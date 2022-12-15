Россия, несмотря на санкции, закупила у западных фирм комплектующие для дронов "Орлан", - Reuters
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Посредником выступает компания Ik Tech, которой владеет гражданин РФ и США Игорь Каждан.
Производитель российских дронов "Орлан-10" покупает электронику в США и Китае, несмотря на санкции. Для этого используется компания, принадлежащая гражданину РФ и Штатов. Соответствующее расследование провело издание Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.
Беспилотники "Орлан-10" собираются преимущественно с иностранных компонентов. Сюда относится продукция различных компаний: европейских STMicroelectronics, NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics, Saito Seisakusho и американских Altera, Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology.
Производит БПЛА компания "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга. Она находится под санкциями США с 2016 года за помощь ГРУ РФ в проведении радиоэлектронной разведки.
Посредником для обхода санкций выступает компания Ik Tech из США. Владелец фирмы Игорь Каждан имеет двойное гражданство России и Штатов, а его второе имя – Алекс Стэнтон. С 2018 по 2021 год Ik Tech экспортировала в РФ товаров на общую сумму $2,2 миллиона. Среди всей продукции было 1400 процессорных модулей от Gumstix. Детали такого типа позже обнаружили в "Орлан-10".
Журналисты запросили комментарий у производителей комплектующих. Все они ответили, что строго соблюдают санкции и не обладают информацией о поставках своей продукции в Россию. А компания Gumstix пообещала провести расследование по этому поводу.
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Oleg Shepherd
що худобо, ти вже патріотом став? То вже не нацики напали на Донбас?
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21 тиж.
Павло Аніськович
Свиното, ти вже перевзувся?
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Не зря Москва десятками лет слала их в сша пачкали под видом беженцев от режима.
Работы для спец служб- не початый край…
Во время 2-й мировой Форд работал в Германии
на Гитлера и ничего.