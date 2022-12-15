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Из-за санкций экономика РФ сократится на 20% к 2030 году, - Госдепартамент США

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

санкции

Санкции против России имеют видимые результаты, а именно – потерю ею финансового и человеческого капитала, остановку инвестиций, ограничение импорта полупроводников, что приведет к сокращению экономики по крайней мере на 20% к 2030 году.

Об этом заявил глава Офиса по вопросам координации санкций Госдепартамента США посол Джеймс О'Брайен, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"По нашим оценкам, в течение следующих нескольких лет российская экономика сократится по крайней мере на 16%, чем могла бы быть без войны, а к 2030 году она станет на 20% меньше", - заметил представитель администрации США.

В этой связи он отметил, что санкции и другие ограничения, введенные против России, реально действуют, и это видно, по крайней мере, в трех важных секторах.

Во-первых, по его словам, санкции вредят РФ на поле боя. "России не хватает современных средств связи, оптики, высокоточных материалов, а также беспилотников, необходимых для активных боев, и в основном из-за того, что РФ остается уязвимой для экспортного контроля и санкций", - отметил О'Брайен.

Во-вторых, из-за ограничений РФ имеет меньше денег, чтобы компенсировать финансовые потери. "Россия вступила в эту войну со значительным положительным балансом на своих банковских счетах. У государства было около $640 миллиардов резервного капитала, $300 миллиардов из них сейчас заморожены и недоступны",- пояснил представитель администрации. Кроме того, только за первые месяцы войны Россия потратила более $80 миллиардов. К этому следует добавить текущие сокращение их бюджета.

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В-третьих, РФ продолжает терять инвестиции, а также человеческий капитал. По приблизительным оценкам, по меньшей мере 900 тысяч россиян сбежали из страны из-за войны, мобилизации и санкций. "И в общем-то они сейчас гораздо меньше способны производить дома то, что им нужно для наиболее эффективного ведения боевых действий", - продолжил О'Брайен.

Он добавил, что сейчас РФ не может импортировать то, что ей больше всего необходимо. "По состоянию на сентябрь импорт полупроводников сократился на 70%. Как следствие, в течение следующих лет российская экономика будет просто сокращаться и отставать все больше", - отметил О'Брайен.

Представитель администрации также прокомментировал возможность отключения всех российских банков от системы SWIFT или введения других ограничений против них. По его словам, в этом вопросе важно сохранять стабильность глобальной финансовой системы, поэтому США внимательно рассматривают деятельность каждой группы банков, чтобы смягчить последствия для других. В частности, уточнил он, необходимо обеспечить функционирование глобального продовольственного рынка.

"Это жизненно важно для того, чтобы позволить глобальным рынкам функционировать, позволить РФ поставлять продовольствие, удобрения и энергию, особенно для глобального юга, но также лишить Россию ресурсов", - отметил представитель Госдепартамента США.

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Топ комментарии
+23
80% живущих в говени этого и не почувствуют... они так всегда жили и дальше жить будут... и их родители и их деды так жили...в нищете и долгах...в темных бараках с "удобствами" во дворе...
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15.12.2022 22:30
+14
20% за7 років? Такі собі санкції
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15.12.2022 22:32
+14
ахренеть. а у нас як? за майже рік - біля 50%. ахренеть.
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15.12.2022 22:40
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Правила форума Совет форумчан
Це ще треба дотягнути до 2030р.
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15.12.2022 22:23 Ответить
Дуже мало ,а головне дуже довго і оптімістічно для раші.
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15.12.2022 22:28 Ответить
9 экономических санкционных пакетов - и экономика РФ сократится только на 20%? Что-то маловато будет. По логике экономика РФ должна сократиться как минимум на 50%..
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16.12.2022 00:00 Ответить
Хахахахахахахахахахахахахаха )))))) А до 2100 року ми точно надамо Україні "Атакамс" ))))))

"Ми з вами, тримайтеся" ))))
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15.12.2022 22:28 Ответить
до 2030-го путн точно здохне
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15.12.2022 22:28 Ответить
Дай-то бог.
Жалко, что за это время из-за этой гадины и хороших людей уйдёт немало, вот что обидно...
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16.12.2022 05:59 Ответить
Питання в тому, що в 2030 році буде називатись рф
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15.12.2022 22:28 Ответить
Не дай Бог чтобы Мордор еще 8 лет агонизировал
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15.12.2022 22:29 Ответить
а про економіку України в США е дані?
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15.12.2022 22:30 Ответить
Зараз підраховують репарації і контрибуції, після зелених про це можно казати детальніше.
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15.12.2022 22:36 Ответить
80% живущих в говени этого и не почувствуют... они так всегда жили и дальше жить будут... и их родители и их деды так жили...в нищете и долгах...в темных бараках с "удобствами" во дворе...
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15.12.2022 22:30 Ответить
Они даже вряд ли почувствуют, если экономику отменят вообще, целиком и полностью.
По перечисленным Вами выше причинам.
"Деды жили и мы проживём!"
Это же у них родилась фраза : "Тырнет! ***** он нам нужон, ваш тырнет?!"
Барак для 90% это норма, "лишь бы не было войны и гомосексуалистов", нужник на три барака для 30 семей на равном удалении метров в 300 от каждого, при 6-месячной зиме с минусовыми температурами. Чистят раз в году, когда всё превращается в лёд, долбят ломами в ручную и вывозят грузовиками.
На мордоре вообще разница в бытовых условиях проживания дома, в местах лишения свободы и в армии, очень условная, иной раз неожиданная до абсурда, когда люди, попавшие в лагеря или армию, обнаруживают себя более комфортные условия, чем дома, откуда их выдернули помимо их воли.
Совок, короче.
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16.12.2022 06:51 Ответить
20% за7 років? Такі собі санкції
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15.12.2022 22:32 Ответить
******** ВВП рф складає 1,4 триліон доларів це 1,5 % світового, це майже в десять раз менше китайської і в п'ятнадціть раз менше америкаської.Але що для кацапстана економіка їм все землі мало ,самі не вміють жити і другим не дають.
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15.12.2022 22:36 Ответить
ахренеть. а у нас як? за майже рік - біля 50%. ахренеть.
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15.12.2022 22:40 Ответить
Рональд Рейган скоріше впорався - у 1986 обвальне падннія цін на нафту, а вже в 1991 "совок" розвалився... і це при тому, що в Європі тоді не було такої відкритої війни, як зараз, а то б Роні напевно й скоріше впорався...
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15.12.2022 22:47 Ответить
тодi падiння економiки складало ~ 7%. а якi яскравi спогади залишились.
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15.12.2022 23:13 Ответить
Біля 7% падіння економіки "совка" це значно бльше ніж 20% падіння, яке очікується в рашкє, бо зараз в показники рашки не входять економічні показники країн, які псля 1991 стали незалежними державами. Але тут головне навіть не вдсотки, а терміни на які ці відсотки "розмазуються", нажаль.
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15.12.2022 23:28 Ответить
Ще пара столітть війни і рашки не стане.
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15.12.2022 22:51 Ответить
пекельні санкції в дії
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15.12.2022 23:02 Ответить
3% в год. Спасибо вам, спасители наши, низкий поклон, ножки целуем. Только не переборщите, а то вдруг - 5% и привет эскалация.
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15.12.2022 23:11 Ответить
Холо як заробляло на нафті 15 лярдів на місяць.так і заробляє. Санкції йому до сраки.. а вони ссуться перекрити йому нафту. Хай перекроють і не треба буде чекати якихось 20% до якогось там року. Капець буде за рік.
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15.12.2022 23:15 Ответить
Простые как тапки. -20% или даже -3% в год это не только цифры, это каждый год будут закрываться заводы и ломаться экономика и без побочных или каскадных эффектов не обойтись. Представьте что один город вокруг какой то отрасли перестанет существовать, это шмильон голодных переселенцев.
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15.12.2022 23:19 Ответить
русня: "Американци хотят уничтожить нашу экономику!"
- "Как можно уничтожить то чего нет?"
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15.12.2022 23:54 Ответить
що він гонить ?

в самій Америці падіння на 3% на рік називають "коливання тренду зростання"
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16.12.2022 00:24 Ответить
https://youtu.be/gPaGpnjjEqA...

О ЧМОбиках и прочих крысах путлера 😁🤣😁🤣
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16.12.2022 01:17 Ответить
Мне стыдно за такие терпилоидные санкции.
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16.12.2022 01:42 Ответить
Доведено, санкції не працюють, скрізь обхід, це все маячня.
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16.12.2022 02:26 Ответить
тюю твак мало и так быстро почему не до 3030..тогда уже и пыню клонируют от собаки
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16.12.2022 02:40 Ответить
Убитая давно...с 2012 года...хоть в инет зайди есть все данные,что было тогда и сейчас...Полная ЖО....😝😝😝аналитеги блин...🤣
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16.12.2022 03:17 Ответить
В этом году РабZeю покинули 1216 компаний от Макдональдсов до Тойоты и прочих Ситроэнов,а рабочих мест нет,от слова совсем...повальное пьянство и рабство...Бурлаки встали с колен 🤣🦍🦍🦍🦍🤣
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16.12.2022 03:22 Ответить
Это скорее надежда. Прогнозы на много лет вперед дело неблагодарное.
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16.12.2022 04:54 Ответить
Це в порівнянні з Україною не так зле(дуже слабкі санкції(Наше падіння вже 50%,бо війна йде на нашій території(((Припустимо вже перемога,то нам до довоєнного рівня скільки треба рости?((Ми будемо рости,як колись Китай,по 6% в рік?(((З нашими політиками,котрі пересидять війну "в надстрашних умовах війни"?((
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16.12.2022 06:33 Ответить
https://youtu.be/xo_sjxwIL_c..

На Дамбассе начали Могилизацию женщин...мужики закончились на Раб Zee и в Дырляндии... вяличие тает на Глазах и очах....🤣🤣
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16.12.2022 07:09 Ответить
...что приведет к сокращению экономики по крайней мере на 20% к 2030 году.
Жаль только - жить в эту пору прекрасную
Уж не придется - ни мне, ни тебе... (с)
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16.12.2022 07:12 Ответить
Як казав Карл Маркс...рюZZkие...самый безалаберный и неорганизованный народец уродец в Мире ...
Умных перестреляли а , Шариковых оставили...🦍🦍🦍 для вставания с. Колен...Бурлакии с Волги...🦍🦍👍🤣🤣🤣
Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱✊💪🇺🇦🇺🇦🇺🇦
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16.12.2022 07:13 Ответить
Та да...в 2012 году мавзолейные занимали 4 место в мире по газу и нефти 4 Триллиона в год...
На сегодня 1,3 ...а по факту триллион если есть и то не факт
Это не падение..это Рост...🤣🤣🤣🤣
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16.12.2022 07:19 Ответить
В Тверской области введены продуктовые карточки...это вяличие...скажу. Вам...😝🤣
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16.12.2022 07:25 Ответить
https://youtu.be/lBSOZSFcf_4...

Жалеть никого не будем сказал секретарь РНБО Данилов...,а это значит Слава ЗСУ та генералу Залужному 🔱❤️🖤🔱💙💛🔱
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16.12.2022 07:30 Ответить
https://youtu.be/GOTcZpJSPzU...

О вяличии мавзолейных Шизофреников путлера 😝
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16.12.2022 07:40 Ответить
Х-ня это все,ваша заливная рыба...т.е "аццкие санкции"....
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16.12.2022 12:16 Ответить
а рашка к тому году не развалится?!
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16.12.2022 20:20 Ответить
 
 