Это не "прокси-война" - Россия не сражается ни с США, ни с НАТО, - Госдепартамент

Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия не воюет ни с США, ни с НАТО, а проводит ничем не спровоцированное, незаконное вторжение в Украину.

Об этом сказал Прайс в интервью Медузи, сообщает Цензор.НЕТ.

"Что бы там ни говорили в Москве, а мы от них слышали много неправды в последнее время, это никакая не "прокси-война". Россия не воюет ни с США, ни с НАТО. Россия проводит ничем не спровоцированное, незаконное вторжение в Украину — суверенную соседнюю страну. Украина не сделала абсолютно ничего, чтобы заслужить такую агрессию против себя", - сказал он.

Поэтому, по словам Прайса, на другие страны мира, в том числе США, а также десятки их партнеров возложена обязанность помогать Украине защищаться.

"Именно этим мы и занимаемся: мы передали Украине оборонительное вооружение более чем на 20 миллиардов долларов. Это именно то, что нужно украинцам для противостояния российскому вторжению и сдерживания попыток агрессора захватить новые территории Украины", - добавил он.

Также представитель Госдепа отметил, что украинцы прекрасно продемонстрировали не только свою решимость, но и эффективность стратегии. Они не только успешно отражают российские атаки, но и проводят контрнаступления и отвоевывают территории, которые российские силы пытались вывести из их контроля, заявил Прайс.

Читайте также: США ввели персональные санкции против одиозного судьи Вовка

"В сентябре госсекретарь (США Энтони. – Ред.) Блинкен был в Киеве, и наши украинские партнеры оповестили его о начале первой фазы контрнаступления. А за последующие несколько месяцев украинские войска отвоевали большие куски своей территории. Так что можно с уверенностью сказать, что именно та поддержка, которую мы оказываем Украине, является наиболее эффективной и необходимой для наших партнеров", - отметил Прайс.

По его словам, США не признают и никогда не признают захватнические действия РФ, в том числе аннексию – даже такую мнимую – суверенных украинских территорий. Для Вашингтона и партнеров по всему миру существуют только международно признанные границы Украины.

"Повторюсь, это не война России с США. Мы принимаем во внимание риски эскалации, но поставляем Украине именно те виды вооружений, которые нужны ей для защиты территориальной целостности и суверенитета своей страны. Агрессивную захватническую войну ведет только одна сторона — Россия. Украинцы лишь защищают то, что принадлежит им по праву, что признает и весь остальной мир", - заявил он.

Прайс отметил, что США поддерживают не только саму Украину, но и принцип: ни одна страна не имеет права произвольно перекраивать карты и границы по собственному желанию.

"Большие страны не должны иметь возможность терроризировать своих соседей по принципу "кто сильнее, тот и прав". Мы хотим как можно более понятно донести это не только до России, но и до других стран, которые могут попытаться попрать международное право и основные положения Устава ООН", – подчеркнул Прайс.

Читайте также: У США есть достаточные запасы вооружения, чтобы помогать Украине, - Госдеп

Также он заявил, что администрация США всегда пыталась иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией.

"К сожалению, от России последовал весьма однозначный ответ: на наше предложение они ответили тем, что сделали эти отношения еще более нестабильными и непредсказуемыми. Лучше иллюстрации этому, чем незаконное вторжение России в Украину в начале этого года, не придумать. Мы ясно дали понять, что после этого никакого сохранения статуса-кво быть не может", - подчеркнул Прайс.

Он добавил, что США четко заявляют: никаких переговоров с Россией по Украине без участия Украины быть не может.

"Это прерогатива исключительно власти Украины и украинского народа... Мы верим в важность поддержания диалога, но в первую очередь продолжаем поддерживать Украину и помогать ей отражать российскую агрессию. И мы будем делать это ровно столько, сколько потребуется", - резюмировал он.