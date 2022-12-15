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Новости Политика Украины Е-декларации госслужащих
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ВР (28728) САП (1948) НАПК (1164) подозрение (244) Пашковский максим (3)

"Забыл" задекларировать съемную квартиру: САП и НАБУ сообщили о подозрении еще одному нардепу. СМИ пишут, что речь идет о "слуге народа" Пашковском

Новости Цензор.НЕТ Политика Украины

максим,пашковський

По материалам Национального агентства по предотвращению коррупции (НАПК), 15 декабря 2022 года Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) и Специализированная антикоррупционная прокуратура (САП) сообщили народному депутату о подозрении из-за внесения недостоверных данных в декларацию за 2020 год.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК, передает Цензор.НЕТ.

Следствие установило, что нардеп не внес в декларацию сведения о жилье на Печерске (центральный район Киева), которым пользовался на основании договора аренды. Стоимость квартиры составляет более 1,9 млн грн.

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Действия лица квалифицировали по ч. 1 ст. 366-2 Уголовного кодекса Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ).

"15 декабря 2022 года по поручению руководителя САП прокурор САП с участием детективов НАБУ сообщил о подозрении народному депутату Украины IХ созыва в умышленном внесении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, то есть в совершении уголовного преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 366-2 УК Украины (в редакции Закона Украины от 04.12.2020 № 1074-ІХ).

Следствием, начатым по материалам НАПК, установлено, что в декларации за 2020 год народный депутат не указал квартиру стоимостью около 2 млн грн, которую он арендовал в течение года.

Таким образом, народный избранник не задекларировал недвижимое имущество, более чем в 865 раз превышающее прожиточный минимум для трудоспособных лиц, чем нарушил требования пп. 2, 3 ч. 2 ст. 46 Закона Украины "О предотвращении коррупции", - сообщили в САП.

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Со ссылкой на свои источники "Украинская правда" пишет, что речь идет о "слуге народа" Максиме Пашковском.

Напомним, что вчера, 14 декабря, по материалам НАПК САП и НАБУ сообщили о подозрении "слуге народа" Гевко, не задекларировавшему имущество на 3,7 млн грн.
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Топ комментарии
+25
Судя по фотокарточке, у этого кнура много чего не получается, кроме декларирования незаконных доходов.
Когда я вижу вот такие рыла слуг народа, сразу ассоциируется с вот этим
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15.12.2022 19:31
+20
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15.12.2022 19:31
+18
Показуха. Где Трухин, Гетманцев, Безмозглая???
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15.12.2022 19:34
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Ух ти ж сурло яке!
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15.12.2022 19:30 Ответить
Всегда ищу «глубинный» смысл в любых событиях в политике и никогда не оцениваю людей по внешности и задаю себе вопрос: «А почему именно он, а почему так важна арендованная квартира, ,а не купленная в собственность ,и понимаю что нас "кормят" фуфлом !!! И понимаю , что данный товарищ пошёл в разрез с линией партии, потому что Зелень своих не бросает. Запомните это и начните думать не дупой аголовой!!!
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16.12.2022 09:28 Ответить
"В человеке все должно быть прекрасно..." (с) Чехов. Добре, нехай не зовні, але тут що ззовні, що всередині... Бл@дь, ну чому ми такі сліпі? Чи дурні? Чи одне і друге разом? Зробимо себе разом ще раз? Ех, раз, ещьо раз...
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15.12.2022 19:30 Ответить
влітку 19-го на вибори припхалися всі контужені телевізором в голову, тобто дурні, які тягнули за собою і тих, хто ніколи не ходив на вибори - і сліпих, і глухих, і безногих .... Як сказав Карлін: не смійте недооцінювати тупих людей, які збираються у великі групи. А ще одна розумна людина майже двісті років тому сказала, що думка більшості завжди помилкова, бо більшість людей - ідіоти. Хоча це визначення не точне, бо взагалі-то ідіотами називали тих, хто не приймає участі в суспільному житті соціуму, а у нас тоді таких набралося мільйонів дев'ять. Для решти тринадцяти мільйонів дефініцію виберіть самі, бо мені це складно при такому широкому виборі.
Людське життя занадто коротке, щоб займатися дослідженням причини, чому люди ігнорують здоровий глузд - з якогось принципового переконання, чи можливо з особистої неприязні. Як на мене, то простіше та безпечніше не допускати їх до виборів центральної влади.
Просто нагадаю, як виглядали результат виборів влітку 19-го:
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15.12.2022 20:24 Ответить
Обличчя дзеркало душі. До 40 років людина має таке обличчя, яке заслуговує. Тут не одбрехатись
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17.12.2022 18:49 Ответить
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15.12.2022 19:30 Ответить
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15.12.2022 19:31 Ответить
Судя по фотокарточке, у этого кнура много чего не получается, кроме декларирования незаконных доходов.
Когда я вижу вот такие рыла слуг народа, сразу ассоциируется с вот этим
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15.12.2022 19:31 Ответить
Показуха. Где Трухин, Гетманцев, Безмозглая???
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15.12.2022 19:34 Ответить
Ну и что? Помнится Артурчик Г. забыл задекларировать домик в Испании. Ну бывает такое, забыли пацаны, работы много. Вот и нет времени на всякие мелочи.
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15.12.2022 19:36 Ответить
Не Г., а герасімов. Так, пам'ятаємо, тому і не сивочолий гетьман зараз президент. Але довбоїбізм у тому, що під Зє! наобирали зелену монобільшість. Невже так і не засвоїли правило стримувань і противаг? Чому поперлись в одні ворота, як дурні барани? А таки ж дурні барани, тому і жарять, як шашлики
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15.12.2022 19:46 Ответить
Значит не будет и Зе следующим президентом. Как тут говорили, не понравится Зе мы его мигом уберем и назначим другого. А депутаты будут как и попередники искать себе пристанище, как совсем недавно. И к Смешко с Гордоном бежали, лишь бы попасть в ВР, хотя их позицию не разделяли.
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15.12.2022 20:01 Ответить
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15.12.2022 19:37 Ответить
Глядя в чєсниє глаза етой морди-ліца сразу відно шо оно дньом і ночью думаєт о народє которому оно слуга...
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15.12.2022 19:37 Ответить
Ой скільки таких "зелених слуг" після зміни влади випливе
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15.12.2022 19:44 Ответить
А от і не треба, щоб випливли - треба втопити до влади
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15.12.2022 19:48 Ответить
Ох і рожа. Тільки побачив фото, зразу подумав, що про слуг урода мова йде!
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15.12.2022 19:48 Ответить
І не дивно. Для депутата то дрібниця. )
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15.12.2022 19:59 Ответить
Було б дивно, якби це був не черговий слуга!
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15.12.2022 20:00 Ответить
На какой помойке нашли этого вонючего хряка ?
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15.12.2022 20:01 Ответить
если у депутатов не наказывать на сумму. которую они забыли задекларировать. то страны ЕС вообще перестанут помогать. Во время войны жиреют и богатеют.
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15.12.2022 20:01 Ответить
Цеи депутат мабуть попав в слуги для кількості . Як Юзік -- він в 95 - му показував німу сцену - в ВР він стопудово грає міма .
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15.12.2022 20:16 Ответить
як свиня на вигляд і душа
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15.12.2022 20:22 Ответить
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15.12.2022 20:29 Ответить
Ну и боров,ерш его меть.Слуги-уроды,иначе их и не назовешь.
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15.12.2022 20:38 Ответить
Нічого дивного.

Партія ЗЄ - партія гвалтівників, злодіїв, лиходіїв, пройдисвітів, брехунів та просто обмежених розумово бидлюків типу Тищенко та Безуглої.

Була в СН буквально пара більш-менш порядних людей - і тих вигнали.
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15.12.2022 20:41 Ответить
бедная его баба -такой поросюк ее тискает
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15.12.2022 20:48 Ответить
А обличчя яке "інтелектуальне"... ну прямо як в Юзіка....
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15.12.2022 20:57 Ответить
І чому я не здивований?
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15.12.2022 21:03 Ответить
Знову слуги урода, яка несподіванка.
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15.12.2022 21:07 Ответить
І оце ...... пише нам закони по яким ми повині жити .
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15.12.2022 21:22 Ответить
Всё что "забыл задекларировать" должно конфисковываться автоматически. Тогда "забывчивость" сразу исчезнет
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16.12.2022 07:46 Ответить
 
 