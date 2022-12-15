РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube RSS
9727 посетителей онлайн
Новости За рубежомВойна в Украине Война
6 585 21
война (46746) Госдепартамент США (1624) НАТО (8937) Россия (91256) США (23185) Прайс Нед (108)

Это не "прокси-война" - Россия не сражается ни с США, ни с НАТО, - Госдепартамент

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

прайс

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия не воюет ни с США, ни с НАТО, а проводит ничем не спровоцированное, незаконное вторжение в Украину.

Об этом сказал Прайс в интервью Медузи, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что бы там ни говорили в Москве, а мы от них слышали много неправды в последнее время, это никакая не "прокси-война". Россия не воюет ни с США, ни с НАТО. Россия проводит ничем не спровоцированное, незаконное вторжение в Украину — суверенную соседнюю страну. Украина не сделала абсолютно ничего, чтобы заслужить такую агрессию против себя", - сказал он.

Поэтому, по словам Прайса, на другие страны мира, в том числе США, а также десятки их партнеров возложена обязанность помогать Украине защищаться.

"Именно этим мы и занимаемся: мы передали Украине оборонительное вооружение более чем на 20 миллиардов долларов. Это именно то, что нужно украинцам для противостояния российскому вторжению и сдерживания попыток агрессора захватить новые территории Украины", - добавил он.

Также представитель Госдепа отметил, что украинцы прекрасно продемонстрировали не только свою решимость, но и эффективность стратегии. Они не только успешно отражают российские атаки, но и проводят контрнаступления и отвоевывают территории, которые российские силы пытались вывести из их контроля, заявил Прайс.

Читайте также: США ввели персональные санкции против одиозного судьи Вовка

"В сентябре госсекретарь (США Энтони. – Ред.) Блинкен был в Киеве, и наши украинские партнеры оповестили его о начале первой фазы контрнаступления. А за последующие несколько месяцев украинские войска отвоевали большие куски своей территории. Так что можно с уверенностью сказать, что именно та поддержка, которую мы оказываем Украине, является наиболее эффективной и необходимой для наших партнеров", - отметил Прайс.

По его словам, США не признают и никогда не признают захватнические действия РФ, в том числе аннексию – даже такую мнимую – суверенных украинских территорий. Для Вашингтона и партнеров по всему миру существуют только международно признанные границы Украины.

"Повторюсь, это не война России с США. Мы принимаем во внимание риски эскалации, но поставляем Украине именно те виды вооружений, которые нужны ей для защиты территориальной целостности и суверенитета своей страны. Агрессивную захватническую войну ведет только одна сторона — Россия. Украинцы лишь защищают то, что принадлежит им по праву, что признает и весь остальной мир", - заявил он.

Прайс отметил, что США поддерживают не только саму Украину, но и принцип: ни одна страна не имеет права произвольно перекраивать карты и границы по собственному желанию.

"Большие страны не должны иметь возможность терроризировать своих соседей по принципу "кто сильнее, тот и прав". Мы хотим как можно более понятно донести это не только до России, но и до других стран, которые могут попытаться попрать международное право и основные положения Устава ООН", – подчеркнул Прайс.

Читайте также: У США есть достаточные запасы вооружения, чтобы помогать Украине, - Госдеп

Также он заявил, что администрация США всегда пыталась иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

"К сожалению, от России последовал весьма однозначный ответ: на наше предложение они ответили тем, что сделали эти отношения еще более нестабильными и непредсказуемыми. Лучше иллюстрации этому, чем незаконное вторжение России в Украину в начале этого года, не придумать. Мы ясно дали понять, что после этого никакого сохранения статуса-кво быть не может", - подчеркнул Прайс.

Он добавил, что США четко заявляют: никаких переговоров с Россией по Украине без участия Украины быть не может.

"Это прерогатива исключительно власти Украины и украинского народа... Мы верим в важность поддержания диалога, но в первую очередь продолжаем поддерживать Украину и помогать ей отражать российскую агрессию. И мы будем делать это ровно столько, сколько потребуется", - резюмировал он.
Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+7
Россия воюет с США и НАТО, путин много раз прямо говорил об этом. И испуганое блеяние "мы не сторона конфликта" ничего в этом вопросе не меняет.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:39
+4
Таак, постачання зброї для захисту?! Хм, але захищаючись ми не зможемо відбити вже захоплені території.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:26
+3
Давайте-давайте - втішайте сбе. Ви є так сците визнати той факт, що русня мріє про війну з вами.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:29
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
ну чому про 20 мільярдів говорить представник дипломатичної служби? він що, витягнув короткого сірника?

я бачу, що навіть у Залужного урвався терпець пояснювати довбойобами про необхідність невідкладного постачання 300 танків, 500 гавбиць тощо
показать весь комментарий
15.12.2022 20:21 Ответить
Таак, постачання зброї для захисту?! Хм, але захищаючись ми не зможемо відбити вже захоплені території.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:26 Ответить
Нт ваюєт-проста НАТа аб етом нє знаєт...
показать весь комментарий
15.12.2022 20:28 Ответить
Ключове - "оборонне озброєння".
Сподіваюсь, партнери України вже дозріли до думки, що програш московії напряму залежить від "накачки" України НАСТУПАЛЬНИМ озюроєнням!
Але це я так зрозумів слова нашого ГЕНЕРАЛА в інтерв'ю "Економісту", а як зрозуміли на Заході - хто зна...
показать весь комментарий
15.12.2022 20:28 Ответить
Хаймарсы и гаубицы 777 это по твоему не наступательное вооружение? )
показать весь комментарий
15.12.2022 21:56 Ответить
Це зброя підтримки оборони або наступу.
показать весь комментарий
15.12.2022 21:59 Ответить
А 400+ танков Т-72 зброя чего?
показать весь комментарий
15.12.2022 22:41 Ответить
При такій перевазі в танках та арті, як у московитів - зброя стримування та виживання. Вони ж теж не вічні чи безсмертні (я про танки радянського зразка, що були нам надані). Та й т55 (навіть супермодифікований) то не т72, т80, т90 і тим більш не "Леопард" чи "Абрамс". Але це моя думка. Якщо вона не співпадає з вашою - то так тому й бути.
показать весь комментарий
15.12.2022 22:48 Ответить
Давайте-давайте - втішайте сбе. Ви є так сците визнати той факт, що русня мріє про війну з вами.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:29 Ответить
Россия воюет с США и НАТО, путин много раз прямо говорил об этом. И испуганое блеяние "мы не сторона конфликта" ничего в этом вопросе не меняет.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:39 Ответить
Мабуть так. Їм уже треба б було показати бодай на 1/100 що є справжньою війною зі США. Звісно, що руками українців. Але бояться.
показать весь комментарий
15.12.2022 20:46 Ответить
Воевала бы параша с США или НАТО раши уже бы не было в сегодняшнем виде. Пусть Аляску хотя бы попробуют осводить для начала... Все это отмазки лишь бы оправдать свои неудачи в Украине. 10-й месяц с Украиной не могут справиться, а ту вдруг российские свинособаки будут еще воевать с США/НАТО
показать весь комментарий
15.12.2022 21:59 Ответить
США говорит о том, что не воюет, чтобы россия понимала, что с ней будет, если США начнёт воевать.
показать весь комментарий
15.12.2022 22:05 Ответить
А с какого момента то, что говорит пукен , правда? Если этот выплядок скажет, что он воюет с марсианами, вы тоже схаваете? Слова ху.ла предназначены для тупорылой русни, это им он пытается навешать лапшу на уши, придумывая глупости про НАТО и США. Этому выродку стыдно признать, что под его умелым руководством раисе дают 3.14здюлей смешные сваты хахлы из кино. Вот, вешает лапшу он своим свинособакам, а повисла она у канадского Рабиновича.
показать весь комментарий
15.12.2022 23:56 Ответить
Найтвердіший доказ того що підоРашка не воює зі США і НАТО , це факт її існування до цих пір . .
показать весь комментарий
15.12.2022 20:41 Ответить
воює з натою посилками з тельбухами
показать весь комментарий
15.12.2022 21:03 Ответить
Росія всупереч санкціям закупила у західних фірм складники для дронів «Орлан» - ЗМІ

Західні виробники через фірми-посередники продовжують постачання до Росії складників для безпілотника «Орлан-10». За неповний 2022 рік компанії поставили російській владі компоненти на 1,65 мільярда рублів (це понад 937 мільйонів гривень). Про це йдеться в поширеному 15 грудня спільному розслідуванні видання «Важные истории», агенції Reuters та Британського інституту оборонних досліджень (RUSI).
З січня до жовтня 2022 року російський «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ) - виробник безпілотників «Орлан», який перебуває під санкціями, через посередників придбав західних складників на суму понад 25 мільйонів доларів, стверджують журналісти і співробітники Британського інституту оборонних досліджень.
З січня до жовтня 2022 року російський «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ) - виробник безпілотників «Орлан», який перебуває під санкціями, через посередників придбав західних складників на суму понад 25 мільйонів доларів, стверджують журналісти і співробітники Британського інституту оборонних досліджень.
У версії дрона «Орлан-10» широко використовується мікроелектроніка американських Analog Devices, Texas Instruments, компанії Xilinx (належить AMD) та тайванської Getac, а також японські двигуни Saito.
У розслідуванні сказано, що частину іноземних компонентів для виробництва дронів (приблизно на 300 мільйонів рублів з січня до травня) СТЦ закупила у російської мережі «Сітілінк». Ще один постачальник електроніки - петербурзька компанія «СМТ-Айлогік». Таким чином, СТЦ забезпечила цій фірмі 80% виручки торік.
«СМТ-Айлогік» отримувала західні компоненти від фірми Asia Pacific Links (Гонконг), пишуть журналісти. З початку війни в Україні, за їхніми даними, закупівлі становили приблизно 6 мільйонів доларів. Номінальний власник Asia Pacific Links - громадянин Росії Антон Трофімов.
Крім того, компоненти для «Орланів» «СМТ-Айлогік» купувала у американської компанії Ik Tech. Її також заснував росіянин із американським громадянством, якого звати Ігор Каждан. З 2018 до 2021 року він поставив майже 1400 процесорних модулів GUM3703FEBY, знайдених після російських обстрілів в Україні серед уламків «Орланів».
У лютому, за два тижні до російського вторгнення, Каждана заарештували за звинуваченням у контрабанді продукції військового та подвійного призначення до Росії. Він зізнався, що почав вести бізнес із російськими фірмами у 2016 році «в обхід експортних обмежень».
Росія використовує «Орлани» з 2014 року для розвідки та наведення вогню. Крім цього, з дронів можуть перехоплювати переговори та глушити мобільний звʼязок. Також із «Орланів» розсилали пропагандистські повідомлення українським військовим.
Військові експерти вважають «Орлан» наймасовішим і найуспішнішим російським безпілотником.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bpla-orlan-rosija-obhid-sankcij/32178369.html
показать весь комментарий
15.12.2022 21:11 Ответить
Це, *****, фсьо дісіптікони - ага...
показать весь комментарий
15.12.2022 21:14 Ответить
Відбувається жахливе,у самому серці Європи,фашистський режим біснуватого підполковника-члена карального органа КДБ СРСР,на підставі наративного світогляду,та бажанням утворити щось на кшталт симбіозу нацистської Германії й СРСР,розв'язав геноцид 50 000 000 нації,народу України,визнаної держави,члена ООН.
А ще найстрашніше, йому не може завдати увесь світ.
Передивіться фільм"гауптман",ви зрозумієте хто такий цей покидьок призвіще,якого бридко називати,отож *****
показать весь комментарий
15.12.2022 22:34 Ответить
Это Украина воюет с США и НАТО. Учитывая что без американской и европейской комплектухи никаких Калибров, Искандеров, Су-34, Тигров, и прочей ***** небыло бы в принципе.
показать весь комментарий
15.12.2022 22:40 Ответить
може рф веде проксі-війну Китаю проти демократій.
Сі переобрався на третій термін, подавляє заворушення у себе - всі мовчать займатися ним нікому, укріплює міжнародні позиції, укріплює позиції Китаю в Середній Азії, закуповує дешеві енергоресурси, укріплює армію.
***** розповідає казки, що "чим складніше ситуація, тим потрібно бути впевнішим". Так що, скоріше рф - це торпеда запущена Китаєм по Заходу.
показать весь комментарий
16.12.2022 00:18 Ответить
 
 