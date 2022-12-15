Из-за санкций экономика РФ сократится на 20% к 2030 году, - Госдепартамент США
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Санкции против России имеют видимые результаты, а именно – потерю ею финансового и человеческого капитала, остановку инвестиций, ограничение импорта полупроводников, что приведет к сокращению экономики по крайней мере на 20% к 2030 году.
Об этом заявил глава Офиса по вопросам координации санкций Госдепартамента США посол Джеймс О'Брайен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
"По нашим оценкам, в течение следующих нескольких лет российская экономика сократится по крайней мере на 16%, чем могла бы быть без войны, а к 2030 году она станет на 20% меньше", - заметил представитель администрации США.
В этой связи он отметил, что санкции и другие ограничения, введенные против России, реально действуют, и это видно, по крайней мере, в трех важных секторах.
Во-первых, по его словам, санкции вредят РФ на поле боя. "России не хватает современных средств связи, оптики, высокоточных материалов, а также беспилотников, необходимых для активных боев, и в основном из-за того, что РФ остается уязвимой для экспортного контроля и санкций", - отметил О'Брайен.
Во-вторых, из-за ограничений РФ имеет меньше денег, чтобы компенсировать финансовые потери. "Россия вступила в эту войну со значительным положительным балансом на своих банковских счетах. У государства было около $640 миллиардов резервного капитала, $300 миллиардов из них сейчас заморожены и недоступны",- пояснил представитель администрации. Кроме того, только за первые месяцы войны Россия потратила более $80 миллиардов. К этому следует добавить текущие сокращение их бюджета.
В-третьих, РФ продолжает терять инвестиции, а также человеческий капитал. По приблизительным оценкам, по меньшей мере 900 тысяч россиян сбежали из страны из-за войны, мобилизации и санкций. "И в общем-то они сейчас гораздо меньше способны производить дома то, что им нужно для наиболее эффективного ведения боевых действий", - продолжил О'Брайен.
Он добавил, что сейчас РФ не может импортировать то, что ей больше всего необходимо. "По состоянию на сентябрь импорт полупроводников сократился на 70%. Как следствие, в течение следующих лет российская экономика будет просто сокращаться и отставать все больше", - отметил О'Брайен.
Представитель администрации также прокомментировал возможность отключения всех российских банков от системы SWIFT или введения других ограничений против них. По его словам, в этом вопросе важно сохранять стабильность глобальной финансовой системы, поэтому США внимательно рассматривают деятельность каждой группы банков, чтобы смягчить последствия для других. В частности, уточнил он, необходимо обеспечить функционирование глобального продовольственного рынка.
"Это жизненно важно для того, чтобы позволить глобальным рынкам функционировать, позволить РФ поставлять продовольствие, удобрения и энергию, особенно для глобального юга, но также лишить Россию ресурсов", - отметил представитель Госдепартамента США.
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"Ми з вами, тримайтеся" ))))
Жалко, что за это время из-за этой гадины и хороших людей уйдёт немало, вот что обидно...
По перечисленным Вами выше причинам.
"Деды жили и мы проживём!"
Это же у них родилась фраза : "Тырнет! ***** он нам нужон, ваш тырнет?!"
Барак для 90% это норма, "лишь бы не было войны и гомосексуалистов", нужник на три барака для 30 семей на равном удалении метров в 300 от каждого, при 6-месячной зиме с минусовыми температурами. Чистят раз в году, когда всё превращается в лёд, долбят ломами в ручную и вывозят грузовиками.
На мордоре вообще разница в бытовых условиях проживания дома, в местах лишения свободы и в армии, очень условная, иной раз неожиданная до абсурда, когда люди, попавшие в лагеря или армию, обнаруживают себя более комфортные условия, чем дома, откуда их выдернули помимо их воли.
Совок, короче.
- "Как можно уничтожить то чего нет?"
в самій Америці падіння на 3% на рік називають "коливання тренду зростання"
О ЧМОбиках и прочих крысах путлера 😁🤣😁🤣
На Дамбассе начали Могилизацию женщин...мужики закончились на Раб Zee и в Дырляндии... вяличие тает на Глазах и очах....🤣🤣
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе... (с)
Умных перестреляли а , Шариковых оставили...🦍🦍🦍 для вставания с. Колен...Бурлакии с Волги...🦍🦍👍🤣🤣🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
На сегодня 1,3 ...а по факту триллион если есть и то не факт
Это не падение..это Рост...🤣🤣🤣🤣
Жалеть никого не будем сказал секретарь РНБО Данилов...,а это значит Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
О вяличии мавзолейных Шизофреников путлера 😝