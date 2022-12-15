"Забыл" задекларировать съемную квартиру: САП и НАБУ сообщили о подозрении еще одному нардепу. СМИ пишут, что речь идет о "слуге народа" Пашковском

По материалам Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), 15 декабря 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили народному депутату о подозрении из-за внесения недостоверных данных в декларацию за 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что нардеп не внес в декларацию сведения о жилье на Печерске (центральный район Киева), которым пользовался на основании договора аренды. Стоимость квартиры составляет более 1,9 млн грн.

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Действия лица квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ).

"15 декабря 2022 года по поручению руководителя САП прокурор САП с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении народному депутату Украины IХ созыва в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Следствием, начатым по материалам НАПК, установлено, что в декларации за 2020 год народный депутат не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года.

Таким образом, народный избранник не задекларировал недвижимое имущество, более чем в 865 раз превышающее прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщили в САП.

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Со ссылкой на свои источники "Украинская правда" пишет, что речь идет о "слуге народа" Максиме Пашковском.

Напомним, что вчера, 14 декабря, по материалам НАПК САП и НАБУ сообщили о подозрении "слуге народа" Гевко, не задекларировавшему имущество на 3,7 млн грн.