Из-за санкций экономика РФ сократится на 20% к 2030 году, - Госдепартамент США

Санкции против России имеют видимые результаты, а именно – потерю ею финансового и человеческого капитала, остановку инвестиций, ограничение импорта полупроводников, что приведет к сокращению экономики по крайней мере на 20% к 2030 году.

Об этом заявил глава Офиса по вопросам координации санкций Госдепартамента США посол Джеймс О'Брайен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По нашим оценкам, в течение следующих нескольких лет российская экономика сократится по крайней мере на 16%, чем могла бы быть без войны, а к 2030 году она станет на 20% меньше", - заметил представитель администрации США.

В этой связи он отметил, что санкции и другие ограничения, введенные против России, реально действуют, и это видно, по крайней мере, в трех важных секторах.

Во-первых, по его словам, санкции вредят РФ на поле боя. "России не хватает современных средств связи, оптики, высокоточных материалов, а также беспилотников, необходимых для активных боев, и в основном из-за того, что РФ остается уязвимой для экспортного контроля и санкций", - отметил О'Брайен.

Во-вторых, из-за ограничений РФ имеет меньше денег, чтобы компенсировать финансовые потери. "Россия вступила в эту войну со значительным положительным балансом на своих банковских счетах. У государства было около $640 миллиардов резервного капитала, $300 миллиардов из них сейчас заморожены и недоступны",- пояснил представитель администрации. Кроме того, только за первые месяцы войны Россия потратила более $80 миллиардов. К этому следует добавить текущие сокращение их бюджета.

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В-третьих, РФ продолжает терять инвестиции, а также человеческий капитал. По приблизительным оценкам, по меньшей мере 900 тысяч россиян сбежали из страны из-за войны, мобилизации и санкций. "И в общем-то они сейчас гораздо меньше способны производить дома то, что им нужно для наиболее эффективного ведения боевых действий", - продолжил О'Брайен.

Он добавил, что сейчас РФ не может импортировать то, что ей больше всего необходимо. "По состоянию на сентябрь импорт полупроводников сократился на 70%. Как следствие, в течение следующих лет российская экономика будет просто сокращаться и отставать все больше", - отметил О'Брайен.

Представитель администрации также прокомментировал возможность отключения всех российских банков от системы SWIFT или введения других ограничений против них. По его словам, в этом вопросе важно сохранять стабильность глобальной финансовой системы, поэтому США внимательно рассматривают деятельность каждой группы банков, чтобы смягчить последствия для других. В частности, уточнил он, необходимо обеспечить функционирование глобального продовольственного рынка.

"Это жизненно важно для того, чтобы позволить глобальным рынкам функционировать, позволить РФ поставлять продовольствие, удобрения и энергию, особенно для глобального юга, но также лишить Россию ресурсов", - отметил представитель Госдепартамента США.

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