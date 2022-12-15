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Россия, несмотря на санкции, закупила у западных фирм комплектующие для дронов "Орлан", - Reuters

Новости Цензор.НЕТ За рубежом Война в Украине

орлан

Посредником выступает компания Ik Tech, которой владеет гражданин РФ и США Игорь Каждан.

Производитель российских дронов "Орлан-10" покупает электронику в США и Китае, несмотря на санкции. Для этого используется компания, принадлежащая гражданину РФ и Штатов. Соответствующее расследование провело издание Reuters, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на УНИАН.

Беспилотники "Орлан-10" собираются преимущественно с иностранных компонентов. Сюда относится продукция различных компаний: европейских STMicroelectronics, NXP Semiconductors, японских Renesas Electronics, Saito Seisakusho и американских Altera, Xilinx, Texas Instruments, Microchip Technology, Analog Devices, Linear Technology.

Производит БПЛА компания "Специальный технологический центр" из Санкт-Петербурга. Она находится под санкциями США с 2016 года за помощь ГРУ РФ в проведении радиоэлектронной разведки.

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Посредником для обхода санкций выступает компания Ik Tech из США. Владелец фирмы Игорь Каждан имеет двойное гражданство России и Штатов, а его второе имя – Алекс Стэнтон. С 2018 по 2021 год Ik Tech экспортировала в РФ товаров на общую сумму $2,2 миллиона. Среди всей продукции было 1400 процессорных модулей от Gumstix. Детали такого типа позже обнаружили в "Орлан-10".

Журналисты запросили комментарий у производителей комплектующих. Все они ответили, что строго соблюдают санкции и не обладают информацией о поставках своей продукции в Россию. А компания Gumstix пообещала провести расследование по этому поводу.
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Топ комментарии
+25
йшов десятий місяць масштабного кацапського вторгнення і восьмий рік війни
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15.12.2022 21:27
+21
Американцы должны лишить його гражданства и посадить в тюрьму за нарушение режима санкций
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15.12.2022 21:26
+19
це все що треба знати про санкції .
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15.12.2022 21:31
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Американцы должны лишить його гражданства и посадить в тюрьму за нарушение режима санкций
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15.12.2022 21:26 Ответить
йшов десятий місяць масштабного кацапського вторгнення і восьмий рік війни
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15.12.2022 21:27 Ответить
ну так надо прищучить кАзла
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15.12.2022 21:28 Ответить
це все що треба знати про санкції .
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15.12.2022 21:31 Ответить
Як це у західних, а як же Китай який по свідченням зрадоботів рашкі зброю продан? Як же так, ататата.
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15.12.2022 21:32 Ответить
До речі про Орлан, а де любий друзь Червоненко?
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15.12.2022 21:35 Ответить
Контрагент ОРЛАН зареєстрована 15.07.1997 за юридичною адресою Україна, **6, ВУЛ.ЖМЕРИНСЬКА, **, МІСТО КИЇВ. Керівником організації є ЧЕРВОНЕНКО МАРГАРИТА ВОЛОДИМИРІВНА. На момент останнього оновлення даних 14.12.2022 стан організації - Припинено.
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15.12.2022 21:39 Ответить
Хтось казав, що він тепер наче полковник ГУР МО. Тому, мабуть десь "на завданні" в московії аеродроми та НПЗ підриває або собачі будки будує та мінує
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15.12.2022 23:38 Ответить
любить народ "гєну"

Oleg Shepherd

що худобо, ти вже патріотом став? То вже не нацики напали на Донбас?

5



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21 тиж.

Павло Аніськович

Свиното, ти вже перевзувся?



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16.12.2022 00:26 Ответить
Самі дієві санкциії - це розїбати важливі військові виробництва, наприклад тамагавками. Прикро це говорити, але надій, що зелені керуни спроможні налагодити масове виробництво власних далекобійних ракет, майже не залишилось.
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15.12.2022 21:37 Ответить
Таких русских засланных казачков много.

Не зря Москва десятками лет слала их в сша пачкали под видом беженцев от режима.

Работы для спец служб- не початый край…
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15.12.2022 21:39 Ответить
Один такой "беженец" даже стал неофициальным русскоязычным спикером действующего Президента. Фамилия на ш начинается, на вец заканчивается.
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15.12.2022 21:55 Ответить
я так понял понял торговля идет как и до войны что туда,что оттуда, делают только не напрямую,вот и вся разница
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15.12.2022 21:41 Ответить
Санкции- это для лохов. А бизнес есть бизнес.
Во время 2-й мировой Форд работал в Германии
на Гитлера и ничего.
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15.12.2022 21:48 Ответить
то все зрозуміло. мене хвилює - а ми шо? крепчаєм? раз шмальнули по бомбовозах московити їх подалі перегнали і усьо...пшик
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15.12.2022 21:48 Ответить
як думаєш чому сша пу не прибирають як хусейна?
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15.12.2022 22:05 Ответить
бо бояться, щоб iх самих не прибрали
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15.12.2022 22:15 Ответить
ясно, ти про афган (часів ссср*зараз) В'єтнам нічого не знаєш... Що думаєш про не відкриття ленд-лізу? Фугасну с-300, блокування передачі поляками нам літаків?
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15.12.2022 23:38 Ответить
Я думаю лет через 5 этот вопрос будет изучасть специальная комисия парламента. Жаль свидетелей останется не много.
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15.12.2022 22:56 Ответить
не поминайте его к ночи
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15.12.2022 23:35 Ответить
Та ти ї сам кукарєкуєш хоч куди 😁
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16.12.2022 00:02 Ответить
Частенько санкціЇ Заходу нагадують решето.
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16.12.2022 00:00 Ответить
Место Бута освободилось. Хорошее такое, нагретое место
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16.12.2022 06:22 Ответить
Гражданин РФ и США Игорь Каждан... Звучит как "Раскалённый айсберг"
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16.12.2022 07:41 Ответить
Это не санкции а профанация и очковтирательство.
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16.12.2022 10:42 Ответить
.. и очкоподтирательство.
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16.12.2022 16:04 Ответить
Уже писал и еще раз напишу...х-ня все эти санкции....
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16.12.2022 12:20 Ответить
 
 