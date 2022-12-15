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Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих
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Королевская (722) налоги (3182) САП (1948) электронное декларирование (1015) НАПК (1164) Бюро экономической безопасности (166)

Незаконное обогащение почти на 50 млн грн: НАПК передает в САП и БЕБ результаты мониторинга образа жизни Королевской

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

королевская

По результатам мониторинга образа жизни народного депутата Наталии Королевской Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАПК) передает обоснованный вывод о выявлении признаков уголовного правонарушения, связанного с коррупцией, в Специализированную антикоррупционную прокуратуру (САП). Также в Бюро экономической безопасности будут направлены материалы о возможном уклонении от уплаты налогов.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

"В ходе мониторинга были выявлены факты, свидетельствующие о незаконном обогащении Натальи Королевской на сумму 49,6 млн грн и умышленное внесение ею недостоверных сведений в декларацию за 2020 год, которые отличаются от достоверных на 3,8 млн грн", - рассказали в ведомстве.

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В НАПК добавили, что обнаружили во время мониторинга:

- Имение отца народной депутатки.

В декларации за 2020 год Наталья Королевская указала право пользования земельным участком общей площадью 0,2258 га и расположенным на нем домом общей площадью 614,6 кв.м. в Киевской области. Участок и имение принадлежат отцу Королевской.

В то же время, указанный жилой дом фактически размещен не только на задекларированной земле, а еще в пределах двух соседних участков. Кроме того, в собственности отца есть еще один земельный участок, являющийся частью єдиного имения вместе с этими тремя земельными участками. По данным космической съемки, все четыре участка смежные, а дома и другие объекты составляют единый комплекс, огражденный сплошным забором.

Жилой комплекс (4 земельных участка и 2 дома) был приобретен в собственность отцом народного депутата через ипотечный договор от 2019 года. Договор ссуды был заключен в 2013 году с кипрской компанией на сумму 2 млн дол. США, которая якобы предоставлялась на возвратной беспроцентной основе отцом чиновницы. При этом представителем компании на Кипре выступал помощник Наталии Королевской. Сумма обеспечения по договору ипотеки составляет примерно 49 млн грн (согласно курсу НБУ по состоянию на 01.10.2019). В то же время, общая сумма доходов, полученных отцом и матерью депутата с 1998 года по 2013 год, составляет лишь 165 тыс. грн без налогов и расходов на проживание.

По требованию НАПК Королевская объяснила, что не знает, откуда у ее отца средства на предоставление ссуды. Несмотря на это, народный депутат указала факт пользования домовладением в с. Лесники, входящим в комплекс, в своей декларации за 2020 год. Это также подтверждается материалами журналистских расследований изданий Bihus.info и программы "Деньги".

- Земельный участок в Подмосковье.

Нардепка не указала в декларации, что с 2005 года владеет земельным участком в Московской области (Россия) стоимостью свыше 2 млн руб. (563860 грн по курсу НБУ по состоянию на 31.03.2021).

- Возможное уклонение от уплаты налогов.

Наталья Королевская задекларировала за 2020 год около 27 млн грн наличными, что не подтверждено источниками доходов. Это может свидетельствовать об уклонении от уплаты налогов.

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Согласно абз. 2 ч. 4 ст. 51-4 Закона НАПК направит материалы относительно Наталии Королевской в САП для решения вопроса о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовных правонарушений, предусмотренных ч.1 ст.366-2, ст. 368-5 Уголовного кодекса Украины и осуществление досудебного следствия, чтобы привлечь нардепку к уголовной ответственности.

По факту возможного уклонения от уплаты налогов материалы будут направлены в Бюро экономической безопасности.
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Топ комментарии
+24
Кстаті, а з щасливим власником Порша який ще на початку війни економив на мівіну, шо там?
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15.12.2022 18:57
+16
Так от яка у неї була мрія )
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15.12.2022 18:55
+16
дааа... Шева тогда знатно вляпался ))))
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15.12.2022 19:08
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Так от яка у неї була мрія )
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15.12.2022 18:55 Ответить
Нічого голова СЛУГ ОПУ незабаром переплюне Королевську після прийнятого закону про забудовників
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15.12.2022 19:17 Ответить
забудовники і так через суди робили що хотіли, потрібно протиснути ідеота щоб ЗМІ не трогав в військовий час.

Формально у нас вже диктатура.. без своєї зброї і хунта не зможе відбутися...
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15.12.2022 19:28 Ответить
Не пройшло і року. На другий день війни це було зробити по відношенню до усіх "депутатов". А зараз - багато чого вже не знайде ніяке бюро.
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15.12.2022 18:56 Ответить
Маєте на увазі 2014 рік?
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15.12.2022 19:03 Ответить
Вірно. треба було ще тоді цю нечисть гнати за урал.
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15.12.2022 19:13 Ответить
Та хто це міг тоді зробити?
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15.12.2022 19:18 Ответить
Є така думка, що незабутні досягнення 5-го Президента дуже муляють зрадникам у ОПУ , вони так файно придумували з КВАРТАЛОМ 95 мемчики АРМАВІР ТА ВИРОК , що той АРМАВІР ПОВЕРНУВСЯ НА НИХ БУМЕРАНГОМ великого визнання в Досягеннях Пороха у АРМІЇ, МОВІ, ВІРІ, так цінно яе здобуття Ющенка у темі Голодомору
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15.12.2022 19:37 Ответить
Що сказати хотіли? Ви не зрозуміли моє запитання?
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15.12.2022 19:49 Ответить
А Ви не зрозуміли що я зрозуміла
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15.12.2022 19:52 Ответить
Ви така загадкова. Деяким чоловікам це подобається. )
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15.12.2022 20:01 Ответить
Ви, мабуть, вже забули, що попередній закон про відповідальність за незаконне збагачення та електронне декларування було занесено КСУ у 2019. Тож, довелося навіть відпустити тих, кого вже було засуджено. Вже потім була епопея з прийняттям нових законів на заміну скасованим.
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15.12.2022 22:26 Ответить
ЗЕ взявся за конкурентів
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15.12.2022 18:57 Ответить
Кстаті, а з щасливим власником Порша який ще на початку війни економив на мівіну, шо там?
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15.12.2022 18:57 Ответить
і з торговцями гуманітаркою? і з трухіним?
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15.12.2022 18:59 Ответить
от какой вы ))) ну королевскую ж подкинули? )))
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15.12.2022 19:01 Ответить
кому подкинули? ріжому гудку в подкидного дурака?
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15.12.2022 19:02 Ответить
подкинули на "растерзание" ...чтоб о другом...или других.... пока не вспоминали...
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15.12.2022 19:07 Ответить
страно что эту прокремлевскую тварь еще не грохнули
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15.12.2022 18:57 Ответить
Штепа теж на волі і жива
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15.12.2022 18:59 Ответить
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15.12.2022 18:59 Ответить
Всего то 50 лямов у этой лугансклй чмони без диплома? НЕВЕРЮ!
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15.12.2022 18:59 Ответить
Це на дрібні витрати
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15.12.2022 19:05 Ответить
шобло...
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15.12.2022 19:04 Ответить
дааа... Шева тогда знатно вляпался ))))
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15.12.2022 19:08 Ответить
Юліна падружка
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15.12.2022 19:07 Ответить
Люліна подєльніца.
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15.12.2022 19:16 Ответить
Це та ************ яка верещала услиштє Дамбас.
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15.12.2022 19:14 Ответить
копанки кришувала..
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15.12.2022 19:23 Ответить
Всі депутати пройдуть перевірку з 98року? Разом з ТОПами судів, прокуратури, поліції, облдерж. і т.д?
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15.12.2022 19:15 Ответить
нажаль тоді 1/3 України потрібно вислати ... кудись... тому вихід тільки один - розстріл хронічних та лікування притомних. Без цього совок до нас переїде, ось заборонять ЗМІ - ось тобі і 1921й...

У всій цій канетелі не хочеться тільки одного - щоб діти пухли з голоду... Адже пичина голодоморів не зрозумілі нації до сих пір.. Винуваті не покарані, зло не приборкане, а значить і повторитись може легко...

Наприклад - ЕС розбомбить ЯЗ, у відповідь США розбомбить АЗІЮ... голод тут як тут... І це на носі судячи з страв у світі... Хто ще не шукає гарантій Пу - буде шукати йому пізніше...
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15.12.2022 19:33 Ответить
Не треба нікого нікуди висилати. Заплати спецподаток (встановлений %, великий, від того що самоматеріалізовалося), не можеш - аукціон > спецподаток + заборона обиратися і працювати на бюджет років на50 > щоб не порушити конституційні права)
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15.12.2022 20:03 Ответить
Чергова серія ЗЕклоунади розігрується - ЛОХторат же ж треба чимось підкормлювати!!!
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15.12.2022 19:19 Ответить
Оце і все, шо ви на цю потвору нарили??? Цю ригівську тварюку потрібно було за держзраду разом з її однопартійцями посадити вже мінімум рік тому.
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15.12.2022 19:19 Ответить
Мінімум 8 років тому
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15.12.2022 19:50 Ответить
Що коментувати? Стерва, вона і в Верховній Раді стерва...
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15.12.2022 19:20 Ответить
Нуу, а скільки потім "зелених" випливе з подібними історіями
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15.12.2022 19:22 Ответить
Невже? Через 18 рокiів почали викривати злодюг. Почали з цьої луганської мочалки
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15.12.2022 19:25 Ответить
Давно пора эту тварюку придушить.
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15.12.2022 19:26 Ответить
королевська і 50 лямів грн???
ви млять жартуєте???
тоді можна відкривати кримінальні справи на всю ВР нинішнього скликання
і сава герою України Бойку Юрію
ну він же збагатився на пару лямів грн коли ******* майже пів мільярда баксів
ні, я мабудь брешу на Бойка, бо моня чказав що нема підстав позбавити його звання Героя України
то може королевські орден?????
а чому ні???
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15.12.2022 19:28 Ответить
а нельзя всех властьимущих промониторить на " образ жизни"????
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15.12.2022 19:30 Ответить
Ну і де її зараз шукати? Мабуть санітаркою у батальйоні "Відень" служить...
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15.12.2022 19:32 Ответить
Посуду миє в парижському бістро )
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15.12.2022 19:51 Ответить
невже й до ригівської сучки добрались... тихенько сиділа... чекала "освобождения"... а тут прийшли й питають, звідки бабло?
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15.12.2022 19:40 Ответить
Багато до кого стучались-питались... і де ті узнікі совісті? 🙄 Ага, в гіршому випадку тихцем сидять в ізраїлях, ато й далі, при званнях і посадах. Такшо - нівєрю! 👀
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15.12.2022 19:45 Ответить
вы что боитесь их этих предателей? не можете их лишить бабла?
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15.12.2022 20:03 Ответить
Птєнці шобли🐷, зкацаплених ******, з часів🤯 кучми-симоненка-мороза-піскуна-якунОвоща-охендовського-рябця-підрахуя-медведька-шокіна, як гниди на тілі України!!
Не так гидкі воші *****, як свої гниди‼️💯🇺🇦❤️⚔️⚔️🤔
Люстрацій більше не буде‼️‼️⚔️⚔️

Слава Захисникам України ‼️⚔️🇺🇦❤️‼️
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15.12.2022 20:13 Ответить
Её бы бурятам отдать,или кадырОвцам!
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15.12.2022 20:44 Ответить
Ну как можно было трогать ближайшую подругу Джулии Тимошенко?!
Дружили душа в душу…

Ну, а потом уже был Янукович…
»У мня есть ноги…»

Потом ОПЗЖ, где у неё рот не закрывался…

А теперь, ее , «чистую и пушистую»,
взяли за белые ручки и повели… поближе к параше.
Пора отвечать.
Все ходы записаны.
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15.12.2022 21:05 Ответить
Елементарно все конфисковать. В бюджет. Сажать не смисла.
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15.12.2022 21:26 Ответить
Заплатит штраф 1200 грн, на этом всё
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16.12.2022 04:48 Ответить
Нахрапистая, туманная, невразумительная и монотонная - такая она, поросль "Озимого поколения"
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16.12.2022 06:51 Ответить
 
 