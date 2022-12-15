Это не "прокси-война" - Россия не сражается ни с США, ни с НАТО, - Госдепартамент
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Представитель Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Россия не воюет ни с США, ни с НАТО, а проводит ничем не спровоцированное, незаконное вторжение в Украину.
Об этом сказал Прайс в интервью Медузи, сообщает Цензор.НЕТ.
"Что бы там ни говорили в Москве, а мы от них слышали много неправды в последнее время, это никакая не "прокси-война". Россия не воюет ни с США, ни с НАТО. Россия проводит ничем не спровоцированное, незаконное вторжение в Украину — суверенную соседнюю страну. Украина не сделала абсолютно ничего, чтобы заслужить такую агрессию против себя", - сказал он.
Поэтому, по словам Прайса, на другие страны мира, в том числе США, а также десятки их партнеров возложена обязанность помогать Украине защищаться.
"Именно этим мы и занимаемся: мы передали Украине оборонительное вооружение более чем на 20 миллиардов долларов. Это именно то, что нужно украинцам для противостояния российскому вторжению и сдерживания попыток агрессора захватить новые территории Украины", - добавил он.
Также представитель Госдепа отметил, что украинцы прекрасно продемонстрировали не только свою решимость, но и эффективность стратегии. Они не только успешно отражают российские атаки, но и проводят контрнаступления и отвоевывают территории, которые российские силы пытались вывести из их контроля, заявил Прайс.
"В сентябре госсекретарь (США Энтони. – Ред.) Блинкен был в Киеве, и наши украинские партнеры оповестили его о начале первой фазы контрнаступления. А за последующие несколько месяцев украинские войска отвоевали большие куски своей территории. Так что можно с уверенностью сказать, что именно та поддержка, которую мы оказываем Украине, является наиболее эффективной и необходимой для наших партнеров", - отметил Прайс.
По его словам, США не признают и никогда не признают захватнические действия РФ, в том числе аннексию – даже такую мнимую – суверенных украинских территорий. Для Вашингтона и партнеров по всему миру существуют только международно признанные границы Украины.
"Повторюсь, это не война России с США. Мы принимаем во внимание риски эскалации, но поставляем Украине именно те виды вооружений, которые нужны ей для защиты территориальной целостности и суверенитета своей страны. Агрессивную захватническую войну ведет только одна сторона — Россия. Украинцы лишь защищают то, что принадлежит им по праву, что признает и весь остальной мир", - заявил он.
Прайс отметил, что США поддерживают не только саму Украину, но и принцип: ни одна страна не имеет права произвольно перекраивать карты и границы по собственному желанию.
"Большие страны не должны иметь возможность терроризировать своих соседей по принципу "кто сильнее, тот и прав". Мы хотим как можно более понятно донести это не только до России, но и до других стран, которые могут попытаться попрать международное право и основные положения Устава ООН", – подчеркнул Прайс.
Также он заявил, что администрация США всегда пыталась иметь стабильные и предсказуемые отношения с Россией.
"К сожалению, от России последовал весьма однозначный ответ: на наше предложение они ответили тем, что сделали эти отношения еще более нестабильными и непредсказуемыми. Лучше иллюстрации этому, чем незаконное вторжение России в Украину в начале этого года, не придумать. Мы ясно дали понять, что после этого никакого сохранения статуса-кво быть не может", - подчеркнул Прайс.
Он добавил, что США четко заявляют: никаких переговоров с Россией по Украине без участия Украины быть не может.
"Это прерогатива исключительно власти Украины и украинского народа... Мы верим в важность поддержания диалога, но в первую очередь продолжаем поддерживать Украину и помогать ей отражать российскую агрессию. И мы будем делать это ровно столько, сколько потребуется", - резюмировал он.
Пожалуйста, подождите...
я бачу, що навіть у Залужного урвався терпець пояснювати довбойобами про необхідність невідкладного постачання 300 танків, 500 гавбиць тощо
Сподіваюсь, партнери України вже дозріли до думки, що програш московії напряму залежить від "накачки" України НАСТУПАЛЬНИМ озюроєнням!
Але це я так зрозумів слова нашого ГЕНЕРАЛА в інтерв'ю "Економісту", а як зрозуміли на Заході - хто зна...
сватыхахлы из кино. Вот, вешает лапшу он своим свинособакам, а повисла она у канадского Рабиновича.
Західні виробники через фірми-посередники продовжують постачання до Росії складників для безпілотника «Орлан-10». За неповний 2022 рік компанії поставили російській владі компоненти на 1,65 мільярда рублів (це понад 937 мільйонів гривень). Про це йдеться в поширеному 15 грудня спільному розслідуванні видання «Важные истории», агенції Reuters та Британського інституту оборонних досліджень (RUSI).
З січня до жовтня 2022 року російський «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ) - виробник безпілотників «Орлан», який перебуває під санкціями, через посередників придбав західних складників на суму понад 25 мільйонів доларів, стверджують журналісти і співробітники Британського інституту оборонних досліджень.
З січня до жовтня 2022 року російський «Спеціальний технологічний центр» (СТЦ) - виробник безпілотників «Орлан», який перебуває під санкціями, через посередників придбав західних складників на суму понад 25 мільйонів доларів, стверджують журналісти і співробітники Британського інституту оборонних досліджень.
У версії дрона «Орлан-10» широко використовується мікроелектроніка американських Analog Devices, Texas Instruments, компанії Xilinx (належить AMD) та тайванської Getac, а також японські двигуни Saito.
У розслідуванні сказано, що частину іноземних компонентів для виробництва дронів (приблизно на 300 мільйонів рублів з січня до травня) СТЦ закупила у російської мережі «Сітілінк». Ще один постачальник електроніки - петербурзька компанія «СМТ-Айлогік». Таким чином, СТЦ забезпечила цій фірмі 80% виручки торік.
«СМТ-Айлогік» отримувала західні компоненти від фірми Asia Pacific Links (Гонконг), пишуть журналісти. З початку війни в Україні, за їхніми даними, закупівлі становили приблизно 6 мільйонів доларів. Номінальний власник Asia Pacific Links - громадянин Росії Антон Трофімов.
Крім того, компоненти для «Орланів» «СМТ-Айлогік» купувала у американської компанії Ik Tech. Її також заснував росіянин із американським громадянством, якого звати Ігор Каждан. З 2018 до 2021 року він поставив майже 1400 процесорних модулів GUM3703FEBY, знайдених після російських обстрілів в Україні серед уламків «Орланів».
У лютому, за два тижні до російського вторгнення, Каждана заарештували за звинуваченням у контрабанді продукції військового та подвійного призначення до Росії. Він зізнався, що почав вести бізнес із російськими фірмами у 2016 році «в обхід експортних обмежень».
Росія використовує «Орлани» з 2014 року для розвідки та наведення вогню. Крім цього, з дронів можуть перехоплювати переговори та глушити мобільний звʼязок. Також із «Орланів» розсилали пропагандистські повідомлення українським військовим.
Військові експерти вважають «Орлан» наймасовішим і найуспішнішим російським безпілотником.
https://www.radiosvoboda.org/a/news-bpla-orlan-rosija-obhid-sankcij/32178369.html
А ще найстрашніше, йому не може завдати увесь світ.
Передивіться фільм"гауптман",ви зрозумієте хто такий цей покидьок призвіще,якого бридко називати,отож *****
Сі переобрався на третій термін, подавляє заворушення у себе - всі мовчать займатися ним нікому, укріплює міжнародні позиції, укріплює позиції Китаю в Середній Азії, закуповує дешеві енергоресурси, укріплює армію.
***** розповідає казки, що "чим складніше ситуація, тим потрібно бути впевнішим". Так що, скоріше рф - це торпеда запущена Китаєм по Заходу.