Боеприпасы тратятся со скоростью, как во время Второй мировой, - Сырский
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Украина победит только тогда, когда ее силы выйдут на границы 1991 года, а враг будет уничтожен.
Об этом командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский сказал в интервью The Economist, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой Укринформ.
"Мы победим только тогда, когда враг будет уничтожен и мы выйдем к нашим государственным границам. ...Мы внимательно изучаем противника. И каждый яд имеет противоядие", - подчеркнул Сырский.
Он также отметил, что тот, кто недооценивает Россию, обречен на поражение, а российская мобилизация не такая уж бестолковая.
По его словам, достаточно подготовленные российские солдаты сейчас массово появляются по всему восточному фронту.
Генерал говорит, что это вызывает беспокойство, но более актуальной проблемой является сохранение поставок оружия Украине. Боеприпасы тратятся со скоростью, сравнимой как во время Второй мировой войны. Сражения выигрывает та сторона, которая достаточно быстро доставляет снаряды к пушкам.
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