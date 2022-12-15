Незаконное обогащение почти на 50 млн грн: НАПК передает в САП и БЕБ результаты мониторинга образа жизни Королевской

По результатам мониторинга образа жизни народного депутата Наталии Королевской Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) передает обоснованный вывод о выявлении признаков уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Также в Бюро экономической безопасности будут направлены материалы о возможном уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе мониторинга были выявлены факты, свидетельствующие о незаконном обогащении Натальи Королевской на сумму 49,6 млн грн и умышленное внесение ею недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, которые отличаются от достоверных на 3,8 млн грн", - рассказали в ведомстве.

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В НАПК добавили, что обнаружили во время мониторинга:

- Имение отца народной депутатки.

В декларации за 2020 год Наталья Королевская указала право пользования земельным участком общей площадью 0,2258 га и расположенным на нем домом общей площадью 614,6 кв.м. в Киевской области. Участок и имение принадлежат отцу Королевской.

В то же время, указанный жилой дом фактически размещен не только на задекларированной земле, а еще в пределах двух соседних участков. Кроме того, в собственности отца есть еще один земельный участок, являющийся частью єдиного имения вместе с этими тремя земельными участками. По данным космической съемки, все четыре участка смежные, а дома и другие объекты составляют единый комплекс, огражденный сплошным забором.

Жилой комплекс (4 земельных участка и 2 дома) был приобретен в собственность отцом народного депутата через ипотечный договор от 2019 года. Договор ссуды был заключен в 2013 году с кипрской компанией на сумму 2 млн дол. США, которая якобы предоставлялась на возвратной беспроцентной основе отцом чиновницы. При этом представителем компании на Кипре выступал помощник Наталии Королевской. Сумма обеспечения по договору ипотеки составляет примерно 49 млн грн (согласно курсу НБУ по состоянию на 01.10.2019). В то же время, общая сумма доходов, полученных отцом и матерью депутата с 1998 года по 2013 год, составляет лишь 165 тыс. грн без налогов и расходов на проживание.

По требованию НАПК Королевская объяснила, что не знает, откуда у ее отца средства на предоставление ссуды. Несмотря на это, народный депутат указала факт пользования домовладением в с. Лесники, входящим в комплекс, в своей декларации за 2020 год. Это также подтверждается материалами журналистских расследований изданий Bihus.info и программы "Деньги".

- Земельный участок в Подмосковье.

Нардепка не указала в декларации, что с 2005 года владеет земельным участком в Московской области (Россия) стоимостью свыше 2 млн руб. (563860 грн по курсу НБУ по состоянию на 31.03.2021).

- Возможное уклонение от уплаты налогов.

Наталья Королевская задекларировала за 2020 год около 27 млн грн наличными, что не подтверждено источниками доходов. Это может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов.

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Согласно абз. 2 ч. 4 ст. 51-4 Закона НАПК направит материалы относительно Наталии Королевской в САП для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.366-2, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и осуществление досудебного следствия, чтобы привлечь нардепку к уголовной ответственности.

По факту возможного уклонения от уплаты налогов материалы будут направлены в Бюро экономической безопасности.