуть масово танки йти,літаки і тд.Але ж цього немає.Те що нам надали,перемогти москалів не вистачить.
показать весь комментарий
15.12.2022 19:31 Ответить
Существующий объём поставок не отвечает масштабам войны, но Байден нарушил закон о ЛендЛизе
показать весь комментарий
16.12.2022 01:54 Ответить
Ремарка Мабуть краще казати - кордонів 1992 року, коли Україна була визнана майже усіма державами світу і стала повноправним членом ООН. А то в 1991 році були різні ситуації. Одна в січні, інша в серпні
показать весь комментарий
15.12.2022 18:48 Ответить
А в чем разница между границами 91-го и границами 92-го? Что то добавилось или убавилось?) Или может в 91-м Украина не была государством?) Так для этого есть статья 76 Конституции совка) Так что нет разницы между январем и августом относительно границ... Для этого существуют Хельсинские соглашения от 70-х годов) Так что в данном случае 91-й год, год провозглашения независимости, в самый раз...
показать весь комментарий
15.12.2022 19:03 Ответить
Чьто то добавілось Наприклад, місто Севастополь було Союзного підпорядкування, а не УРСР, яку деякі невігласи вважають гасударством. А в Конституції СРСР було багато статей, при нагоді можна знайти й не тільки 76. І взагалі це була ремарка не для того, щоб виявити разніцу між 1991 роком та 1939 чи 1969
показать весь комментарий
15.12.2022 19:32 Ответить
))) Вот зачем вы мне повторяете раша нарративы?))) Вы где такого бреда нахватались про город союзного подчинения?))) В данном случае читайте Конституции УССР и РСФСР от 1978 года) В конституции УССР Севастополь ЕСТЬ, а в Конституции рашки нет))) И в Конституции совка нет ни слова о городах союзного подчинения))) Я так понимаю, вы вообще конституцию совка не читали))) Согласно ней, союз был союзом ГОСУДАРСТВ)))) Что то среднее между федерацией и конфедерацией) То что его могли финансировать по каким то целевым программам, не делало его городом союзного подчинения))) Я вам рассказываю как было оформлено ЮРИДИЧЕСКИ, а не как было на самом деле))) А в данном случае работают именно юридические моменты))) Как то так)))
показать весь комментарий
15.12.2022 19:55 Ответить
Даже коли виб'ємо кацапів з України неможе бути мови про перемогу тому що кацапи будуть лупити зі своєї території.Проект "мордор" має бути закритий!
показать весь комментарий
15.12.2022 18:48 Ответить
Я думаю , що це все на заході розуміють , і виробництво посилюють), все буде Україна , на пів дроги нас не кинуть)
показать весь комментарий
15.12.2022 18:51 Ответить
"Він також зазначив, що той, хто недооцінює Росію, приречений на поразку, а російська мобілізація не така вже й недолуга" --- хорошо что у нас в армии действительно теперь умные люди есть,а не арестовичи и все кто ему верит и так далее, и другого рода експерты которыесвои псевдо-прогнозы ради просмотров выставляют,по словам которых за месяц два наша армия чуть ли не на красной площади будет праздновать победут
показать весь комментарий
15.12.2022 19:05 Ответить
утилизация орков продолжается...
показать весь комментарий
15.12.2022 19:07 Ответить
Полководці виграють битви, а війни виграє логістика!
показать весь комментарий
15.12.2022 19:41 Ответить
https://youtu.be/qJl_A5tHI8k...

Профессор Андрей Зубов...распад рабZeи ничего не даст.. Москву захватят бандиты...
Так они ее захватили ещё 105 лет назад..😝
показать весь комментарий
15.12.2022 19:44 Ответить
Это тот самый кореш Ермака кем хотят заменить Залужного? Идет пиар вздутие зеленого полководца ))))
показать весь комментарий
15.12.2022 19:59 Ответить
Той що керував "Дебальцевським котлом". На "Шапошніков Ньюс" від 20 вересня про це подробно.
показать весь комментарий
15.12.2022 23:22 Ответить
Чергове "новоє ліцо" Що, за муть мутна там відбувається?
показать весь комментарий
15.12.2022 22:42 Ответить
Зовсім не нове,Хомчак керував під Іловайськом,а цей під Дебальцево.
показать весь комментарий
15.12.2022 23:24 Ответить
Хомчак мерзота. Брехлива і боягузлива. Кинув людей в ілловайському котлі
показать весь комментарий
16.12.2022 17:30 Ответить
 
 